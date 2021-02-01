Зарплата в Украине может сравняться с польской через 30-40 лет, - "слуга народа" Гетманцев

Председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат "Слуги народа" Данил Гетманцев считает, что в Украине средняя зарплата может сравняться с заработком в Польше через 30-40 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение высказал Гетманцев в эфире одного из телеканалов.

По его словам, сейчас Украина - самая бедная страна Европы, и "нужно думать, как догнать Армению или Беларусь".

"Относительно зарплат таких, как в Польше. Я не знаю, какими расчетами руководствовался премьер. Однако если мы сравним уровень ВВП на душу населения с польским и посчитаем, то нам чтобы догнать Польшу нужно где-то 30-40 лет при том, что Польша будет стоять на месте", - считает нардеп.

Как сообщалось, 30 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство ставит задачу достичь уровня зарплат в Польше и Словакии до 2030 года.

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