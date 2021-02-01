Зарплата в Украине может сравняться с польской через 30-40 лет, - "слуга народа" Гетманцев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат "Слуги народа" Данил Гетманцев считает, что в Украине средняя зарплата может сравняться с заработком в Польше через 30-40 лет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение высказал Гетманцев в эфире одного из телеканалов.
По его словам, сейчас Украина - самая бедная страна Европы, и "нужно думать, как догнать Армению или Беларусь".
"Относительно зарплат таких, как в Польше. Я не знаю, какими расчетами руководствовался премьер. Однако если мы сравним уровень ВВП на душу населения с польским и посчитаем, то нам чтобы догнать Польшу нужно где-то 30-40 лет при том, что Польша будет стоять на месте", - считает нардеп.
Как сообщалось, 30 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство ставит задачу достичь уровня зарплат в Польше и Словакии до 2030 года.
Пожалуйста, подождите...
Служіть,73% ідіотів скажуть вам дякуємо, уже два роки втрачено, а ще і не кінець!
Нєеее, не переживем ще три роки, загнемось хто залишиться в Україні!
Цікаво, що зарплати в країнах Балтії з тією польською вже давно зрівнялися, а самі поляки за рівнем доходів бачать себе в Європі "державою третьої категорії" і вийти на середньоєвропейські показники розраховують років за 20...
Polska ma za sobą wyjątkowo dobre trzydzieści lat. Dzięki ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom udało nam się dokonać prawdziwego skoku cywilizacyjnego. Niektórzy twierdzą nawet, że to najlepszy czas w naszej historii. Nigdy w czasach nowożytnych jakość życia Polaków nie była tak zbliżona do poziomu państw zachodniej Europy. A jednak przepaść między Polską a Zachodem wciąż jest ogromna. Dobitnie pokazują to dane o zarobkach w UE. Nie da się ukryć, że pod tym względem jesteśmy państwem trzeciej kategorii.
пусть лучше Гетманцев сдохнет... или умрет, все равно...
Нам прямым текстом говорят - валите отсюда.
Разве украинцам нужно повышение зарплаты?
тот геть манцев совсем выпадает из тренда!
Украинцам не нужна зарплата и не нужны реформы!
Они хотят шоу и смеятся