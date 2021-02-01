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Новости Политика Украины
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Зарплата в Украине может сравняться с польской через 30-40 лет, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зарплата в Украине может сравняться с польской через 30-40 лет, -

Председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат "Слуги народа" Данил Гетманцев считает, что в Украине средняя зарплата может сравняться с заработком в Польше через 30-40 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение высказал Гетманцев в эфире одного из телеканалов.

По его словам, сейчас Украина - самая бедная страна Европы, и "нужно думать, как догнать Армению или Беларусь".

"Относительно зарплат таких, как в Польше. Я не знаю, какими расчетами руководствовался премьер. Однако если мы сравним уровень ВВП на душу населения с польским и посчитаем, то нам чтобы догнать Польшу нужно где-то 30-40 лет при том, что Польша будет стоять на месте", - считает нардеп.

Как сообщалось, 30 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство ставит задачу достичь уровня зарплат в Польше и Словакии до 2030 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Минимальная заработная плата в Украине больше, чем в России и Беларуси", - Немчинов. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+28
ауууууууууууууууууууу!!! зебуины! возрадуйтесь!!!!
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01.02.2021 16:06
+28
В захваченной и изнурённой бандитами-олигархами стране - не сравняется никогда.
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01.02.2021 16:07
+24
А если серьезно. Даже после того, как выбрали Януковича, не было так стыдно, как сейчас, когда цирк во власти.
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01.02.2021 16:09
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Я не понял. Это он Польше сейчас зла пожелал? Чего ж там такого может случиться?
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01.02.2021 16:39 Ответить
....а тарифы обгонят польские уже через пол-года ... Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через 30-40 років, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8950
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01.02.2021 16:49 Ответить
Жду з нетерпінням польської зарплати
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01.02.2021 16:50 Ответить
"нужно думать, как догнать Армению",- Что Украина беднее разгромленной Армении? Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через 30-40 років, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8852
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01.02.2021 16:54 Ответить
Гетманцев, при вашей власти будет через 40 лет, значит вас надо вешать
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01.02.2021 16:55 Ответить
Це що за натяки зі сторони Гєтманцева?..Ми через сорок років будемо в складі Польщі?..Як галичанин з цим категорично незгодний!..Нєфіг тягнути туди всю Україну...
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01.02.2021 16:57 Ответить
А если ввести смертную казнь для таких коррупционеров как Гетманцев - тогда Украина перегонит Польшу не только по уровню з\платы.
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01.02.2021 17:02 Ответить
Верной дорогой идете таварищи Слуги!!!
Служіть,73% ідіотів скажуть вам дякуємо, уже два роки втрачено, а ще і не кінець!
Нєеее, не переживем ще три роки, загнемось хто залишиться в Україні!
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01.02.2021 17:02 Ответить
Так все и будет, если эту же новость опубликовать, через 30-40 лет
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01.02.2021 17:04 Ответить
Баста зелепузики, это он вам сказал, которые ещё в них верят, или таких нет давно...
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01.02.2021 17:14 Ответить
это дебилизм. Зарплаты могут сравнятся с европейскими когда уничтожат ворье в налоговой, прокуратуре, таможне, судах, депутатишек, проредят всех чиновников. Денег в стране полно, но ворья много. Бизнес ХОЧЕТ работать, а не откупаться от выдуманных для ворья законов.
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01.02.2021 17:17 Ответить
Після чистки України від зе і ж2 бариг, а-ля Піночет, заплата підніметься до польської за 1 рік.
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01.02.2021 18:13 Ответить
Все понятно. 40 лет. Мели Емеля... А там, или ишак сдохнет...
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01.02.2021 17:19 Ответить
Та да... Але тільки за умови, що польська на неї чекатиме. Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через 30-40 років, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2875
Цікаво, що зарплати в країнах Балтії з тією польською вже давно зрівнялися, а самі поляки за рівнем доходів бачать себе в Європі "державою третьої категорії" і вийти на середньоєвропейські показники розраховують років за 20...

Polska ma za sobą wyjątkowo dobre trzydzieści lat. Dzięki ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom udało nam się dokonać prawdziwego skoku cywilizacyjnego. Niektórzy twierdzą nawet, że to najlepszy czas w naszej historii. Nigdy w czasach nowożytnych jakość życia Polaków nie była tak zbliżona do poziomu państw zachodniej Europy. A jednak przepaść między Polską a Zachodem wciąż jest ogromna. Dobitnie pokazują to dane o zarobkach w UE. Nie da się ukryć, że pod tym względem jesteśmy państwem trzeciej kategorii.

Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через 30-40 років, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4207
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01.02.2021 17:20 Ответить
Типа оказывается Геманцев делает всё чтобы приблизить "этот момент". Они издеваются над народом главным образом после приёма наркотиков.
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01.02.2021 17:24 Ответить
Куди ж поспішати, давайте через 100
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01.02.2021 17:26 Ответить
Украине не отстает от Армении, как говорит брехун Гетманцев
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01.02.2021 17:28 Ответить
Думаю не отстает- много армян переехало из Армении в Украину.
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01.02.2021 17:46 Ответить
естественно.. Армения богата только своей диаспорой где-то
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01.02.2021 17:51 Ответить
А через 30 лет либо осёл сдохнет, или падишах умрет.
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01.02.2021 17:42 Ответить
зачем осликов обижаете? падишах тоже миленький зверек
пусть лучше Гетманцев сдохнет... или умрет, все равно...
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01.02.2021 21:23 Ответить
***** зразу до Норвегії,бо в Польщі і Валенсі непереливки.
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01.02.2021 17:43 Ответить
З такими "прохвесіоналами" - ніколи.
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01.02.2021 17:53 Ответить
Думаю и даже уверен что намного раньше....Польша нищая страна - там просто не воруют - в Украине 15 атомных энергоблоков, собственный газ и нефть ,Днепрогесс...Космическая отрасль,самолетостроение....Гетманцев просто не учитывает что все это когда-то в олигархов заберут и вернут народу...Он недооценивает украинцев,а зря.
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01.02.2021 17:55 Ответить
поинтересуйся, когда атомные энергоблоки начнут списывать(гораздо раньше, чем через 30 лет), а на новых грошей нема...космическая отрасль и авиастроение - ну ты сам понял в каком они состоянии...и дальше по пунктам...не забывай о катастрофической демографии - чистая убыль населения по пол-миллиона в год...
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02.02.2021 13:35 Ответить
Никто их списывать не будет....Турбины у нас уже начали к ним выпускать....Это главная запчасть там....Космическая отрасль - живая.Авиастроение - малое живое - больше 1000 самолетов уже выпустили,Антонов мертв но можно оживить....не все так плохо в нас....
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02.02.2021 14:30 Ответить
Не всі доживуть до такого щастя
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01.02.2021 18:01 Ответить
Ой дурак дураком - а кто же в Польше заморозит зарплаты? Как ты их догонишь - это всё равно, что ********** с своим первым 100% премьером говорил о подъёме ввп на 40%.
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01.02.2021 18:06 Ответить
строители комунизма йпта
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01.02.2021 18:21 Ответить
Головне, що "слуги" по зарплаті попереду Польщі давно!
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01.02.2021 18:32 Ответить
А какая зарплата будет в Польше через 30- 40 Когда будем догонять ? В Польше есть национальная идея , чего не скажешь о Украине Поляк всегда и везде говорит - ЕСТЭМ ПОЛЯКЕМ А у нас ? Вот.
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01.02.2021 19:02 Ответить
У меня нет столько времени, а мой сын к тому времени станет как я возрастом. Проще искать в другом государстве. И при таких настроениях правительства тем более.
Нам прямым текстом говорят - валите отсюда.
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01.02.2021 19:21 Ответить
Если у руля страны будут такие дебилы как Зеленский, шмаргаль, марченко и Гетманцев, то и через 30 лет мы не догоним польшу по зарплатам!!
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01.02.2021 19:31 Ответить
У руля страны находятся люди, которых выбрали сами украинцы. И каждый день, и каждый год этот самый народ терпит свой собственный неудачный выбор - в отличие от многих других народов. "Если у руля будут...." - а будут те, кого выберете.
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02.02.2021 02:12 Ответить
хахаха, а какаая зп будет в польше через 30-40 лет?
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01.02.2021 19:32 Ответить
В Польщу за рік заходить 200млрд дол інвестицій в Україну 2-3.Мабуть чоловіку щось наснилось.
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01.02.2021 19:38 Ответить
йооо, как непрофессионально!!!
Разве украинцам нужно повышение зарплаты?

тот геть манцев совсем выпадает из тренда!
Украинцам не нужна зарплата и не нужны реформы!

Они хотят шоу и смеятся Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через 30-40 років, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8374
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01.02.2021 19:46 Ответить
Шановний гетьман! А ви не в курсі, що у багатьох чиновників в Україні зарплати набагато більші, ніж у чиновників благополучної Польщі?
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01.02.2021 20:05 Ответить
Естетвенно ,что ни когда не догоним Польшу по уровню зарплат и пенсий,потому,что в Польше у власти поляки, а у нас украинофобы и воры,как Гетьманцев,депутаты получают по 30 милионов грн.официально на социальное развитие округа по можеритарке где ни кто не отчитывается о своих тратах и ценах,пропуская через свои фирмы бюджетные средства, имеют кучу различных льгот и подъмных на свой бизнес,льготных кредитоов и различных грантов официально и не официально, что в Польше считается коррупцией ,так зачем им та польша ,они по уши в шоколаде,а самое главное,что голосуют за бюджет в котором предусмотренно погашение драконовских % по набранным долгам,которые не только отмывают львиную часть бюджета но делат не возможным вести в Украине экономичскую деятельность.Если бы Польшей управляли такие как Гетьманцев ,они бы тоже жили с таким же уронем зарплат и пенсий.
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01.02.2021 20:10 Ответить
Я думаю що скоріше,просто переберуться у Польщу та інші країни ЄС і будуть мати з/п в 20 разів більшу ніж в Україні олігархів.
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01.02.2021 21:19 Ответить
До тех пор пока не скинем ярмо пархатых иуд-мародеров мы обречены на нищету и деградацию (хотя куда уж ниже падать). При этом замена одного иуды-мародера на другого мало что поменяет в плане экономики и дерибана - их задача уничтожение свей промышленности и переработки и окончательное превращение Украины в отсталую агро-сырьевую колонию, где полезные ископаемые и земля принадлежит "богоизбранным" иудам, а украинцы вытесняются нищетой и безработицей за границу, а оставшиеся работают на пархатых хозяев в сельском хозяйстве и на добыче полезных ископаемых. Именно поэтому пархатые уничтожают наше образование (кто не в курсе, то полное среднее образование так же станет привилегией не доступной всем, не говоря уже про высшее, хотя зачем сельхозрабочим образование вообще?)
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01.02.2021 21:35 Ответить
Кращого заклику, чому треба покидати Україну, не знайти. Куди завгодно, хоч у Вірменію.
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01.02.2021 21:36 Ответить
Бинго, зеленоиды! Бинго!
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01.02.2021 21:58 Ответить
Пока мудрый нарид будет выбирать во власть кравчуков, кучм, януковощей, бойко,тимошонок, мертветчуков и зеленских-разумковых--до тех пор и будет жить в злыднях!
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01.02.2021 21:59 Ответить
А нахрена нам такі слуги?
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01.02.2021 22:24 Ответить
А зарплату почасовую ввести как во всей Европе не хотят? Или очень страшно об этом говорить?
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02.02.2021 00:18 Ответить
Неужели зебилы планируют "править" до 2030? Сложно представть уровень "реформ" и количество новых "рыл" таких как дубинское отродье.
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02.02.2021 07:32 Ответить
Зарплаты выровняются с Европейскими, как только заработает Закон и появятся правила для бизнеса. А пока судьи, и прочие мусора культивируют тут беспредел - Украина будет нищей и вымирающей страной. Весь негатив, который имеет сейчас страна есть последствие беззакония. Ни война, ни экономические проблемы не разрушают так как отсутствие закона.
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02.02.2021 09:30 Ответить
Понятно що найбідніша...з такими керівниками,злодіями і корупціонерами,це не дивно😡🤬.скоро і красти буде нічого,з такими темпами "розвитку"😆😆😆
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02.02.2021 09:35 Ответить
зачем догонять Польшу, если можно влегкую догнать Узбекистан... Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через 30-40 років, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2176
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02.02.2021 13:38 Ответить
Да Гетманцев!! Ты оказывается ещё тот дебил , наверное из комуняк!!
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02.02.2021 14:01 Ответить
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