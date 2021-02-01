Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке

Бывший первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский подал в суд на журналистов BIHUS.info и хочет отсудить у них более 2 млн грн за ущерб деловой репутации.

Об этом сообщает юридическая компания "Миллер", представляющая интересы журналистов, информирует Цензор.НЕТ.

Иск подан в Винницкий городской суд, так как журналист Денис Бигус зарегистрирован в Виннице. Ходатайство о передаче дела в суд Борисполя, где на самом деле живет журналист, судья отклонил.

"Олег Гладковський (ранее - Свинарчук) просит суд защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, которая, по его мнению, была нарушена из-за сюжета "Друзья Президента воруют на оборонке (секретная переписка)"", - пояснили юристы.

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Гладковский хочет, чтобы суд признал недостоверной указанную в сюжете информацию о его отношении к деятельности трио Гладковского-младшего, Жукова и Рогозы. Фраза, которую Гладковский требует признать недостоверной, звучит в сюжете в течение 21 секунды и является кратким пересказом содержания предыдущей части расследования.

"Помимо признания недостоверной и опровержения информации, истец также требует от журналистов возместить моральный ущерб в размере 2 40 336 гривен", - сказано в сообщении.

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Ранее сын Олега Гладковского Игорь уже подавал в суд на BIHUS.info, но проиграл.

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

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Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

10 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

17 октября 2019 года Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября 2019 года Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

19 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.





