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Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке

Новости Цензор.НЕТ Общество

Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке

Бывший первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский подал в суд на журналистов BIHUS.info и хочет отсудить у них более 2 млн грн за ущерб деловой репутации.

Об этом сообщает юридическая компания "Миллер", представляющая интересы журналистов, информирует Цензор.НЕТ.

Иск подан в Винницкий городской суд, так как журналист Денис Бигус зарегистрирован в Виннице. Ходатайство о передаче дела в суд Борисполя, где на самом деле живет журналист, судья отклонил.

"Олег Гладковський (ранее - Свинарчук) просит суд защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, которая, по его мнению, была нарушена из-за сюжета "Друзья Президента воруют на оборонке (секретная переписка)"", - пояснили юристы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Шабунин: "Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский две недели не может уволить Татарова"

Гладковский хочет, чтобы суд признал недостоверной указанную в сюжете информацию о его отношении к деятельности трио Гладковского-младшего, Жукова и Рогозы. Фраза, которую Гладковский требует признать недостоверной, звучит в сюжете в течение 21 секунды и является кратким пересказом содержания предыдущей части расследования.

"Помимо признания недостоверной и опровержения информации, истец также требует от журналистов возместить моральный ущерб в размере 2 40 336 гривен", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ и САП завершили расследование по подозрению сыну Гладковского по делу "Укроборонпрома"

Ранее сын Олега Гладковского Игорь уже подавал в суд на BIHUS.info, но проиграл.

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Читайте также: НАБУ и САП вручили подозрение сыну Гладковского по делу "Укроборонпрома" (обновлено)

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

10 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в скором времени правоохранительные органы обнародуют результаты расследования фактов коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

17 октября 2019 года Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В пресс-службе корпорации "Богдан" задержание Гладковского назвали "инсинуацией и попыткой создать картинку для телевидения".

18 октября 2019 года Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

ВАКС вечером 18 октября начал избрание меры пресечения Гладковскому, но ночью объявил перерыв в заседании до 12 часов 19 октября.

19 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке 01
Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке 02
Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
ну вот тухлому бигушу обратка прилетела Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке - Цензор.НЕТ 7664 Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке - Цензор.НЕТ 8244
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01.02.2021 16:07
+21
для начала неплохо было бы найти хоть что-нибудь из этого "всё" )))

Два года прошло,

нашли ?
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01.02.2021 16:28
+20
а что. есть за что сажать ? Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке - Цензор.НЕТ 8240
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01.02.2021 16:08
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а что. есть за что сажать ? Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке - Цензор.НЕТ 8240
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01.02.2021 16:08 Ответить
Ссы в глаза. Продолжай, упорно. Все все забудут
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01.02.2021 16:10 Ответить
для начала неплохо было бы найти хоть что-нибудь из этого "всё" )))

Два года прошло,

нашли ?
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01.02.2021 16:28 Ответить
Бігус "пахав" на Коломойського.
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01.02.2021 17:31 Ответить
Скоріше Беня його тупо використав. А той і рад був хайпанути на предвиборчому порхофобному треші. Його журналістка потім сама зізналася, що "матеріали" їм кинули на пошту невідомі...
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01.02.2021 21:07 Ответить
Бігус показав КАЛОмойшу, якщо ти не вкурсі
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22.04.2021 19:53 Ответить
364-я. Это статья, которую ваш Шапковор Юле шил
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01.02.2021 16:10 Ответить
шо в Кремле сказали шить, то и шил
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01.02.2021 17:13 Ответить
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. Генрих Ричи та ViXP - нагла цинічна брехня та маніпуляція; зокрема, стосовно мародерства Гладковського.
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01.02.2021 16:14 Ответить
Больше зедебил сказать нечего?
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01.02.2021 16:21 Ответить
ты, генрих, бабенку свою успокаивай, зебаранный зелефил!
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01.02.2021 16:39 Ответить
тебе бы куй сосать, после того, как ты за зе бежал делать в штаны разом....а оно еще гавчет. Стоп, так ты ж и сосешь, теперь вот только так.))
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01.02.2021 16:20 Ответить
быдлу нужны антигерои. сидят в дерьме и пальцем не пошевелят. зато есть на кого свалить вину. бери лопату, иди работай, и про Гладковского не будет времени думать.
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01.02.2021 17:16 Ответить
ну вот тухлому бигушу обратка прилетела Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке - Цензор.НЕТ 7664 Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке - Цензор.НЕТ 8244
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01.02.2021 16:07 Ответить
открыл рот, сидя в поместье на Сейшелах
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01.02.2021 16:08 Ответить
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. Гоша Фантомас - нагла цинічна брехня та маніпуляція.
Гладковський зараз - під особистим зобов'язанням перед НАБУ.
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01.02.2021 16:11 Ответить
я то уж точно не фан вавы и тебе не советую) но и барыге не присягал тоже, в отличие от тебя соевого....
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01.02.2021 16:14 Ответить
та ви всі, навіть мертвечукові зажопи - 73/43%зебіли, щоб на розбиратись в сортах гівна, яким ви є.
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01.02.2021 16:21 Ответить
"зажопами" Ви свій окупаційній блок називаєте , щоб приховати сутність ?
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01.02.2021 16:28 Ответить
М-да, подняла всякая мразь головы при зебиле. При Порошенко они сидели как мыши под веником
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01.02.2021 16:08 Ответить
дурилка, таймырская
при Порохе Гладчук работал - был во главе Укроборонпрома Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке - Цензор.НЕТ 330
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01.02.2021 16:10 Ответить
Кто такой Гладчук, мокша?
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01.02.2021 16:11 Ответить
гладковский он же свинарчук....лизни фото соевого на ночь
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01.02.2021 16:16 Ответить
Хиба шо горячим утюгом. И не фотку, а само кудрявое рыло
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01.02.2021 16:18 Ответить
Свинарковський !
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01.02.2021 16:23 Ответить
мало просит! надо бы еще 0 дорисовать, чтобы вся эта "антикорупционная сволочь", приведшая беню к власти до пенсии не расчиталась.
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01.02.2021 16:09 Ответить
за что ?
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01.02.2021 16:11 Ответить
Дружина: Катерина Ігорівна Соболєва. Її дядько: Олег Соболєв - колишній контррозвідник ФСБ, нині займається великим бізнесом. А його син Андрій Соболєв (двоюрідний брат Катерини) - підполковник ФСБ Росії[3].

Ты на эту "проукраинскую" власть надеешься ?
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01.02.2021 16:34 Ответить
Тупий зебіл мабуть сподівається на Кошулинського чи белого вошдя)))
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01.02.2021 16:52 Ответить
А це правильно.
Брехунів тре виводити на чисту воду...
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01.02.2021 16:09 Ответить
да, психопаты они такие, злопамятные и очень мстительные.
никогда не раскаиваются, совести и чувства вины у них нет.
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01.02.2021 16:10 Ответить
бигушу за брехню нужно отвечать
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01.02.2021 16:12 Ответить
не бигусу, а свынарчукам за брехню нужно отвечать.
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01.02.2021 17:05 Ответить
Да-да, почти два года с выборов, а они с пеной из рта "зеля няшный!".
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01.02.2021 16:14 Ответить
свинарчуки с пеной из рта "зеля няшный!?"
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01.02.2021 17:07 Ответить
Юрий *****, свинарчуки не имеют признаков психопатии. Однозначно вам дала ответ психиатрическая экспертиза в рамках уголовного дела.
Плохо что 73% избирателей не проверили в свое время.
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01.02.2021 17:50 Ответить
не называйте себя "юрий *уйко" и далее сами себе лишь о себе по тексту.
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02.02.2021 00:04 Ответить
угу.. понятно .. то не Гладковский мародерил на оборонке - а Свинарчук !!! Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке - Цензор.НЕТ 8394
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01.02.2021 16:10 Ответить
То що ж "намарадьоріл", знайшли? Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці - Цензор.НЕТ 5347
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01.02.2021 16:54 Ответить
Вроде писали что по меньшему гладковскому суд проигран, а бигус подал аппеляцию
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01.02.2021 16:12 Ответить
бігус апеляцію виграв; там вказали, що суд першої інстанції невірним формулюванням зобов'язав Бігуса спростовувати свою брехню так, що він фізично не може це зробити. Ну, повторно буде суд з першої інстанції..., уточнять...
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01.02.2021 16:20 Ответить
Технический момент.
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01.02.2021 16:24 Ответить
Молодец!забери гонорар у журношлюхи -наварилось оно на клевете тогда знатно.
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01.02.2021 16:16 Ответить
до Вас звернеться .
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01.02.2021 16:19 Ответить
Точно ,точно.Бенино бабло скоро кончится.
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01.02.2021 16:24 Ответить
Как он мог подать заяву? Ему же пятый руки отрубил, или не отрубил?
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01.02.2021 16:18 Ответить
З якого переляку йому потрібно руки рубити? Бо так бігус сказав, по команді бені з авакяном?
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01.02.2021 16:58 Ответить
Копчик, ты же перед выборами свой копчик в мозоль избил за ЗЕ )))
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01.02.2021 16:32 Ответить
Гладковский-Свинарчук. Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке - Цензор.НЕТ 2718
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01.02.2021 16:21 Ответить
Свинарковський !
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01.02.2021 16:24 Ответить
а шо там у бигунця мама любит?))
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01.02.2021 16:22 Ответить
Побажаю йому перемоги, бо терпіти не можу подібних Бігусу журношлюх.
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01.02.2021 16:22 Ответить
Йому у тюрмі прогули ставлять а він права качає,от вам і весняні посадки.
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01.02.2021 16:30 Ответить
За що йому прогули ставлять?
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01.02.2021 16:59 Ответить
За те що не сидить злодюга.
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01.02.2021 17:03 Ответить
Чому він злодюга? Тому що так вам сказав бігус, по команді коломойського- авакова і ви в це повірили?
То хто винен в тому що бігус нагадив в ваші голови і ви проголосували за ВАЗеленського?
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01.02.2021 17:08 Ответить
Тому що Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про КРАДІЖКИ В ОБОРОНЦІ!!
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01.02.2021 17:11 Ответить
Де докази, окрім того лайна, яке "журналіст" розповів? Факти?
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01.02.2021 17:51 Ответить
Де докази на портнова,деркача,на всіх беркутів,на ригів на корупціонерів ,і кого взагалі посадив хоч один суд? То по твоєму всі невинні янголи?
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01.02.2021 18:36 Ответить
он ещё обвинял в преступлении, а виновность определяет только суд. пусть отвечает за свои слова
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01.02.2021 17:56 Ответить
Ти краще вчи українську захисник зрадників.
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01.02.2021 18:38 Ответить
у меня для тебя есть лучшее предложение пройти в сад
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01.02.2021 18:39 Ответить
как раз он доставал запчасти для техники, а ты и бихусы мешают, по дурости или указке парашников
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01.02.2021 18:41 Ответить
Взагалі то я з ************ прихвостнями окупанта не спілкуюсь. Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці - Цензор.НЕТ 8379
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01.02.2021 18:43 Ответить
ну так зачем комментировать начал, плыви мимо
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01.02.2021 18:44 Ответить
ПТН-ПНХ -СЄПАРОК. Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці - Цензор.НЕТ 60
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01.02.2021 18:47 Ответить
ты определись ты общаешься или нет, а то п-6ол
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01.02.2021 18:47 Ответить
Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці - Цензор.НЕТ 5565 кху ...яМ Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці - Цензор.НЕТ 1834
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01.02.2021 18:52 Ответить
я тебе уже сказал куда идти, а ты не общайся со мной дальше )
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01.02.2021 18:53 Ответить
вас козлорилих у двері,ви у вікно лізете.ХУДОБА.
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01.02.2021 18:56 Ответить
это ты лезешь, сказал же что не общаешься, или твой чес ничего не стоит...
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01.02.2021 18:57 Ответить
Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці - Цензор.НЕТ 8335
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01.02.2021 19:00 Ответить
в сад
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01.02.2021 19:02 Ответить
Гладковський подав до суду на журналістів, які розповіли про крадіжки на оборонці - Цензор.НЕТ 6134
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01.02.2021 19:08 Ответить
Це ні про що. Використовуйте факти, а не якісь припущення.
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01.02.2021 17:56 Ответить
2 миллиона мало - надо раздеть до трусов шоб "продал картини и дом".
И подружек по брехне - дубинского, смаглюк, ткаченка надеюсь не забудут
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01.02.2021 16:34 Ответить
Как почти всегда эти разаблачения оказались просто кучей дерьма....
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01.02.2021 16:39 Ответить
Яскравий приклад корупційності всієї влади телепрограма ,,Наші гроші,,.Як тільки журналісти розкриють корупційно схему так до них відразу із обшуками та конфіскацією зібраних доказів і на цьому діло корупціонерів і крадіїв закривається так як проти них немає доказів.
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01.02.2021 16:49 Ответить
сформулируй своими словами, а не телевизором, вину этого Гладковского. возили контрабандой ворованные на засРашке запчасти, и цена вырастала в 6 раз? а это много или мало?)))
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01.02.2021 17:19 Ответить
ну свиножурналюги готовте бабки
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01.02.2021 17:14 Ответить
Давно пора было всем, кого обсирали зазря зеленые деятели, подавать в суды. В наши конечно бесполезно, но это обязательная ступенька перед обращением в Европейские суды.
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01.02.2021 17:17 Ответить
Его место на нарах!
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01.02.2021 17:17 Ответить
на нарах можешь отдохнуть ты и тебе подобные. а для дяди сделают 3х комнатные апартаменты, с бассейном и девочками.
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01.02.2021 17:20 Ответить
Бигус срисовал фейковые пропагандонские Скабеевские новости,бумеранг прилетел
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01.02.2021 17:42 Ответить
А что там Эрмак, Татаров? НеЛох своих не сдает?
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01.02.2021 17:52 Ответить
А особенно поражает *сенсация*, которую показали, перед выборами президента!!!
А куда делись, все эти *патриоты* бегавшие за Порохом? Сейчас армию не грабят, не?
Территорию не сдают? Информацию не сливают кацапам из офиса президента?
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01.02.2021 18:57 Ответить
Час показує що ці "патріоти" виявились корисними ідіотами яких використали як Ыздэліє №2 та викинули на смітник разом з іграшковими свинками.
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01.02.2021 23:05 Ответить
 
 