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Подконтрольные Кремлю суды Крыма за январь вынесли 13 приговоров за уклонение от службы в российской армии, - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подконтрольные Кремлю суды Крыма за январь вынесли 13 приговоров за уклонение от службы в российской армии, - правозащитники

С начала 2021 года в подконтрольные Кремлю суды Крыма было передано 13 уголовных дел за уклонение крымчан от службы в армии России.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов, передает Цензор.НЕТ.

"В январе было передано 13 уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в вооруженных силах, и 13 приговоров было вынесено. Последний - буквально 29 января. Для сравнения, в начале 2020 года, который сам по себе был достаточно серьезным по количеству вынесенных приговоров и переданных в суд дел, в январе было передано три уголовных дела", - сообщил Седов.

По его информации, за весь 2020 год было задокументировано 81 новое уголовное дело за уклонение от службы в армии России крымчанами, переданное на рассмотрение в подконтрольные Кремлю суды.

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За весь период, по данным Крымской правозащитной группы, таких дел было 163.

Напомним, ранее в своем отчете по ситуации с соблюдением прав человека и международного права на полуострове Крымская правозащитная группа сообщила, что с 2014 года в российскую армию призвали более 28 тысяч жителей полуострова.

1 октября 2020 года в МИД Украины сообщили, что с 2014 года в российскую армию в аннексированном Крыму призвали около 25 тысяч человек.

Автор: Анна Судак
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а шо, они должны были вынести приговоры за уклонение от службы в армии украины?
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01.02.2021 16:34 Ответить
А подконтрольные Портнову суды отменяют Украину. Какая разница и что хуже?
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01.02.2021 16:35 Ответить
дети отвечают за отцовский "крысмнаш". Придут с армии(тюрьмы), будут п..дить родителей.
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01.02.2021 16:40 Ответить
К вопросу о том, почему в Украине так много "любителей путина". Для некоторых недалеких людей эта информация о том, что в рашке есть закон и порядок. Должен - служи. Уклоняешься - статья за уклонение. Сколько в Украине передано в суд дел об уклонении от воинской службы?
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01.02.2021 17:25 Ответить
многим в крыму не понравился факт что жизнь по договорнякам начала уходить в прошлое, очень не понравился
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01.02.2021 17:36 Ответить
Договорняки как были так и остались. Поменялось их качество. В Украине мог договориться любой - были бы деньги. А в россии можно договориться людям с большими связями и с большими деньгами.
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02.02.2021 09:07 Ответить
соглашусь, коррупция уходит в более высокие эшелоны, деньги уже не всегда помогают - нужны знакомства, тк слишком часто за предложением решить вопрос деньгами идет заявление в прокуратуру, на уровне обычного гражданина столкнуться с коррупцией становится непросто, но и минусы - не договоришься сделать что то в обход норм и правил, даже в больницах врачи шарахаются от благодарностей как черт от ладана

вообще ситуация с этим двоякая, с одной стороны не получается подмазать дело тк на тебя смотрят как на провокатора, с другой, когда раньше за каждое шевеление пальцем требовали на лапу - тоже бесит
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02.02.2021 11:35 Ответить
Для меня коррупция в россии НЕ двоякая. Любая коррупция в россии - на благо моей стране. Если бы в россии не было коррупции, то это было бы мощнейшее государство мира. А с таким фюрером-путиным у власти, моей стране кирдык приснился бы еще в 2104 г.
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02.02.2021 12:13 Ответить
 
 