Подконтрольные Кремлю суды Крыма за январь вынесли 13 приговоров за уклонение от службы в российской армии, - правозащитники

С начала 2021 года в подконтрольные Кремлю суды Крыма было передано 13 уголовных дел за уклонение крымчан от службы в армии России.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов, передает Цензор.НЕТ.

"В январе было передано 13 уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в вооруженных силах, и 13 приговоров было вынесено. Последний - буквально 29 января. Для сравнения, в начале 2020 года, который сам по себе был достаточно серьезным по количеству вынесенных приговоров и переданных в суд дел, в январе было передано три уголовных дела", - сообщил Седов.

По его информации, за весь 2020 год было задокументировано 81 новое уголовное дело за уклонение от службы в армии России крымчанами, переданное на рассмотрение в подконтрольные Кремлю суды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Более 20-ти с температурой 39,7. Им выдано по мокрому полотенцу и таблетке парацетамола. Они убивают наших детей!" - последствия вакцинации "Спутником V" призывников в оккупированном Крыму. ВИДЕО

За весь период, по данным Крымской правозащитной группы, таких дел было 163.

Напомним, ранее в своем отчете по ситуации с соблюдением прав человека и международного права на полуострове Крымская правозащитная группа сообщила, что с 2014 года в российскую армию призвали более 28 тысяч жителей полуострова.

1 октября 2020 года в МИД Украины сообщили, что с 2014 года в российскую армию в аннексированном Крыму призвали около 25 тысяч человек.