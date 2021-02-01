Двое директоров департамента и оценщик киевского банка уведомлены о подозрении в хищении 11 млн грн, - Нацполиция

Два директора департаментов банка и специалист одного из управлений (оценщик) разработали преступную схему присвоения средств банка. Для этого они подписали кредитный договор, где залогом стало несуществующее имущество.

Разоблачили мошенническую "схему" столичные правоохранители под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Согласно сообщению, подозреваемые реализовали мошенническую схему еще в 2017 году. В сообщники взяли директора подконтрольного частного общества - обвинительный акт в отношении него был направлен в Шевченковский районный суд города Киева в июне прошлого года. Именно эта коммерческая структура подала заявку в банк для получения кредита.

"Залоговым имуществом при заключении кредитного соглашения стало нежилое помещение в Киеве и 3,5 т зерна пшеницы. Сумма кредитной линии составила 11 млн гривен. Директора департаментов предоставили положительное заключение по ликвидности и доходности общества, а специалист управления подал ложные документы по оценке имущества. В результате полученные кредитные средства вывели на счета нескольких подставных фирм, таким образом банковскому учреждению был нанесен убиток в размере 11 млн грн.

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В настоящий момент два директора департаментов уведомлены о подозрениях по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, а специалист управления - по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог)