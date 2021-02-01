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Новости Политика Украины
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Шмыгаль во вторник встретится с главами фракций Рады по поводу тарифов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль во вторник встретится с главами фракций Рады по поводу тарифов

После заседания Верховной Рады 2 февраля состоится встреча руководства парламента, глав депутатских фракций и групп с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что на встрече премьер должен проинформировать руководство Рады и глав фракций о дальнейших шагах для разрешения ситуации с тарифами.

"Мы договаривались еще раньше об этом... Что проведем дополнительную встречу по информированию руководства Верховной рады, руководителей депутатских фракций и групп, какова ситуация (с тарифами, - ред.), как мы будем двигаться дальше. Потому что мы сделали один шаг, но к сожалению сегодня мы не можем говорить, что мы полностью решили все проблемы", - пояснил спикер ВР.

Он подчеркнул, что поиск выхода из "тарифного кризиса" должен быть совместной работой.

"Мы можем принять любой законопроект, но важно, чтобы он был нормально имплементирован", - отметил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тарифы на газ: в Украине начали действовать сниженные цены
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Топ комментарии
+2
Такая власть с такими тарифами народу не нужна .
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01.02.2021 16:49
+2
Та вони вже зробили один ,,шаг,, ціну на транспортування газу знизили аж на 7 копійок.
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01.02.2021 16:53
+2
Будет требовать не везтись на "Популизм" и происки Кремля, и не подписываться под законопроектом №4680 от Батькивщины. О возвращении тарифов на газ для населения , к принципу Коррумпированому, который 25 лет действовал, до 14 года. И отменён порошенко и яценюком. Где весь Украинский газ + 30% наценки, шол на население Украины.
Так как, эта особая схема, не давала организовать прибыль нужным Украинцам, до 14 года.
А Богатым нужно платить больше! И мы им теперь платим! Яценюк выполнил.
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01.02.2021 17:02
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це не дило - обсуждать с фракциями хронический тонзиллит
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01.02.2021 16:43 Ответить
Такая власть с такими тарифами народу не нужна .
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01.02.2021 16:49 Ответить
шморгаль, карманы пустые, все уже забрали
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01.02.2021 16:52 Ответить
Та вони вже зробили один ,,шаг,, ціну на транспортування газу знизили аж на 7 копійок.
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01.02.2021 16:53 Ответить
///Формула для расчета стоимости доставки газа в 2021 году изменилась. Раньше она рассчитывалась исходя из показаний счетчика. Теперь же потребители будут платить минимум за 39 куб.м, даже если использовали намного меньше.
С 1 января 2021 года изменилась методика начисления платы за распределение газа и появились так называемые минимальные объемы заказанной мощности, передает Час Пик.///
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01.02.2021 17:09 Ответить
В таком случае объясните за что я плачу 386гр когда отбор газа из ГТС Уренгой-Помары-Ужгород находится от меня на расстоянии мение 2-х км а за использованые кубометры газа плачу меньше чем за транспортировку?
Если уже есть плата то она должна зависеть от расстояния и не от Уренгоя.
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01.02.2021 17:19 Ответить
Я скажу про транспортування газу в приватні будинки. Коли проводили газ по нашій вулиці, мешканці з цієї вулиці закупали труби, смолили їх, оплачували роботу зварювальника , в потім і продзвон зварювальних швів. Потім за свої гроші: підключення до цієї труби, знову ж антикоррозійна просмолка і т. д.... І з яких хенов, якісь зелені мудаки, вирішили, що люди за транспортування газу по їхнім трубам, мають цьому мудачью ще й платити? Ну що ж, з "тєрпилами" тільки так і потрібно... Сміємося тут с кацапів, що вони хороводи водять замість протестів, ще й по "динях" дубинками отримують за такі "протести". А ми чим кращі від ординців? Такі ж "тєрпіли", яких, блін, як дойних корів ...
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01.02.2021 19:00 Ответить
Я майже впевнений що по документам та по ,,усвоюванню,,виділеніх державних коштів на газофікацію все вами перераховане зробила газова компанія.
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01.02.2021 19:04 Ответить
Я теж не сумніваюсь в цьому. І таке діється не тільки в газовій сфері. Чиновники в нашій державі діють за злодійським принципом, вибачаюсь, напишу російською, на ній "феня" краще "звучить": Єслі лох ведьотся, єго надо разводіть! Я не здивуюсь, що навіть тепловізори, оптика та інше ******* військове обладнання, яке постачають нашим Героям на передову волонтери, теж дехто з хитрожопих чинуш проводить, як закуплене ними і все підтверджене документально, а "баблоси" - на карман...
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01.02.2021 19:28 Ответить
На цому фоні можна правовикам подавати в міжнародні суди Президента та діючу владу за порушення Конституції України де чітко вказано що земля та її надра є власностью народа України та присвоєнні корисних копалин в тому числі і газу із цілью власної наживи.
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01.02.2021 19:52 Ответить
Согласно постановлению НКРЭКУ №580, начиная с 1 января 2021 года заказанная мощность объекта потребителя (плата за распределение газа) рассчитывается, исходя из фактического объема потребления газа за газовый год (то есть, согласно показателям счетчика за период 1 октября по 30 сентября), но не может быть меньше: 39 м3 - если у потребителя есть только газовая плита; 126 м3 - если у потребителя есть газовая плита и газовая колонка для подогрева воды; 314 м3 - если потребитель использует природный газ комплексно, в том числе для отопления.
Отсюда следует, что даже если потребитель не использует ни одного кубометра газа, ему все равно придется заплатить за его распределение.
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01.02.2021 19:03 Ответить
В какой еще стране мира стоимость газа и его транспортировка расчитывается по такой формуле?Да и добыча газа в Украине превышает потребления населением и цена не зависит от мировых бирж а только зависит импортный газ который в общем потреблением Украиной составляет всего 2-3% что с лихвой перекрывает плата за транзит газа.
А народу почему-то продают по цене импортного газа.
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01.02.2021 19:11 Ответить
Если эта Рада не примет Законопроект 4860 где украинский газ отдается населению, то все герои должны быть известны,а олигархическая шестерка Шмыгаль ничего не решает!
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01.02.2021 16:56 Ответить
Ошибаетесь,все чиновники включая и Президента являются ставлениками олигархов,Так что именно кучка олигархов решает когда народу дишать а когда нет и чем.
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01.02.2021 18:48 Ответить
Будет требовать не везтись на "Популизм" и происки Кремля, и не подписываться под законопроектом №4680 от Батькивщины. О возвращении тарифов на газ для населения , к принципу Коррумпированому, который 25 лет действовал, до 14 года. И отменён порошенко и яценюком. Где весь Украинский газ + 30% наценки, шол на население Украины.
Так как, эта особая схема, не давала организовать прибыль нужным Украинцам, до 14 года.
А Богатым нужно платить больше! И мы им теперь платим! Яценюк выполнил.
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01.02.2021 17:02 Ответить
Оце дiло.
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01.02.2021 17:06 Ответить
Може хтось знає в якій ще країні світу платять за транспортування газу?
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01.02.2021 17:10 Ответить
Все говорят с февраля снизили, но никто не говорит что в январе уже кинули всех, в том числе и вас зеленые
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01.02.2021 23:06 Ответить
 
 