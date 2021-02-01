Почти 12 млрд грн Фонда по борьбе с COVID-19 остались неиспользованными, - глава Счетной палаты Пацкан. ВИДЕО

11,9 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 1 января 2021 не использованы. Преимущественно, из-за ненадлежащей координации действий правительства на борьбу с пандемией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан в эфире телеканала "Прямой".

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"Напомню, что Фонд был создан в апреле прошлого года и составил 78,4 млрд грн. Из них остались неиспользованными 11,9 млрд грн. Это очень большая сумма. Фактически, с 37-ми бюджетных программ нереализованными в полном объеме остались 32", - отметил Пацкан.

Председатель Счетной палаты акцентировал внимание на четырех программах, по которым были не использованы наибольшие суммы средств Фонда. В частности, 1,4 млрд грн - Минздрав, реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения (дополнительное финансирование); 4,7 млрд грн - Минсоцполитики, предоставления Пенсионным фондом единовременного пособия лицам, которые могут потерять доходы в случае запрета их деятельности в результате усиления ограничительных мер; 2,1 млрдн грн - Минздрав, обеспечение готовности и реагирование системы общественного здоровья на вспышки COVID-19, обеспечение средствами индивидуальной защиты; 1,2 млрд грн - Минэкономики, оказание одноразовой материальной помощи субъектам хозяйствования на период осуществления ограничительных мероприятий.

По его мнению, среди причин неиспользования средств основной была ненадлежащая координация действий правительства, а также непоследовательные и несвоевременные решения.

"Речь идет о преждевременных решениях Правительства о выделении средств, как следствие - почти четверть от суммы общего объема Фонда - 19 млрд грн - были перераспределены. Непоследовательные и несвоевременные действия правительства о выделении средств. Сначала Кабмин выделяет 35 млрд грн на дороги, затем 8,8 млрд грн забирает 1 млрд на экспресс-тесты, 900 млн грн на кислород выделяют аж в ноябре, и остается 2 месяца до конца года. Освоить эти средства невозможно, потому что нужно подвести кислород к койкам, провести все необходимые работы", - отметил Пацкан.

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