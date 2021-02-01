Разумков о предпосылках для роспуска Рады: Даже если 15 человек выйдет из СН в случае исключения Дубинского, коалиция продолжит работать
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что на сегодняшний день нет предпосылок для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады девятого созыва.
Об этом спикер сказал на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я повторял и повторяю - к счастью, сегодня нет предпосылок для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады девятого созыва", - подчеркнул Разумков.
Председатель ВР также прокомментировал слухи, что в случае исключения Александра Дубинского из фракции "Слуга народа", в монобольшинстве, работающем на правах коалиции, станет меньше 226 депутатов, что является основанием для роспуска парламента.
"Даже если 15 человек выйдет, то все равно будет 231 человек во фракции. Этого достаточно, чтобы коалиция продолжала работать. Коалиция - потому что фракция партии "Слуга народа" работает на условиях коалиции в стенах Верховной Рады. Даже если нет 226 - действительно, тогда это создание новой коалиции, на это уходит 30 дней, Конституция позволяет это сделать в течение 30 дней. Если этого не происходит - действительно появляются такие основания (для роспуска ВР. - Ред.)", - отметил Разумков.
Спикер добавил, что парламент также не может быть распущен из-за отсутствия пленарных заседаний в течение месяца, когда действовал усиленный карантин.
"Относительно вопроса по 30-ти дням, когда мы не работали, поскольку был введен локдаун. ... Согласно решению Конституционного Суда, четко прописано, что 30 дней начинают считаться со дня, когда запланированное заседание Верховной Рады не смогло состояться. То есть, если бы мы собрались и не смогли работать - с того дня начался бы отсчет тридцати дней. Сегодня таких проблем нет. Верховная Рада работает", - рассказал Разумков.
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МО - судятся за бабло между собой все главные генералы и начальник ГШ,
СБУ -- один зам за потоки бабла заказывает другого зама,
МЗ -- безвозвратно отдано прокладке 700 млн.бюджетных денег,
рекордное падение промпроизводства,
638 000 000 000 грн. ( 22.72 млрд. баксов ) долгов повесил Зеля на страну за 2020 год - это абсолютный рекорд за все время,
рекордные тарифы на газ, свет, отопление и коммуналку,
рекордные долги населения за коммуналку -- более 80 млрд.грн.
рекордное падение ВВП,
рекордный дефицит бюджета,
и т.д и т.п......
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Уже, плесень зЕлёная "наработалась"...
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Корниенко тихо отстранился от работы по исключению Дубинского. Арахамия тупо фальсифицирует голосование в франции "СН". Максимум голосов которое могут они собрать - 142. Остальное -фальсификация. Господа избиратели, вы верите человеку который обманывает даже своих депутатов?
tZE inform
@tZEinform
·22 минНикаких официальных визитов в США в календарных планах ВР нет. Скорее всего это лоббистские усилия через партнера Разумкова Тележинского. Или Ельченко (посол в США) по старой памяти (он хорошо знал отца Разумкова) уже начал работать на него.
Глава ВС Украины Разумков дважды за день разговаривал с временной поверенной в делах США Kristina A. Kvien. Около 9-00 (по (GMT-5) она имела разговор с США. По пока неподтвержденным данным обсуждается визит Разумкова в США.