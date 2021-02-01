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Новости Политика Украины
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ВР (28728) роспуск (248) Разумков Дмитрий (1521) Дубинский Александр (413)

Разумков о предпосылках для роспуска Рады: Даже если 15 человек выйдет из СН в случае исключения Дубинского, коалиция продолжит работать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков о предпосылках для роспуска Рады: Даже если 15 человек выйдет из СН в случае исключения Дубинского, коалиция продолжит работать

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что на сегодняшний день нет предпосылок для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады девятого созыва.

Об этом спикер сказал на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я повторял и повторяю - к счастью, сегодня нет предпосылок для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады девятого созыва", - подчеркнул Разумков.

Председатель ВР также прокомментировал слухи, что в случае исключения Александра Дубинского из фракции "Слуга народа", в монобольшинстве, работающем на правах коалиции, станет меньше 226 депутатов, что является основанием для роспуска парламента.

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"Даже если 15 человек выйдет, то все равно будет 231 человек во фракции. Этого достаточно, чтобы коалиция продолжала работать. Коалиция - потому что фракция партии "Слуга народа" работает на условиях коалиции в стенах Верховной Рады. Даже если нет 226 - действительно, тогда это создание новой коалиции, на это уходит 30 дней, Конституция позволяет это сделать в течение 30 дней. Если этого не происходит - действительно появляются такие основания (для роспуска ВР. - Ред.)", - отметил Разумков.

Спикер добавил, что парламент также не может быть распущен из-за отсутствия пленарных заседаний в течение месяца, когда действовал усиленный карантин.

"Относительно вопроса по 30-ти дням, когда мы не работали, поскольку был введен локдаун. ... Согласно решению Конституционного Суда, четко прописано, что 30 дней начинают считаться со дня, когда запланированное заседание Верховной Рады не смогло состояться. То есть, если бы мы собрались и не смогли работать - с того дня начался бы отсчет тридцати дней. Сегодня таких проблем нет. Верховная Рада работает", - рассказал Разумков.
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Топ комментарии
+5
будут "ширку" лепить - им от корыта низззя
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01.02.2021 16:58
+5
Можно и так сказать. Там в принципе все СН подходят под это описание. Включая "величайшего".
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01.02.2021 17:02
+3
А если больше 30 Бениных штыков?
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01.02.2021 16:54
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А если больше 30 Бениных штыков?
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01.02.2021 16:54 Ответить
будут "ширку" лепить - им от корыта низззя
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01.02.2021 16:58 Ответить
Бениных шнырей ?
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01.02.2021 17:00 Ответить
Можно и так сказать. Там в принципе все СН подходят под это описание. Включая "величайшего".
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01.02.2021 17:02 Ответить
То през имеет право разогнать. Но не обязан.
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01.02.2021 17:46 Ответить
звичайно не зобовязан, бо в раду наступного скликання увійде ЕС, трошечки батьківщини і слуги з ригами
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01.02.2021 22:24 Ответить
Тогда любовь с опазжопцами пойдет в открытую.
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01.02.2021 16:55 Ответить
нерушимое единство собачьих парикмахеров и свадебных фотографов может быть поколеблено тока при помощи осла, не груженого золотом
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01.02.2021 16:57 Ответить
Бо нам тільки досракових не вистачало!
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01.02.2021 16:58 Ответить
Как рази не хватает. И президентских и парламентских. Пока еще есть что спасать.
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01.02.2021 17:01 Ответить
Тю-тю взагалі? Рейтинги дивився?
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01.02.2021 17:05 Ответить
А состояние страны и всех институтов? Или пусть сдыхает совсем?
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01.02.2021 17:08 Ответить
Мене не цікавить відлякування крокодилів в Дніпрі- як і усі інші ваші "двіжі"
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01.02.2021 17:16 Ответить
Ну и не пугайте их. Кто вам доктор. Просто факты последнего времени:

МО - судятся за бабло между собой все главные генералы и начальник ГШ,
СБУ -- один зам за потоки бабла заказывает другого зама,
МЗ -- безвозвратно отдано прокладке 700 млн.бюджетных денег,
рекордное падение промпроизводства,
638 000 000 000 грн. ( 22.72 млрд. баксов ) долгов повесил Зеля на страну за 2020 год - это абсолютный рекорд за все время,
рекордные тарифы на газ, свет, отопление и коммуналку,
рекордные долги населения за коммуналку -- более 80 млрд.грн.
рекордное падение ВВП,
рекордный дефицит бюджета,
и т.д и т.п......

Продолжить?
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01.02.2021 17:33 Ответить
Нє, не треба. Вы і так будете вночі погано спати від цих "жахів")))
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01.02.2021 17:36 Ответить
Результат своего выбора нравится? Сколько еще дать добить не добитое?
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01.02.2021 17:39 Ответить
Так- я вже радію, що Порох не став президентом України, хоча двічі голосував за нього.
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01.02.2021 17:47 Ответить
Так сколько еще дать добить недобитое?
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01.02.2021 17:48 Ответить
Ти щось давно не бігав з плакатиком "Не допустимо реваншу", пробіжися трохи, чим тут киснути.)))
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01.02.2021 17:57 Ответить
Штырит, хворе? Можешь побегать если полегчает. Так сколько еще дать добить недобитое? Ну и, тяжело из себя выдавить?
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01.02.2021 17:59 Ответить
Ще раз- я крокодилів в Дніпрі не відлякую, то твоє.
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01.02.2021 18:03 Ответить
Еще раз -- Ну и не пугай их. Кто тебе доктор? Так сколько еще дать добить недобитое? Ну и, тяжело из себя выдавить? Сколько нужно?
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01.02.2021 18:11 Ответить
Доктор мені точно не ти. Я ж сказав, себе лякай тими "жахами" на ніч.
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01.02.2021 18:13 Ответить
Я не пугаю, я привожу просто факты. Так сколько еще дать добить недобитое? Ну и, тяжело из себя выдавить? Сколько нужно? Или тебя все устраивает?
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01.02.2021 18:16 Ответить
Ще вечір, а я сказав "на ніч".
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01.02.2021 18:26 Ответить
Понятно. А я сказал -- ты идиот. Тело шибко боится дать ответ и признаться что привело к власти этих дебилов. Существуй дальше. Сам себе не противен.
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01.02.2021 18:49 Ответить
Та фіолетово, що ты там нудиш.
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01.02.2021 18:50 Ответить
Понятно. Идиоту всегда фиолетово. На то он и идиот.
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01.02.2021 18:55 Ответить
И шо? "Слуга народу" - 2019 р. 43,16%
- грудень 2020 - 18%
- січень 2021 - 11,2%
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01.02.2021 17:20 Ответить
Та начхати мені на слуг.
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01.02.2021 17:26 Ответить
А как на ОПЗЖОПу тоже чхаешь? Или молишься?
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01.02.2021 18:49 Ответить
це реальні вороги. І не відволікає, не цікавий тимені.
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01.02.2021 18:53 Ответить
А мне ты очень интересен. Как объект для исследования. Интересно наблюдать как, засланные кизяки шифруются под украинцев. Слава Украине!
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01.02.2021 19:16 Ответить
Мовою. Напиши мовою.
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01.02.2021 19:17 Ответить
Читай, мокша - путін - *****, Расєя - лайно
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01.02.2021 20:38 Ответить
Отак далі тут і пиши. Мовою пиши-може, колись з тебе люди і будуть. Хоча навряд.
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01.02.2021 20:42 Ответить
А с тебя, мокша, только баран получился. Так чей Крым, кацап?
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01.02.2021 20:48 Ответить
Рано. Смысла нет. Переизберут того же Бубочку.
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01.02.2021 17:47 Ответить
Конечно коалиция - "СН" + "ОПЗЖ" с бабой Жулькой на подтанцовке.
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01.02.2021 17:11 Ответить
Вот-вот, для чего всё и затевалось: нужны досрочные выборы в Раду. Если честно, то матюки у меня закончились давно, мне вся эта срань- надоела.
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01.02.2021 17:11 Ответить
Ну это очевидно. Ваша позиция: "Какой бы зашквар не произошел - сами не уйдем" - давно всем понятна и известна.
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01.02.2021 17:20 Ответить
Разум off, не дупе.инского угрожает, а нам!
Уже, плесень зЕлёная "наработалась"...
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01.02.2021 17:21 Ответить
Та идите уже все и подальше! 😠
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01.02.2021 17:26 Ответить
Так вже вигнали дубінського чи ні ? І не треба розкачувати човна. Я так думаю.
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01.02.2021 18:07 Ответить
амиго понимает, что если будут перевыборы, то он уже никуда не попадет
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01.02.2021 18:19 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Корниенко тихо отстранился от работы по исключению Дубинского. Арахамия тупо фальсифицирует голосование в франции "СН". Максимум голосов которое могут они собрать - 142. Остальное -фальсификация. Господа избиратели, вы верите человеку который обманывает даже своих депутатов?
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01.02.2021 18:20 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·22 минНикаких официальных визитов в США в календарных планах ВР нет. Скорее всего это лоббистские усилия через партнера Разумкова Тележинского. Или Ельченко (посол в США) по старой памяти (он хорошо знал отца Разумкова) уже начал работать на него.

Глава ВС Украины Разумков дважды за день разговаривал с временной поверенной в делах США Kristina A. Kvien. Около 9-00 (по (GMT-5) она имела разговор с США. По пока неподтвержденным данным обсуждается визит Разумкова в США.
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01.02.2021 18:21 Ответить
Политическая обстановка внутри СН и ОП смахивает на 95 баланан, а хозяин этого балагана в шоке, из этого можно предположить, шо Зе замазан с дубиной в антиукраинской "работе", отчего не может избавиться от агентов кремля, не вижу причин злорадствовать, эту злокачественную опухоль надо удалить в зародыше.
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01.02.2021 18:50 Ответить
 
 