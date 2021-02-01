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Новости За рубежом
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Германия (6010) санкции (10615) Северный поток (1428) Навальный (825)

Позиция немецкого правительства по "Северному потоку 2" не поменялась, несмотря на призывы Франции остановить проект, - МИД ФРГ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Позиция немецкого правительства по

ФРГ придерживается своей позиции по "Северному потоку 2", несмотря на призывы Парижа остановить проект.

Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В позиции немецкого правительства на этот счет ничего не поменялось", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

По его словам, ранее некоторые европейские страны предлагали включить тематику "Северного потока 2" в обсуждение вопроса санкций в отношении России. Позиция Франции по этому вопросу в МИД ФРГ известна, заверил он.

Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон сказал в понедельник, что Германии следует отказаться от проекта газопровода "Северный поток 2" в качестве реакции на арест российского оппозиционера Алексея Навального.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция призвала Германию остановить строительство "Северного-потока-2"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Внуки нацистов поддерживают нынешних нацистов.
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01.02.2021 17:06
+5
мене . Дві країни , які не можуть домовитися поміж собою , виступають в якості "посередників" поміж Україною і окупантом росією , мають капітальні вкладення в росію у вигляді заводів "Рено" і "бмв" . Хіба не дивно ?
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01.02.2021 17:07
+5
Вся Европа покупает нефть и газ из рашки. Нефть покупают даже США. Запад один большой спонсор РФ.
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01.02.2021 17:28
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01.02.2021 17:01 Ответить
мене . Дві країни , які не можуть домовитися поміж собою , виступають в якості "посередників" поміж Україною і окупантом росією , мають капітальні вкладення в росію у вигляді заводів "Рено" і "бмв" . Хіба не дивно ?
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01.02.2021 17:07 Ответить
і "мерседес". Відкрився у 19 році.
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01.02.2021 20:11 Ответить
продажные обоссанные нацики...
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01.02.2021 17:03 Ответить
ну, и скока можно терпеть такое хамство? где жесткий ультиматук непоколебимого митьки кулебы или он свой твердый язык меж булок засунул, дабы не пужать понапрасну немецких партнеров?
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01.02.2021 17:04 Ответить
Який чудовий взірець лахтинського коменту... Як пацак- так зразу про дупу!)))
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01.02.2021 17:09 Ответить
як лахтак брэшешь, ветер носит Позиция немецкого правительства по "Северному потоку 2" не поменялась, несмотря на призывы Франции остановить проект, - МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 2854
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01.02.2021 17:12 Ответить
Таме начхати, куди тебе адмін знесе.
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01.02.2021 17:19 Ответить
тогда будь здоров Позиция немецкого правительства по "Северному потоку 2" не поменялась, несмотря на призывы Франции остановить проект, - МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 9226
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01.02.2021 17:21 Ответить
Не дочекаєшся
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01.02.2021 17:22 Ответить
крепкаго тебе здоровья, добрый человек
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01.02.2021 17:24 Ответить
Санкции против Никарагуа готовят. Против Германии или хотя бы Сименс - сыкотно.
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01.02.2021 17:14 Ответить
Санкціі проти Німеччини? Було б забавно
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02.02.2021 00:00 Ответить
Внуки нацистов поддерживают нынешних нацистов.
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01.02.2021 17:06 Ответить
І ці люди щось варнякають про корумпованість в Україні?
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01.02.2021 17:07 Ответить
Петя, укажи им дорогу, надежда только на тебя, не молчи.
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01.02.2021 17:08 Ответить
Заблукав, пацак?
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01.02.2021 17:10 Ответить
Так от агрессора освободить брались. А теперь оказывается просто бабло воровать с агрессором.
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01.02.2021 17:13 Ответить
А можно пояснить у кого Германия собралась воровать бабло с агрессором?
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01.02.2021 17:30 Ответить
А что вам мешает самим догадаться? Намекаю: в Украине часть территорий оккупированна росийей и кто-то вместо того что б наказать их за это сотрудничает ради получения выгоды, в том числе и за счёт под собтвенности Украины.
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01.02.2021 19:01 Ответить
дойчен ************
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01.02.2021 17:09 Ответить
А если канцлером после Аньки выберут Армина Лашета - то вообще будет весело,ибо чувак реально в будённовке родился и больший русофил,чем даже наши Оппозажоповцы..
не тот немец пошёл,ох,не тот..
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01.02.2021 17:16 Ответить
Всеядные и двуличные, по факту, спонсоры войны в Украине
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01.02.2021 17:17 Ответить
Вся Европа покупает нефть и газ из рашки. Нефть покупают даже США. Запад один большой спонсор РФ.
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01.02.2021 17:28 Ответить
Германия похоже вытаскивает старинный ДВУСТРУННИЙ музыкальный инструмент - палка две струны: Германия и Россия вместо «Европейского концерта» - баланса сил между европейскими государствами. Европейский концерт базировался на общем согласии больших государств: России, Австрии, Пруссии, Франции, Великобритании. Любое обострение отношений между ними могло привести к разрушению международной системы.
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01.02.2021 17:23 Ответить
позиция немецкого правительства уже "поставила в позу" подавляющее боьшинство немецких бизнесменов.подпадающих под санкции за сотрудничество с немецкими фирмами.связанными с "Сев. потоком-2 ".Вскоре у немцев будет только альтернатиива выбирать- благосостояние пары семейств немецких бизнесменов,основных выгододержателей от российского газа или остальная часть бизнесменов.сотрудничающих с американцами,британцами и другими западными бизнесменами...Не удивительна "настойчивость" немецкого правительства.возглавляемой "активисткой" бывшего ГДР (Меркель) и бывшего президента,выходца от подкармливаемой Москвой части ХДС-ХСС Шредера (ставшего в высшем руководстве российского "газпрома" )...выбор за немцами : либо "позиция немецкого правительства",либо Гермакния перестанет быть лидером ЕС...
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01.02.2021 17:26 Ответить
Шредер председатель совета директоров Роснефти.
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01.02.2021 17:30 Ответить
спасибо за уточнение.Это даже усиливает ответственность властной партии Германии ))
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01.02.2021 17:31 Ответить
Роснефть имеет прямое отношение к газпрому.
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01.02.2021 17:33 Ответить
тю, делов та, выделят на сп2 узкоспециализированные конторы, не имеющие бизнеса у англосаксов, поставив во главе родственников нужных людей и чихать им будет на санкции
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01.02.2021 17:33 Ответить
На территории Германии то все уже построено, кому и за что санкции?

осталось газопровод достроить, там работает укладчик. не немецкий.
Как легализовать СП2, я думаю найдут способ. Есть такие конторы "Рога и Копыта".
--------
не понимаю у Украины контранкт на 4 года еще на транзит газа, конечно с него реверс уже не сделаешь обьем маленький, но прибыль то мало мальская будет.
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01.02.2021 17:39 Ответить
А Меркель продолжает лидировать по популярности . Значит нравиться немчуре .
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01.02.2021 20:35 Ответить
А від вас німчура , вже нічого й не залежить . Як скажуть у Вашингтоні , так буде . Позиция немецкого правительства по "Северному потоку 2" не поменялась, несмотря на призывы Франции остановить проект, - МИД ФРГ - Цензор.НЕТ 8908 .
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01.02.2021 17:34 Ответить
От всей Европы ничего не зависит. Если Латинская Америка задний двор США, то Европа лужайка перед домом.
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01.02.2021 17:37 Ответить
Вся Европа ( европейські компаніії), від санкцій США , можуть втратити нагато більше ніж отримають прибутку від газопроводу ( самі ж про це говорять ) , але ніімці як заворожені , лізуть далі . Вже й французам " розвиднилось " , а їм хоч би що . Позиція німецького уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася попри заклики Франції зупинити проєкт, - МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 1167 .
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01.02.2021 17:46 Ответить
Санкции только против причастных к трубе. Европа это сможет пережить. Не зря же они так упорствуют.
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01.02.2021 17:51 Ответить
Так я за них і веду мову . Компанії які вже відмовились від проекту , аргументують свою відмову тим що , їх бізнес фактично зупиниться на довгі роки , якщо б вони не вийшли з проекту . Позиція німецького уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася попри заклики Франції зупинити проєкт, - МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 2458 .
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01.02.2021 17:57 Ответить
там уже никого из компаний нет, все построено.
осталось достроить 5км трубопровода, этим занимается российский трубоукладчик.
ну и выдать лицензию на использование. тут прийдется пожертвовать малоизвестной конторой и всё.
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01.02.2021 18:02 Ответить
да и "пожертвовать" это еще как сказать, контора может переориентироватся на Азию, Африку, Ю. Америку.
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01.02.2021 18:06 Ответить
Позиція німецького уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася попри заклики Франції зупинити проєкт, - МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 8750 ..ну ну .. Як то кажуть - Бог в помощь ..
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01.02.2021 18:16 Ответить
Чушь пишешь. Германия станет крупнейшим в Европе енергохабом на многие десятилетия . Транзита лишиться Польша и Украина . Первая приползет на коленях в Германию вторая в рашку . Итог Германия главная в Европе , вы зависимы как и прежде от москвы .

..
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01.02.2021 20:38 Ответить
Позиція німецького уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася попри заклики Франції зупинити проєкт, - МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 1423 Угу ,, а як же .!! Кацап , ти свої вологі фантазії , на Цензор не носи ,, залишай їх в себе там , за парєбріком . Позиція німецького уряду щодо "Північного потоку-2" не змінилася попри заклики Франції зупинити проєкт, - МЗС ФРН - Цензор.НЕТ 36 .
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01.02.2021 20:47 Ответить
Судя по всему Северная Америка помойная яма для Южной учитывая сколько сюда стекаеця необразованных нищих и больных мигрантов .
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01.02.2021 20:33 Ответить
когда это проститутка (германия) отказывалась от денег?
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01.02.2021 17:37 Ответить
Шредер подписывается под каждым вашим словом
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01.02.2021 18:11 Ответить
"Северный поток"- это личный интерес двоих европейских немецких и российских подельников и мировых аферистов,повинных в кровопролитии и оккупации Украины и убийстве около 15000 тысяч украинцев-но отнюдь это не интересс Германии и народа расеи
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01.02.2021 17:46 Ответить
У Нацистов и большевиков ничего не меняется одно радует исламисты их насилуют на улицах они потом извиняются..доизвиняются без варинтов гомосеки триликие
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01.02.2021 18:11 Ответить
У Нацистов и большевиков ничего не меняется одно радует исламисты их насилуют на улицах они потом извиняются..доизвиняются без варинтов гомосеки триликие
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01.02.2021 18:13 Ответить
Вот так последние сотни лет: гансы с кацапами, то ипутся, то дерутся.
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01.02.2021 19:24 Ответить
Еврошлюхи во всей красе, а мы все делаем вид, что евромлядям не наплевать на законы, мораль и принципы.
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01.02.2021 20:36 Ответить
В январе из-за холодов Европа нарастила покупку газа у Газпрома. Среди лидеров Польша - закупка увеличилась на 98%.
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01.02.2021 22:13 Ответить
німці і кацапи то давні союзники. Згадайте скільки німецької крові текло в російській царській родині, хто створив російську історію у 18 сторіччі, хто дав гроші на будівництво найкровавішого режиму, хто вчив будувати концтабори, хто розділив польщу в 1939, хто працює в російських нафтових компаніях.
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07.02.2021 06:36 Ответить
 
 