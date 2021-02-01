Позиция немецкого правительства по "Северному потоку 2" не поменялась, несмотря на призывы Франции остановить проект, - МИД ФРГ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
ФРГ придерживается своей позиции по "Северному потоку 2", несмотря на призывы Парижа остановить проект.
Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В позиции немецкого правительства на этот счет ничего не поменялось", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.
По его словам, ранее некоторые европейские страны предлагали включить тематику "Северного потока 2" в обсуждение вопроса санкций в отношении России. Позиция Франции по этому вопросу в МИД ФРГ известна, заверил он.
Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон сказал в понедельник, что Германии следует отказаться от проекта газопровода "Северный поток 2" в качестве реакции на арест российского оппозиционера Алексея Навального.
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не тот немец пошёл,ох,не тот..
осталось газопровод достроить, там работает укладчик. не немецкий.
Как легализовать СП2, я думаю найдут способ. Есть такие конторы "Рога и Копыта".
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не понимаю у Украины контранкт на 4 года еще на транзит газа, конечно с него реверс уже не сделаешь обьем маленький, но прибыль то мало мальская будет.
осталось достроить 5км трубопровода, этим занимается российский трубоукладчик.
ну и выдать лицензию на использование. тут прийдется пожертвовать малоизвестной конторой и всё.
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