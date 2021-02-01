Позиция немецкого правительства по "Северному потоку 2" не поменялась, несмотря на призывы Франции остановить проект, - МИД ФРГ

ФРГ придерживается своей позиции по "Северному потоку 2", несмотря на призывы Парижа остановить проект.

Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В позиции немецкого правительства на этот счет ничего не поменялось", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

По его словам, ранее некоторые европейские страны предлагали включить тематику "Северного потока 2" в обсуждение вопроса санкций в отношении России. Позиция Франции по этому вопросу в МИД ФРГ известна, заверил он.

Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон сказал в понедельник, что Германии следует отказаться от проекта газопровода "Северный поток 2" в качестве реакции на арест российского оппозиционера Алексея Навального.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция призвала Германию остановить строительство "Северного-потока-2"