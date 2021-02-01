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розыск (804) СБУ (18677) Нескоромный Дмитрий (32)

Нескоромного объявили в международный розыск и проверяют его связи с ФСБ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Нескоромного объявили в международный розыск и проверяют его связи с ФСБ

Служба безопасности Украины объявила в международный розыск подозреваемого в организации покушения на убийство начальника службы внутренней безопасности Андрея Наумова - бывшего зампредседателя СБУ Дмитрия Нескоромного и проверяет его связь со спецслужбами России.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ издание "Українські Новини", информирует Цензор.НЕТ.

"Дмитрий Нескоромный объявлен в региональный, государственный, межгосударственный и международный розыск", - сказали в ведомстве.

Также СБУ проверяет опубликованную СМИ информацию о его связях со спецслужбами России.

"Следователями совместно с оперативными подразделениями будут проведены мероприятия относительно установления связи подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора", - отметили в СБУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Расюк в суде назвал Нескоромного заказчиком убийства Наумова, - Бутусов

Нескоромному будет дана оценка о наличии в его действиях государственной измены.

СБУ не уточнила, в какой стране скрывается Нескоромный.

Напомним, 22 января стало известно, что полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк задержан в Киеве за подготовку убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Позже в СБУ заявили о предотвращении убийства сотрудника. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. 24 января советник главы ОП Михаил Подоляк признал, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ-шник Нескоромный, которого подозревают в организации покушения на коллегу Наумова, собирается дать пресс-конференцию в Бельгии

27 января СБУ огласило Нескоромному подозрение в организации покушения на Наумова. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу, в частности, переговоры Нескоромного и еще одного организатора покушения Расюка, которого задержали при передаче денег.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Дать убежать. А потом сильно пресильно искать (главное так чтоб не найти) Нескоромного объявили в международный розыск и проверяют его связи с ФСБ, - СМИ - Цензор.НЕТ 3079 - классика жанра
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01.02.2021 17:14
+13
А приведшего его на должность зама в СБУ проверять будут?
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01.02.2021 17:19
+9
Стадо баранов, кого вы навыбирали? Но они все равно не понимают, какой урон нанесли Украине, ведь барыга это Порошенко, да еще и Байден
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01.02.2021 17:15
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Уборщица узнала его он на Лубянке стоял у кассы в очереди за получкой. Нескоромного объявили в международный розыск и проверяют его связи с ФСБ, - СМИ - Цензор.НЕТ 3459
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01.02.2021 17:14 Ответить
А Вы думаете он реально в Германию или Бельгию уехал. Он как раз сейчас на Лубянке рапорт пишет... а тут думают как же проверить эти связи с ФСБ что бы и себя там не заметить...
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01.02.2021 17:16 Ответить
А приведшего его на должность зама в СБУ проверять будут?
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01.02.2021 17:19 Ответить
Не могу это афишировать в комментариях, так как это информация под грифом «секретно»
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01.02.2021 17:21 Ответить
А что тут секретного? Все указы по назначениях в СБУ доступны в сети. И там подпись только одного тела.
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01.02.2021 17:37 Ответить
Та можуть... на раз... тільки треба беніні яйця в тісочки...
Або пальці Богдана... того, що Андрій.
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01.02.2021 17:28 Ответить
зачем так торопиться? завтра сам найдется! а зеленое говно уже забурлило...
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01.02.2021 18:18 Ответить
В Украине сначала обвиняют в сязях с ФСБ, а потом проверяют собственную залипуху. Точно так было с Рифмастером и детским врачом. Они сначала убили якобы Шеремета, а потом окажется, что никакого отношения они к Шеремету не имели и его не знали.
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01.02.2021 17:14 Ответить
Дать убежать. А потом сильно пресильно искать (главное так чтоб не найти) Нескоромного объявили в международный розыск и проверяют его связи с ФСБ, - СМИ - Цензор.НЕТ 3079 - классика жанра
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01.02.2021 17:14 Ответить
Стадо баранов, кого вы навыбирали? Но они все равно не понимают, какой урон нанесли Украине, ведь барыга это Порошенко, да еще и Байден
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01.02.2021 17:15 Ответить
Сам баран, пророссийкая нечисть!
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01.02.2021 17:20 Ответить
?
А ти хто?
Просто новенький?
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01.02.2021 17:31 Ответить
вечно все время пока гром не грянет никто и пальцем не поведет, очередное доказательство некомпетентности зеленой власти
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01.02.2021 17:16 Ответить
наші спецслужби настільки потужні , що перед тим , як оголошувати підозрюваного у розшук , йому не менше тижня фори дають !
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01.02.2021 17:16 Ответить
Вы думаете это наши спецслужбы????
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01.02.2021 17:28 Ответить
😳
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01.02.2021 17:33 Ответить
Я так вижу. Нескоромного оголосили в міжнародний розшук і перевіряють його зв'язки з ФСБ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4019
Нескоромного оголосили в міжнародний розшук і перевіряють його зв'язки з ФСБ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5680
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01.02.2021 22:39 Ответить
Органы - бабло - устранение конкурентов - связи с рашкой. По такой схеме можно почти все СБУ в международный розыск объявлять.
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01.02.2021 17:17 Ответить
В духе Квартала-95: они, наконец, проснулись и спохватились. Дам бесплатный совет СБУ: проверьте нынешних, там полным-полно подлецов и негодяев. Если не можете сами, попросите коллег из США, Европы, там уже не знают куда девать факты на продажность генералов с Владимирской.
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01.02.2021 17:17 Ответить
Кому проверять.Патриотов похоже не осталось.Сепары и кварталовцы. Нескоромного оголосили в міжнародний розшук і перевіряють його зв'язки з ФСБ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8704
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01.02.2021 17:23 Ответить
ФСБ - неактуально. Актуально - ФБР и ЦРУ, да, вовочка? Они тебе скажут точно, сколько, когда, где и у кого ты обязан своей должностью.
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01.02.2021 17:17 Ответить
Этой истории - неделя, а они тока щас объявили в розыск? Нескоромного объявили в международный розыск и проверяют его связи с ФСБ, - СМИ - Цензор.НЕТ 9926
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01.02.2021 17:17 Ответить
Думали - гадали.
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01.02.2021 17:20 Ответить
Все сомневались, думали, тщательно взвешивали, не хотелось обвинить порядочного человека. Как будто не знали: порядочных в этой службе не бывает.
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01.02.2021 17:50 Ответить
Сумно це все, насправді.
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01.02.2021 17:18 Ответить
чето рановато за проверки взялись..
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01.02.2021 17:18 Ответить
сначала выпустили, теперь ищут
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01.02.2021 17:18 Ответить
Значит у Нескоромного есть сторонники в СБУ, раз смогли организовать ему коридор
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01.02.2021 18:26 Ответить
А кто его туда назначил????????????????????
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01.02.2021 17:18 Ответить
Хотілося б почути і сторону Нескромного. Бо звинувачення в "роботі на ФСБ" бакановими-татаровими-ермаками трохи смішить
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01.02.2021 17:20 Ответить
Как же он до этого,у вас работал? Нескоромного оголосили в міжнародний розшук і перевіряють його зв'язки з ФСБ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7465
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01.02.2021 17:21 Ответить
Я б на его месте ФБРовцам сдал всю зелебанду вместе с СБУ
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01.02.2021 17:22 Ответить
Все будет хорошо! Надюху Савченко вона в подготовке убийства всех депутатов рады обвиняли, Юга -прокугор весь говном изошел, и шо??? Нескоромного оголосили в міжнародний розшук і перевіряють його зв'язки з ФСБ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 459
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01.02.2021 17:24 Ответить
КАКОЙ ПОЗОР! аГЕНТ ФСБ СЕБЕ СПОКОЙНО УБЕЖАЛ! дРУГОЙ АГЕНТ СИДИТ В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА И ИМ УПРАВЛЯЕТ! КАКОЙ ПОЗОР!
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01.02.2021 17:32 Ответить
У Гроси переводчик был агентом фсб, то не позор?
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01.02.2021 17:36 Ответить
а ти поговори з ЛОЛІТОЮ !
чи вже забув...
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01.02.2021 20:04 Ответить
А тот кто его предупредил в ОП уже выявлен ?
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01.02.2021 17:42 Ответить
Также СБУ проверяет опубликованную СМИ информацию о его связях со спецслужбами России.
"Следователями совместно с оперативными подразделениями будут проведены мероприятия..." - а не сообщи СМИ, СБУ так бы и оставалось в неведении о Нескоромном？
Бесстыдство, цмеизм, бездарность, продажность - ключевые "компетенции" подлецов с Владимирской. А государство остается без защиты, пока негодяи сколачивают себе миллионы.
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01.02.2021 17:48 Ответить
''Іщутпожрниеіщетміліція..'' далі за текстом))) Гірко це все,на увесь світ ''прославилися'' ЗЕлені дегенерати. Після такого голова СБУ повинен застрелитися,а не прес-конференції дебільні давати. Хоча про що я ЗЕбіли і честь... поняття не сумісні.
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01.02.2021 17:54 Ответить
В свинячий голос. Видно слабувато звинувачення, що "підпорку" шукають. Куди раніше дивилася служба внутрішньої безпеки? І хіба з весни 2020 року, коли сіли йому на "хвіст", ці можливі звязки не можна було перевірити?
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01.02.2021 18:00 Ответить
Проверять на связи с ФСБ надо было перед назначением на должность, а не когда он убежал.
Кстати, 1 июля Владимир Зеленский своим указом №473/2019 назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного по представлению главы СБУ Ивана Баканова
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01.02.2021 18:24 Ответить
ФСБэшные шестерки надувают щеки и вешают лапти на уши зебилам, что они кого-то будут проверят на связь с ФСБ. А в это время еще одна фсбэшная шестерка, сдавшая своим спецоперацию по вагнеровцам продолжает сидеть в офисе ЗЕлупы.
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01.02.2021 18:31 Ответить
пістець, зелений гельмінтарій.. яка ганьба..
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01.02.2021 18:45 Ответить
Падли ви дали можливість йому втекти до Ростова
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01.02.2021 18:56 Ответить
Баканов по своїм зв"язкам у ФСБ перевіряє зв"язок Нескоромного з росейськими спецслужбами!!!!!!
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01.02.2021 19:26 Ответить
Баканов по своїм зв"язкам у ФСБ перевіряє зв"язок Нескоромного з росейськими спецслужбами!!!!!!
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01.02.2021 19:43 Ответить
на 30 -му році незалежності ...
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01.02.2021 20:01 Ответить
згадайте ЛОЛІТУ і нічому не дивуйтеся!!!!!!!!!!
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01.02.2021 20:05 Ответить
Н-даа... Безнаказанность - рождает безответственность! По хорошему Баканов должен застрелиться! Заместитель ЗАМЕСТИТЕЛЬ СПЕЦСЛУЖБЫ ПРЕДАТЕЛЬ. Он явно выдал все секреты! Тут даже застрелиться мало...
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01.02.2021 20:26 Ответить
 
 