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Состояние некоторых отделений близко к аварийному. В этом году необходимо полноценно запустить новый корпус "Охматдета", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Состояние некоторых отделений близко к аварийному. В этом году необходимо полноценно запустить новый корпус

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с заместителем министра здравоохранения Виктором Ляшко и генеральным директором Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Владимиром Жовниром обсудил проблемы, которые существуют при предоставлении высокоспециализированной медицинской помощи детям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как подчеркивается, участники встречи подробно обсудили вопрос дефицита высокопрофессиональных кадров, что препятствует оказанию необходимой медицинской помощи по принципу "замкнутого цикла". 

"Коснулись также проблемы недостаточного технологического обеспечения областных детских больниц и отставания в технологическом развитии, из-за чего лишь 14% детских больниц выполняют более 50% операций высокой сложности", - подчеркивается в сообщении.

Главе государства доложили о реальном состоянии дел по укомплектованию нового корпуса больницы "Охматдет" новейшим оборудованием.

"Охматдет" - это заведение, которое завоевало признание далеко за пределами Украины. Это лидер детской медицины, в котором должны внедряться лучшие новейшие практики для лечения детей. Мы понимаем, что корпуса больницы не соответствуют современным строительным нормам, а состояние некоторых отделений близко к аварийному. Наша задача в этом году - полноценно запустить новый корпус больницы и сделать новый проект дальнейшего функционирования Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" как единого медицинского пространства, в котором оказывается медицинская помощь как беременным, так и детям ", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Министерство здравоохранения уже к концу первого квартала 2021 года должно представить ему на рассмотрение обоснование количества заведений, которые по своей функциональности будут соответствовать "Охматдету" и входить в сеть межрегиональных детских лечебно-диагностических центров с многофункциональной инфраструктурой.

Читайте также: 90% нового корпуса Охматдета были построены при Порошенко, - Сюмар

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Самое смешное, что уже не важно, что делает и говорит ЗЕ. Лавина уже покатилась.
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01.02.2021 17:29
+6
Состояние некоторых отделений близко к аварийному. В этом году необходимо полноценно запустить новый корпус "Охматдета", - Зеленский - Цензор.НЕТ 272
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01.02.2021 17:32
+5
А почему б ЗЕ не попиариться еще раз на том, что сделали до него?
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01.02.2021 17:28
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Правила форума Совет форумчан
так он же новый или плесень завелась ?
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01.02.2021 17:25 Ответить
А почему б ЗЕ не попиариться еще раз на том, что сделали до него?
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01.02.2021 17:28 Ответить
Эту тему юзают и Ющ и ПАПа-да все кому,не лень. Состояние некоторых отделений близко к аварийному. В этом году необходимо полноценно запустить новый корпус "Охматдета", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9649
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01.02.2021 17:32 Ответить
Відосіки продовжуютьтся? Рейтинги падають? Порох вже попереду?
Схоже
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01.02.2021 17:25 Ответить
а ти - в зажопі?
чи у вульві воністій?
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01.02.2021 17:33 Ответить
Самое смешное, что уже не важно, что делает и говорит ЗЕ. Лавина уже покатилась.
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01.02.2021 17:29 Ответить
Состояние некоторых отделений близко к аварийному. В этом году необходимо полноценно запустить новый корпус "Охматдета", - Зеленский - Цензор.НЕТ 272
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01.02.2021 17:32 Ответить
"Охматдет" -- гиблое место.

Его ещё при Совке всё время пытались возродить из руин -- там страшнэ було...

И как токо Власть начинала этим заниматься -- она свергалась.

Порох тому последний пример...*)
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01.02.2021 17:29 Ответить
Вы там хоть раз были?
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01.02.2021 17:43 Ответить
Был в 80хх -- в бытность киевским таксистом.
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01.02.2021 17:46 Ответить
и что, там были руины?
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01.02.2021 17:47 Ответить
Что своими глазами видел -- о том и сказал. Разруха там была...
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01.02.2021 17:51 Ответить
Я там родился.
В руинах...
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02.02.2021 08:33 Ответить
и шо он опять там за пургу несет? в стране на дорогах разруха - ни пройти, не проехать, а он опять вознамерился громадянськие гроши на какую то туфту пускать
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01.02.2021 17:31 Ответить
Беда у тебя в штатах с дорогами. Шо так?
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01.02.2021 17:36 Ответить
та не шо, в соединенных штатах украины никогда хороших дорог не було, и тока при нынешнем гаранте, дай бог ему крепкого здоровья, ситуация начала исправляться
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01.02.2021 17:40 Ответить
30 лет этот ОХМАТДЕТ "запускают" видать схема распила денег давно отработанная,а не достраивают его так как каждый Президент обязательно должен на нем попиариться,думаю и после Зеленского раз в год ОХМАТДЕТ будут достраивать и "запускать"....
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01.02.2021 17:33 Ответить
нові корпуса? - будуть...
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01.02.2021 17:35 Ответить
40 лет -- это только на моей памяти...
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01.02.2021 17:50 Ответить
больнице как бы 130 лет
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01.02.2021 17:53 Ответить
вовочка, там обсуждают поездку в США разумкова, вместо тебя. Ты не хочешь обидеться? Или этим и объясняется твое безумие сегодня?
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01.02.2021 17:50 Ответить
Чого ти в це лізеш, ти ж не прем'єр-міністр. Хіба що заради рейтингу.
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01.02.2021 17:52 Ответить
Зато, в тюрьмах сервис будет как в Европе! Состояние некоторых отделений близко к аварийному. В этом году необходимо полноценно запустить новый корпус "Охматдета", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8320
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01.02.2021 18:30 Ответить
Интересно, а "Детскую больницу будущего" когда нибудь запустят?
Помнится, деньги на ее строительство собирали всем миром, собрали свыше 242 млн. грн!Где хоть что нибудь, и почему до сих пор, ни Ющенки ни Кличко не в тюрьме ??? Состояние некоторых отделений близко к аварийному. В этом году необходимо полноценно запустить новый корпус "Охматдета", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7498
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01.02.2021 18:41 Ответить
 
 