Состояние некоторых отделений близко к аварийному. В этом году необходимо полноценно запустить новый корпус "Охматдета", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с заместителем министра здравоохранения Виктором Ляшко и генеральным директором Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Владимиром Жовниром обсудил проблемы, которые существуют при предоставлении высокоспециализированной медицинской помощи детям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как подчеркивается, участники встречи подробно обсудили вопрос дефицита высокопрофессиональных кадров, что препятствует оказанию необходимой медицинской помощи по принципу "замкнутого цикла".

"Коснулись также проблемы недостаточного технологического обеспечения областных детских больниц и отставания в технологическом развитии, из-за чего лишь 14% детских больниц выполняют более 50% операций высокой сложности", - подчеркивается в сообщении.

Главе государства доложили о реальном состоянии дел по укомплектованию нового корпуса больницы "Охматдет" новейшим оборудованием.

"Охматдет" - это заведение, которое завоевало признание далеко за пределами Украины. Это лидер детской медицины, в котором должны внедряться лучшие новейшие практики для лечения детей. Мы понимаем, что корпуса больницы не соответствуют современным строительным нормам, а состояние некоторых отделений близко к аварийному. Наша задача в этом году - полноценно запустить новый корпус больницы и сделать новый проект дальнейшего функционирования Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" как единого медицинского пространства, в котором оказывается медицинская помощь как беременным, так и детям ", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Министерство здравоохранения уже к концу первого квартала 2021 года должно представить ему на рассмотрение обоснование количества заведений, которые по своей функциональности будут соответствовать "Охматдету" и входить в сеть межрегиональных детских лечебно-диагностических центров с многофункциональной инфраструктурой.

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