Суд в деле МН17 в июне будет исследовать из чего сбили самолет и роль подсудимых, - посол

В Нидерландах судебные заседания по сути дела МН17 должны начаться в июне этого года.

Об этом рассказал "Укринформу" посол Украины Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня начинается очередной, четвертый блок слушаний. Важно, что после предыдущих, технических слушаний прошлого года, которые закончились в ноябре, процесс движется по графику. И мы ожидаем, что в июне, как суд и определил, начнутся слушания по существу", - подчеркнул Ченцов.

По его словам, очень важно, что несмотря на коронавирус и усиленные карантинные меры, суд продолжается.

"Сегодня, можно сказать, еще рассматриваются технические вопросы, в частности, допрос экспертов, вопросы, связанные с осмотром реконструкции обломков. Также такие важные вопросы, как обращение родственников погибших относительно компенсаций. А по поводу рассмотрения дела по существу, то в июне, как ожидается, суд сосредоточит свое внимание на таких ключевых вопросах, как оружие, которым был сбит самолет, место запуска ракеты, роль четырех подсудимых. Собственно, на этом будут сконцентрированы слушания", - сказал Ченцов.

Он также отметил, что под проведение четвертого блока слушаний по делу МН17 запланирован почти весь 2021 года, за исключением августа, октября и декабря.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.