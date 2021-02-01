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Нидерланды (1384) посол (1727) суд (24696)

Суд в деле МН17 в июне будет исследовать из чего сбили самолет и роль подсудимых, - посол

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Суд в деле МН17 в июне будет исследовать из чего сбили самолет и роль подсудимых, - посол

В Нидерландах судебные заседания по сути дела МН17 должны начаться в июне этого года.

Об этом рассказал "Укринформу" посол Украины Всеволод Ченцов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня начинается очередной, четвертый блок слушаний. Важно, что после предыдущих, технических слушаний прошлого года, которые закончились в ноябре, процесс движется по графику. И мы ожидаем, что в июне, как суд и определил, начнутся слушания по существу", - подчеркнул Ченцов.

По его словам, очень важно, что несмотря на коронавирус и усиленные карантинные меры, суд продолжается.

"Сегодня, можно сказать, еще рассматриваются технические вопросы, в частности, допрос экспертов, вопросы, связанные с осмотром реконструкции обломков. Также такие важные вопросы, как обращение родственников погибших относительно компенсаций. А по поводу рассмотрения дела по существу, то в июне, как ожидается, суд сосредоточит свое внимание на таких ключевых вопросах, как оружие, которым был сбит самолет, место запуска ракеты, роль четырех подсудимых. Собственно, на этом будут сконцентрированы слушания", - сказал Ченцов.

Он также отметил, что под проведение четвертого блока слушаний по делу МН17 запланирован почти весь 2021 года, за исключением августа, октября и декабря.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.
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Топ комментарии
+3
Боинг 747 над Локерби был сбит в декабре 1988 года,Суд состоялся через 11 лет и вина Муаммара Каддафи была доказана
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01.02.2021 18:06
+2
Дома в Москве взрывали,о то какой то Боинг
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01.02.2021 17:58
+2
Прокололись сами вечером в Новостях на нескольких телеканалах.Сбит очередной украинский транспортный самолет,а вышел пшик.Рукожопые
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01.02.2021 18:03
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Суд в деле МН17 в июне будет исследовать из чего сбили самолет и роль подсудимых, - посол - Цензор.НЕТ 4871Суд в деле МН17 в июне будет исследовать из чего сбили самолет и роль подсудимых, - посол - Цензор.НЕТ 1228Суд в деле МН17 в июне будет исследовать из чего сбили самолет и роль подсудимых, - посол - Цензор.НЕТ 2385
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01.02.2021 17:46 Ответить
Да ****...................... , С РОГАТКИ.
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01.02.2021 17:47 Ответить
Лет через пять будут выяснять А был ли самолёт ?
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01.02.2021 18:51 Ответить
Удивительно что кацапы не предложили в качестве вещественного доказательства, украинский штурмовик Су-25, размером с имперский крейсер из "Звездных войн"!
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01.02.2021 17:47 Ответить
Как быстро провели нюрнбергский трибунал и как долго здесь тянут кота за яйца. Этот мир - обречён.
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01.02.2021 17:49 Ответить
На России потопили сами подлодку Курск из рогатки,рукожопые однако
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01.02.2021 17:50 Ответить
без зеленки тут, однака, не разберешься
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01.02.2021 17:55 Ответить
Радиоперехват установил,что 2 июля 2014 года были предварительные переговоры о доставке в Украину комплекса ЗРК Бук-1,фамилии офицеров России переговорщиков установлены.До сбития Боинга было 2 недели подготовки.
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01.02.2021 17:56 Ответить
Дома в Москве взрывали,о то какой то Боинг
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01.02.2021 17:58 Ответить
Всего-то семь лет прошло как сбили, торопиться некуда... Уроды.
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01.02.2021 18:03 Ответить
Прокололись сами вечером в Новостях на нескольких телеканалах.Сбит очередной украинский транспортный самолет,а вышел пшик.Рукожопые
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01.02.2021 18:03 Ответить
Боинг 747 над Локерби был сбит в декабре 1988 года,Суд состоялся через 11 лет и вина Муаммара Каддафи была доказана
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01.02.2021 18:06 Ответить
Теракт над Локерби -дело рук ЦРУ. Каддафи просто подставили.
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01.02.2021 20:54 Ответить
астероид вошел в атмосферу земли, развалился и сбил самолет
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01.02.2021 18:18 Ответить
Вы знаете,но Гугл почему то блокирует все публикации на тему причастности ЦРУ к теракту над Локерби. Интересовался этой темой года 2-3 назад был . свободный доступ. И многие доказывали непричастность Ливии.
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01.02.2021 21:11 Ответить
в сериале Lexx суд выносил приговор на протяжении 2-х минут максимум. А тут, ссыкливые европейцы, будут истязать родственников годами
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01.02.2021 18:40 Ответить
 
 