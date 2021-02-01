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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Тарифы на воду (747) Донецк (6299) Луганск (3136) Тарифы на отопление (690) тарифы (1807) Тарифы на электроэнергию (1904) Казанский Денис (307) Тарифы на газ (350)

Оккупанты повысили тарифы ЖКХ в подконтрольных им частях Донецкой и Луганской областей

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты повысили тарифы ЖКХ в подконтрольных им частях Донецкой и Луганской областей

Вода и тепло на оккупированном Донбассе подорожали на 20%, электричество - на 30%, газ - на 16%.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".

Оккупанты приняли решение о подорожании на заседании так называемых "правительств", подконтрольных террористическим группировкам "ДНР" и "ЛНР".

Повышение тарифов на коммуналку оккупанты объясняют необходимостью проведения ремонтных работ в сфере ЖКХ, повышения зарплаты работникам отрасли, а также устранения дефицита кадров, который сейчас составляет порядка 23%.

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Член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский отметил, что местные жители шокированы повышением, и им будет очень сложно платить по новым тарифам.

"Низкие цены на коммуналку долгое время оставались главным козырем формирований "ЛДНР". Мол, да, у нас все плохо, но зато цены на коммуналку низкие. Теперь нивелируется и этот довод.

Самое смешное, что боевики всегда рассказывали, что в Украине тарифы на услуги ЖКХ высоки из-за олигархов и Сороса. А в "народных республиках" олигархов нет, потому и тарифы низкие. Теперь выходит, что олигархи, Сорос и МВФ все-таки дотянулись и до "ЛДНР"", - написал Казанский.

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Оккупанты повысили тарифы ЖКХ в подконтрольных им частях Донецкой и Луганской областей 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Прапор не муляє, сЄпарок?
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01.02.2021 18:00
+6
Нахлебники из Евросоюза кусают локти от безисходности и дикой зависти.
Оккупанты повысили тарифы ЖКХ в подконтрольных им частях Донецкой и Луганской областей - Цензор.НЕТ 7320
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01.02.2021 18:05
+5
Почему рост цен указан в процентах а не в гривнях или рублях?Ведь електричество там стоит меньше 50 копеек украинских а газ меньше гривны.
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01.02.2021 18:04
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Дурачек сепарский, у меня родня на лугандоне живет, я в курсе какие там пенсии и зарплаты, так что свои сепарско-ватные фантазии оставь себе.
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01.02.2021 20:32 Ответить
В январе минимальная пенсия в Республике вырастет с 4800 рублей до 5616 рублей, а в июле - до 6570 рублей. Хорошая прибавка для 653 тысяч пенсионеров. Тем более, что они еще получают и доплату за стаж. Средняя пенсия в ДНР в прошлом году составляла почти 7500 рублей.

-------
вы знаете есть официальные данные и им полагается верить.
Вот средняя пенсия в Украине:
75,4% пенсионеров получают по возрасту /с учетом стажа/ - 3064 гривны; 2,8% получают по инвалидности - 2641 гривны; 5,7% пенсионеров получают в случае потери кормильца - 2916 гривен; 5,4% пенсионеров за выслугу лет - 4500 гривен.

https://minfin.com.ua/2021/01/25/59077714/


Хотя тут пишут и про 1500 гривен и про 2000 гривен пенсии.
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01.02.2021 20:57 Ответить
Дурачек сепарский, минимальная пенсия на дамбабве чуть больше 3500 кацапских тугриков, так свои влажные фантазии оставь своим какапским "братьям по разуму", потому что сами лугандонцы от твоих фантазий так же офигеют.
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01.02.2021 21:27 Ответить
Твой телевизор ни чуть не лучше скабеевско-соловьевского Оккупанты повысили тарифы ЖКХ в подконтрольных им частях Донецкой и Луганской областей - Цензор.НЕТ 1097
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01.02.2021 21:51 Ответить
Мой "телевизор" - это общение по телефону с родней, и они конечно же мне все врут в отличие от тебя.
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01.02.2021 21:59 Ответить
У тебя общение по телефону, а у меня сообщения, то бишь СМС - зачислили, приходи получай.
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01.02.2021 22:14 Ответить
Значит у тебя пенсия не минимальная, так что не нужно тут рассказывать байки про супер лугандонские пенсии.
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01.02.2021 22:19 Ответить
Ну да, тебе конечно видней какая у меня, у тебя же родня Оккупанты повысили тарифы ЖКХ в подконтрольных им частях Донецкой и Луганской областей - Цензор.НЕТ 6254
Вы такие же ватники как и расеянские - как Дениска рассказал, так тому и быть. Типа местный соловьево-киселев Оккупанты повысили тарифы ЖКХ в подконтрольных им частях Донецкой и Луганской областей - Цензор.НЕТ 2559
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01.02.2021 22:25 Ответить
Ну куда там мне, до супер объективного лугандона, который впаривает мне дичь про минимальную пенсию в 5616 тугриков, а мой близкий родственник получает чуть больше 3500. Ведь это мне пишешь ты, самый достоверный источник во вселенной, а моя родня мне специально врет, чтобы скрыть процветание луганды и дамбабве. При этом твои жалкие потуги поиграться в антиватника никого не впечатлят, был бы патриотом то не отсвечивал бы, а так ты типичная вата, аля петушарий.
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01.02.2021 22:39 Ответить
Разводит тебя твой родственник, наверное чтобы ты его жалел и не дал помереть с голоду Оккупанты повысили тарифы ЖКХ в подконтрольных им частях Донецкой и Луганской областей - Цензор.НЕТ 286

"Размер минимальной пенсии в ЛНР с 1 января 2021 года будет составлять 5 616 руб. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила председатель Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР Татьяна Васильева.
Она напомнила, что 23 октября Правительством ЛНР было принято постановление № 792/20 "Об увеличении размера пенсионных выплат", которое вступает в силу с 1 января 2021 года."
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01.02.2021 22:45 Ответить
Сейчас минимальная пенсия 5616р.
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01.02.2021 21:47 Ответить
Ну значит моя родня получает особо минимальную пенсию, а на дамбабве началась эпоха процветания.
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01.02.2021 21:51 Ответить
Да не, не процветание конечно, но ты похоже сильно давно родню свою не навещал Оккупанты повысили тарифы ЖКХ в подконтрольных им частях Донецкой и Луганской областей - Цензор.НЕТ 8323
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01.02.2021 21:55 Ответить
После начала оккупации не навещал, но они ко мне периодически приезжают, а и по телефону общаюсь постоянно, так что в курсе дел молодой банановой супер державы.
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01.02.2021 22:01 Ответить
И это при том, что там "республики" нихрена не платят ни за газ, ни за свет!
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01.02.2021 20:12 Ответить
Откуда информация.
Три месяца не заплатишь за свет, и отрежут нахрен.
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01.02.2021 20:35 Ответить
Население платит, а как там дальше всё движется, это уже головная боль спонсоров.
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01.02.2021 21:58 Ответить
Справедливости ради нужно сказать, что и после повышения тарифы там остаются в разы ниже наших, и за некоторые из них платим мы из своих карманов (за воду и частично за электроэнергию). Но при этом зарплаты у лугандонов в разы ниже наших - шахтеры получают по 12-15 тыс. кацапских тугриков в месяц, рядовой террорист - 15тыс.
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01.02.2021 20:21 Ответить
Еще они дышат украинским воздухом.
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01.02.2021 20:37 Ответить
И ходят по нашей земле.
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01.02.2021 20:42 Ответить
по ходу одни хозяива судя по тарифам.и тут и там
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01.02.2021 20:52 Ответить
Ох и новость ,щоб своим овцам не так обидно було?
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02.02.2021 00:40 Ответить
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