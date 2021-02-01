Оккупанты повысили тарифы ЖКХ в подконтрольных им частях Донецкой и Луганской областей
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Вода и тепло на оккупированном Донбассе подорожали на 20%, электричество - на 30%, газ - на 16%.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".
Оккупанты приняли решение о подорожании на заседании так называемых "правительств", подконтрольных террористическим группировкам "ДНР" и "ЛНР".
Повышение тарифов на коммуналку оккупанты объясняют необходимостью проведения ремонтных работ в сфере ЖКХ, повышения зарплаты работникам отрасли, а также устранения дефицита кадров, который сейчас составляет порядка 23%.
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Член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский отметил, что местные жители шокированы повышением, и им будет очень сложно платить по новым тарифам.
"Низкие цены на коммуналку долгое время оставались главным козырем формирований "ЛДНР". Мол, да, у нас все плохо, но зато цены на коммуналку низкие. Теперь нивелируется и этот довод.
Самое смешное, что боевики всегда рассказывали, что в Украине тарифы на услуги ЖКХ высоки из-за олигархов и Сороса. А в "народных республиках" олигархов нет, потому и тарифы низкие. Теперь выходит, что олигархи, Сорос и МВФ все-таки дотянулись и до "ЛДНР"", - написал Казанский.
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вы знаете есть официальные данные и им полагается верить.
Вот средняя пенсия в Украине:
75,4% пенсионеров получают по возрасту /с учетом стажа/ - 3064 гривны; 2,8% получают по инвалидности - 2641 гривны; 5,7% пенсионеров получают в случае потери кормильца - 2916 гривен; 5,4% пенсионеров за выслугу лет - 4500 гривен.
https://minfin.com.ua/2021/01/25/59077714/
Хотя тут пишут и про 1500 гривен и про 2000 гривен пенсии.
Вы такие же ватники как и расеянские - как Дениска рассказал, так тому и быть. Типа местный соловьево-киселев
"Размер минимальной пенсии в ЛНР с 1 января 2021 года будет составлять 5 616 руб. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила председатель Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР Татьяна Васильева.
Она напомнила, что 23 октября Правительством ЛНР было принято постановление № 792/20 "Об увеличении размера пенсионных выплат", которое вступает в силу с 1 января 2021 года."
Три месяца не заплатишь за свет, и отрежут нахрен.