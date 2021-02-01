Оккупанты повысили тарифы ЖКХ в подконтрольных им частях Донецкой и Луганской областей

Вода и тепло на оккупированном Донбассе подорожали на 20%, электричество - на 30%, газ - на 16%.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".

Оккупанты приняли решение о подорожании на заседании так называемых "правительств", подконтрольных террористическим группировкам "ДНР" и "ЛНР".

Повышение тарифов на коммуналку оккупанты объясняют необходимостью проведения ремонтных работ в сфере ЖКХ, повышения зарплаты работникам отрасли, а также устранения дефицита кадров, который сейчас составляет порядка 23%.

Читайте на Цензор.НЕТ: Самый болезненный вопрос сегодня - Донбасс и Крым, возможно, его нужно вынести на референдум, - Кравчук

Член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский отметил, что местные жители шокированы повышением, и им будет очень сложно платить по новым тарифам.

"Низкие цены на коммуналку долгое время оставались главным козырем формирований "ЛДНР". Мол, да, у нас все плохо, но зато цены на коммуналку низкие. Теперь нивелируется и этот довод.

Самое смешное, что боевики всегда рассказывали, что в Украине тарифы на услуги ЖКХ высоки из-за олигархов и Сороса. А в "народных республиках" олигархов нет, потому и тарифы низкие. Теперь выходит, что олигархи, Сорос и МВФ все-таки дотянулись и до "ЛДНР"", - написал Казанский.

Также на Цензор.НЕТ: 42-летнего жителя Бахмута подозревают в пытках узников "Изоляции"