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Новости Политика УкраиныПроисшествия Расследование преступлений на Майдане
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Беркут (8676) евромайдан (7083) Закревская Евгения (96)

Чтобы всех обвиняемых по "делу о расстрелах на Институтской 20 февраля" осудили, нужно менять законы, - адвокат Закревская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Чтобы всех обвиняемых по

Трое из пятерых обвиняемых по "делу о расстрелах на Институтской 20 февраля" бывших "беркутовцев", отправленных в рамках обмена в декабре 2019 года в ОРДЛО, не вернулись в Украину. Из-за этого судебный процесс продолжается только в отношении вернувшихся.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала адвокат семей героев Небесной Сотни Евгения Закревская.

Адвокат уверена, что дело о расстрелах на Институтской - главное, потому что это день, когда было наибольшее количество убитых и раненых, а по самому процессу "это было дело, которое наиболее эффективно и динамично рассматривалась". Она напомнила, что после обмена двое из бывших "беркутовцев" вернулись в Украину, а остальные нет.

"Это ключевые обвиняемые по делу. Хотя формула обвинения, конечно, касается всех, кто там участвовал, они действовали в группе, прикрывали друг друга. Но даже в группе все равно cуд должен разбираться в степени вины каждого персонально. После обмена суд длительное время ждал, может, они вернутся. Но этого не произошло", - уточнила Закревская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемый в убийстве Вербицкого Мысливый может в понедельник выйти на свободу, - Закревская

По ее словам, власти обещали решить эту проблему, изменив законодательство: "Это внесение изменений в процедуру заочного осуждения, которое бы позволило продолжить рассмотрение дела в отношении этих трех обвиняемых вместе с теми двумя, которые вернулись, и не потерять весь тот материал, все те исследованные доказательства, всю работу суда и сторон за прошлые годы. И получить приговор. Этого сделано не было".

Сейчас для заочного осуждения необходимо объявление в международный розыск, но Интерпол считает "дела Майдана" политическими, поэтому "просто вычеркнули полностью все главные для страны дела".

"Я предлагаю изменить этот предохранитель на то, чтобы сторона обвинения была обязана доказать фактическую осведомленность лица о том, что происходит уголовное преследование. Не просто "знал или мог знать". Не когда мы направляем по Уголовно-процессуальному кодексу по последнему известному адресу сообщение о подозрении, а доказать, что этот человек это знает. В ситуации, с которой мы начали разговор, это очевидно. Как они могли не знать, что должны появляться в суде, если находились непосредственно на скамье подсудимых", - отметила адвокат.

По ее словам, такие меры - не оригинальны. В частности, для проведения суда по делу МН17 законодательство изменили в Нидерландах.

Читайте полное интервью: "Если законодательство не изменить приговор в главном деле Майдана получат только двое бывших "беркутовцев", - адвокат семей героев Небесной Сотни Евгения Закревская

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Закон обратной силы не имеет.
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01.02.2021 18:07
+2
Хоть із трусів тут повискакуйте, але не буде ніякої"справи майдану" . Про це красномовно свідчить вже сім років. А віз і нині там. Крім "бла бла бла".
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01.02.2021 18:16
+2
Шановні мафіозі,засуньте свою судову систему собі в сраку. На наступному Майдані вироків ніхто чекати не буде!
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01.02.2021 18:35
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Закон обратной силы не имеет.
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01.02.2021 18:07 Ответить
По моему- тоже. Я честно прочитал всю статью. И я не совсем понял адвоката. Щас ещё перечитаю...
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01.02.2021 18:10 Ответить
Она не предлагает менять прошлую редакцию закона в части наказания, сейчас беркутовце в принципе не могут даже заочно судить если они не на территории Украины находятся.
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01.02.2021 18:28 Ответить
Получилось?
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01.02.2021 19:53 Ответить
Ну вот в том числе и для такого, зебуины приняли закон про референдум.
Никакого закона принимать не будут, отморозятся и предложат референдум проводить.
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01.02.2021 18:08 Ответить
ЗЕбарига і їх обміняє на таксистів, та пропіариться на крові.
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01.02.2021 18:10 Ответить
Хоть із трусів тут повискакуйте, але не буде ніякої"справи майдану" . Про це красномовно свідчить вже сім років. А віз і нині там. Крім "бла бла бла".
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01.02.2021 18:16 Ответить
Если не изменить законы, приговор по главному "делу Майдана" получат только двое бывших "беркутовцев", - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 9221
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01.02.2021 18:20 Ответить
Це єдине, що мене зацікавило в цій новині- хто це обіцяв?
По ее словам, власти обещали решить эту проблему, изменив законодательствоИсточник: https://censor.net/ru/n3245378
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01.02.2021 18:21 Ответить
Никого не посадят,они все пойдут по обмену на пойманых в кацапии украинских бомжей.
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01.02.2021 18:22 Ответить
проще заочно расстрелять -проблем меньше и бумажек для сортира
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01.02.2021 18:24 Ответить
Шановні мафіозі,засуньте свою судову систему собі в сраку. На наступному Майдані вироків ніхто чекати не буде!
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01.02.2021 18:35 Ответить
Цель Майдана 2004-го и 2014-го годов была смена власти с росийской марионеточной на проамеринское марионеточное правительство. Народ проигрывал в любом случае.
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01.02.2021 18:55 Ответить
Это американцы убиваю неугодных украинцев, желающих лишь оставаться в Украине полноправными украинцами а не быдлом?
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01.02.2021 20:41 Ответить
 
 