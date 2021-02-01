"В НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина", - нардеп Ионова
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Пафосные и высокомерные претензии Владимира Зеленского к международным партнерам Украины - это вершина безответственности, недальновидности и популизма. Так комментируют его свежее интервью для американского канала HBO народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Владимир Зеленский должен придерживаться одного правила: иногда лучше молчать, чем говорить. Ведь слово президента весит дорого, а слово президента-дилетанта - еще дороже. В коротком интервью американскому телеканалу HBO Зеленский успел наговорить много глупостей. Но самое главное, что Зеленский назначил президента США и лидеров европейских государств ответственными за проблемы в нашей стране. Например, в том, что Украина до сих пор не член НАТО, Зеленский обвинил Джозефа Байдена", - отмечает Мария Ионова.
"Хочу напомнить президенту, что членство в НАТО - исключительно в интересах Украины. Что НАТО - это организация, которая работает при условии соблюдения четких правил сотрудничества. И что в НАТО невозможно попасть, разваливая армию и ища мир в глазах Путина ", - добавила народный депутат.
"А в провале кампании по вакцинации Зеленский, по сути, обвинил европейских лидеров. Ведь, по словам президента, "Украина не находится в приоритете стран, получающих вакцину сейчас" и "очень неприятным является тот факт, что ты стоишь с протянутой рукой", - подчеркнула Ионова.
"Украина, действительно, не в приоритете, но только по двум причинам. Согласно официальным документам МИД, еще весной прошлого года, по личной вине Офиса Президента, Украина не присоединилась к инициативе по разработке вакцины и потому оказалась последней в очереди на ее получение. Для своевременного получения вакцины Зеленский должен был еще летом начинать переговоры непосредственно с ее производителями. Но начал это делать в конце года, когда весь объем вакцин уже был законтрактован другими странами ", - отмечает Ионова.
"Год назад президент Зеленский и вся его команда активно отрицали, что нужно ставить перед НАТО вопрос о получении ПДЧ как следующий шаг на этом пути. А теперь уже министр обороны говорит, что мол в этом году ожидаем каких-то решений и требуем каких-то решений. Так не бывает. Без домашней работы никто никогда не примет решение о присоединении Украины к НАТО. А для этого надо работать. И мы с 2014 до 2019 года сделали огромный кусок работы, который сегодня разрушается ", - напомнила председатель комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Значит, что Украина не член НАТО - виноват Байден. НеЗеленский, который фактически свернул движение к цивилизованному миру после того, как стал президентом Украины. Не Вагнер-гейт, когда украинские спецслужбы планировали вместе с американцами потенциально натовскую спецоперацию, которую слили из Офиса Президента. Нет, это Байден виноват! ", - удивляется Алексей Гончаренко.
"Это не Зеленский виноват в том, что в Украине нет до сих пор вакцинации, когда она уже есть в Бангладеш и в Алжире. Нет, это европейские партнеры должны. Во-первых это стыдно. А во-вторых, он наносит невероятный вред нашей стране. Потому что это нарушение дипломатического этикета - обвинять партнеров в собственных проблемах и это все выносить в интервью", - отмечает Гончаренко.
Пожалуйста, подождите...
и это понимают даже зебилы.
І Вас, і мене, і Scorpman, і Прощай...
Листа вам пишу, мій улюблений Байден,
Бо в мене назріли важливі питання:
Чому Україна ще досі не в НАТО?
Чому моя мама б'є скалкою тата?
Чому так невпинно росте комуналка?
Чому в Єрмака на спині балалайка?
Де наші кредити? Вакцини? Зарплата?
І де Полуботка бочонок із златом?
Товаришу Байден, у мене питання,
Я їх записав тут на аркуші файно:
Чому я не сокіл, чому не літаю?
Чому я дебільні відоси знімаю?
Куди подівався наш ко'відний фонд?
Чи правда прибульці встановлюють зонд?
Кто Кенеді вбив? (Можна в лічку отвєтіть.)
І хто найвеличніший лідєр на свєтє?
Мій любчику Байден, є стільки питань:
Чом я не отримав не деньрік вітань?
Чому перемир'я - але гинуть солдати?
Чому я про це не хочу' навіть знати?
Чому посадив я в СІЗО патріотів?
Чому я до влади привів ідіотів?
І коли всі запомнять, що я зовсім не лох,
Мені сорок три, і я досі не здох.
Мон шер, монсіньйор, мій величносте Байден,
Чи відповісте на мої ви питання:
Чому, незважаючи повнії ясла,
Ревуть все воли, і вигукують гасла?
Што дєлать? Доколє? І кто віноват?
І як повернути до Бєні "Приват"?
Дрожаща я тварь, ілі право імєю?
І чому народився я під Водолєєм?
Братуха, чувак, ровний пацику Байден,
******** страшно ці ******** питання:
Чому скрізь х.й.ю бачу стомленим оком?
Чому все ще стогне Дніпро наш широкий?
Чому Порошенко сидіти не хоче?
Чому чорні брови та карії очі?
Чому я в Криму весь тоді не загинув?
І коли вже відпустить мене кокаінум?
тебе ж говорили - не суй в свой рот всякую буку.. а ты? то кизяки, то боярышник.. и всё - через дупу
Ты правда девачка? Очень грязно ругаешься. Я слежу за тобой.
Я работал на 5 канале. До этого на другом предприятии вашего Гуру. Петро плохой человек.
Как плохой человек может быть хорошим политиком?
--- это НЕДОРАЗУМЕНИЕ --
НЕ пускали к журналистам ! .
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а уж от представителей ЕС - клоун просто обделывается)
Практически все депутаты из фракции ЕС - это адекватные люди.
Настоящие патриоты Украины, образованные, думающие, ответственные.
Только вот что с этого, если они представляют 10..15 процентов населения страны?
Кто думает, что нас 25% - сильно ошибается...
В стране нет ни НАРОДА, ни, тем более, НАЦИИ, а есть НАСЕЛЕНИЕ.
Которому теперь ещё и дали право определять будущее страны на референдуме...
П...ц...
Так що є надія, що до 30-ти процентів дотягнемо...
Пару сотен тысяч. Начиная от Руха в 91-ом, и заканчивая ЕС в 19-ом.
И это ядро в состоянии сплотить вокруг себя какую-то заметную группу единомышленников.
Пару миллионов. Но это всё.
Насчёт процентов - Вы крепко ошибаетесь, увы. Всё куда хуже...
Вы ведь назвали цифры долей тех, кто пришел на выборы. А Вы уменьшите их вдвое - и тогда получите реальную долю не от тех, кто проголосовал, а от тех, кто имеет украинский паспорт. От "типа граждан", от населения, зовущегося "мудрьiй нарiд"...
Чтоб Вы понимали - в 14-ом за Порошенко большее всего из тех 54 процентов проголосовало не патриотов, вроде Вас с нами, а сц#%унов - тех, кто побоялся, что то, что происходило уже тогда в сталино и ворошиловграде, придёт и к ним, на их землю. Кто обос%@лся, что придут "братья", расхренячат "градами" их дома, отожмут бизнес, и недовольных по подвалам рассуют.
И кому хвалило ума понять, что не допустить этого смогут только Порох, и такие как он.
Но кому было глубоко плевать на Украину как на государство, и на ее будущее.
Что Вы (мы) и увидели пять лет спустя.
«Наш поступ до НАТО визначається тим, наскільки якісно ми пройшли реформу. Президент Зеленський всю свою кар'єру артистично присвятив тому, щоб висміювати Захід. А сьогодні ми протягом двох років спостерігаємо згортання і реверс оборонної реформи. Останніми днями взагалі чуємо про якісь судові позови між вищим військово-політичним керівництвом оборонного сектора, що неприпустимо в час війни, то всі питання до нас, до українців. Коли ми можемо наполягати на тому, аби повернутися про розмови про членство?» - зауважила голова комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу.
Народна депутатка наголосила, що Зеленський і його міністри демонструють непрофесійність і дилетантство в питанні євроатлантичної інтеграції України.
«Рік тому президент Зеленський і вся його команда активно заперечували, що потрібно ставити перед НАТО питання про отримання ПДЧ як наступний крок на цьому шляху. А тепер вже міністр оборони каже, що мовляв цього року очікуємо якихось рішень і вимагаємо якихось рішень. Так не буває. Без домашньої роботи ніхто ніколи не ухвалить рішення про приєднання України до НАТО. А для цього треба працювати. І ми з 2014 до 2019 року зробили величезний шмат роботи, який сьогодні руйнується», - нагадала вона.
Мнения / Общество 01-фев, 06:459 3 223 0
Зеленский написал, что "больше всего на этой неделе его поразило, как много страха появилось у некоторых политиков" после принятия закона о референдуме." Мол, это страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 г.
Вова, твои подоляки с арестовичами в очередной раз посадили тебя в лужу. Все те изменения, которые произошли с 2019 года у всех на виду.
Это:
☑ Полный провал во внешней политике. Когда Путину всё успешнее удаётся проталкивать свои нарративы в Европу, ты за 2 года растерял уважения не как Зеленский, а как президент крупного европейского государства.
Ты даже не можешь назначить послов в ключевые страны, так как из порядочных дипломатов никто не хочет работать на эту власть.
Как результат, тебя поздравили с ДР только китайцы, казахи, словаки и израильтяне. Тебя не заметили даже Макрон с Меркель, "дружбой" с которыми ты так гордишься.
☑ В твоём моностаде засели педофилы, любители проституток, хамы, корабельные сосны, адепты продаж собак за коммуналку и "неполноценных детей". Не говоря уже про дубинско-бужанскую камарилью.
☑ Да, в твоём окружении нет кумовьёв, но ты устроил на госдолжности почти весь 95-й квартал, а вчера ещё и назначил такого же клоуна, как ты, главой Черкасской области.
☑ Ты умудрился испортить отношения с Соединёнными Штатами, когда трындел про некую "химию" в отношениях с Трампом, а против Байдена и Порошенко возбуждал уголовные дела. Зато в глазах Путина увидел стремление к миру.
☑ Ты всеми силами защищаешь московских выкормышей Ермака, Татарова и Портнова, вспоминая про "презумпцию невиновности". Но где была твоя "презумпция", когда по твоему личному распоряжению бросили за решётку и держат там до сих пор Риффмастера?
☑ Ты пооткрывал десятки дел на Порошенко и сейчас твердишь, что только ты начал "возвращать Крым". Напомню, что когда началась война, Порошенко с нуля поднимал армию, в то время, как ты называл Украину "женщиной лёгкого поведения".
☑ При тебе коррупция и договорняки расцвели таким буйным цветом, что МВФ и другие финансовые структуры уже в который раз откладывают свою помощь Украине.
☑ При тебе, вместо обещанных 40% роста экономики, ВВП падает второй год подряд, и на уровень 2018-года (когда у власти был "барыга") выйдет, в лучшем случае, через 3 года.
☑ Ты в своём шоу постоянно вспоминал Липецкую фабрику и офшоры Порошенко, а теперь сам выводишь деньги на Кипр и продаёшь франшизы на свой продукт в страну-агрессор.
☑ Ты разбазарил ковид-фонд и организовал аферу под названием "Велике крадівництво", о махинациях которой не писал только ленивый.
☑ Ты обещал "лидерство" в борьбе с коронавирусом, но Украину по скорости обеспечения населения качественными вакцинами опередили практически все африканские страны.
☑ Ещё ты обещал "новые лица" и "молодых профессионалов". Если лица Кравчука, Фокина, Гринивецкого - новые, а Скичко - профессионал, то я пилот сингапурского истребителя.
Поэтому, Вова, мы боимся твоих "референдумов". Так же, как боялись бы обезьяну с гранатой.
Мало тебе "референдумов" в Крыму и на Донбассе?
В ряде крупнейших стран Европы запрещены общенациональные референдумы - есть печальный опыт 30-х годов прошлого столетия. А уж в нашей стране, где 70% СМИ принадлежат пророссийским олигархам, мудрый нарид такого может наголосовать!
Если к тому же вопросы для этих референдумов будут составлять твои кукловоды Коломойский с Ермаком, о последствиях я могу только догадываться.
Да, Вова, я боюсь обезьян с гранатой, даже если, как гримаса истории, им однажды удаётся получить президентские клейноды.
Helgi Sharp