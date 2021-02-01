Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан
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Сыновья Геннадия Кернеса просят суд продлить рассмотрение дела против их отца несмотря на его смерть.
Об этом рассказала одна из адвокатов Кернеса Юлия Плетнева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По ее словам, соответствующее ходатайство сыновья Кернеса Даниил и Кирилл заявили на заседании Киевского райсуда Полтавы 29 января. Даниил Привалов приехал в суд, а Кирилл Кернес подал заявление через адвокатов.
"Наша позиция заключается в том, что Геннадий Кернес и его охранники невиновны", - сказала Плетнева.
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Как сообщила представитель потерпевших Татьяна Зелькина, после длительного перерыва состоялось подготовительное заседание. Заседание, в ходе которого все стороны собирались в суде, прошло в феврале 2020 года.
"Наверное, это сообщение кого-то удивит с учетом последних событий, но так. Мы снова в процессе", - написала Зелькина в Facebook.
Подготовительное заседание длилось почти 4 часа, сообщили в пресс-службе Киевского районного суда города Полтавы. Следующее заседание назначено на 22 февраля.
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Напомним, Геннадия Кернеса и двух его охранников обвиняют в избиении и похищении двух харьковчан, истязании и угрозе убийством.
В августе 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл дело. Генпрокуратура и потерпевшие обжаловали решение. 31 января 2020 года Полтавский апелляционный суд удовлетворил жалобу и отправил дело на рассмотрение в суд первой инстанции.
Подготовительное заседание во время нового рассмотрения каждый раз откладывали, в том числе и из-за карантина и болезни Кернеса.
16 декабря 2020 года Геннадий Кернес умер.
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Такі аргументи потомки наркобарона Слобожанщини?
Початок кримінальної діяльності
1984 року, звільнившись з роботи в годинниковій майстерні (як згодом зізнавався слідчому, через низьку зарплату), підробляв на дрібних роботах. Почав кримінальну діяльність. Як записано у протоколі допиту, займався тим, що називалося «ламати чеки» - скуповував за номіналом чеки мережі магазинів «Берізка», де продавалися дефіцитні речі, й збував їх на чорному ринку дорожче від номіналу[12].
1988 року у Кернеса і його співмешканки Привалової Галини Сергіївни народився син Данило. В цей час почав займатися шахрайством - видурював гроші як наперсточник (хоча в протоколі допиту записано: займався цим щонайбільше місяць-півтора)[12].
Був звинуваченим у шахрайстві на території Росії (Тула, Москва) за використання фальшивих чеків і недоплату грошей, була порушена кримінальна справа, але до в'язниці не потрапив.
14 серпня 1992 року за вироком Харківського обласного суду був визнаний винним у скоєнні пограбування та шахрайства (за ст. 143 ч. 2 КК України) та засуджений до 3 років позбавлення волі у виправно-трудовій колонії суворого режиму з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю, за намагання привласнити гроші від фіктивного продажу автомобіля, а також за *********** дії. Але в процесі слідства «сприяв встановленню істини, покаявся». З урахуванням цього, а також строку, проведеного за час слідства в ув'язненні (понад два роки), суд звільнив Г. Кернеса з-під варти[13].
Після звільнення займався приватизацією підприємств енергетичного комплексу, співпрацював з батьком майбутнього мера Харкова М́арком Добкіним. Відкрив власну юридичну компанію.[14] Это только начало!!!
Нехай в Баден-Бадені тепер керують нерухомістю викупленою за кошти харків`ян.
Ще мають бути посадки і резонансні справи, і все має повернуте в бюджет міста.
Як жило в криміналі, так і здохло...
Для історії Гєпа залишиться кримінальником - сєпаром який планував здати Харків кацапам