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Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан

Сыновья Геннадия Кернеса просят суд продлить рассмотрение дела против их отца несмотря на его смерть.

Об этом рассказала одна из адвокатов Кернеса Юлия Плетнева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По ее словам, соответствующее ходатайство сыновья Кернеса Даниил и Кирилл заявили на заседании Киевского райсуда Полтавы 29 января. Даниил Привалов приехал в суд, а Кирилл Кернес подал заявление через адвокатов.

"Наша позиция заключается в том, что Геннадий Кернес и его охранники невиновны", - сказала Плетнева.

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Как сообщила представитель потерпевших Татьяна Зелькина, после длительного перерыва состоялось подготовительное заседание. Заседание, в ходе которого все стороны собирались в суде, прошло в феврале 2020 года.

"Наверное, это сообщение кого-то удивит с учетом последних событий, но так. Мы снова в процессе", - написала Зелькина в Facebook.

Подготовительное заседание длилось почти 4 часа, сообщили в пресс-службе Киевского районного суда города Полтавы. Следующее заседание назначено на 22 февраля.

Также на Цензор.НЕТ: Подделать цифровую подпись Кернеса невозможно, решения первой сессии горсовета законны, - заявление мэрии Харькова

Напомним, Геннадия Кернеса и двух его охранников обвиняют в избиении и похищении двух харьковчан, истязании и угрозе убийством.

В августе 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл дело. Генпрокуратура и потерпевшие обжаловали решение. 31 января 2020 года Полтавский апелляционный суд удовлетворил жалобу и отправил дело на рассмотрение в суд первой инстанции.

Подготовительное заседание во время нового рассмотрения каждый раз откладывали, в том числе и из-за карантина и болезни Кернеса.

16 декабря 2020 года Геннадий Кернес умер.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+27
Та достройте ему уже в Козляндии мавзолей и переезжайте туда всем еврейским выводком.
Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан - Цензор.НЕТ 9655
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01.02.2021 18:49
+22
Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан - Цензор.НЕТ 4106
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01.02.2021 18:48
+22
ПНХ мрази! Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан - Цензор.НЕТ 4360
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01.02.2021 18:50
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Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан - Цензор.НЕТ 4106
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01.02.2021 18:48 Ответить
Та достройте ему уже в Козляндии мавзолей и переезжайте туда всем еврейским выводком.
Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан - Цензор.НЕТ 9655
показать весь комментарий
01.02.2021 18:49 Ответить
ПНХ мрази! Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан - Цензор.НЕТ 4360
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01.02.2021 18:50 Ответить
Он уже ТАМ, перед чертями оправдывается Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан - Цензор.НЕТ 2782
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01.02.2021 18:50 Ответить
святые.... Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан - Цензор.НЕТ 7265 новая партия сироток Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан - Цензор.НЕТ 1671 или дети лейтенанта ШмидКэрнэс Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан - Цензор.НЕТ 7265
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01.02.2021 19:04 Ответить
Суд, конечно, Кернеса объявят святым. Через много поколений на берегах Днепра обязательно найдется Евангелие от Кернеса, а народ, уверовав в такое чудо, будет поклоняться мощам безвременно ушедшего праведника.
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01.02.2021 18:50 Ответить
Якісний сарказм!
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01.02.2021 18:58 Ответить
Дякую. Погано інше: потворна реальність народжує якісний сарказм. І ми живемо саме в такій реальності.
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01.02.2021 19:10 Ответить
не народ , а ватнокозломорді харьковчанє..
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01.02.2021 19:12 Ответить
а унаследовать папкино мерство они не хотят?
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01.02.2021 18:51 Ответить
"Папа не истязал! Он не мог! Он же инвалид!"
Такі аргументи потомки наркобарона Слобожанщини?
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01.02.2021 18:55 Ответить
Ага, і в наперстки лохів не розводив в 90-і )))
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01.02.2021 19:01 Ответить
Гепёныши, рыльца подымают? =)
Початок кримінальної діяльності
1984 року, звільнившись з роботи в годинниковій майстерні (як згодом зізнавався слідчому, через низьку зарплату), підробляв на дрібних роботах. Почав кримінальну діяльність. Як записано у протоколі допиту, займався тим, що називалося «ламати чеки» - скуповував за номіналом чеки мережі магазинів «Берізка», де продавалися дефіцитні речі, й збував їх на чорному ринку дорожче від номіналу[12].
1988 року у Кернеса і його співмешканки Привалової Галини Сергіївни народився син Данило. В цей час почав займатися шахрайством - видурював гроші як наперсточник (хоча в протоколі допиту записано: займався цим щонайбільше місяць-півтора)[12].
Був звинуваченим у шахрайстві на території Росії (Тула, Москва) за використання фальшивих чеків і недоплату грошей, була порушена кримінальна справа, але до в'язниці не потрапив.
14 серпня 1992 року за вироком Харківського обласного суду був визнаний винним у скоєнні пограбування та шахрайства (за ст. 143 ч. 2 КК України) та засуджений до 3 років позбавлення волі у виправно-трудовій колонії суворого режиму з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю, за намагання привласнити гроші від фіктивного продажу автомобіля, а також за *********** дії. Але в процесі слідства «сприяв встановленню істини, покаявся». З урахуванням цього, а також строку, проведеного за час слідства в ув'язненні (понад два роки), суд звільнив Г. Кернеса з-під варти[13].
Після звільнення займався приватизацією підприємств енергетичного комплексу, співпрацював з батьком майбутнього мера Харкова М́арком Добкіним. Відкрив власну юридичну компанію.[14] Это только начало!!!
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01.02.2021 19:01 Ответить
злодіяка ще той.... а тепер невинний?
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01.02.2021 19:13 Ответить
Мне всегда казалось, что тут чего-то не хватает. Как это, отсидеть два+ года в сизо, а потом выйти и сразу заняться не чем-нибудь, а приватизацией энергетических предприятий. Шо, отак просто? Тут без рекомендаций никак. Кто-то его кому-то наверняка посоветовал: борзый, без принципов, без морали, без совести - то что надо. Или договорились прямо там, а уже потом выпустили. Может, потому его и не трогали.
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02.02.2021 10:26 Ответить
Ну если вмешается 100% своя вЕНЕДИКТОВА и Ко, то не исключено и оправдание святого агнца гЕПЫ. И никто из его сынков даже не вспомнит имя мальчика Дани, который погиб в результате теракта, как и других взрослых участников шествия. Что мы для них? Пыль под ногами, тлен...
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01.02.2021 19:03 Ответить
боже как уже задолбали Харьков эти опарыши
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01.02.2021 19:09 Ответить
та ладно , а кто их избирает во власть -не харьковское ли винторогое стадобыдло..??
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01.02.2021 19:50 Ответить
они сами себя выбрали.В Харькове фальсификации на выборах огромные
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01.02.2021 22:52 Ответить
бедное харьковское стадобыдло ...они так не хотели ... Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан - Цензор.НЕТ 8808 шас заплачу ...
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02.02.2021 00:28 Ответить
у наперсточника не выиграет никто и никогда
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01.02.2021 23:50 Ответить
А хуху не хохо - досить.

Нехай в Баден-Бадені тепер керують нерухомістю викупленою за кошти харків`ян.
Ще мають бути посадки і резонансні справи, і все має повернуте в бюджет міста.
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01.02.2021 19:10 Ответить
Семиты насмехаются над гоями,гоям не хватило бланков,троцких,кагановичей разных,они теперь любят новых семитов-зелемойских,коганов,григянов и прочих рабиновичей.
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01.02.2021 19:58 Ответить
О покойнике или хорошо, или ничего?
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01.02.2021 19:59 Ответить
З кондома ліплять білий лайнер, козли...
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01.02.2021 20:00 Ответить
Сыновья Геннадия Кернеса просят суд продлить рассмотрение дела против их отца несмотря на его смерть Источник: https://censor.net/ru/n3245386

Як жило в криміналі, так і здохло...
Для історії Гєпа залишиться кримінальником - сєпаром який планував здати Харків кацапам

Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан - Цензор.НЕТ 2939
Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан - Цензор.НЕТ 7792
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01.02.2021 20:09 Ответить
Читаємо і не забуваємо як Кернес і Ко хотіли здати Слобожанщину Кремлю і за що його підстрелили у Лісопарку ) -
Сыновья хотят добиться в суде оправдания Кернеса по делу о похищении и истязании 2 харьковчан - Цензор.НЕТ 8708
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01.02.2021 20:14 Ответить
Вангую! самый гуманный и справедливый украинский суд войдёт в положение сироток и сделает всё, как нужно. Причём относительно недорого. Бояться-то нечего!
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01.02.2021 22:43 Ответить
 
 