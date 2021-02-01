Возобновление импорта электроэнергии из РФ - угроза безопасности и независимости Украины, - Яценюк
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Действия власти по возобновлению импорта электроэнергии из РФ являются угрозой безопасности и независимости Украины, считает экс-премьер-министр Арсений Яценюк.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук политика.
"Власть возобновила импорт электроэнергии из России. Вещи надо называть своими именами. Это - преступление против нашей безопасности и независимости. Это - не экономика, а политика и узкие коммерческие интересы. Это - также подрыв наших международных позиций. Какой смысл европейцам прислушаться к требованиям Украины и отказываться от "Северного потока - 2", если нынешняя власть сама опровергает свои аргументы? А все это вместе - цена популизма, некомпетентности и профанации политики. Это именно та цена, которую украинское общество платит за политическое легковерие", - написал Яценюк.
Политик лтмечает, что за этими процессами можно легко распознать целостную внешнюю логику.
"Украину снова пытаются задушить газом российского "Газпрома". Чтобы шантажировать и грабить. Перед этим пробовали выторговать подачу воды в оккупированный Крым. Чтобы облегчить жизнь оккупантам и забрать полуостров навсегда.
А перед этим придумали провести в Донбассе выборы под дулами российских автоматов. Чтобы закрепить в Украине целую сеть легитимизированных российских ставленников", - отмечает экс-премьер.
По мнению Яценюка, цель этих действий одна: установить над Украиной контроль. "А для того, чтобы отвлечь от себя внимание, дружно закричали со всех московских каналов, что Украиной руководит Вашингтон. Именно Вашингтон, можно подумать, предписывает принимать решения в интересах Кремля", - добавил он.
"Мне кажется, что пришло время напомнить власти известное правило, которое уже не раз проверено в Украине. Если власть не защищает нашу безопасность и независимость, нашу безопасность и независимость защитит народ. Вопреки власти. Не надо испытывать волю народа. Ошибочные решения надо немедленно исправить", - подчеркнул Яценюк.
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Чекаю коли С.Семенченко з Білєцким підірвуть електроопори на русской границе, в Крим змогли підірвати, а тут як два пальця в двері, мож і ножовками перепиляти