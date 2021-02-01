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Возобновление импорта электроэнергии из РФ - угроза безопасности и независимости Украины, - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Возобновление импорта электроэнергии из РФ - угроза безопасности и независимости Украины, - Яценюк

Действия власти по возобновлению импорта электроэнергии из РФ являются угрозой безопасности и независимости Украины, считает экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук политика.

"Власть возобновила импорт электроэнергии из России. Вещи надо называть своими именами. Это - преступление против нашей безопасности и независимости. Это - не экономика, а политика и узкие коммерческие интересы. Это - также подрыв наших международных позиций. Какой смысл европейцам прислушаться к требованиям Украины и отказываться от "Северного потока - 2", если нынешняя власть сама опровергает свои аргументы? А все это вместе - цена популизма, некомпетентности и профанации политики. Это именно та цена, которую украинское общество платит за политическое легковерие", - написал Яценюк.

Политик лтмечает, что за этими процессами можно легко распознать целостную внешнюю логику.

"Украину снова пытаются задушить газом российского "Газпрома". Чтобы шантажировать и грабить. Перед этим пробовали выторговать подачу воды в оккупированный Крым. Чтобы облегчить жизнь оккупантам и забрать полуостров навсегда.
А перед этим придумали провести в Донбассе выборы под дулами российских автоматов. Чтобы закрепить в Украине целую сеть легитимизированных российских ставленников", - отмечает экс-премьер.

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По мнению Яценюка, цель этих действий одна: установить над Украиной контроль. "А для того, чтобы отвлечь от себя внимание, дружно закричали со всех московских каналов, что Украиной руководит Вашингтон. Именно Вашингтон, можно подумать, предписывает принимать решения в интересах Кремля", - добавил он.

"Мне кажется, что пришло время напомнить власти известное правило, которое уже не раз проверено в Украине. Если власть не защищает нашу безопасность и независимость, нашу безопасность и независимость защитит народ. Вопреки власти. Не надо испытывать волю народа. Ошибочные решения надо немедленно исправить", - подчеркнул Яценюк.

Также читайте: "Власть, возвращаясь к российскому газу, вновь садит всю страну на газовую иглу России", - Яценюк

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+26
ЭТО - ПРЕДАТЕЛЬСТВО И ГОСИЗМЕНА! Возобновление импорта электроэнергии из РФ - угроза безопасности и независимости Украины, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6545
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01.02.2021 19:04
+18
Яценюк запретил покупать газ из россии в 2015 году.После этого Украина выиграла Арбитраж в Стокгольме.Следом Польша сделала тоже самое,Арбитраж оштрафовал Газпром в пользу Польши
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01.02.2021 19:07
+15
все очень просто..
Финляндия ОТКАЗАЛАСЬ от електрики с рф ,
.
А 3э- подставили своему союзнику ..... -- плече , .
Правда за счетт украинсской экономики..
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01.02.2021 19:08
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Две компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 г.
Доступ к сечению "Россия-Украина" с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО "Новая-Энергетическая-Компания", еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс".ООО "НЭК" принадлежит Александру Притыке - бывшему топ-менеджеру облгазов Дмитрия Фирташа. До газового бизнеса Притыка работал вместе с нынешним главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком в компании VS Energy. Бенефициарами ООО "Стимекс" (по 50%) являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в "ПАККО Холдинг" - ритейлере и операторе магазинов "Вопак" и "Пакко" в Западной Украине.
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01.02.2021 20:55 Ответить
Украина всегда способна была быть независимой в вопросе обеспечения себя электроэнергией ещё и соседям раздавала вроде как Польше, теперь вопрос шо за херня там творится, может ещё предложите запитать и проведёте нам электролинии от винного завода ***** из его имения в Геленжике
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01.02.2021 21:31 Ответить
эти инвалиды-политики сольют всё, включительно со своей задни цей
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01.02.2021 21:38 Ответить
Це ще до того ж є фінансуванням російського фашизму і тероризму , війни і вбивств людей по всьому світі . Боже , які виродки .
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01.02.2021 22:28 Ответить
Щось незрозуміло - економіка, виробництво не розвиваються, заводи стоять, домогосподарства заощаджують, вітряків і панелей поснаставляли гігаватами, а електрики не вистачає. Це просто подарунок куйлу від ЗЄлі. Так раха обходить санкції і заробляє гроші - електрику не промаркуєш, взяли на сході у рахи і перепродали на захід. А нам куйню вішають про енергоострова, про розбалансованість - бо олігархам (% політикам і всяким регуляторам) невигідно обєднати всі українські генеруючі потужності в одну систему а потім закільцюватись з європейською енергосистемою. *****, всякі пархаті з рижими понаробляли собі енергоостровів і звиздять о нєвазможности обьединенияв единую енергосистему. Всьо возможно, навіть впіхнуть ***********, навчити ведмедя їздити на вєліку а зайця запалювати сірники.
Чекаю коли С.Семенченко з Білєцким підірвуть електроопори на русской границе, в Крим змогли підірвати, а тут як два пальця в двері, мож і ножовками перепиляти
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01.02.2021 22:50 Ответить
Когда Яценюк был премьером такого не было. Было в разы тяжелее, но было какое-то достоинство. Вот что значит, навыбирать недозрелых клоунов в политику!
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02.02.2021 04:49 Ответить
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