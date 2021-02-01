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Новости Политика Украины
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Дубинский об исключении из фракции "Слуги народа": То, что вы творите, вы за это и будете отвечать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дубинский об исключении из фракции

Народный депутат Александр Дубинский в связи с исключением из фракции партии "Слуги народа" обвинил бывших коллег в трусости и подлости.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Текст, который даже не дали произнести уже бывшие коллеги по "фракции". Панически испугавшись.

Трусость и подлость. В одном флаконе.

Уважаемые и неуважаемые коллеги!

К сожалению, события последних трех недель ярко и отчетливо продемонстрировали истинное лицо актёров на политической сцене Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о предпосылках для роспуска Рады: Даже если 15 человек выйдет из СН в случае исключения Дубинского, коалиция продолжит работать

И в президентском офисе, и у нас в парламенте.

Перейдены все возможные красные линии.

Провокации устраиваются даже перед американским посольством. А во фракции пытаются использовать мошеннические методы для получения нужных кому-то результатов.

Результатов, которые ничего общего с интересами украинского народа не имеют.

То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны.

Еще раз для всех повторяю - это не мой персональный вопрос.

Также читайте: Все, кто вмешивался в выборы в США, должны отвечать по закону. У правоохранителей уже есть наработки, скоро будут результаты, - Зеленский

Это вопрос субъектности нашей страны и ее власти, избранной украинским народом.

Власти, которую вы осознанно делаете субъектом шантажа и управления аферистов и тех, кто за ними стоит.

Вы можете огласить результаты тайного от Дубинского и избирателей голосования, можете нарушать все мыслимые и немыслимые процедуры и демократические нормы.

Я не желаю, чтобы страна жила в искусственно навязанной кем-то повестке дня и не решала те важнейшие проблемы, которые, прежде всего, волнуют наших избирателей.

Я лично прошу всех во фракции, кто поддерживает меня, не выходить из этой фракции в знак протеста, остаться в ней и до последнего пытаться оградить Президента от пути в пропасть, куда ведет его нечистоплотное окружение.

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Потому что вместе с Президентом в эту пропасть идет и наша страна.

Я найду общие формы сотрудничества для тех, кто по-настоящему считает себя слугами украинского народа, а не поддается шантажу аферистов и мошенников и служит неукраинским интересам.

Мы обязательно победим.

Не сомневайтесь!", - написал Дубинский.

Дубинский об исключении из фракции Слуги народа: То, что вы творите, вы за это и будете отвечать 01

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Читайте: Дубинского сегодня исключат из фракции "Слуга народа" за хамство Зеленскому и дестабилизацию, - СМИ

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+74
давай тупой собачий рот! дави слуг уродов!
штоб вы сдохли твари гребаные!
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01.02.2021 19:19
+48
Дубинского публично трахнули в тупой собачий рот и не заплатили за это деньги!..
это возмутительно!..
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01.02.2021 19:21
+38
Ну признай дубина....ведь неплохо зеленое стадо от имело тебя в твой тупой собачий рот.... Дубинский об исключении из фракции "Слуги народа": То, что вы творите, вы за это и будете отвечать - Цензор.НЕТ 5447
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01.02.2021 19:21
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Страница 2 из 2
Я так понимаю, это только начало...........
Как уже устал этот грёбаный «цирк».......
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01.02.2021 20:16 Ответить
Этот "цирк" только начинает клоунаду, на иное не способен.
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02.02.2021 08:57 Ответить
"Я не желаю, чтобы страна жила в искусственно навязанной кем-то повестке дня " аааааааа это он про коломойского??? ))) шестерка коломойского
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01.02.2021 20:17 Ответить
Как-то пох на этот собачий рот...
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01.02.2021 20:20 Ответить
Це хто відкрив свій "собачий рот"?
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01.02.2021 20:20 Ответить
Тепер треба просто пошукати активи з корупціїною складовою, а там таких 99% і буде потом мама любити не скорость, а ришоточку і мівіну.
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01.02.2021 20:21 Ответить
Да тут сплошной антисемитизм какой-то Дубінський про виключення з фракції "Слуги народу": Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати - Цензор.НЕТ 6839
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01.02.2021 20:26 Ответить
Дубінський про виключення з фракції "Слуги народу": Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати - Цензор.НЕТ 7993 Дубінський про виключення з фракції "Слуги народу": Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати - Цензор.НЕТ 6647
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01.02.2021 20:38 Ответить
Дубинский, ты должен самопджечься в знак протеста.
А так тебе никто не верит. Уже давно.
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01.02.2021 21:09 Ответить
И так смраду достаточно, пускай покончит жизнь самообжорством.
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02.02.2021 08:50 Ответить
Прямо слезу прошибает, мля..
какой патриот!
Рвите друг друга, сявки..
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01.02.2021 21:17 Ответить
Дубінський про виключення з фракції "Слуги народу": Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати - Цензор.НЕТ 9420
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01.02.2021 21:33 Ответить
Дубінський про виключення з фракції "Слуги народу": Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати - Цензор.НЕТ 2201
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01.02.2021 22:30 Ответить
Не знаю чий він депутат але точно не український.
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01.02.2021 22:30 Ответить
Тупой собачий рот забанил меня в фейсбке,когда я предложил ему обьединиться с петуШарием и срать вдвоем вате в головы Дубінський про виключення з фракції "Слуги народу": Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати - Цензор.НЕТ 2485
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01.02.2021 22:55 Ответить
И что маме нажалуется этот бенин жополиз? Ножкой еще притопни, падаль кацапская.
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02.02.2021 00:03 Ответить
.

и те козлы и те дебилы, дело не в этом
> ... То, что вы творите, вы за это и будете отвечать...
это часом не называется попасть пальцем в небо ? ну или Капитан Очевидность
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02.02.2021 00:39 Ответить
Задолбали эти псевдопатриоты. Грабить страну назначать себе баснословные гонорары,это у них считается патриотизмом.
Уже б молчал после всех скандалов,так нет и тут патриотизм прёт наружу.
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02.02.2021 07:19 Ответить
Покращення є у шарікова-румуна:почав розмовляти проклятущою українською,перестав матюкати і всіх "эбати " в рота іііііі...згадав про український згорьований і обдурений народ,зараз почне повертати награбоване а те, що подарував бєня-буде кидати йому межи очі...зцілення почалось....животворящі американські санкції.
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02.02.2021 08:09 Ответить
Чемодан,Вакзал -Обектная странища
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02.02.2021 08:37 Ответить
"Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини..." Схоже, Дубинський боровся за крісло Президента. І якби не було охорони, то придушив би Зелю одним пальцем...))
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02.02.2021 09:12 Ответить
Ги-и-и, сраколиз коломойші вважає, що він чогось вартий? Манія чужого величчя? А не пішов би ти, свиняче рило зеленої отари, разом з арестовичем на хер? Шакал смердючий!
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02.02.2021 09:41 Ответить
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