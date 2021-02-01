Дубинский об исключении из фракции "Слуги народа": То, что вы творите, вы за это и будете отвечать

Народный депутат Александр Дубинский в связи с исключением из фракции партии "Слуги народа" обвинил бывших коллег в трусости и подлости.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Текст, который даже не дали произнести уже бывшие коллеги по "фракции". Панически испугавшись.

Трусость и подлость. В одном флаконе.

Уважаемые и неуважаемые коллеги!

К сожалению, события последних трех недель ярко и отчетливо продемонстрировали истинное лицо актёров на политической сцене Украины.

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И в президентском офисе, и у нас в парламенте.

Перейдены все возможные красные линии.

Провокации устраиваются даже перед американским посольством. А во фракции пытаются использовать мошеннические методы для получения нужных кому-то результатов.

Результатов, которые ничего общего с интересами украинского народа не имеют.

То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны.

Еще раз для всех повторяю - это не мой персональный вопрос.

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Это вопрос субъектности нашей страны и ее власти, избранной украинским народом.

Власти, которую вы осознанно делаете субъектом шантажа и управления аферистов и тех, кто за ними стоит.

Вы можете огласить результаты тайного от Дубинского и избирателей голосования, можете нарушать все мыслимые и немыслимые процедуры и демократические нормы.

Я не желаю, чтобы страна жила в искусственно навязанной кем-то повестке дня и не решала те важнейшие проблемы, которые, прежде всего, волнуют наших избирателей.

Я лично прошу всех во фракции, кто поддерживает меня, не выходить из этой фракции в знак протеста, остаться в ней и до последнего пытаться оградить Президента от пути в пропасть, куда ведет его нечистоплотное окружение.

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Потому что вместе с Президентом в эту пропасть идет и наша страна.

Я найду общие формы сотрудничества для тех, кто по-настоящему считает себя слугами украинского народа, а не поддается шантажу аферистов и мошенников и служит неукраинским интересам.

Мы обязательно победим.

Не сомневайтесь!", - написал Дубинский.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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Президент Владимир Зеленский на заседании фракции вечером 25 января дважды просил попавшего под санкции США "слугу народа" выйти из фракции, но тот отказался. Спор на повышенных тонах продолжался полчаса.

29 января стало известно, что депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

1 февраля его исключили из фракции.