Крысы помойные. Вы забыли, как кричали, что Зеленский ватник и хочет в РФ? - советник по стратегическим коммуникациям главы Офиса Президента
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций Алексей Арестович обозвал тех, кто называл президента Владимира Зеленского "ватником", "крысами помойными". При этом в августе 2019 года Арестович сам так называл Зеленского.
Свою новую позицию Арестович озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Дятлы, которые сегодня кричат, что "Зеленский неправильно хочет в НАТО". Вы уже забыли, как вчера кричали, что он - "ватник и хочет в РФ"?.. Крысы помойные", - написал Арестович.
При этом 7 августа 2019 года он высказывался в Фейсбуке о Зеленском вот так: "Зеленский не предатель. Он действительно старается. ... Он исходит из мира представлений обычного криворожского ватника с его кругозором".
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Такий простий логічний ланцюжок!
Что касается лексикона этого держслужбовця, то он больше подходит к работнику ложкомойни, чем к бумагомараке из ресепшена членограя.
адназначно
- Х-чечная, советник ОПУ!
але роблять погано.
Такими висловами зє бубочка ********** Україну від НАТО.
Что было доказано учеными Оксфордского университета. Объедки со стола господ арестовича плохо влияют на запоминание действий полуторагодичной давности.
Ольошо, хто б уже про щурів патякав, а ти помовчав би.
мной руководящая давно:
даже чтобы плюнуть во врага,
я не набираю в рот говно».
И.Губерман
Ещё при анализе выборов была социология, что приблизительно 50% избирателей Зеленского "за" НАТО, а 50% "против".
И про что он так яростно воняет?