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Зеленский (16530) коммуникация (33) Арестович Алексей (327)

Крысы помойные. Вы забыли, как кричали, что Зеленский ватник и хочет в РФ? - советник по стратегическим коммуникациям главы Офиса Президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Крысы помойные. Вы забыли, как кричали, что Зеленский ватник и хочет в РФ? - советник по стратегическим коммуникациям главы Офиса Президента

Советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций Алексей Арестович обозвал тех, кто называл президента Владимира Зеленского "ватником", "крысами помойными". При этом в августе 2019 года Арестович сам так называл Зеленского.

Свою новую позицию Арестович озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дятлы, которые сегодня кричат, что "Зеленский неправильно хочет в НАТО". Вы уже забыли, как вчера кричали, что он - "ватник и хочет в РФ"?.. Крысы помойные", - написал Арестович.

При этом 7 августа 2019 года он высказывался в Фейсбуке о Зеленском вот так: "Зеленский не предатель. Он действительно старается. ... Он исходит из мира представлений обычного криворожского ватника с его кругозором".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор Крысы помойные. Вы забыли, как кричали, что Зеленский ватник и хочет в РФ? - советник по стратегическим коммуникациям главы Офиса Президента 01не в НАТО?

Крысы помойные. Вы забыли, как кричали, что Зеленский ватник и хочет в РФ? - советник по стратегическим коммуникациям главы Офиса Президента 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+88
У Люськи припадок...
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01.02.2021 20:17
+71
Крысы помойные. Вы забыли, как кричали, что Зеленский ватник и хочет в РФ? - советник по стратегическим коммуникациям главы Офиса Президента - Цензор.НЕТ 2615
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01.02.2021 20:18
+68
Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента - Цензор.НЕТ 6429
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01.02.2021 20:53
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Испанский стыд.
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01.02.2021 20:42 Ответить
Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента - Цензор.НЕТ 416
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01.02.2021 20:44 Ответить
И да Алексей есть разница говорить и делать, и как говорить особенно западным партнерам в партии ЕС вот объяснили дипломатическим языком что и как https://censor.net/ru/news/3245382/v_nato_nevozmojno_popast_razvalivaya_armiyu_i_ischa_mir_v_glazah_putina_nardep_ionova а если вы не догоняете то по простому нужно "фильтровать базар" и "идти по жизни ровно" чтобы поступки соответствували словам
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01.02.2021 20:45 Ответить
Где он не прав? в данном случае
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01.02.2021 20:45 Ответить
Это чмо заменило ,собачий рот!У зедебилов много таких талантов.Один культурнее и умнее другого! Кто это чмо по национальности ,не Румын ?
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01.02.2021 20:46 Ответить
Тобто, наш відомий експерд в штатском дуже разбушєвался, вилізши з помийниці у фейсбук , й ворогів тієї помийниці почав АБЗИВАТЬ КРИСАМИ! Добра новина - щось знає й про нього МІ-6 та ЦРУ? Ну якщо там знають про Єрамака Козира , а він йому ПРислужує...

Такий простий логічний ланцюжок!
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01.02.2021 20:51 Ответить
Нажаль думки наших політиків змінюються пропорційно запропонованої їм посади а не обіцянок наданим народу.
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02.02.2021 16:51 Ответить
Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента - Цензор.НЕТ 6429
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01.02.2021 20:53 Ответить
Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента - Цензор.НЕТ 3328
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01.02.2021 20:56 Ответить
Вот что Крест Животворящий делает! В нашем случае - вот что дурное, халявное бабло делает. Говорят, что если хочешь узнать человека, дай ему власть. Пусть не самую главную, но всё же... Вот этот говноед и спалился. Есть умельцы переобуться в прыжке. А наш херой умеет в прыжке до переобувки еще и в магаз обувный сгонять!

Что касается лексикона этого держслужбовця, то он больше подходит к работнику ложкомойни, чем к бумагомараке из ресепшена членограя.
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01.02.2021 20:59 Ответить
Фатник
адназначно
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01.02.2021 21:03 Ответить
Исключение Дубинского из фракции - это ещё не доказательство, что Зеленский хочет в НАТО, ибо все его остальные дела или отсутствие оных говорят о том, что не очень-то он туда и хочет. РФ ему и ближе, и милее, поэтому у него и Офис президента сплошь пятая колонна Москвы.
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01.02.2021 21:05 Ответить
О, у Люськи новое погоняло --крыса помойная)))
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01.02.2021 21:05 Ответить
Не мешайте Арестовичу бабло рубить. Он целых 5 лет при Порошенко мучался. Теперь гребет лопатой.
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01.02.2021 21:08 Ответить
Проституция самая древняя профессия на земле так вот Люся сразу родился с ней продать предать у него в генах не обращайте внимания на подпевках у Вофки одни уродливые прости господи подобное подбирает себе подобных так что не удивляемся а констатируем еще раз тот размах дебилизма " управления"государством при этой недолугой власти
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01.02.2021 21:10 Ответить
Он и есть ватник. Недоразвитый, брехливый, завистливый, трусливый, мстительный, закомплексованный махровый ватник.🙂
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01.02.2021 21:11 Ответить
По ходу арестович в сбу работал не на Сахарова а на Кульпарковской .
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01.02.2021 21:11 Ответить
То есть по Меркам Арестовича "Альо мистер Байден а почему мы еще не НАТО?" это бл#дь норма, вершина дипломатии. Алексей крыса помойная как раз ты - а если нечого конструктивного сказать не можешь, то заткнись Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента - Цензор.НЕТ 3653
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01.02.2021 21:11 Ответить
Себе подобное подбирает себе подобных вот и все об этой уродливой власти так что Люся кадр закономерный
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01.02.2021 21:12 Ответить
вы заметили, что этот ватный питух все чаще стал вскукарекивать истерично?)) это неспроста))
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01.02.2021 21:13 Ответить
Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента - Цензор.НЕТ 6902
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01.02.2021 21:14 Ответить
Все правильно. Всім же давно відомо, що "люся" арестович - помийний щур.
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01.02.2021 21:15 Ответить
...агентишко .. НЕ ганьби Батька ..
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01.02.2021 21:16 Ответить
- Альо, это арестовячечная?
- Х-чечная, советник ОПУ!
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01.02.2021 21:16 Ответить
Люся, женщин не бьют.. Но так хочется тебя от..дить, Люся.. Потому-что ты не женщина, ты баба лядская, Люся.
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01.02.2021 21:17 Ответить
не рви сердце! неужели непонятно как это работает в #идовском исполнении! каждый зашквар ишака оманского перебивается информационной бомбой, что бы оттянуть негатив от урода. думаю реальный рейтинг осла уже меньше 10%
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01.02.2021 21:28 Ответить
Интеллект, порядочность, высокая культура... Чуждые понятия у ублюдков из Офиса Президента. "А вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь". И как не назовитесь (АП или ОП или еще как-то), каждое ваше слово обличает в вас недоумков, быдловатость и гнилую сущность подонков, дорвавшихся до корыта.
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01.02.2021 21:26 Ответить
КРЫСЫПАМОЙНЫЫЫЫЕ! - вилізло Люся з помий й корчить з себе ж потерпілого разом з Вовкою . Бо криси живляться усим, шо в помийнику - тобто, він назвав політичних противників крисами , бо сам у помийнику?
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01.02.2021 21:29 Ответить
После очередного зашквара продажной жульки промелькнула мысль,что должна быть парная новость,и на тебе- истерика аферистовича! Как быстро переменчивый ломает свой годами зарабатываемый имидж типа,,независимогоиксперда,,. За пару месяцев просрал заработанное годами. А эта истерика просто говорит о том,что он поняло,что дороги назад с ЗЕтитаника уже нет. Семь футов тебе под килем консерва.
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01.02.2021 21:32 Ответить
Вступивши до 95кв людина міняється😢
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01.02.2021 21:34 Ответить
Тролі якось слабенько сьогодні. Арестович застав їх зненацька, у методичках нічого гідного не знайшось?
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01.02.2021 21:39 Ответить
Зачем дешевой шлюхе с окружной шмотки от Шанель? Перебьется.
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01.02.2021 21:40 Ответить
Так он уже и эмоций никаких не вызывает. Так, пустой звук из пустой башки.
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01.02.2021 21:48 Ответить
Люся ты превзошел сам себя. Браво!
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01.02.2021 21:42 Ответить
Не скулите, Америка с вами. И я тоже выражаю глубокую озабоченность
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01.02.2021 21:42 Ответить
Спасибо! Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента - Цензор.НЕТ 1805
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02.02.2021 15:00 Ответить
"Место сидения, определяет точку зрения" (С)
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01.02.2021 21:45 Ответить
Есть разница, где сидеть Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента - Цензор.НЕТ 4899
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01.02.2021 21:49 Ответить
Похоже криворожский сидит на языке аферистовича. Чуть-чуть до гланд не достал
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01.02.2021 21:55 Ответить
Похоже, звание "шлюха года" оно уже заработало
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01.02.2021 21:53 Ответить
Что с людьми делает незаслуженно высокая зарплата !
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01.02.2021 21:54 Ответить
Да обосрался ты Лёша и как предсказатель и как мужик,кань в голубой океан Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента - Цензор.НЕТ 226
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01.02.2021 21:55 Ответить
Обсирался он и раньше. Просто перешёл в турборежим по расписанию ,,бальшогодома,,.
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01.02.2021 22:01 Ответить
Пані Люся, одне гвиздіти, а інше робити, бо ******* добре
але роблять погано.
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01.02.2021 21:59 Ответить
Мудозвон.
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01.02.2021 22:01 Ответить
Люся така ж Моніка, як і її шеф.
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01.02.2021 22:08 Ответить
Алексей !Во-первых целый пласт этих крыс оторвали от бюджета и у них агония,Они 30 лет там меняли друг друга через 5 лет а теперь их отодвинули а где ж харчеваться. Ну и куча шакалья фсбшного -єто очевидно по пустым профилям Их задача заставить им что то доказывать.,а они того не стоят..
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01.02.2021 22:09 Ответить
багата земля українська продажними дегенератами і зрадниками
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01.02.2021 22:13 Ответить
ЗЕЛЯ НЕ ХОЧЕ В РАИСУ -ВІН ТЯГНЕ СИЛОМІЦ ТУДИ НАС!
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01.02.2021 22:15 Ответить
Да, крыса помойная, зеля таки ватник
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01.02.2021 22:28 Ответить
Абсолютно правий Олексій! Верещать ті, кого відсторонили від корита, або ті, які бачать таку перспективу в майбутньому. Але найбільш огидне те, що вся ця погань використовує патріотичну риторику.
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01.02.2021 22:30 Ответить
лижи глубже, зебилоид, бо Люське Абдрестович ты пока не конкурент
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01.02.2021 22:41 Ответить
Тебе не говорили, что твое погоняло абсолютно соответствует твоей сути?
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02.02.2021 01:08 Ответить
А зачем цензор на него(неё) обращает внимание? Пусть брызжет слюнями в одиночестве.
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01.02.2021 22:41 Ответить
люди меняющие убеждения в обмен на всяческие ништяки - могут быть потенциальными зрадныками....
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01.02.2021 22:56 Ответить
удивительно точное наблюдение Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента - Цензор.НЕТ 1931
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02.02.2021 15:02 Ответить
Здается мне,что с арестовича народ начинает ржать-похоже у него начинаются реальные проблемы. А когда его выкинут попользовавшись презервативом,со своим имиджем переобувальника и пи**бола,слова которого сегодня ничего не значат,потому что завтра он будет говорить противоположное, именно он и останется помойной крысой.
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01.02.2021 23:06 Ответить
Украинский Киселёв-Скабаева?
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01.02.2021 23:07 Ответить
Т.е. Арестович признал себя помойной крысой. Докатился... Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента - Цензор.НЕТ 3471
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01.02.2021 23:21 Ответить
на садовому каналі кравчук виправдовується за клована...Яка маячня....
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01.02.2021 23:22 Ответить
Скільки люсє заплатили, за цю істеричну заяву???

Такими висловами зє бубочка ********** Україну від НАТО.
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01.02.2021 23:48 Ответить
Господи, да как же уже надоела эта мышиная возня..... Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента - Цензор.НЕТ 4813
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02.02.2021 00:01 Ответить
крысиная
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02.02.2021 15:03 Ответить
А с чего это арестович стал так вылизывать не до президента?
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02.02.2021 00:10 Ответить
Так работа така, итить ту Люсю...
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02.02.2021 03:25 Ответить
Розумію коли приватна особа не обтяжена державною посадою, статусом інституції, дисципліни або професії дозволяє собі брутальні висловлювання. Проте офіційні представники не мають права на подібні висловлювання в сторону опонентів...
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02.02.2021 00:33 Ответить
Арестович сам помойная крыса... А зеленский ватник и фильмы его идут в РФ, и бабки ему идут из РФ, и Лига смеха его идёт в рФ там все его бабловые интересы... и пусть расскажет что он в Омане делал..как там дела с вагнеровским сливом обстоят... , и как войска отводил (чего не было даже в вонючих минских ) и как он - на манер совка невинных людей в тюрьмах держит, а потом арестовича послушаем ещё раз... НА тему " как заштопать решетчатый гондон в котором прокол на проколе... Просто вова почуял , что бидон взял за жопу эту самую рашку и теперь на ходу переобувается, будучи бесхребетным слизняком...
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02.02.2021 01:41 Ответить
Не дать им заболтать тему"реХВерендума". Сейчас все консервы начинают делать крикливые заявления, а проплаченные журнашлюхи разносят их лубянский блуд, на мили. Тимошенко, Арахамия, этот перец, Арестович, словно сорвавшись с цепи, погнали фекальную волну. Конечно, у них это получается. К несчастью, у нас очень мало патриотов сейчас в политике. Их и не было никогда много - все больше какие-то ары-с-хамиями.
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02.02.2021 04:31 Ответить
Точка сидіння визначає точку зору на всі питання, а в іншому випадку ласі куски пирога з царського столу будуть не доступні для царського слуги. Головне тут мати принциповість рухливого флюгера щоб завжди ніс тримати по вітру, що постійно дме з ОПУ.
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02.02.2021 06:53 Ответить
сосредоточие "умищ" - арестович, дубинский, арахамия... как вы сопливые надоели... надо поднимать Украину, потому что эти презервуары уже завели страну в тупик, из которого уже не знают выхода...
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02.02.2021 08:10 Ответить
Люсинда отработала очередной доллар
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02.02.2021 08:19 Ответить
Арестович ,ты как был крысой помойной и ватником ,так и остался ,вместе с Зеленским , кто мир искал в глазах ***** , кто войска отводил , а говорить ,что хочешь в НАТО это ещё не значит жениться , с такой коррупцией в НАТО не пускают 😡😡😡
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02.02.2021 08:57 Ответить
Ось саме Арестович і є тепер криса!! А ваЗЕлін зрадник вважав і вважати буду!! Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента - Цензор.НЕТ 3227
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02.02.2021 09:49 Ответить
Сам ты **** крыса!!!! Бубачка сейчас делает все, для того, что бы оттолкнуть от нашей страны США, да и в обще всех наших союзников. И дебил, как ты думаешь, с какой целью он это делает??? и с чей подачи он это делает???? надеюсь хватит твоего скудного умишки ответить на эти вопросы. А какое обращение у тебя, у советника по стратегическим коммуникациям (крысы помойные)?! Тварь ты!
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02.02.2021 10:03 Ответить
Не получается стать кора..бельной сосной.Успокойся!Одень свой капюшон,накрась губки,крысеныш!А то не доживешь до конца срока,зеленой крысы!Гнал ты на зеленую крысу,больше всех.
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02.02.2021 10:25 Ответить
У крысы помойной короткая память....
Что было доказано учеными Оксфордского университета. Объедки со стола господ арестовича плохо влияют на запоминание действий полуторагодичной давности.
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02.02.2021 11:04 Ответить
у Люсі пмс? Куди надіслати?
Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента - Цензор.НЕТ 5334
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02.02.2021 11:45 Ответить
"Нагадую про свою присутність" (с. Лем "У роботів свої казки") Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента - Цензор.НЕТ 6614 .
Ольошо, хто б уже про щурів патякав, а ти помовчав би.
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02.02.2021 14:39 Ответить
Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента - Цензор.НЕТ 8011
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02.02.2021 15:06 Ответить
Мінетчиця Люся на "службі" у хазяїна.
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02.02.2021 16:16 Ответить
очередная ссученная продажная мразь, малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дурак окружил себя "достойными" отбросами как и сам.....
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02.02.2021 17:24 Ответить
«Мне моя брезгливость дорога,
мной руководящая давно:
даже чтобы плюнуть во врага,
я не набираю в рот говно».
И.Губерман
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02.02.2021 17:49 Ответить
Люся арестович назвала українців крисами, що далі ? Щури помийні. Ви забули, як кричали, що Зеленський ватник і хоче в РФ? - радник зі стратегічних комунікацій глави Офісу президента - Цензор.НЕТ 5611
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02.02.2021 17:54 Ответить
половой орган тебе парень!!!
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02.02.2021 18:05 Ответить
На Трмапа Нелох зол, Байдену вичитує за те шо в НАТО не бере Україну (тролить по-ватному нада панімать) , й так сакмо по-ватнму порівнює вторгнення в Капітолій з Майданами. ЛЮСЯ , ВАТНЕЕ, ЧЕМ ЭТОТ УПОРОТЫЙ НЕ БЫВАЕТ. А ты его не поднатаскало о том, что Майдан - это абсолютно демократическая история, там даже дом профсоюзов был взят протестующими в аренду... Послушай, вата аферистическая, Портникова на эту тему о Майданах и Капитолии - ютуб Фейгин .
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02.02.2021 18:09 Ответить
Господи, где они нашли этого дурака?
Ещё при анализе выборов была социология, что приблизительно 50% избирателей Зеленского "за" НАТО, а 50% "против".
И про что он так яростно воняет?
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02.02.2021 18:24 Ответить
На росее даже местных ********** уже не кормямят.А ухряинские всë на что расчитывают
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02.02.2021 18:39 Ответить
какая мерзость у власти....
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02.02.2021 19:45 Ответить
оба ватники...не считая всей опы
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02.02.2021 20:34 Ответить
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