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В Киеве 17-летняя девушка выпрыгнула из окна пятого этажа, поссорившись с парнем, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве 17-летняя девушка выпрыгнула из окна пятого этажа, поссорившись с парнем, - Нацполиция

В Киеве 17-летняя девушка выпрыгнула из окна пятого этажа. Пострадавшая с многочисленными травмами доставлена в больницу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева

Сегодня вечером в полицию поступило сообщение о падении девушки из окна многоэтажки по улице Орловской в ​​Шевченковском районе столицы. 

Предварительно правоохранители выяснили, что девушка поссорилась с парнем, после чего выпрыгнул из окна пятого этажа. Установлено, что потерпевшая - уроженка города Ковель 2004 года рождения. Сейчас она госпитализирована в медицинское учреждение.

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На месте работает следственно-оперативная группа, полицейские опрашивают жильцов дома и выясняют детали инцидента. После проверки будет дана правовая квалификация события. 

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
Прыгнула из-за парня,о родителях уверен она и не подумала,что интересно если выживет и не сможет ходить с ней нянчиться будет мама,не парень не друзья а мама.
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01.02.2021 20:58
+12
Ля, да что ж вы творите?!
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01.02.2021 20:20
+6
Сложный и ранимый возраст, себя вспомните на минутку ,а главное не торопитесь выдвигать версии, вы же всё равно не знаете правды и как там всё было
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01.02.2021 21:19
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Ля, да что ж вы творите?!
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01.02.2021 20:20 Ответить
больше похоже на попытку изнасилования менты умалчивают врадиевка еше свежа
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01.02.2021 20:25 Ответить
блин! и в Днепре..один за одним...то 40 летняя женщина (пока жива) с балкона рухнула перед объезжающим такси своего мужа... то сегодня вообще...рдна сиганула с 10 и прямо на 34-летнего мужчину, спокойно выходившего из дома на работу...она -всё...он поломанный в хлам в реанимации...
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01.02.2021 20:25 Ответить
та да..- мы впереди...(((
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02.02.2021 01:18 Ответить
У них флэш-моб сегодня такой фатальный?
Хоть эта ни на кого не свалилась.
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01.02.2021 20:25 Ответить
Выпрыгнула... значит выпрыгнула... такой сценарий ее действий запрограммирован в ее психике, не вчера так послезавтра такое, или подобное, должно было случиться... причины могли рождаться с определенной периодичностью... психиатр пояснит больше и профессиональнее...
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01.02.2021 20:28 Ответить
Саме так спрацювує природній відбір.
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01.02.2021 20:48 Ответить
перед тим як пригати тренуватися треба..Спочатку з першого поверху декілька разів пригнути потім на другий переходити..разу з п"ятого не можна. В Киеве 17-летняя девушка выпрыгнула из окна пятого этажа, поссорившись с парнем, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1131
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01.02.2021 21:14 Ответить
В Киеве 17-летняя девушка выпрыгнула из окна пятого этажа, поссорившись с парнем, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5308
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01.02.2021 21:31 Ответить
Представилось: просится войти в квартиру на 1 этаже *потренироваться прыгать с окна*. Потом выше, ещё выше...
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01.02.2021 21:33 Ответить
Глупость конечно.......☹️
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01.02.2021 20:29 Ответить
Мда...кому гірше зробила..
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01.02.2021 20:38 Ответить
"Эх, жизнь моя жестянка!
А ну ее в болото!
Живу я как поганка…
А мне летать,
А мне летать,
А мне летать охота!"
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01.02.2021 20:52 Ответить
пихануть видно хотели
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01.02.2021 20:56 Ответить
девушки так делают, когда в жизни нарываются на конкретного козла, частіш за все "високий та гарний"
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01.02.2021 20:57 Ответить
Прыгнула из-за парня,о родителях уверен она и не подумала,что интересно если выживет и не сможет ходить с ней нянчиться будет мама,не парень не друзья а мама.
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01.02.2021 20:58 Ответить
_Одну такую мурзилу копы успели сцапать (молотки). На перилах балкона сидела, свесив ноги...
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01.02.2021 21:09 Ответить
Перед тим, як плигать, чи подумала про маму з татом та бабусь з дідусями? Як їм перенести це каліцтво чи смерть? Гулять та не поважать старших - це та дорога! Жаль.
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01.02.2021 21:07 Ответить
Сложный и ранимый возраст, себя вспомните на минутку ,а главное не торопитесь выдвигать версии, вы же всё равно не знаете правды и как там всё было
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01.02.2021 21:19 Ответить
Смеркалось... А бабки все падали и падали..
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01.02.2021 21:20 Ответить
 
 