"Дубинскому сказали, что не договаривались о том, что будут адвокаты. Он сказал: "Ну, если адвокат не проходит – значит, и я не пройду": подробности заседания фракции "Слуга народа"

Исключение нардепа Александра Дубинского из фракции "Слуга народа" произошло при умышленном отсутствии фигуранта. Об этом Цензор.НЕТ рассказали источники во фракции.

По словам одного из депутатов, "людей на заседании было много. Никого извне не было, только сама фракция. Я опоздал минут на 10, у дверей стоял Дубинский, с кем-то разговаривал, но вниз еще не заходил. Сначала мы обсуждали вопросы из повестки дня, а потом Арахамия сказал: "Слушайте, ну, вот мы уже ждем, ждем, Дубинского пока нет. Ну, тогда я оглашаю результаты, и на данный момент это будет самая короткая фракция в вашей истории. Дальше он огласил результаты – и все", - сказал собеседник издания.

По словам нардепа, депутаты фракции более-менее догадывались об исходе голосования.

"Об этом говорили с субботы. Конечно, мы точно не знали количества голосов. Ну, и такое: если все наши говорят, что голоса есть, а все телеграм-каналы пишут, что это фейк, и на самом деле их нет, - думаешь: нет, ну все-таки надо пойти и понять: таки да или таки нет? Ну, вот и поняли. Знаете, многие коллеги даже остались в недоумении: мы шли и думали, что будет такая тяжелая фракция – а получилось вот как…" - сообщил народный депутат.

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Другой источник Цензор.НЕТ рассказал о подробностях заседания, на котором Дубинского исключили из состава фракции.

"Да, это, наверное было кратчайшее заседание нашей фракции за всю полуторагодичную историю. Дубинский говорит, что ему не дали высказаться? Смотрите, как все было. Он пришел со своим адвокатом. Остановился возле СМИ, со стороны которых к нему было большое внимание. Мы прошли в зал и начали обсуждать различные вопросы. Обсудили законопроект 4142, потом еще 8-10 вопросов. Все это длилось минут 40. Второй момент по Сольскому (речь о возможном снятии с должности председателя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского. – Ред.) мы сняли, поскольку президент сказал, что этот вопрос на фракции рассматривать не надо; он встретится со всеми из комитета, и с Сольским в том числе, а сейчас этот вопрос рассматривать не надо… И мы этот вопрос сняли. И, как впоследствии выяснилось, в это время в кулуарах г-н Дубинский, зная о том, что никого, кроме депутатов, на эту фракцию не допустят (у нас такое правило), начал, тем не менее, прорываться со своим адвокатом. Естественно, ему сказали, что мы не договаривались о том, что будут адвокаты. На что он сказал: "Ну, если адвокат не проходит – значит, и я не пройду". И снова пошел к журналистам что-то там объяснять".

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По словам собеседника Цензор.НЕТ, вопрос об исключении Дубинского рассматривали в последнюю очередь.

"Давид (Арахамия. – Ред.) зачитал результаты голосования и объявил, что 198 человек проголосовали за исключение Дубинского из фракции. То есть 80 с лишним процентов… Мы спросили: а где же сам Дубинский, мы же его все видели. Арахамия сказал: он отказывается заходить без адвоката, остался вне зала".

На вопрос о том, как отреагировали на исключение Дубинского его коллеги по так называемой "группе Коломойского", нардеп сказал: "Никто не произнес ни слова. Бужанский был – и молчал. Мы еще подождали немного – и разошлись".

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