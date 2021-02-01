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Новости Политика Украины
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Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413)

"Дубинскому сказали, что не договаривались о том, что будут адвокаты. Он сказал: "Ну, если адвокат не проходит – значит, и я не пройду": подробности заседания фракции "Слуга народа"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Исключение нардепа Александра Дубинского из фракции "Слуга народа" произошло при умышленном отсутствии фигуранта. Об этом Цензор.НЕТ рассказали источники во фракции.

По словам одного из депутатов, "людей на заседании было много. Никого извне не было, только сама фракция. Я опоздал минут на 10, у дверей стоял Дубинский, с кем-то разговаривал, но вниз еще не заходил. Сначала мы обсуждали вопросы из повестки дня, а потом Арахамия сказал: "Слушайте, ну, вот мы уже ждем, ждем, Дубинского пока нет. Ну, тогда я оглашаю результаты, и на данный момент это будет самая короткая фракция в вашей истории. Дальше он огласил результаты – и все", - сказал собеседник издания.

По словам нардепа, депутаты фракции более-менее догадывались об исходе голосования.

"Об этом говорили с субботы. Конечно, мы точно не знали количества голосов. Ну, и такое: если все наши говорят, что голоса есть, а все телеграм-каналы пишут, что это фейк, и на самом деле их нет, - думаешь: нет, ну все-таки надо пойти и понять: таки да или таки нет? Ну, вот и поняли. Знаете, многие коллеги даже остались в недоумении: мы шли и думали, что будет такая тяжелая фракция – а получилось вот как…" - сообщил народный депутат.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Другой источник Цензор.НЕТ рассказал о подробностях заседания, на котором Дубинского исключили из состава фракции.

"Да, это, наверное было кратчайшее заседание нашей фракции за всю полуторагодичную историю. Дубинский говорит, что ему не дали высказаться? Смотрите, как все было. Он пришел со своим адвокатом. Остановился возле СМИ, со стороны которых к нему было большое внимание. Мы прошли в зал и начали обсуждать различные вопросы. Обсудили законопроект 4142, потом еще 8-10 вопросов. Все это длилось минут 40. Второй момент по Сольскому (речь о возможном снятии с должности председателя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского. – Ред.) мы сняли, поскольку президент сказал, что этот вопрос на фракции рассматривать не надо; он встретится со всеми из комитета, и с Сольским в том числе, а сейчас этот вопрос рассматривать не надо… И мы этот вопрос сняли. И, как впоследствии выяснилось, в это время в кулуарах г-н Дубинский, зная о том, что никого, кроме депутатов, на эту фракцию не допустят (у нас такое правило), начал, тем не менее, прорываться со своим адвокатом. Естественно, ему сказали, что мы не договаривались о том, что будут адвокаты. На что он сказал: "Ну, если адвокат не проходит – значит, и я не пройду". И снова пошел к журналистам что-то там объяснять".

Также на Цензор.НЕТ: Дубинский об исключении из фракции "Слуги народа": То, что вы творите, вы за это и будете отвечать

По словам собеседника Цензор.НЕТ, вопрос об исключении Дубинского рассматривали в последнюю очередь.

"Давид (Арахамия. – Ред.) зачитал результаты голосования и объявил, что 198 человек проголосовали за исключение Дубинского из фракции. То есть 80 с лишним процентов… Мы спросили: а где же сам Дубинский, мы же его все видели. Арахамия сказал: он отказывается заходить без адвоката, остался вне зала".

На вопрос о том, как отреагировали на исключение Дубинского его коллеги по так называемой "группе Коломойского", нардеп сказал: "Никто не произнес ни слова. Бужанский был – и молчал. Мы еще подождали немного – и разошлись".

Читайте также: За исключение Дубинского из фракции проголосовали 198 депутатов, - "слуга народа" Арахамия

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
фрикция слуг урода ...
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01.02.2021 20:32
+26
"Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7263
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01.02.2021 20:35
+23
"Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2748
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01.02.2021 20:37
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фрикция слуг урода ...
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01.02.2021 20:32 Ответить
Вот что делают санкции животворящие!
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01.02.2021 21:08 Ответить
тыкдыкский конь ?
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01.02.2021 20:32 Ответить
хотя, скорее, неуловимы Джо
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01.02.2021 20:33 Ответить
Вот и усЁ.......и нет «собачьего рта»......
Подозреваю, что со временем начнется «война «титанов»»........
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01.02.2021 20:33 Ответить
станется с него, ну будет ходить без зеленой бирки - по нем вантуз рыдает, а исключение из фракции это так себе
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01.02.2021 20:36 Ответить
+
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01.02.2021 20:47 Ответить
Сопли урода пытаются создать видимость что у них не сборище одобрямс-клоунов...
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01.02.2021 20:34 Ответить
"Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7681
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01.02.2021 21:26 Ответить
"Слушайте, ну, вот мы уже ждем, ждем, Дубинского пока нет. Ну, тогда я оглашаю результаты, и на данный момент это будет самая короткая фракция фрикция в вашей истории. Дальше он огласил результаты - и все", - сказал собеседник издания.
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01.02.2021 20:35 Ответить
"Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7263
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01.02.2021 20:35 Ответить
+
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01.02.2021 20:47 Ответить
Тупінський *дурачка включив * ..
.
/"Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 5220"Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3191 "Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3887
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01.02.2021 20:36 Ответить
"Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2748
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01.02.2021 20:37 Ответить
Терзают меня смутные сомнения,что голосов ,против дубины,хломидия так и не набрал))))))))
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01.02.2021 20:39 Ответить
А мені якось по-азіровські - по барабану.
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02.02.2021 09:37 Ответить
адвокатом предполагался наверное каломойный..? а вообще про какого адвоката может идти речь? - партийный суд адвоката не предполагает. змеюка с сабачим ртом извивается, плюется ядом..
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01.02.2021 20:40 Ответить
Не пустили тупого собачьего адвоката ...
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01.02.2021 20:40 Ответить
ФСЬО! Досить піднімати пил навколо політчного трешу Бєні! На підході Кудряшка Ю!
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01.02.2021 20:40 Ответить
Баба-Підєліха?
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01.02.2021 21:10 Ответить
кароче, хлопцы сработали излишне ювелирно и усе шито зелеными нитками "Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3896
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01.02.2021 20:46 Ответить
Украинская власть похожа на корпорацию.
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01.02.2021 20:47 Ответить
Качура пояснил, почему не голосовал за исключение Дубинского из фракции "Слуга народа" так ранее занимал у него деньги на квартиру в Киеве для племянника и из за долга не голосовал. "Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 293
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01.02.2021 20:50 Ответить
В чем проблема? Это не первый и не последний...
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01.02.2021 20:54 Ответить
а помните как бурые украинофобы Дубинский и Бужанский ездили выгонять Гончарука ?
я помню еще... "Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1396

"Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 958
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01.02.2021 21:06 Ответить
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

1 год ·

З дубинським вчинили несправедливо!

Його вигнали з фракції "слуга народу" не за антиукраїнську діяльність, а за антиамериканську.

Він справедливо ображається - все життя гадив Україні, за це лише давали гроші, місце в парламенті та участь в керівництві правлячої партії. Варто було трошки підгадити Америці, одразу неприємнощі. Де справедливість?!
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01.02.2021 21:09 Ответить
ФОПи?
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01.02.2021 21:31 Ответить
ну исключили. Что изменилось?
Депом он остался, голосовать как бене надо все равно будет - в чем разница?
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01.02.2021 21:09 Ответить
злобный поедатель каломойного дерьма с сабачей пастью обиделся... отказался губы локтями вытерать, вонь нюхают, морщатся и матюкаются все.., в том числе и бывшие коллеги....
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01.02.2021 21:20 Ответить
Щось мені чуйка підказує, що з завтрашнього дня зажопи розпочнуть волати: "Де коаліція? Недовіра Кабміну! Дострокові!"
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01.02.2021 21:30 Ответить
Ну....Решиться Шурик назвать "хозяина",с чей подачи он вступил в какашки? Ить не сам придумал....Такие высеры готовились под другого президента. Конечно ,сидеть за всех неохота ,так что ждем-с!
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01.02.2021 21:53 Ответить
Дубинский достоин быть посаженным за матюгальник.С США шутки плохи.А тут ещё пещерный суд открыл уголовку на Байдена.Думаю судейЯ лишат всех карточек зарплатных и будут требовать выдачи в США.Я бы их вместе сТупицким и событульниками выдал.
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01.02.2021 22:18 Ответить
кажуть, зеля отримав нову 'кришу',
і впевнено послав дупинського..
навіть не заморочувався різними підрахунками..

кажуть, зелю запросили у Вашингтон для підписання угоди про
статус "союзника по-за НАТО"..
від того така бурхлива медійна діяльність..
але щоб поїхати у гості, треба привезти добрі подарунки..
які подарунки зеля готує для Байдена ?
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01.02.2021 22:41 Ответить
Тупий собачий рот викинули як використаний гандон предмет одноразового використання.
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01.02.2021 22:46 Ответить
Чмошник,та йди вже на###й. Це все,що я можу тобі порадити... "Дубінському сказали, що не домовлялися про те, що будуть адвокати. Він сказав: "Ну, якщо адвокат не проходить - значить, і я не пройду": подробиці засідання фракції "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 9349
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01.02.2021 22:55 Ответить
Теперь Дубина пойдет на "котлетную вечеринку" к Бене жаловаться на Зелю...
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01.02.2021 23:09 Ответить
Хоча б на Майдан не подався, ще осквернить.
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02.02.2021 09:39 Ответить
Так не тільки адвоката Дубінського не впустили, але ще і маму Дубінського не впустили)))
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02.02.2021 09:55 Ответить
дубинского играет Том Хенкс?
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02.02.2021 10:46 Ответить
 
 