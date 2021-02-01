КС открыл производство о признании неконституционными ряда положений законодательства в сфере здравоохранения, - офис омбудсмена

Конституционный суд открыл производство по представлению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека о признании неконституционными отдельных положений законов Украины, касающихся сферы здравоохранения, оказания медицинских услуг населению, вопросам ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях пандемии COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт омбудсмена.

На имя Уполномоченного поступило постановление Третьей коллегии судей Второго сената КС от 27 января. "Данное дело будет рассматриваться КС по существу. Дата рассмотрения и форма слушания будут сообщены дополнительно", - говорится в сообщении.

Напоминаем, омбудсмен Людмила Денисова обратилась в КС с соответствующим представлением 6 января. По словам омбудсмена, страна оказалась не готовой к борьбе с пандемией COVID-19 ни организационно, ни юридически. На ее имя поступило множество обращений о неконституционности внедряемой медицинской реформы, несоизмеримости целей и мер, предпринимаемых правительством для преодоления пандемии COVID-19, о неконституционности отдельных положений законов и постановлений Кабинета министров.

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"Надеюсь на открытие КС конституционного производства по моему представлению и рассмотрение его по сути, ведь нарушенные права граждан в сфере здравоохранения должны быть восстановлены и в дальнейшем обеспечиваться государством", - заключила Денисова.