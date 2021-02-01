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КС открыл производство о признании неконституционными ряда положений законодательства в сфере здравоохранения, - офис омбудсмена

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

КС открыл производство о признании неконституционными ряда положений законодательства в сфере здравоохранения, - офис омбудсмена

Конституционный суд открыл производство по представлению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека о признании неконституционными отдельных положений законов Украины, касающихся сферы здравоохранения, оказания медицинских услуг населению, вопросам ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях пандемии COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт омбудсмена.

На имя Уполномоченного поступило постановление Третьей коллегии судей Второго сената КС от 27 января. "Данное дело будет рассматриваться КС по существу. Дата рассмотрения и форма слушания будут сообщены дополнительно", - говорится в сообщении.

Напоминаем, омбудсмен Людмила Денисова обратилась в КС с соответствующим представлением 6 января. По словам омбудсмена, страна оказалась не готовой к борьбе с пандемией COVID-19 ни организационно, ни юридически. На ее имя поступило множество обращений о неконституционности внедряемой медицинской реформы, несоизмеримости целей и мер, предпринимаемых правительством для преодоления пандемии COVID-19, о неконституционности отдельных положений законов и постановлений Кабинета министров.

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"Надеюсь на открытие КС конституционного производства по моему представлению и рассмотрение его по сути, ведь нарушенные права граждан в сфере здравоохранения должны быть восстановлены и в дальнейшем обеспечиваться государством", - заключила Денисова.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Добивают мед.реформу?
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01.02.2021 20:48
+4
Завтра КС по запросу отдельного типа может рассмотреть не конституционным и независимость Украины. А все мы знаем наш " самый честный суд в мире" то будет писетс. если примут что такае. КС відкрив провадження про визнання неконституційними низки положень законодавства у сфері охорони здоров'я, - офіс омбудсмена - Цензор.НЕТ 7367
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01.02.2021 23:01
+3
очередная прикольная серия фильма тупой и еще тупее под названием рассмешите клоуна
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01.02.2021 20:49
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Добивают мед.реформу?
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01.02.2021 20:48 Ответить
Конечно. Уляна не просто так уехала; очевидно что потеряла все надежды.
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01.02.2021 22:40 Ответить
очередная прикольная серия фильма тупой и еще тупее под названием рассмешите клоуна
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01.02.2021 20:49 Ответить
полностью согласен это не медицина и не реформа а Геноцид славян и всего населения детей рожениц пенсионеров людей с инвалидностью людей с малыми и низкими доходами не страна.... а КОНЦЛАГЕРЬ имени жжжв...
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01.02.2021 20:49 Ответить
Человек, который допускает такое к-во ошибок, вряд ли может рассуждать на тему реформ.
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01.02.2021 21:24 Ответить
Особи з подібними поглядами - гіперпатрійоти, що, на їх думку, дає їм індульгенцію від будь якої маячні.
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01.02.2021 22:38 Ответить
о чем Вы?
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01.02.2021 22:41 Ответить
Про ефект Даннінга-Крюгера.
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01.02.2021 22:51 Ответить
Это Вы "д-р Хаус" пересмотрели. Там было много таких мудреных названий: ничего не ясно, но звучит громко.
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01.02.2021 22:57 Ответить
Жодної серії не бачив, а от курси лекцій з різних напрямків психології - засвоїв.
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02.02.2021 07:21 Ответить
А разве КС не обязан рассматривать проэкты изменения в Конституцию на законность до принятия изминений?Что тогда был закон конституционный а сейчас уже нет или для КС Конституция Украины как дышло куда повернул туда и вышло?
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01.02.2021 21:11 Ответить
Всё это страшно похоже на РФ: что бы ни строили, неизбежно получается совок.
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01.02.2021 22:33 Ответить
Завтра КС по запросу отдельного типа может рассмотреть не конституционным и независимость Украины. А все мы знаем наш " самый честный суд в мире" то будет писетс. если примут что такае. КС відкрив провадження про визнання неконституційними низки положень законодавства у сфері охорони здоров'я, - офіс омбудсмена - Цензор.НЕТ 7367
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01.02.2021 23:01 Ответить
КС на даний момент не має ні морального права ні кваліфікації розглядати що завгодно - він просто здох і тепер смердить своїм трупом на всю країну!
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02.02.2021 12:17 Ответить
 
 