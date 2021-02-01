Арахамия о коалиции "Слуги народа" с "Батькивщиной": Все возможно в этой стране
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускает возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом Арахамия сказал в комментарии журналистам после заседания фракции 1 февраля, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно коалиции мы ничего не обсуждали. Но все возможно в стране. Мы никогда не работали в режиме коалиции, кстати. То есть это немножко непривычно может быть для нас как для монобольшинства, потому что нужно больше вопросов согласовывать друг с другом. Но что касается потенциально коалиционного соглашения - или с Тимошенко, или с какой-то другой фракцией, или партией, или группой - это в целом открытый диалог", - отметил Арахамия.
Напомним, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала вопрос возможной коалиции с партией "Слуга народа", заявив, что политсила готова участвовать в объединении "ради служения Украине".
Пожалуйста, подождите...
Ну, если объединится Батькивщина со Слугами, ну так и будет. Это политика. Главное, чтобы медведчук не оккупировал грядущий парламент
Вкотре вже повторяю - я нікого не ідеалізую , я просто не люблю коли людину ( українського політика - русофоба , нехай навіть і олігарха ) безпідставно звинувачують в усіх абсолютно на світі , смертних гріхах . Якщо його ,в чомусь, визнає винним суд , чи про це , про його якісь -" темні ,корупційні справи" ,хоча б десь згадають світові політики , я перестану його захищати .
А по друге , мені не важливі персони при владі , важлива їх політика , зовнішня-внутрішня ,, нехай влада продовжує політику Порошенка , тоді в мене зникнуть підстави до неї ставитись як до ворога . .
И спасет только покупка жещин с пониженой социальной ответственностью?
Бубочка прокляне все , і маму родную . І папіньку заодно . .
З іншої сторони - ВАНА , яка просто від природи - скандальна базарна баба ..Мовчати і мовчки робити свою роботу , вона просто не може . .
Капительманша решила видимо уйти в ближайшее время на покой, ну а для этого нужно сделать такой себе "дембельский аккорд" - рвануть бабла и послать всех в жопу...
Запитали засновника Дубая, Шейха Рашида, про майбутнє своєї країни і він відповів: '' Мій дідо їздив на верблюді, мій батько їздив на верблюді, я на Мерседесі, син на Ленд Ровері і мій онук водитиме Ленд Ровер, але правнук буде їздити на верблюді...Чому це так?
вот только не все им пользуются...большинство сватов смотрят или видосики про "велике крадивныцьиво"
19 листопада 2019 р.
Офіційна Facebook-сторінка президента
"Є дуже давня українська традиція.
Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ.
Вчора подивився «Свободу слова» на ICTV. Там Юлія Володимирівна розповідала, що пропонувала нам нових людей на різні посади. Людей, які «принесуть інвестиції».
Хотів би, щоб усі ми були чесними до кінця.
Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на «солодкі» місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі «Слугою Народу» у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили. Адже епоха договірняків скінчилася назавжди.
Але подивіться, який гарний вигляд має зараз «опозиція». Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають «солоденького».
Але наразі у шапіто ситуація така, що виходу іншого не має крім як "хоч з чортом лисим готовий домовитися..." (В.Зеленський, грудень 2018 р).
Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ...
У 2005 р. тодішній президент "пішов" її у опозицію за те, що вона "зімітувала" повернення до загальнонародної власності величезного заводу від кількох олігархів на 4 мільярди доларів. А наступник того президента за консенсусом власників країни спровадив її у кутузку.
"Ширка" (широка коаліція) з ворогами України - давня і улюблена гра воровки Жульки.
Арахамія - про коаліцію з «Батьківщиною»: «ми нічого не обговорювали, але все можливо».
Значить, слід очікувати дуже скоро.
Прем`єрське крісло Йулі не віддадуть, а от три міністерські посади - вже попередньо закріпили за БЮТ.
Це добре. Ще не було жодного політика, якого б Вона не з`їла у політичному союзі.
Самка богомола свою справу знає - буде цікаво 👍🏼😀
https://ru.slovoidilo.ua/promise/23055.html
Тимошенко обещает сделать все, чтобы решить конфликт в Украине мирным путем
Юлия Тимошенко, кандидат в президенты от партии "Батькивщина", 8 мая 2014 года пообещала сделать все, чтобы решить конфликт в Украине мирным путем.
https://ru.slovoidilo.ua/promise/23090.html
Вам ничего не напоминают эти слова?
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", 3 мая 2014 года заверила, что войны в Украине не будет. По ее словам, Россия пытается осуществить в Украине югославский сценарий, где развернулась гражданская война.
https://ru.slovoidilo.ua/promise/23055.html
Юлия Тимошенко
02 апреля 2009 http://www.2000.ua/novosti/ukraina_novosti/timoshenko-predlagaet-sozdat-novuju-sistemu-evropejskoj-bezopasnosti-s-uchastiem-ukrainy-i-rossii_arhiv.htm
С таким успехом я могу сказать о тебе что угодно.
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У ніч на 31 березня Парламент прийняв у другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
https://bykvu.com/ua/bukvy/rada-podderzhala-zakonoproekt-o-rynke-zemli/
Источник: https://censor.net/ru/n3245405
Ну вкінець в людей на юлефобстві дах з'їхав. Де ви черпаєте свою дезу? https://korrespondent.net/ukraine/politics/421500-timoshenko-otkaz-ukrainy-ot-pdch-privedet-k-samoizolyacii-strany
"Катастрофичное обнищание населения Украины, истощение природных, производственных и интеллектуальных ресурсов приводит население Украины к мысли, что МЫ КАЖДІЙ ДЕНЬ ДОЛЖНЫ ЗАМАЛИВАТЬ СВОИ ГРЕХИ ПЕРЕД РОССИЕЙ, за желание не столько подняться самим, сколько нагадить соседу" - заявила руководитель партии «Всеукраинское объединение "Батькивщина"» Юлия Тимошенко в интервью радиостанции BBC.
"Хватит уже притворятся независимыми, да самодостаточными - ни то, ни другое современной Украине не свойственно.
НАС МОЖЕТ СПАСТИ ТОЛЬКО РОССИЯ И МЫ ДОЛЖНЫ ЕЖЕДНЕВНО ПРОСИТЬ У НЕЕ ПРОЩЕНИЯ за ту евроморковку, которой нам "так и так" не видать" - констатировала Тимошенко.
http://maxpark.com/community/politic/content/5338088
Так что Коломойскому и говорить ничего не надо. Достаточно пальцами пошевелить.
Вночі з 20 на 21-ше вона вже вилетіла до Ізраїлю в аеропорт Бен-Гуріон, де пройшла через V.I.P. зал.
Але все ж була помічена, коли сідала в лімузин.
Вона прилетіла на зустріч з біглим олігархом Ігорем Коломойським, який уперше запропонував їй зустріч не в Женеві, а в Ізраїлі.
Олігарх саме сюди переносить ті переговори, які не просто "а поговоріть" чи влаштувати інформаційну атаку, а потребують консолідації ресурсів, участі радників, технологів тощо.
Це виправдано тим, що до себе додому Коломойський нікого з чужих не запрошує, а в місцях можливих зустрічей у Женеві проводити мозкові штурми, наради тощо не надто безпечно. Там топчуться всі спецслужби, включно з нашими, які й зафіксували свого часу контакти олігарха з Саакашвілі та його довіреною особою, Онищенком і замголовредом проросійського видання "Страна.уа".
Та й поїздку Тимошенко до Женеви минулого разу було виявлено миттєво.
Юлія Володимирівна оселилася в готелі Хаят вже мала зустріч з олігархом, але після неї не відлетіла до Києва, а залишилася, імовірно для участі в якихось ширших форматах нарад. Організацією візиту та супроводом займався Арон Майберг та компанія Medvinski VIP servise, яка належить вихідцям з України братам Ігорю та Олександру Медвінскі…
Ну если Слуги с оппорыгами делают коалицию на местных уровнях и по ряду голосований в ВР....то чем Юля хуже? Даже лучше....
Я однозначно предпочитаю критиковать политиков, но когда вижу у человека симптомы откровенного зомбирования не могу пройти мимо. Понимаю, что чаще всего бесполезно, но по широте душевной, стараюсь бросить искру истины в сумрак сознания бедолаги. Может не сразу, но кода нибудь она таки разгорится и навеянные заблуждения отвалятся. Твой разум уже подготовил для меня ярлык «юлебот»! но ты просто снова возвращай внимание на цифры. У тебя должно получиться!
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Міністр закордонних справ Петро Порошенко в 2006 році профінансував книгу про єврейське походження Юлії Тимошенко.
https://www.pravda.com.ua/news/2009/11/18/4323071/
https://www.obozrevatel.com/author-column/timoshenko-i-psihotehnologii-obrabotki-lyudej-chast-4.htm
Еще один вывший депутат «Блока Юлии Тимошенко» Дмитрий Выдрин как-то писал: «Долгие годы ЮВТ оттачивала, шлифовала, доводила до совершенства свой безусловный талант, а может быть дар, почти мгновенного воздействия на людей.
Я по этому поводу написал даже целое полушутливое исследование - об использовании ЮВТ шаманских сугнитативных практик для лоботомии и зомбирования сознания окружающих.
Борясь за власть специфическими методами, ЮВТ выработала следующий дар: людей пожилого возраста она легко превращает в фанатиков;
людей зрелого возраста она так же легко превращает в приспособленцев; ну а молодых одним движением косы - в завершённых негодяев».
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Читайте, кому интересно. Узнаете еще одну грань Белой дамы. Текст большой
"Ми постійно у спілкуванні. Ми вважаємо, що це (перемога Зеленського - ред.) - спільна перемога," - відповів олігарх на питання, чи вітав його міністр внутрішніх справ з перемогою Володимира Зеленського на президентських виборах.
ТАКОЖ ВІН ДОДАВ, ЩО ТАК САМО З АВАКОВИМ ПІДТРИМУВАВ ТИМОШЕНКО.
"Ми вболіваємо за Зеленського. У нас фан-клуб Зеленського. Ну звичайно. Ми за Юлю вболівали разом. Ми вболіваємо проти Петі".
Дружити з Коломойським проти Порошенка Аваков, за словами олігарха, почав після затримання сина Олександра. Це сталося восени 2017 року.
Там где Коломойський обязательо появится рило агента российских спецслжб Порошенко.
Это проверенный факт.
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Російська газета "Известия" опублікувала фальшиве інтерв'ю Юлії Тимошенко.
Як відомо, газета "Известия в Украине" є підрозділом російських "Известий". Однак одним з акціонерів українських "Известий" є Ігор Коломойський.
https://www.pravda.com.ua/news/2011/10/24/6700238/
Расшифруй что сказать -то хотел. А то похоже, что ты все это время был на Луне
Каломойский при Порохе свалил из Украины, и появился только за день до инаугурации ЗЄ.
К тому же это фейк...