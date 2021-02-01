Я не уезжал из Украины и завтра в 10:00 буду в прокуратуре, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев о своем объявлении в розыск
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Бывший руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев находится в Украине и не будет уклоняться от следственных действий.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Из сообщений в прессе с удивлением узнал о том, что я якобы объявлен в розыск и скрываюсь за рубежом. По этому поводу хочу заявить следующее:
1) Я нахожусь в Украине, ни от кого не скрываюсь, ни от каких следственных действий не уклоняюсь;
2) Строительная мафия через своих коррумпированных представителей снова пытается реанимировать несуществующее дело о "поддельном дипломе". Это дело уже было несколько раз закрыто судами. Но не найдя против меня никаких других аргументов, они снова достают из нафталина эту фейковую историю и в который раз пытаются очернить мое имя;
3) Борьбу против меня, а также выброс подобной негативной информации в прессу я связываю с моим стремлением продолжить реформу ГАСИ, которую я начал, будучи ее руководителем. Эти реформы были одобрены международными организациями, а Украина поднялась на 12 пунктов в рейтинге Doing Business. Предвидя мое возвращение и продолжение реформ, строительная мафия пошла ва-банк;
4) Завтра в 10:00 я как законопослушный гражданин вместе со своим адвокатом приду в прокуратуру города Киева. Буду готов к общению с журналистами и любым вашим вопросам. Подчеркиваю: я никогда ни от кого не скрывался и не собираюсь этого делать. Я не дам запятнать свое честное имя и буду отстаивать его на всех уровнях. Уверен, что правда восторжествует уже в ближайшее время!", - подчеркнул Кудрявцев.
Напомним, 1 февраля в пресс-службе Офиса генерального прокурора сообщили, что бывшего руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексея Кудрявцева объявили в розыск по делу о поддельном дипломе.
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Вообще-то, законопослушные граждане проходят по повестке...