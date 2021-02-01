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Я не уезжал из Украины и завтра в 10:00 буду в прокуратуре, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев о своем объявлении в розыск

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Я не уезжал из Украины и завтра в 10:00 буду в прокуратуре, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев о своем объявлении в розыск

Бывший руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев находится в Украине и не будет уклоняться от следственных действий.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Из сообщений в прессе с удивлением узнал о том, что я якобы объявлен в розыск и скрываюсь за рубежом. По этому поводу хочу заявить следующее:

1) Я нахожусь в Украине, ни от кого не скрываюсь, ни от каких следственных действий не уклоняюсь;

2) Строительная мафия через своих коррумпированных представителей снова пытается реанимировать несуществующее дело о "поддельном дипломе". Это дело уже было несколько раз закрыто судами. Но не найдя против меня никаких других аргументов, они снова достают из нафталина эту фейковую историю и в который раз пытаются очернить мое имя;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня получить разрешение на строительство на законных основаниях просто невозможно, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев

3) Борьбу против меня, а также выброс подобной негативной информации в прессу я связываю с моим стремлением продолжить реформу ГАСИ, которую я начал, будучи ее руководителем. Эти реформы были одобрены международными организациями, а Украина поднялась на 12 пунктов в рейтинге Doing Business. Предвидя мое возвращение и продолжение реформ, строительная мафия пошла ва-банк;

4) Завтра в 10:00 я как законопослушный гражданин вместе со своим адвокатом приду в прокуратуру города Киева. Буду готов к общению с журналистами и любым вашим вопросам. Подчеркиваю: я никогда ни от кого не скрывался и не собираюсь этого делать. Я не дам запятнать свое честное имя и буду отстаивать его на всех уровнях. Уверен, что правда восторжествует уже в ближайшее время!", - подчеркнул Кудрявцев.

Я не уезжал из Украины и завтра в 10:00 буду в прокуратуре, - экс-глава ГАСИ Кудрявцев о своем объявлении в розыск 01

Напомним, 1 февраля в пресс-службе Офиса генерального прокурора сообщили, что бывшего руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексея Кудрявцева объявили в розыск по делу о поддельном дипломе.

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Автор: Анна Судак
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Завтра в 10:00 я как законопослушный гражданин вместе со своим адвокатом приду в прокуратуру города Киева, - подчеркнул Кудрявцев. Источник: https://censor.net/ru/n3245407

Вообще-то, законопослушные граждане проходят по повестке...
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01.02.2021 21:39 Ответить
приходят*
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01.02.2021 21:41 Ответить
Завтра в 10:00 я как законопослушный гражданин, возьму поддельный диплом, настоящие деньги и прийду к следователю и пусть доказывает что деньги фальшивые а диплом настоящий!
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01.02.2021 22:36 Ответить
Завтра.Вже сьогодні або смертельно захворіє або змиється в кацапію.
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01.02.2021 21:44 Ответить
По делу о поддельном дипломе? Я что то пропустил? У нас теперь этим прокуратура занимается и в розыск объявляет???
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01.02.2021 21:44 Ответить
та бухал, поди, без просыпу три дня и три ночи, а как протрезвел -пришел
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01.02.2021 22:17 Ответить
Та нет, не верю, поди как Остап Бендер поночи переходит румынскую границу.
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01.02.2021 22:33 Ответить
эти ублюдки существуют в публичной плоскости исключительно благодаря продажным судам типа ОАСК Вовка
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01.02.2021 23:19 Ответить
 
 