Заголовки с фамилией Zelenskyy появились в медиа из разных уголков мира, - Мендель об интервью НВО
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Президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу НВО дал мощные месседжи о роли Украины в мировой повестке дня.
Об этом на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь президента Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.
"Откровенное интервью Владимира Зеленского для программы Axios на HBO вызвало огромный интерес в США, а также в медиа из разных уголков мира. Одних интересовало, почему украинский Президент "немного зол" на Трампа, других - его ожидания от Байдена, но заголовки с фамилией Zelenskyy появились и в американских, и в европейских, и в ближневосточных СМИ. И это хорошо для Украины, ведь те мощные месседжи, которые озвучил Президент в этом интервью, будут услышаны во многих уголках нашей планеты", - написала она.
Мендель добавила, что месседжи касались того, что Украина должна стать полноправным членом НАТО для усиления безопасности ситуации в Европе, президент РФ Путин "ничего не делает, чтобы остановить войну на Донбассе, но его можно вынудить к окончанию войны общими усилиями".
"Владимир Зеленский фактически обозначил векторы, по которым хотел бы двигаться в отношениях с Вашингтоном после прихода Президента Байдена в Белый дом. Это прекрасный шанс для того, чтобы стратегическое партнерство Украины и США стало еще более глубоким и надежным, ведь наши страны имеют одинаковые интересы", - написала она.
Также пресс-секретарь обратила внимание, что глава государства четко указал, что Украина хочет строить эффективные, равноправные и взаимовыгодные отношения с Западом, в частности с США и Европейским Союзом.
"Вместе с тем Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что мы будем укреплять свое государство и надеяться на свои силы, ведь ситуация с Будапештским меморандумом и с вакцинацией показала, что без собственных мощностей приходится быть в роли просителя", - написала она.
Таким образом, отмечает Медель, в этом интервью Президент Зеленский дал месседж миру, что Украина имеет свое мнение и свой голос и способна играть более весомую роль в мировой повестке дня, начиная от вопросов будущего НАТО и заканчивая вопросами международной безопасности и противодействия пандемии.
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Мы видим человека, который хочет, чтобы проблемы его страны с безопасностью решал Байден, проблемы с вакцинами - Меркель, чтобы он мог говорить всякую ерунду в беседах с коллегами, а отвечали бы за последствия этой безответственной болтовни Трамп с Джулиани. Возникает вопрос: кто захочет усаживаться за стол переговоров с инфантильным подростком, даже если не менее инфантильные соотечественники избрали этого подростка своим президентом? Байден? Меркель? Макрон? Да, они вынуждены разговаривать с человеком, который обладает мандатом главы большой европейской страны. Но то, что король - голый, видно невооруженным глазом любому серьезному, да и несерьезному политику. И если этого не хотят видеть украинцы, то эта ошеломляющая куриная слепота - наша проблема, а не проблема Байдена
В. Портников об интервью нашего гаранта американским ЗМИ
Один ведет себя как полный идиот, а другая называет это достижением!
Весь мир б-дь написал...
Так если провести параллель, то про успехи Роберта Мугабе в деле управления государством Зимбабве, тоже весь мир писал.
И про террористов, тоже газеты всего мира пишут!
Цей клоун може дати (мощно) і ріденько тільки собі в штани...
Боюсь представить, какой именно этот интерес(((
Навіть аборигени з Брайтон Біч та Мурзілки на Троєщині позеленіли як гівно под лопухом від фрази "Я трохи гніваюсь на Трампа"... Епічно... Видатний Лідер **********. Тітан "з прізвищем Zelenskyy" та грайливим прізвиськом Monicа.
Ну и замашки у этого идиота!
Если о тебе говорят, не важно что, хорошее или плохое, или просто ржут над тобой, например, если ты прилюдно обосрался - значит ты живой, значит тебя будут узнавать и ручеёк баблишка не пересохнет!