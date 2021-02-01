Заголовки с фамилией Zelenskyy появились в медиа из разных уголков мира, - Мендель об интервью НВО

Президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу НВО дал мощные месседжи о роли Украины в мировой повестке дня.

Об этом на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь президента Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Откровенное интервью Владимира Зеленского для программы Axios на HBO вызвало огромный интерес в США, а также в медиа из разных уголков мира. Одних интересовало, почему украинский Президент "немного зол" на Трампа, других - его ожидания от Байдена, но заголовки с фамилией Zelenskyy появились и в американских, и в европейских, и в ближневосточных СМИ. И это хорошо для Украины, ведь те мощные месседжи, которые озвучил Президент в этом интервью, будут услышаны во многих уголках нашей планеты", - написала она.

Мендель добавила, что месседжи касались того, что Украина должна стать полноправным членом НАТО для усиления безопасности ситуации в Европе, президент РФ Путин "ничего не делает, чтобы остановить войну на Донбассе, но его можно вынудить к окончанию войны общими усилиями".

"Владимир Зеленский фактически обозначил векторы, по которым хотел бы двигаться в отношениях с Вашингтоном после прихода Президента Байдена в Белый дом. Это прекрасный шанс для того, чтобы стратегическое партнерство Украины и США стало еще более глубоким и надежным, ведь наши страны имеют одинаковые интересы", - написала она.

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Также пресс-секретарь обратила внимание, что глава государства четко указал, что Украина хочет строить эффективные, равноправные и взаимовыгодные отношения с Западом, в частности с США и Европейским Союзом.

"Вместе с тем Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что мы будем укреплять свое государство и надеяться на свои силы, ведь ситуация с Будапештским меморандумом и с вакцинацией показала, что без собственных мощностей приходится быть в роли просителя", - написала она.

Таким образом, отмечает Медель, в этом интервью Президент Зеленский дал месседж миру, что Украина имеет свое мнение и свой голос и способна играть более весомую роль в мировой повестке дня, начиная от вопросов будущего НАТО и заканчивая вопросами международной безопасности и противодействия пандемии.

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