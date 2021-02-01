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Новости Политика Украины
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Зеленский (16530) интервью (184) Мендель (232)

Заголовки с фамилией Zelenskyy появились в медиа из разных уголков мира, - Мендель об интервью НВО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заголовки с фамилией Zelenskyy появились в медиа из разных уголков мира, - Мендель об интервью НВО

Президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу НВО дал мощные месседжи о роли Украины в мировой повестке дня.

Об этом на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь президента Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Откровенное интервью Владимира Зеленского для программы Axios на HBO вызвало огромный интерес в США, а также в медиа из разных уголков мира. Одних интересовало, почему украинский Президент "немного зол" на Трампа, других - его ожидания от Байдена, но заголовки с фамилией Zelenskyy появились и в американских, и в европейских, и в ближневосточных СМИ. И это хорошо для Украины, ведь те мощные месседжи, которые озвучил Президент в этом интервью, будут услышаны во многих уголках нашей планеты", - написала она.

Мендель добавила, что месседжи касались того, что Украина должна стать полноправным членом НАТО для усиления безопасности ситуации в Европе, президент РФ Путин "ничего не делает, чтобы остановить войну на Донбассе, но его можно вынудить к окончанию войны общими усилиями".

"Владимир Зеленский фактически обозначил векторы, по которым хотел бы двигаться в отношениях с Вашингтоном после прихода Президента Байдена в Белый дом. Это прекрасный шанс для того, чтобы стратегическое партнерство Украины и США стало еще более глубоким и надежным, ведь наши страны имеют одинаковые интересы", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о публикации разговора с Трампом в 2019: Это очень неправильно, никто из нас не имел права публиковать такие вещи

Также пресс-секретарь обратила внимание, что глава государства четко указал, что Украина хочет строить эффективные, равноправные и взаимовыгодные отношения с Западом, в частности с США и Европейским Союзом.

"Вместе с тем Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что мы будем укреплять свое государство и надеяться на свои силы, ведь ситуация с Будапештским меморандумом и с вакцинацией показала, что без собственных мощностей приходится быть в роли просителя", - написала она.

Таким образом, отмечает Медель, в этом интервью Президент Зеленский дал месседж миру, что Украина имеет свое мнение и свой голос и способна играть более весомую роль в мировой повестке дня, начиная от вопросов будущего НАТО и заканчивая вопросами международной безопасности и противодействия пандемии.

Также читайте: Зеленский о невыполнении Будапештского меморандума: "Это предательство Украины"

Заголовки с фамилией Zelenskyy появились в медиа из разных уголков мира, - Мендель об интервью НВО 01
Заголовки с фамилией Zelenskyy появились в медиа из разных уголков мира, - Мендель об интервью НВО 02

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+56
Хизуватись особливо нічим.
Тепер весь світ дізнаєтесь про клована, що він клован.
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01.02.2021 21:43
+43
то да. нелох столько наляпало своим тупым языком что боюсь это интервью нам будет долго еще отрыгиваться

вообще это конечно прокол ОПы. нельзя его допускать самостоятельно разговаривать с людьми. особенно с журналистами. если оно не читает по бумажке то несет полную хрень
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01.02.2021 21:45
+39
Листа вам пишу, мій улюблений Байден,
Бо в мене назріли важливі питання:
Чому Україна ще досі не в НАТО?
Чому моя мама б'є скалкою тата?
Чому так невпинно росте комуналка?
Чому в Єрмака на спині балалайка?
Де наші кредити? Вакцини? Зарплата?
І де Полуботка бочонок із златом?

Товаришу Байден, у мене питання,
Я їх записав тут на аркуші файно:
Чому я не сокіл, чому не літаю?
Чому я дебільні відоси знімаю?
Куди подівався наш ковідний фонд?
Чи правда прибульці встановлюють зонд?

Кто Кенеді вбив? (Можна в лічку отвєтіть.)
І хто найвеличніший лідєр на свєтє?
Мій любчику Байден, є стільки питань:
Чом я не отримав не деньрік вітань?
Чому перемир'я - але гинуть солдати?
Чому я про це не хочу навіть знати?
Чому посадив я в СІЗО патріотів?
Чому я до влади привів ідіотів?

І коли всі запомнять, що я зовсім не лох,
Мені сорок три, і я досі не здох.
Мон шер, монсіньйор, мій величносте Байден,
Чи відповісте на мої ви питання:
Чому, незважаючи повнії ясла,
Ревуть все воли, і вигукують гасла?
Што дєлать? Доколє? І кто віноват?
І як повернути до Бєні "Приват"?
Дрожаща я тварь, ілі право імєю?
І чому народився я під Водолєєм?
Братуха, чувак, ровний пацику Байден,
******** страшно ці ******** питання:
Чому скрізь х.й.ю бачу стомленим оком?
Чому все ще стогне Дніпро наш широкий?
Чому Порошенко сидіти не хоче?
Чому чорні брови та карії очі?
Чому я в Криму весь тоді не загинув?
І коли вже відпустить мене кокаінум?
(с)Володимир Завгородній
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01.02.2021 21:47
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расшифровочка видосика для слуг Заголовки с фамилией Zelenskyy появились в медиа из разных уголков мира, - Мендель об интервью НВО - Цензор.НЕТ 6376
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01.02.2021 22:57 Ответить
знаю что такое кунилингус, а вот если дама это делает с ж.пой мужчины, не знаю как называется.... причем делает это тупо грубо и неумело.... гнать вас всех надо "мощные мессаджи" , "кейсы", "файлы" и другие п .дарасы!
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01.02.2021 23:07 Ответить
В результате вместо серьезного разговора о двусторонних отношениях мы наблюдаем всхлипы и стоны. Зеленский, оказывается, обижен на своего недавнего кумира Дональда Трампа. Но и к Байдену у него есть претензии - почему Украина до сих пор не в НАТО? Как будто Байден - король НАТО, а мнение других стран-союзников никакого значения не имеет. Ну и с вакциной приходится стоять с протянутой рукой - потому что оказалось, что Украина не в списке приоритетов ЕС и ей будут отдавать вакцины с излишков.

Мы видим человека, который хочет, чтобы проблемы его страны с безопасностью решал Байден, проблемы с вакцинами - Меркель, чтобы он мог говорить всякую ерунду в беседах с коллегами, а отвечали бы за последствия этой безответственной болтовни Трамп с Джулиани. Возникает вопрос: кто захочет усаживаться за стол переговоров с инфантильным подростком, даже если не менее инфантильные соотечественники избрали этого подростка своим президентом? Байден? Меркель? Макрон? Да, они вынуждены разговаривать с человеком, который обладает мандатом главы большой европейской страны. Но то, что король - голый, видно невооруженным глазом любому серьезному, да и несерьезному политику. И если этого не хотят видеть украинцы, то эта ошеломляющая куриная слепота - наша проблема, а не проблема Байдена

В. Портников об интервью нашего гаранта американским ЗМИ
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01.02.2021 23:10 Ответить
Боже мой...
Один ведет себя как полный идиот, а другая называет это достижением!
Весь мир б-дь написал...
Так если провести параллель, то про успехи Роберта Мугабе в деле управления государством Зимбабве, тоже весь мир писал.
И про террористов, тоже газеты всего мира пишут!
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01.02.2021 23:30 Ответить
Ну вот, теперь весь мир узает какой у нас тупой президент. Позор.
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01.02.2021 23:32 Ответить
Хороше, наверное, понятное и четкое интервью - раз его пресс-секретарь поясняет практически попунктно про что оно там хотело сказать.
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01.02.2021 23:45 Ответить
фу, какая она неряшливая. Ну что с кацапки возмешь.
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02.02.2021 00:07 Ответить
{Президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу НВО дал мощные месседжи}
Цей клоун може дати (мощно) і ріденько тільки собі в штани...
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02.02.2021 00:15 Ответить
"Откровенное интервью Владимира Зеленского для программы Axios на HBO вызвало огромный интерес в США...."

Боюсь представить, какой именно этот интерес(((
Заголовки с фамилией Zelenskyy появились в медиа из разных уголков мира, - Мендель об интервью НВО - Цензор.НЕТ 9105
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02.02.2021 00:18 Ответить
Боже. Вони реально не усвідомлюють - яку маячню несуть.
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02.02.2021 00:50 Ответить
"Заголовки з прізвищем Zelenskyy з'явилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтерв'ю НВО". - Це точно. Тепер медіа всього світу обговорюватимуть - яким же ідійотом є нинішній президент України.
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02.02.2021 00:51 Ответить
згадалося оповідання Чехова----хлопець прибіг додому з газетою.Кричить---про мене написали в газеті.Всі завмерли.Він читає---------такий то потрапив під колеса візника.
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02.02.2021 06:35 Ответить
Ну як тут не згадати "нєтлєнку" - "Обшикать Федру, Клеопатру, Наину вызвать для того чтоб только слышали его"...

Навіть аборигени з Брайтон Біч та Мурзілки на Троєщині позеленіли як гівно под лопухом від фрази "Я трохи гніваюсь на Трампа"... Епічно... Видатний Лідер **********. Тітан "з прізвищем Zelenskyy" та грайливим прізвиськом Monicа. Заголовки з прізвищем Zelenskyy з'явилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтерв'ю НВО - Цензор.НЕТ 9577
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02.02.2021 01:16 Ответить
На одну зарубежную позитивную рубликацию про ЗЕ Гугл выдает с десяток негативных или откровенно стебных.
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02.02.2021 02:10 Ответить
Дивлячись на ЗЕ починаєш розуміти значення фрази "жертва аборту" - мозок зародку при спробі аборту постраждав і те що народилось страждає біполярним розладом.
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02.02.2021 02:27 Ответить
У меня сосед после очередного запоя обоссыт и обосрет себя в подьезде-так тоже весь дом о нем "гудит",ну типа.....он им послал месседж....
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02.02.2021 04:00 Ответить
100% этот случай!
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02.02.2021 07:47 Ответить
та просто євреї володіють багатьма медіа у світі, тому і рекламують свого зі свого племені
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02.02.2021 07:06 Ответить
Хотели, чтобы было смешно не только во воскресеньям на квартале-95, а все время? Точно, теперь смешно каждый день, но сквозь слезы. Уже до истерики.
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02.02.2021 07:15 Ответить
"Своё государство" у нашего *********** есть?
Ну и замашки у этого идиота! Заголовки з прізвищем Zelenskyy з'явилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтерв'ю НВО - Цензор.НЕТ 288
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02.02.2021 07:37 Ответить
Эта дура мыслит стандартами шоубизнеса!
Если о тебе говорят, не важно что, хорошее или плохое, или просто ржут над тобой, например, если ты прилюдно обосрался - значит ты живой, значит тебя будут узнавать и ручеёк баблишка не пересохнет! Заголовки з прізвищем Zelenskyy з'явилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтерв'ю НВО - Цензор.НЕТ 5826 Заголовки з прізвищем Zelenskyy з'явилися в медіа з різних куточків світу, - Мендель про інтерв'ю НВО - Цензор.НЕТ 8219
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02.02.2021 07:41 Ответить
Чому ж це добре? Пані вважає,що поганий піар,це все ж таки піар?
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02.02.2021 08:40 Ответить
судя по тому как их штырит, эта кляча кривая вчера с величайшим лидером напару на ноздрю кокса закинули, а с арестовичем не поделились, потому он всех крысами обзывает
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02.02.2021 10:23 Ответить
Zelenskyy уже пишут на заборе вместо привычных ругательств из трех букв.
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02.02.2021 10:36 Ответить
"Заголовки з прізвищем Zelenskyy з'явилися в медіа" А написи на парканах і в підворітнях з прізвищем ЗЕбіла вже дано наша дійсність!
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02.02.2021 12:24 Ответить
О какой роли идёт речь? О роли нищего с протянутой рукой*??Так Зеленский сам и приложил свою хреновую руку и дурную голову , к тому , что за два года его правления, Украина, потеряла 20% промпроизводства и более 50% населения стали нищими!! Нет мозгов не хрен переться в президенты!!
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02.02.2021 13:13 Ответить
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