Главные новости 1 февраля: Дубинского выгнали из "слуг", Зеленский готов умереть за Крым
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Дубинский больше не "слуга народа", Зеленский готов умереть за Крым, но когда его оккупировали - снимался в РФ, в Нидерландах слушают дело МН17, Россия может отключить себе интернет, - главные новости Украины и мира 1 февраля 2021 года.
Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"
За его изгнание проголосовали 198 членов фракции из 246. Заседание, на котором было принято решение, стало самым коротким в истории "Слуги народа". Дубинский на него не пришел: он отказался заходить в зал без своего адвоката, а адвоката в зал не пустили.
"То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны", - прокомментировал Дубинский свое исключение.
Зеленский готов умереть за Крым, но когда его оккупировали, снимался в России
Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Axios, что не отдал бы Крым. "Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили", - сказал Зеленский.
Нардеп Гео Лерос откопал в Фейсбуке президента датированную августом 2014 года запись, в которой тот пишет: "в России я действительно был на съемках фильма "8 первых свиданий", которые успешно завершились еще в начале июня. Люблю вас Люди. Мир вам. Берегите друг друга".
Баканов назвал Нескоромного "предателем"
СБУ объявила бывшего зампредседателя спецслужбы Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации покушения на начальника службы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, в международный розыск. Также спецслужба проверяет информацию о его возможной связи с ФСБ.
"Предатель в наших рядах - это, безусловно, неприятный факт. Но задержания его и других лиц как раз и свидетельствует о том, что мы взяли курс на очищение СБУ", - прокомментировал скандал в ведомстве глава СБУ Иван Баканов.
Гаагский суд слушает дело о сбитом МН17
Сегодня начался четвертый блок слушаний. Суд рассматривает, как продвигается дополнительное расследование, изучает обращения родственников погибших относительно компенсаций. Ожидается, что вскоре суд приступит к допросу нидерландских, бельгийских и российских экспертов. Вопросы о роли подсудимых и о том, из чего сбили самолет, суд исследует в июне.
Власти РФ говорят, что могут отключить свою страну от интернета и платежей SWIFT
"Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось", - сказал журналистам заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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9 ч. ·
ПРО ГЛИБОКУ СТУРБОВАНІСТЬ.
Прилетів, значить, Шойгу в М'янму з офіційним візитом. Заявив, що "Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы" (с). А сьогодні зранку розплющуєш очі, гульк - а в М'янмі військовий переворот, країною керує якийсь ґенерал, президентку, Нобелівську лауреатку Аун Сан Су Чжі (про яку Люк Бессон зняв 2011 фільм "Леді", вона очолює демократичну партію, що восени перемогла на виборах) - заарештовано, оголошено надзвичайний стан терміном на рік (!!!), Захід висловлює глибоку стурбованість... Ось, значить, чого прилітав - ось яка "активізація військового співробітництва з Росією" малася на увазі!
Я небагато знаю про М'янму (для себе досі її Бірмою називаю!), але мені рішуче й категорично не подобається цей сценарій. Бо неважко здогадатися, де саме Росія найдужче зацікавлена його повторити. При всій моїй відразі до 95-го Кварталу в ролі "української влади", відчуття, що вся ця блазенада призначена тільки "для розігріву", для "дестабілізації" за Безменовим-Шуманом - для підготовчого демонтажу наших держ. інституцій під уже пряме, надалі, управління ФСБ Україною, - останнім часом перетворилося в мене на реальну "діп консерн". І, на жаль, я не бачу ніяких стримуючих важелів, що могли б убезпечити нас від сценарію фсбшного перевороту. (Спеціально погортала новини: всі укр. аналітики й далі дружно обговорюють інтерв'ю Зеленського - як ті персонажі "Конотопської відьми", котрі лупцювали зв'язане поліно, поки Явдоха Зубиха, що "відвела їм очі", дивилася збоку й реготалась...)
Дуже сподіваюся, що це тільки я не бачу - а такі важелі все ж існують: що над захистом держави, попри вже продавлену заміну Конституції "законом про референдум", хтось у ці дні все-таки думає, - і що ми вкотре зуміємо, як і в 2014-му, пройти над прірвою по вузенькій кладочці.
Боже, храни Україну.
Зєля-воїн, а не клоун)))
Дубінського виграли в собачий рот.
СБУ не знає, чим має займатись.
***** теж виграють в собачий рот за Боїнг
Мєдвєдєв хоче виграти в собачий рот весь кацапстан.
Зебилы, скажите своему криворагулю, что ему сдохнуть можно и сейчас, все ж лучше чем от передоза
2. Найвеличніший. На його ідіотське питання Байдену про НАТО треба відповісти "Подивись у дзеркало, імбіциле!" А стосовно Криму у 14-му... Є одна відповідь, яка розчавить навіть самого упоротого зєлєфіла. Це одне єдине прізвище: Василь Сліпак. Тому не цьому блазню своїм хрипом розпинатись про героїзм, коли це лайно рік тікало від мобілізації і ховалось на московії...
вопрос к зеленскому, если он готов умереть за Крым, почему откосячил от 4х повесток в 2014м ?
Піраміда потреб Зеленського:
Пісять
Какать
В НАТО