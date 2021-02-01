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Новости Политика Украины
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Главные новости 1 февраля: Дубинского выгнали из "слуг", Зеленский готов умереть за Крым

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 1 февраля: Дубинского выгнали из

Дубинский больше не "слуга народа", Зеленский готов умереть за Крым, но когда его оккупировали - снимался в РФ, в Нидерландах слушают дело МН17, Россия может отключить себе интернет, - главные новости Украины и мира 1 февраля 2021 года.

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

За его изгнание проголосовали 198 членов фракции из 246. Заседание, на котором было принято решение, стало самым коротким в истории "Слуги народа". Дубинский на него не пришел: он отказался заходить в зал без своего адвоката, а адвоката в зал не пустили.

"То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны", - прокомментировал Дубинский свое исключение.

Зеленский готов умереть за Крым, но когда его оккупировали, снимался в России

Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Axios, что не отдал бы Крым. "Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили", - сказал Зеленский.

Нардеп Гео Лерос откопал в Фейсбуке президента датированную августом 2014 года запись, в которой тот пишет: "в России я действительно был на съемках фильма "8 первых свиданий", которые успешно завершились еще в начале июня. Люблю вас Люди. Мир вам. Берегите друг друга".

Баканов назвал Нескоромного "предателем"

СБУ объявила бывшего зампредседателя спецслужбы Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации покушения на начальника службы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, в международный розыск. Также спецслужба проверяет информацию о его возможной связи с ФСБ.

"Предатель в наших рядах - это, безусловно, неприятный факт. Но задержания его и других лиц как раз и свидетельствует о том, что мы взяли курс на очищение СБУ", - прокомментировал скандал в ведомстве глава СБУ Иван Баканов.

Гаагский суд слушает дело о сбитом МН17

Сегодня начался четвертый блок слушаний. Суд рассматривает, как продвигается дополнительное расследование, изучает обращения родственников погибших относительно компенсаций. Ожидается, что вскоре суд приступит к допросу нидерландских, бельгийских и российских экспертов. Вопросы о роли подсудимых и о том, из чего сбили самолет, суд исследует в июне.

Власти РФ говорят, что могут отключить свою страну от интернета и платежей SWIFT

"Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось", - сказал журналистам заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
Главные новости 1 февраля: Дубинского выгнали из "слуг", Зеленский готов умереть за Крым - Цензор.НЕТ 6370
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01.02.2021 22:17
+17
Раз готов, пусть умирает. Я особо возражать не буду.
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01.02.2021 22:02
+11
"Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили", - сказал Зеленский. (Источник: https://censor.net/ru/n3245411), этот анекдот заслуживает быть анекдотом месяца! Мне понравился, а вам? =)))
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01.02.2021 22:12
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Раз готов, пусть умирает. Я особо возражать не буду.
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01.02.2021 22:02 Ответить
Готов? А когда исполнит готовность?
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01.02.2021 22:04 Ответить
В 2014м
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01.02.2021 22:04 Ответить
Главные новости 1 февраля: Дубинского выгнали из "слуг", Зеленский готов умереть за Крым - Цензор.НЕТ 6370
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01.02.2021 22:17 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
9 ч. ·

ПРО ГЛИБОКУ СТУРБОВАНІСТЬ.
Прилетів, значить, Шойгу в М'янму з офіційним візитом. Заявив, що "Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы" (с). А сьогодні зранку розплющуєш очі, гульк - а в М'янмі військовий переворот, країною керує якийсь ґенерал, президентку, Нобелівську лауреатку Аун Сан Су Чжі (про яку Люк Бессон зняв 2011 фільм "Леді", вона очолює демократичну партію, що восени перемогла на виборах) - заарештовано, оголошено надзвичайний стан терміном на рік (!!!), Захід висловлює глибоку стурбованість... Ось, значить, чого прилітав - ось яка "активізація військового співробітництва з Росією" малася на увазі!

Я небагато знаю про М'янму (для себе досі її Бірмою називаю!), але мені рішуче й категорично не подобається цей сценарій. Бо неважко здогадатися, де саме Росія найдужче зацікавлена його повторити. При всій моїй відразі до 95-го Кварталу в ролі "української влади", відчуття, що вся ця блазенада призначена тільки "для розігріву", для "дестабілізації" за Безменовим-Шуманом - для підготовчого демонтажу наших держ. інституцій під уже пряме, надалі, управління ФСБ Україною, - останнім часом перетворилося в мене на реальну "діп консерн". І, на жаль, я не бачу ніяких стримуючих важелів, що могли б убезпечити нас від сценарію фсбшного перевороту. (Спеціально погортала новини: всі укр. аналітики й далі дружно обговорюють інтерв'ю Зеленського - як ті персонажі "Конотопської відьми", котрі лупцювали зв'язане поліно, поки Явдоха Зубиха, що "відвела їм очі", дивилася збоку й реготалась...)
Дуже сподіваюся, що це тільки я не бачу - а такі важелі все ж існують: що над захистом держави, попри вже продавлену заміну Конституції "законом про референдум", хтось у ці дні все-таки думає, - і що ми вкотре зуміємо, як і в 2014-му, пройти над прірвою по вузенькій кладочці.
Боже, храни Україну.
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01.02.2021 22:57 Ответить
может его вместо ябрёной бомбы сбросить на Крым...?\ну будет ещё один "камень" с неба...\
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01.02.2021 22:05 Ответить
скорее коровья лепёшка Головні новини, 1 лютого: Дубінського вигнали зі "слуг", Зеленський готовий померти за Крим - Цензор.НЕТ 6300
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01.02.2021 22:34 Ответить
пуделя рот треба з ВР вигнати, а гундос, може і без Криму, не заперечую)) тільки нехай не затягує, зачекались вже)
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01.02.2021 22:06 Ответить
Резюме:
Зєля-воїн, а не клоун)))
Дубінського виграли в собачий рот.
СБУ не знає, чим має займатись.
***** теж виграють в собачий рот за Боїнг
Мєдвєдєв хоче виграти в собачий рот весь кацапстан.
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01.02.2021 22:06 Ответить
Головні новини, 1 лютого: Дубінського вигнали зі "слуг", Зеленський готовий померти за Крим - Цензор.НЕТ 257
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01.02.2021 22:22 Ответить
На этом месте могла быть правда. А ты это место профукал.
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01.02.2021 22:14 Ответить
"Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили", - сказал Зеленский. (Источник: https://censor.net/ru/n3245411), этот анекдот заслуживает быть анекдотом месяца! Мне понравился, а вам? =)))
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01.02.2021 22:12 Ответить
В той самий час Зеленський жив у Москві.
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01.02.2021 22:15 Ответить
И снимал кино за рашенские бабки.
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01.02.2021 22:25 Ответить
И лепил подобное

Головні новини, 1 лютого: Дубінського вигнали зі "слуг", Зеленський готовий померти за Крим - Цензор.НЕТ 7539
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01.02.2021 22:27 Ответить
гордитесь зебилы, даже глазом не моргнул)
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01.02.2021 22:12 Ответить
Зеленский готов умереть за Крым, но когда его оккупировали, снимался в РоссииИсточник: https://censor.net/ru/n3245411

Зебилы, скажите своему криворагулю, что ему сдохнуть можно и сейчас, все ж лучше чем от передоза
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01.02.2021 22:17 Ответить
Бзднув.
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01.02.2021 22:22 Ответить
1. Дубінеску. Йти на засідання фракції з адвокатом? Рильце таки в пушку? Він відразу визнав себе винним? Ідіот, але не такий повний, як наступний.
2. Найвеличніший. На його ідіотське питання Байдену про НАТО треба відповісти "Подивись у дзеркало, імбіциле!" А стосовно Криму у 14-му... Є одна відповідь, яка розчавить навіть самого упоротого зєлєфіла. Це одне єдине прізвище: Василь Сліпак. Тому не цьому блазню своїм хрипом розпинатись про героїзм, коли це лайно рік тікало від мобілізації і ховалось на московії...
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01.02.2021 22:24 Ответить
Яж писав вже давно зетіпіллам шо Кловун в той час коли макшанці захоплювали Крим - показував сраку і грав пуем для тих же макак макшанських в Московії. А вони - Ніт, такого не може бути, Бубочка в той час у черзі у военкоматі стояв а Порошенко його не пустив.
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01.02.2021 22:25 Ответить
так войны не было объявлено с кем воевать? с торговыми партнерами или террористами?
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01.02.2021 22:28 Ответить
Ось він, цей зетіпілл! Не дасть збрехати.
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01.02.2021 22:31 Ответить
С заказчиками фильмов😀. Ты неизлечим.
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01.02.2021 22:48 Ответить
26 января 2015 пресс-конференция Петра Порошенко: Он отвечает, что сейчас перемирие в зоне АТО работает. Он издаст указ о введении военного положения, как только на востоке "состоятся наступательные операции". "Никто не будет колебаться ни минуты", - подчеркивает президент. Через месяц наступление по всей линии фронта, отбит аэропорт, оккупанты обстреливают мирных жителей в Мариуполе(23 трупа, 113 ранено), Поросенко молчит... защищая свои фабрики в росии и оффшоры
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01.02.2021 23:09 Ответить
Как вас, кацапов штырит от Порохо и иллюзий вяличия. Что Раисы могла бы сделать с его оффшорами? Поднять НДС на рахе? А фабрики и заводы к тому времени уже были забраны.
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02.02.2021 23:02 Ответить
Вони на пару з Потапом в той час показували сраки на сцені. За це Бубочка Потапу дав орден Мужності першої ступені а Каменській - орден Княгині Ольги. Шо вона показувала макакам макшанським, не знаю. Може, тріпером нагороджувала...
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01.02.2021 22:30 Ответить
с дубиной всё понятно
вопрос к зеленскому, если он готов умереть за Крым, почему откосячил от 4х повесток в 2014м ?
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01.02.2021 22:26 Ответить
определитесь уже 3 4 или 5,я сбился со счета
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01.02.2021 22:30 Ответить
Одною повісткою більше одною менше... Чи ви вважаєте що один раз не підорас. І три також. А п*ять вже задньоприводниий.
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02.02.2021 08:44 Ответить
Опять язЕлох перебрал муки "Венесуэльской", оп перепутал со сценой "95"-го...
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01.02.2021 22:35 Ответить
Да він зійшов з розуму...
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01.02.2021 22:58 Ответить
Один вже збирався вмерти за телепередачу. Якщо й цей так вмиратиме то крим офіційно віддадуть раші.
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01.02.2021 23:52 Ответить
У украинцев актуален только один вопрос выгонят или нет Дубинского из фракции Головні новини, 1 лютого: Дубінського вигнали зі "слуг", Зеленський готовий померти за Крим - Цензор.НЕТ 3606 Да о нем не знает 99% украинцев..Это депутаты между собой ведут войну за влияние , а не народ Украины Создали бурю в стакане воды Никак ЦАБЕ не могут исключить..А что они вообще могут...
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02.02.2021 07:59 Ответить
Петух тоже думает, что его кукарекание заставляет солнце подниматься над горизонтом.
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02.02.2021 08:40 Ответить
***
Піраміда потреб Зеленського:
Пісять
Какать
В НАТО
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02.02.2021 11:07 Ответить
 
 