Уполномоченный по защите государственного языка с 16 января получил 407 жалоб относительно обслуживания на украинском

По состоянию на 1 февраля в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 407 жалоб и обращений граждан относительно обслуживания на украинском.

Об этом в Facebook сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, большинство жалоб и обращений касаются отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов (244). О нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 85 граждан.

"О размещении наружной рекламы на негосударственном языке поступила 41 жалоба, о нарушении языкового законодательства в области образования поступило 8, о нарушении языкового законодательства должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления - 7", - говорится в сообщении.

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Как сообщает омбудсмен, наибольшее количество жалоб продолжает поступать из Киева и Киевской области - 210.

Из Львовской области - 28, Одесской - 22, Харьковской - 15, Винницкой - 7, Днепропетровской - 6, Запорожской - 5, Полтавской - 5, Луганской - 4. Из других областей в секретариате получили одно или два обращения.

"Если ваше право на получение информации или услуг на государственном языке нарушено, нужно прежде всего попытаться решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке, обратиться к руководству учреждения или на горячую линию учреждения", - сообщил Креминь.

В случае отказа или неполучения услуг или информации на украинском, омбудсмен советует подать жалобу Уполномоченному по защите государственного языка на почтовый адрес 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес: [email protected] или заполнить форму на сайте Уполномоченного. Также можно звонить на линию для предоставления дополнительной информации по телефону: 044 293 11 79.

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Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

Это требование касается также образовательных услуг (в том числе кружков и секций), медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.

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