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Уполномоченный по защите государственного языка с 16 января получил 407 жалоб относительно обслуживания на украинском

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Уполномоченный по защите государственного языка с 16 января получил 407 жалоб относительно обслуживания на украинском

По состоянию на 1 февраля в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 407 жалоб и обращений граждан относительно обслуживания на украинском.

Об этом в Facebook сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, большинство жалоб и обращений касаются отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов (244). О нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 85 граждан.

"О размещении наружной рекламы на негосударственном языке поступила 41 жалоба, о нарушении языкового законодательства в области образования поступило 8, о нарушении языкового законодательства должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления - 7", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафовать за отказ обслуживать клиента на украинском будут "злостных нарушителей", достаточно двух жалоб, - языковой омбудсмен Креминь

Как сообщает омбудсмен, наибольшее количество жалоб продолжает поступать из Киева и Киевской области - 210.

Из Львовской области - 28, Одесской - 22, Харьковской - 15, Винницкой - 7, Днепропетровской - 6, Запорожской - 5, Полтавской - 5, Луганской - 4. Из других областей в секретариате получили одно или два обращения.

"Если ваше право на получение информации или услуг на государственном языке нарушено, нужно прежде всего попытаться решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке, обратиться к руководству учреждения или на горячую линию учреждения", - сообщил Креминь.

В случае отказа или неполучения услуг или информации на украинском, омбудсмен советует подать жалобу Уполномоченному по защите государственного языка на почтовый адрес 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес: [email protected] или заполнить форму на сайте Уполномоченного. Также можно звонить на линию для предоставления дополнительной информации по телефону: 044 293 11 79.

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Уполномоченный по защите государственного языка с 16 января получил 407 жалоб относительно обслуживания на украинском 01

Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

Это требование касается также образовательных услуг (в том числе кружков и секций), медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Я не розумію румунську, Українською пиши.
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01.02.2021 22:56
+7
ПНХ прокладка агентурна!
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01.02.2021 22:58
+6
«Всі сили пекла зібралися і робили все можливе, щоб цього не відбулося. Але всі їхні зусилля розбилися об твердість волі українського народу. Як громадянин України Андрій Парубій хочу попередити всіх тих, хто раптом захоче переглянути закон про мову. Як тільки ви задумаєте ревізію державної мови - ви уповні відчуєте всю могутню волю і гнів українського народу! Застерігаю вас! Сотні років вороги вбивали українську мову, але тепер ми більше не дозволимо зневажати та знищувати нашу українську мову - державну мову в Українській державі!»
Уповноважений із захисту державної мови з 16 січня отримав 407 скарг щодо обслуговування українською - Цензор.НЕТ 3941
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02.02.2021 00:55
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Чудова позиція!
"Если ваше право на получение информации или услуг на государственном языке нарушено, нужно прежде всего попытаться решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке, обратиться к руководству учреждения или на горячую линию учреждения", - сообщил Креминь. Источник: https://censor.net/ru/n3245420
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01.02.2021 22:40 Ответить
якби ще повертали відсотки зі штрафів,
то справа українізації рухалась значно швидше
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01.02.2021 22:46 Ответить
З таким же завзяттям, у 32-33 році, здавали сусідів, хто і де заховав мішок зерна
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01.02.2021 23:22 Ответить
історія повторюється, тільки у зворотному напрямку,
для відновлення балансу
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02.02.2021 09:47 Ответить
Я не розумію румунську, Українською пиши.
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01.02.2021 22:56 Ответить
ПНХ прокладка агентурна!
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01.02.2021 22:58 Ответить
Уполномоченный по защите государственного языка с 16 января получил 407 жалоб относительно обслуживания на украинском - Цензор.НЕТ 3020
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01.02.2021 23:14 Ответить
Разделяй и влавствуй. Дармоеды придумывают себе работу, надо как-то свои огромные зарплаты оправдывать.
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01.02.2021 23:15 Ответить
Ой леле, чия би корова мичала.
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01.02.2021 23:43 Ответить
В Києві не відчувала проблем з обслуговуванням нашою українською мовою. Де ви їх знаходите тих кацапових челюскінців?
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01.02.2021 23:24 Ответить
...Мы без конца проклинаем т******а С*****а, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов? (с)
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01.02.2021 23:53 Ответить
Уповноважений із захисту державної мови з 16 січня отримав 407 скарг щодо обслуговування українською - Цензор.НЕТ 5370 Уповноважений із захисту державної мови з 16 січня отримав 407 скарг щодо обслуговування українською - Цензор.НЕТ 8520
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02.02.2021 00:07 Ответить
Уповноважений із захисту державної мови з 16 січня отримав 407 скарг щодо обслуговування українською - Цензор.НЕТ 1630
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02.02.2021 00:48 Ответить
«Всі сили пекла зібралися і робили все можливе, щоб цього не відбулося. Але всі їхні зусилля розбилися об твердість волі українського народу. Як громадянин України Андрій Парубій хочу попередити всіх тих, хто раптом захоче переглянути закон про мову. Як тільки ви задумаєте ревізію державної мови - ви уповні відчуєте всю могутню волю і гнів українського народу! Застерігаю вас! Сотні років вороги вбивали українську мову, але тепер ми більше не дозволимо зневажати та знищувати нашу українську мову - державну мову в Українській державі!»
Уповноважений із захисту державної мови з 16 січня отримав 407 скарг щодо обслуговування українською - Цензор.НЕТ 3941
показать весь комментарий
02.02.2021 00:55 Ответить
 
 