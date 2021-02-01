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Береговчанина, призывавшего к отделению Закарпатья от Украины, осудили на три года с испытательным сроком, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Береговчанина, призывавшего к отделению Закарпатья от Украины, осудили на три года с испытательным сроком, - прокуратура

Закарпатская областная прокуратура доказала вину 38-летнего береговчанина в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Закарпатья Екатерина Хижняк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Мужчина размещал в тематических группах одной из соцсетей призывы к отделению Закарпатья от Украины.

"Наличие в выражениях мужчины публичных призывов к совершению преступления против основ национальной безопасности подтвердила и судебно-лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза", - сказала пресс-секретарь.

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По ее словам, приговором Береговского районного суда береговчанин приговорен к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Ожидается вступление приговора в законную силу.

Напомним, 4 января стало известно, что Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Закарпатской области деятельность местного жителя, который призывал к отделению некоторых территорий нашего государства. По предварительным данным следствия, житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
НиХЕРА себе а почему премию не выписали и не отправили в санаторий ? Береговчанина, призывавшего к отделению Закарпатья от Украины, осудили на три года с испытательным сроком, - прокуратура - Цензор.НЕТ 429Да за такие **** дела надо ПОЖИЗНЕННЫЙ срок давать !!! Береговчанина, призывавшего к отделению Закарпатья от Украины, осудили на три года с испытательным сроком, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2614
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01.02.2021 23:19
+8
Испытательный срок таким ОБЯЗАТЕЛЬНО проводить в ОРДЛО. Доставить на КПП, порвать паспорт и пинком по жёппу в желанное будущее.
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01.02.2021 23:28
+7
Зрозуміли і ...пробачили. Це ж вам не невинного РІФмайстра в буцегарні тримати.
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01.02.2021 23:23
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НиХЕРА себе а почему премию не выписали и не отправили в санаторий ? Береговчанина, призывавшего к отделению Закарпатья от Украины, осудили на три года с испытательным сроком, - прокуратура - Цензор.НЕТ 429Да за такие **** дела надо ПОЖИЗНЕННЫЙ срок давать !!! Береговчанина, призывавшего к отделению Закарпатья от Украины, осудили на три года с испытательным сроком, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2614
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01.02.2021 23:19 Ответить
Ну....... Береговчанина, призывавшего к отделению Закарпатья от Украины, осудили на три года с испытательным сроком, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3609 Хотя,,,,, печерский суд ... ..
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01.02.2021 23:20 Ответить
Зрозуміли і ...пробачили. Це ж вам не невинного РІФмайстра в буцегарні тримати.
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01.02.2021 23:23 Ответить
Испытательный срок таким ОБЯЗАТЕЛЬНО проводить в ОРДЛО. Доставить на КПП, порвать паспорт и пинком по жёппу в желанное будущее.
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01.02.2021 23:28 Ответить
в кацапии такому призывателю впаяли бы 20-ку... условно, это утренняя разминка перед унитазом или насмешка над обществом?
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02.02.2021 00:07 Ответить
Судейская мафия срослась с прокурорской. Чтоб был срок, нужно занести туда и туда... или не надо было голосовать за кучму 2 раза.
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02.02.2021 00:48 Ответить
ну що, заробив холуй у кацапів? чмо
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02.02.2021 06:18 Ответить
С испытательным? Ну-ну...
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02.02.2021 07:46 Ответить
Ти диви, як страшно налякали ******* за сепаратизм. Чому б тепер йому не видати птівку на оздоровленняя в санаторій "Карпати"?
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02.02.2021 08:31 Ответить
Ось тому Україна і слабка, що за такі страшні злочини проти держави не дають реальні строки на 10 і більше років. В СССР за таке розстріляли, в Росії впаяли б років 25 мінімум.
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02.02.2021 08:45 Ответить
 
 