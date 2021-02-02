Итальянское издательство извинилось за ложь о Крыме и Донбассе в учебнике по географии, - посольство Украины. ДОКУМЕНТ

Издательство Pearson в разделе об Украине учебника по географии указали "ложную и неполную информацию", а после обращения дипломатов выразило сожаление в связи с этим инцидентом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Италии.

Там напоминают, что в книге указывалось, что в оккупированном Крыму "состоялся референдум о присоединении к России", что Донецк и Луганск "стали автономными" из-за "этнического спора украинцев и российского меньшинства" без упоминаний о российской агрессии, и что в Украине - два официальных языка - не только украинский, но и российский.

Посольство Украины в Италии сделало официальное обращение в издательство, Министерство образования страны и к автору учебника с требованием исправить текст и предложением сотрудничать, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство РФ в Великобритании опубликовало фото Ай-Петри, украинские дипломаты напомнили, что Крым - Украина

"В результате недавнего обращения посольства руководство издательства Pearson в своем ответе выразило сожаление по поводу ситуации, которая возникла, и отметило готовность совместно обсуждать содержание учебников в тематике, касающейся Украины. Мы приветствуем такой конструктивный подход, который позволит предоставлять авторам пособий информационную помощь для освещения украинской тематики", - сообщили в посольстве.

В ведомстве подчеркнули, что собираются применять в отношениях с издательствами, которые несут ответственность за учебники совместно с автором и академическим сообществом, подход "ничего об Украине без Украины".

"Поэтому, призываем всех неравнодушных украинцев участвовать в этой работе и сообщать посольству, издательствам и собственным школам о фактах фальсификации украинской истории в школьных учебниках, которые рекомендует та или иная школа", - резюмировали в посольстве, поясняя, что согласно законодательству Италии школы этой страны и учителя сами определяют список учебников для разных классов в сотрудничестве с родительскими организациями.

Кроме того, как сообщается, неравнодушные украинские родители могут сообщать руководству школ, где учатся их дети, о фактах искажения информации об Украине в учебниках.

Также читайте: Немецкий телеканал ARD использовал карту с "российским" Крымом, после обращения исправил и извинился, - посол Мельник