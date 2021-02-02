Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии
Президент Украины Владимир Зеленский дал задание вывести на орбиту спутник для дистанционного зондирования земли "Сич".
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.
"Акцентировал внимание не ускорении выполнения задания президента Украины Владимира Зеленского по выводу на околоземную орбиту космического аппарата дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)". Подчеркнул, что мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021, года 30-летия Независимости Украины", - написал Уруский, комментируя совещание в Кабмине.
По словам вице-премьера, запуск спутника является насущной необходимостью.
"Наличие подобных космических аппаратов не только будет способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг подобными аппаратами за рубежом", пояснил чиновник..
Пожалуйста, подождите...
прожекты клоуны зависят от дозы и качества "травки" ))
ты летаешь выше туч.
Полетишь вновь на орбиту,
забери з собой . Никиту.
А то лысый 3.14....ас,
зае....ал рабочий класс".
Україна 1 лютого 2021 року почала здійснювати імпорт електроенергії з Росії.
Про це свідчать дані Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E, передає Укрінформ.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3181917-ukraina-vidnovila-import-**************-z-rosii.html
крокодилом видимо штырится
целый день перлы выдает...
Здравствуй, Ким ЗЕ Ын.
Зеля насмотрелся на ***** и картоплестан?
Как же я ещё жопу подтираю без его цу?
Ты подои корову
Ты налей воды собакам
Вы трое быстро за мётлы и убирать
Вася, что б до вечера все машины были в гараже.
Запуск был осуществлен в 10.00 утра 24 января по времени по времени Восточного побережья США (18.00 мск) со стартового комплекса 40 (SLC-40) на мысе Канаверал (штат Флорида).
После отделения первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 совершила управляемую посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще тебя люблю") в Атлантике, примерно в 533 км от места запуска.Интернет-покрытие для почти всей планеты
Студенты все разные. Какая же разница между богатыми студентами и бедными?
Подключившись к спутниковому интернету от Маска, а не к украинским провайдерам, вы не заметите разницы. Правда, придется заплатить
Правда, придется заплатить
Представьте логику такой херни.
Люди готовились к запуску, планировали, а тут какой то нахлебник появился и говорит, а давайте ка я вам поручу запустить то что вы и так собирались запустить! Но есть одно условие, нужно к дате запустить, чтобы я мог потом на этом попиариться. Что в результате исключительно моего вмешательства удалось запустить спутник на 3 дня раньше.
Уже лет 20 его запускают, уже 200 млн. долларов освоили!