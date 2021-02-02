РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11916 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныТехнологии
9 942 83
Зеленский (16530) космос (771) спутник (204) Уруский Олег (116)

Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии

Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание вывести на орбиту спутник для дистанционного зондирования земли "Сич".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.

"Акцентировал внимание не ускорении выполнения задания президента Украины Владимира Зеленского по выводу на околоземную орбиту космического аппарата дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)". Подчеркнул, что мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021, года 30-летия Независимости Украины", - написал Уруский, комментируя совещание в Кабмине.

По словам вице-премьера, запуск спутника является насущной необходимостью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский пригласил Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире

"Наличие подобных космических аппаратов не только будет способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг подобными аппаратами за рубежом", пояснил чиновник..

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+31
Запустіть і його на орбіту заодно.
показать весь комментарий
02.02.2021 00:37
+26
Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 9406
показать весь комментарий
02.02.2021 00:43
+21
"Досвідченого фахівця державного управління" пародиста Олександра Скічка преЗЕдент призначив на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.
Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 7968
показать весь комментарий
02.02.2021 00:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Запустіть і його на орбіту заодно.
показать весь комментарий
02.02.2021 00:37 Ответить
Видать конфисковали хороший кокс - санкции против Никарагуа, Воевать за Крым , Запустить спутник.... Ну з всей этой пачки самый стремный это санкции против 🇨🇳 акционеров Мотор Сич... Те уже подадут иск выше и на 3 млрд....
показать весь комментарий
02.02.2021 00:53 Ответить
Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 8812
показать весь комментарий
02.02.2021 07:19 Ответить
Это не дворец Зели, это его офис. Вон и Ермака с Менделью видно.
показать весь комментарий
02.02.2021 10:05 Ответить
- « Накурившийся Треухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все целовали его.» (с)
показать весь комментарий
02.02.2021 11:53 Ответить
шмаркля витает в облаках: то олимпиада, то 4000 баксов зарплаты, то спутник вывести, то "войну закончил и ковид победил.. в своей пустой черепушке))
прожекты клоуны зависят от дозы и качества "травки" ))
показать весь комментарий
02.02.2021 01:16 Ответить
Если бы только травки.
показать весь комментарий
02.02.2021 04:52 Ответить
"Юра , Юра (Гагарин) ,ты могуч,
ты летаешь выше туч.
Полетишь вновь на орбиту,
забери з собой . Никиту.
А то лысый 3.14....ас,
зае....ал рабочий класс".
показать весь комментарий
02.02.2021 02:36 Ответить
Строки правильные, но надо заменить Никиту на Володьку и лысого на этот Зеленський доручив вивести на орбіту український супутник для дистанційного зондування "Січ", - Уруський - Цензор.НЕТ 2808
показать весь комментарий
02.02.2021 08:50 Ответить
Капітуляція проходить тихо й непомітно.
Україна 1 лютого 2021 року почала здійснювати імпорт електроенергії з Росії.
Про це свідчать дані Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E, передає Укрінформ.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3181917-ukraina-vidnovila-import-**************-z-rosii.html
показать весь комментарий
02.02.2021 00:38 Ответить
У 73% все одно винен Порох: 2 роки як ніяк здає Україну
показать весь комментарий
02.02.2021 00:41 Ответить
Ще потрох обіцяв запустити супутник "Січ" з баригами на борту.
показать весь комментарий
02.02.2021 09:47 Ответить
Не устал еще поручать, трудяга? Может в отпуск уже опять пора?
показать весь комментарий
02.02.2021 00:38 Ответить
Буде почву зондирувати куди збирати валізи та тікати.
показать весь комментарий
02.02.2021 00:41 Ответить
Вже все прозондовано. Слуги у Верховній Раді обговорюють два варіанти: Ростов і Оман. Більшість схиляється що Оман.
показать весь комментарий
02.02.2021 00:48 Ответить
Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 7387
показать весь комментарий
02.02.2021 00:43 Ответить
льоня-космос дав звучне та точне поганяло "шакал-прилипала"
показать весь комментарий
02.02.2021 01:42 Ответить
И ты ф шоке,леня)))
показать весь комментарий
02.02.2021 02:47 Ответить
На орбите ЗЕ будет встречать лично Леня-Космос с караваем из аргентинской муки. Преломив хлеб и понюхав его, делегация в полном составе улетит на Альфу Центавра.
показать весь комментарий
02.02.2021 10:09 Ответить
Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 9406
показать весь комментарий
02.02.2021 00:43 Ответить
Так он оказывается однояйцевой?
показать весь комментарий
02.02.2021 05:08 Ответить
Шлях до гарної української мови пролягає через погану українську мову. Те саме стосується і білоруської.

показать весь комментарий
02.02.2021 00:43 Ответить
"Досвідченого фахівця державного управління" пародиста Олександра Скічка преЗЕдент призначив на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.
Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 7968
показать весь комментарий
02.02.2021 00:44 Ответить
это реформа?
показать весь комментарий
02.02.2021 00:46 Ответить
це перемога
показать весь комментарий
02.02.2021 09:31 Ответить
ЦИРКАШИНА- це ти)))))) бугагагагага
показать весь комментарий
02.02.2021 00:54 Ответить
Мене це не дивує. ПреЗедента - пародією справжнього президента, уряд Шмигаля - пародія на справжній професійний уряд і так далі. Вся зелена влада - це суцільна пародія.
показать весь комментарий
02.02.2021 07:47 Ответить
ну и марафет ему сегодня загнали...
крокодилом видимо штырится
целый день перлы выдает...
показать весь комментарий
02.02.2021 00:45 Ответить
Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 7827
показать весь комментарий
02.02.2021 00:49 Ответить
Кто нибудь пусть обьяснит зеленомордому дурачку,что со спутника "фсех бамбить" не получится. Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 423
показать весь комментарий
02.02.2021 01:00 Ответить
Ну цей вагою 210 кг.. таки тебе зможе розмазати ваньюша.
показать весь комментарий
02.02.2021 01:48 Ответить
Ну якщо цей супутник-камікадзе-то звичайно,Альоша,він зможе розмазати любого, впавши з орбіти.
показать весь комментарий
02.02.2021 08:59 Ответить
наглый спутник видимо пытался сопротивляться.
показать весь комментарий
02.02.2021 01:00 Ответить
Мда, прорвало. Этот фонтан не заткнуть😁
показать весь комментарий
02.02.2021 01:11 Ответить
Хм,а солнцу он не приказал взойти с утра пораньше? Только спутником ограничился? Зеленський доручив вивести на орбіту український супутник для дистанційного зондування "Січ", - Уруський - Цензор.НЕТ 8444
показать весь комментарий
02.02.2021 20:03 Ответить
Судя по всему, спутник ему уже вкололи 😁
показать весь комментарий
02.02.2021 21:08 Ответить
Навіщо супутник? БТР-4 "Буцефал" запустити (Маску привіт!). І так щоб дізєль працював і колеса крутились, і щоб красіво по метеоритам пострілював. І щоб музика з Квартала. А шо? Не в армію ж їх відправляти.
показать весь комментарий
02.02.2021 02:03 Ответить
Ну все. Теперь по щучьему велению клоуна будут спутники запускать и на Солнце летать.

Здравствуй, Ким ЗЕ Ын.
показать весь комментарий
02.02.2021 02:04 Ответить
Худоват малек до ына какбэ)))
показать весь комментарий
02.02.2021 02:50 Ответить
Ну, харю уже наел будь здоров
показать весь комментарий
02.02.2021 05:34 Ответить
Вы шо смеётесь?
Зеля насмотрелся на ***** и картоплестан?
Как же я ещё жопу подтираю без его цу?
показать весь комментарий
02.02.2021 02:14 Ответить
А я ему, такой,:" спутнік, слыш, а ну выходи,а он мне, прикинь, - сам выходи".
показать весь комментарий
02.02.2021 02:18 Ответить
"мы толкали паровоз" Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 6857 Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 8327
показать весь комментарий
02.02.2021 03:10 Ответить
Называется РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРАНОЙ:
Ты подои корову
Ты налей воды собакам
Вы трое быстро за мётлы и убирать
Вася, что б до вечера все машины были в гараже.
показать весь комментарий
02.02.2021 03:40 Ответить
От высказываний и заяв ЗЕшмаркли, Василий Рыбников впал в психологический ступор. Просто добавить в перлы зеленого идиЁта нечего. Зеленский поручил вывести на орбиту украинский спутник для дистанционного зондирования "Сич", - Уруский - Цензор.НЕТ 8899
показать весь комментарий
02.02.2021 03:52 Ответить
запуск спутника к дате?
показать весь комментарий
02.02.2021 04:45 Ответить
Ракета-носитель тяжелого класса Falcon 9 в рамках миссии Transporter-1 успешно вывела на заданную орбиту рекордную партию спутников: 133 коммерческих и государственных космических аппарата и 10 спутников, которые будут задействованы в развертывании глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили в пресс-службе основанной Илоном Маском компании SpaceX.
Запуск был осуществлен в 10.00 утра 24 января по времени по времени Восточного побережья США (18.00 мск) со стартового комплекса 40 (SLC-40) на мысе Канаверал (штат Флорида).
После отделения первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 совершила управляемую посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще тебя люблю") в Атлантике, примерно в 533 км от места запуска.Интернет-покрытие для почти всей планеты
показать весь комментарий
02.02.2021 06:53 Ответить
Интернет от Илона Маска заработает до конца этого года. (2021 ) Приложение Starlink появилось в App Store будет без малого 1000 спутников Starlink. ...

Студенты все разные. Какая же разница между богатыми студентами и бедными? Зеленський доручив вивести на орбіту український супутник для дистанційного зондування "Січ", - Уруський - Цензор.НЕТ 1233

Подключившись к спутниковому интернету от Маска, а не к украинским провайдерам, вы не заметите разницы. Правда, придется заплатить

Правда, придется заплатить
показать весь комментарий
03.02.2021 04:51 Ответить
Ненавижу Зе! Просто сдохни, урод. Перестань позорить всех нас!
показать весь комментарий
02.02.2021 04:55 Ответить
Ничего личного, просто коксикоз
показать весь комментарий
02.02.2021 05:57 Ответить
Ооооо, наконец то. Протрезвели.....Давно пора! Ооочень давно пора.
показать весь комментарий
02.02.2021 06:36 Ответить
Теперь будет: летят спутники, будем всех бомбить!))))
показать весь комментарий
02.02.2021 07:45 Ответить
А без приказа с не надо было выводить спутник? Или нужен был "подсрачник" от президента? Так б в совке со времен Сталина. Совок рулит и сейчас!!!!
показать весь комментарий
02.02.2021 08:05 Ответить
а приказ был отдан таким образом, чтобы и сам главный кацмонавт, и шмугаль с ермуком тоже были на борту "самой надежной" по кацмическим масштабам украинской техники?
показать весь комментарий
02.02.2021 08:05 Ответить
Батут уже начали строить......Какой же он смешной - этот Зеленский))))...
показать весь комментарий
02.02.2021 08:23 Ответить
Оце зрада так зрада.
показать весь комментарий
02.02.2021 08:26 Ответить
Тут нічого наркотичного. Це проста перекличка смотрящих за територіями стосовно підтримки міфу про кулясту Землю і кацманавтику.
показать весь комментарий
02.02.2021 08:32 Ответить
доколе это ****-во будет длится?
показать весь комментарий
02.02.2021 08:33 Ответить
Царь захотел свой спутник. Ни стратегии, ни гос программы развития, ни финансирования отрасли. Просто вбахать кучу бабла для поднятия собственного рейтинга: в стране разруха, зато президент ракету запустил.
показать весь комментарий
02.02.2021 09:14 Ответить
Вот это хорошая новость.Хоть кто-то додумался поднять голову и посмотреть вверх.
показать весь комментарий
02.02.2021 09:25 Ответить
Клоун, прекращай этим совком заниматься, и без твоих поручений запустят.
Представьте логику такой херни.
Люди готовились к запуску, планировали, а тут какой то нахлебник появился и говорит, а давайте ка я вам поручу запустить то что вы и так собирались запустить! Но есть одно условие, нужно к дате запустить, чтобы я мог потом на этом попиариться. Что в результате исключительно моего вмешательства удалось запустить спутник на 3 дня раньше.
показать весь комментарий
02.02.2021 09:38 Ответить
Яке йому діло до супутників він же гарант і главгенералісімус, а війна іде.
показать весь комментарий
02.02.2021 09:49 Ответить
ЗЕбільні виродки якось соромливо промовчали про те, хто ж насправді є замовником цього чуда техніки і які конкретно задачі він буде виконувати... Чи не контроль чіпованого поголів"я розумово-відсталого стада?
показать весь комментарий
02.02.2021 09:38 Ответить
Меня все больше интересует - что же это лицидейское чмо курит.
показать весь комментарий
02.02.2021 10:02 Ответить
і шоб з нержавєйки був
показать весь комментарий
02.02.2021 10:06 Ответить
Президент України Володимир Зеленський дав завдання взійти сонцю. Всі завмерли в очікуванні - взійде чи ні.Джерело: https://censor.net/ua/n3245432
показать весь комментарий
02.02.2021 10:31 Ответить
Я служил в РВСН и конкретно знаю как это делается. И политикам любого уровня руководить этим процессом категорически запрещено. А тут по царскому велению и по его хотению спутник ЛЕТИ к едреней маме.
показать весь комментарий
02.02.2021 11:45 Ответить
Прибыльное это дело - спутником размахивать!
Уже лет 20 его запускают, уже 200 млн. долларов освоили!
показать весь комментарий
02.02.2021 11:58 Ответить
А ще ЗЕбіл доручив підвищити число "пі", зміцнити "магнітне поле Землі" і взяв під особистий контроль врятування "кота Шредінгера"!
показать весь комментарий
02.02.2021 12:30 Ответить
Давно не было новостей о ходе ремонта спортзала в сельской школе, который поручил произвести в ходе своего последнего судьбоносного визита на Донбасс президент Зеленский.
показать весь комментарий
02.02.2021 12:32 Ответить
 
 