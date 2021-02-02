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Участие США в "Нормандском формате" возможно только в случае согласия всех сегодняшних участников, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Участие США в

Вопрос участия США в "Нормандском формате" может решаться положительно только в случае достижению консенсуса между его сегодняшними участниками.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тут ни для кого не будет секретом, что с 2014 года США принимали активное участие и в поддержке Украины во время российской агрессии против Украины, и в попытках урегулировать конфликт на Донбассе, и в вопросе незаконной оккупации Крыма. У меня есть все основания считать, что Соединенные Штаты будут еще активнее на этом треке, но в каком именно формате – это вопрос переговоров", - сказал Кулеба.

Министр отдельно отметил, что участие США в "Нормандском формате" возможно только при достижении консенсуса между всеми его участниками.

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"Что касается участия США в Нормандском формате, то давайте помнить, что есть один человек в "Нормандском формате", которого такое участие точно не сделает счастливым - это президент Российской Федерации. А формат не расширяется благодаря желанию отдельных участников, он может быть изменен только благодаря консенсусу", - подчеркнул глава МИД.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Верните Климкина!
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02.02.2021 01:18
+4
Одному мне кажется что этот министр иностранных дел или идиот, или засланный казачок?
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02.02.2021 01:00
+4
У Мавзолейного быдла панический страх перед США... Участие США в "Нормандском формате" возможно только в случае согласия всех сегодняшних участников, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4656 Участие США в "Нормандском формате" возможно только в случае согласия всех сегодняшних участников, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4656
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02.02.2021 02:35
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Одному мне кажется что этот министр иностранных дел или идиот, или засланный казачок?
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02.02.2021 01:00 Ответить
"Придурок" означає толковий міністр при дурному президенті.
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02.02.2021 02:53 Ответить
Абсолютно правий Кулеба з поясненням "Что касается участия США в Нормандском формате, то давайте помнить, что есть один человек в "Нормандском формате", которого такое участие точно не сделает счастливым - это президент Российской Федерации. А формат не расширяется благодаря желанию отдельных участников, он может быть изменен только благодаря консенсусу"
Але ж не всі 73/43%зебіли це розуміють...
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02.02.2021 03:36 Ответить
Верните Климкина!
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02.02.2021 01:18 Ответить
А агрессор против... с ним надо считаться?
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02.02.2021 08:53 Ответить
Після такої заяви ця потвора повинна бути негайно звільнена
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02.02.2021 01:48 Ответить
"..есть один человек в "Нормандском формате", которого такое участие точно не сделает счастливым - это президент Российской Федерации"


То ця підла істота, Кулєба, зараз визнала, що в своїй діяльності керується не інтересами України, а лише "ощаслівліванієм" Пуйла?
Кого цікавлять забаганки окупана - Росії? Тільки прокремлівську правлячу кліку.

Україна повинна всіляко наполягати на залученні до переговорного процесу представників США та Британії
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02.02.2021 02:06 Ответить
У Мавзолейного быдла панический страх перед США... Участие США в "Нормандском формате" возможно только в случае согласия всех сегодняшних участников, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4656 Участие США в "Нормандском формате" возможно только в случае согласия всех сегодняшних участников, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4656
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02.02.2021 02:35 Ответить
Но Чечню брали аж 2 раза Участие США в "Нормандском формате" возможно только в случае согласия всех сегодняшних участников, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4957вояки сраные
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02.02.2021 02:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4GFywP1R7ZU
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02.02.2021 03:27 Ответить
Путин не для этого организовал Нормандский формат с злейшими врагами евроинтеграции Украины в ЕС и НАТО Францией и Германией, что бы решать наши проблемы.
Минск, СЦКК, миссия ОБСЕ - это все часть приднестровского сценария, а мы, как банана рипаблик, выйти тз указанном нам стойла, не можем.
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02.02.2021 06:42 Ответить
***
Піраміда потреб Зеленського:
Пісять
Какать
В НАТО
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02.02.2021 11:04 Ответить
 
 