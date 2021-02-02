Участие США в "Нормандском формате" возможно только в случае согласия всех сегодняшних участников, - Кулеба

Вопрос участия США в "Нормандском формате" может решаться положительно только в случае достижению консенсуса между его сегодняшними участниками.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тут ни для кого не будет секретом, что с 2014 года США принимали активное участие и в поддержке Украины во время российской агрессии против Украины, и в попытках урегулировать конфликт на Донбассе, и в вопросе незаконной оккупации Крыма. У меня есть все основания считать, что Соединенные Штаты будут еще активнее на этом треке, но в каком именно формате – это вопрос переговоров", - сказал Кулеба.

Министр отдельно отметил, что участие США в "Нормандском формате" возможно только при достижении консенсуса между всеми его участниками.

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"Что касается участия США в Нормандском формате, то давайте помнить, что есть один человек в "Нормандском формате", которого такое участие точно не сделает счастливым - это президент Российской Федерации. А формат не расширяется благодаря желанию отдельных участников, он может быть изменен только благодаря консенсусу", - подчеркнул глава МИД.