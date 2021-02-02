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Украина не ведет переговоров о получении статуса особого союзника США вне НАТО, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина не ведет переговоров о получении статуса особого союзника США вне НАТО, - Кулеба

В настоящее время никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника США вне НАТО не ведется.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эта тема является предметом оживленных переговоров в соцсетях и на разных экспертных форумах. У Украины есть четкая цель, и эта цель - полноценное членство в НАТО, на пути к этому членству надо получить План действий по членству, потому надо двигаться этим путем. Мы не отбрасываем возможности любых других статусов и форматов, если они действительно имеют добавочную стоимость, а заниматься фетишизацией разных статусов, просто "дайте очередной статус" - это лишнее", - пояснил чиновник.

В то же время глава МИД Украины указал, что Украина, Грузия и Молдова продвигаются на пути к тройному союзу в Черноморском регионе.

Также читайте: Пока нет признаков, что Грузия оторвется от Украины в вопросе получения Плана действий по членству в НАТО, - Кулеба

"Что касается идеи о тройном союзе в Черноморском регионе, я сегодня сказал государственному секретарю Тони Блинкену, что США могут рассчитывать на Украину, как надежного партнера именно в Черноморском регионе и Центральной Европе, это наше пространство существования, это те места, где мы можем делать реальный вклад. И, заверяю вас, что и Украина, и Грузия, и Молдова уже активно двигаются в том направлении. Больше пока не скажу, когда будет результат - все узнают", - сказал Кулеба.

Читайте: Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+28
Это тупое не понимает вообще, что значит статус особого союзника США. У Израиля есть такой статус и как результат, это одно из самых современных вооружений в мире, включая ф35.
Это лучше, чем НАТО, где любая кремлевская подстилка, типа мадьяр, может на любое решение наложить вето.
Какое же оно тупое, и как оно стало министромм?
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02.02.2021 01:03
+20
Всё он понимает прекрасно, просто Слуги Кремля с Зеленским во главе очень переживают, что их кремлёвское начальство рассердится, в НАТО они "вступают" так чтобы никогда не вступить, а статус основного союзника США вне НАТО для РФ сокрушительный удар.
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02.02.2021 02:45
+19
Статусом особого союзника США обладают:
1. Япония (защита от Китая и России)
2. Южная Корея (защита от КНДР)
3. Тайвань (защита от Китая)
4. Израиль (помощь, сотрудничество)
По-моему, очень серьёзный статус. Не хуже, чем НАТО. А в нашей ситуации, может, ещё и лучше, т.к. нам надо технику и организацию ВСУ модернизировать...
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02.02.2021 01:17
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Да зачем "вне НАТО"? Клоун уже всё "порешал" - Байдену станет "стыдно" и он примет Украину в НАТО Украина не ведет переговоров о получении статуса особого союзника США вне НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3381
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02.02.2021 01:02 Ответить
Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Госдеп и 46-й Президент США не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на дряхлеющего Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок может стать строительство военных баз НАТО в Очакове, Бердянске и в порту Южном, а тажке эмбарго на покупку российских углеводородов.
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02.02.2021 10:03 Ответить
Это тупое не понимает вообще, что значит статус особого союзника США. У Израиля есть такой статус и как результат, это одно из самых современных вооружений в мире, включая ф35.
Это лучше, чем НАТО, где любая кремлевская подстилка, типа мадьяр, может на любое решение наложить вето.
Какое же оно тупое, и как оно стало министромм?
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02.02.2021 01:03 Ответить
Австралія, Японія, Південна Корея, Ізраїль - особливі союзники США поза НАТО.
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02.02.2021 01:58 Ответить
Всё он понимает прекрасно, просто Слуги Кремля с Зеленским во главе очень переживают, что их кремлёвское начальство рассердится, в НАТО они "вступают" так чтобы никогда не вступить, а статус основного союзника США вне НАТО для РФ сокрушительный удар.
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02.02.2021 02:45 Ответить
Украина не ведет переговоров о получении статуса особого союзника США вне НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2809
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02.02.2021 07:30 Ответить
Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный; и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную.
Матфея 18:8,9
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02.02.2021 12:04 Ответить
100%. Всегда об этом говорю, что союзнические отношения с США по типу Израиля, или Южной Кореи это лучше, чем НАТО. Он просто холуй холуя кремлядей, вот и ответил так, как думает его работодатель.
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02.02.2021 02:51 Ответить
Вот тебе и на! Как не ведёт? Да скорее наоборот стоит. ПДЧ просили в 2007г на саммите НАТО в Бухаресте для Грузии И Украины. Не дали тогда. И получили сразу мы, вернее грузины первыми, мы чуть позже. И кстати--это называется правильно статус этот *стратегический союзник США*. При такой должности можно бы и знать. Именно момент подходящий настал. С бабкой, с её потоком и прочим патроном французским мы то ПДЧ будем ждать пока и не надо станет.
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02.02.2021 01:09 Ответить
Что-то Кулеба и особый статус союзника США смешал с НАТО, и некий тройной союз ( на троих?) добавил. А что там с ГУАМ кстати, живой или снова в глубоких перспективах? Слов много, а выхлоп жиденький
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02.02.2021 01:12 Ответить
наверное эта кулеба незаконнорожденый брат умствено отсталой степашки вирусобеса.
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02.02.2021 01:15 Ответить
це Кульок, такий собі сміттєвий кульок.
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02.02.2021 01:24 Ответить
особый союзник. Занавес..
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02.02.2021 01:16 Ответить
Статусом особого союзника США обладают:
1. Япония (защита от Китая и России)
2. Южная Корея (защита от КНДР)
3. Тайвань (защита от Китая)
4. Израиль (помощь, сотрудничество)
По-моему, очень серьёзный статус. Не хуже, чем НАТО. А в нашей ситуации, может, ещё и лучше, т.к. нам надо технику и организацию ВСУ модернизировать...
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02.02.2021 01:17 Ответить
ты уже в Германию съе.ался? как тебя туда пустили без справки? Украина не ведет переговоров о получении статуса особого союзника США вне НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5367
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02.02.2021 03:18 Ответить
Украина уже получила "статус партнера расширенных возможностей НАТО". И сколько там этих статусов ещё? Пирамида какая-то. Потом выяснится, что есть ещё лучше "статусы")).

Статус расширенных возможностей Украины в НАТО, в частности, предполагают:
- повышение совместимость войск,
- улучшение логистики и командных связей, - помощь НАТО Украине в реформах армии,
- более широкий доступ Украины к программам и учения Североатлантического альянса,
- (и даже!) обеспечение безопасности Украины, усиление со стороны НАТО гражданского контроля и демократического надзора в республике (в том числе и за расходованием военного бюджета), а также помощь в борьбе с коррупцией(что интересно, конечно, для "воен.блока").
Так что теоретически уже всё есть. Тут уже "статус именно членства в НАТО" только выше. Но базы и по нынешнему статусу уже потихоньку строятся.
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02.02.2021 01:41 Ответить
Не строятся.
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02.02.2021 02:05 Ответить
«Финансируемые США усилия, сосредоточенные на Очаковской военно-морской базе и военном объекте в Николаеве - в 40 милях к востоку от Одессы и менее чем в 100 милях к северо-западу от Крыма-включают укрепление и модернизацию существующих пирсов и добавление нового плавучего дока, ограждение безопасности вокруг баз, судоремонтные заводы и пару совершенно новых морских операционных центров, из которых украинские и натовские силы могут руководить учениями и координировать действия»
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02.02.2021 02:16 Ответить
США взагалі не веде ніяких переговорів зі шмарклею. Штати навіть не дали йому дозволу привітати по телефону Байдена. Не вітали Байдена: Іран, Північна Корея, Білорусь.... і преЗЕдент.

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02.02.2021 02:07 Ответить
А "вітати" з чим?
Что ему нужно ручку облабызать Байдену как Пепо Хутину?
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02.02.2021 02:14 Ответить
Взагалі то це такий звичай у світі, що президенти інших країн вітають свого колегу з перемогою, зі вступом на посаду. Зеленського у свій час також вітали. Це вияв поваги і ввічливості до лідера країни-партнера. Якраз "ручку облабызать" Байдену саме Зеленський дуже набивався. До речі, як і до ***** стати на коліна.
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02.02.2021 02:49 Ответить
чи не перша характерна ознака кожного упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня та маніпуляція.
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02.02.2021 03:32 Ответить
Другие новости о которых не пишет почему-то цензор:

Напряжение в «Черном море». США «ударили» по Крыму. Русские «обстреляли» американские корабли

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/02/01/119612/napryazhenie-v-chernom-more--ssha-udarili-po-krymu--russkie-obstrelyali-amerikanskie-korabli.shtml
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02.02.2021 02:07 Ответить
Другие новости , тоже интересные о которых не пишет почему-то цензор:

Демография: Цифры говорят о том, что будущее России и русских под большим вопросом

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/02/01/119615/demografiya-tsifry-govoryat-o-tom-chto-buduschee-rossii-i-russkikh-pod-bolshim-voprosom.shtml
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02.02.2021 02:09 Ответить
Другие новости , тоже интересные о которых не пишет почему-то цензор:

В США подготовили сценарий уничтожения «Искандеров» в оккупированном Кенигсберге

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/31/119611/v-ssha-podgotovili-stsenarij-unichtozheniya-iskanderov-v-okkupirovannom-kenigsberge.shtml
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02.02.2021 02:11 Ответить
Закидушка ,,,
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02.02.2021 02:22 Ответить
Многое из того что делается,не афишируется,включая недавние полеты стратегических бомбардировщиков В-1 над Украиной...
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02.02.2021 02:31 Ответить
Украина не ведет переговоров о получении статуса особого союзника США вне НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8739
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02.02.2021 02:40 Ответить
О.. Падаль Потоцкая вылезла под Ноги,лижи сапоги мне Уйобок Украина не ведет переговоров о получении статуса особого союзника США вне НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7330
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02.02.2021 02:48 Ответить
на жаль, не одна тут така падаль... он, і нижче, і вище...
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02.02.2021 03:33 Ответить
Ну, ти ж бачиш - одним з перших "перевзувся", після останньої заяви ВАНОЙ. "ванька" до цих пір "очухується", переварює Юлін черговий "фортель"... Як у знаменитій інтермедії з кацапом - "Позавчера дружим с Турцией, вчера - враги, сегодня опять дружим... Не поймёшь никак..."
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02.02.2021 08:04 Ответить
Демография: Цифры говорят о том, что будущее России и русских под большим вопросом

В 2011 году разразился грандиозный скандал. Сотрудница Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГС Екатерина Улитина рассказала всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года в Российской Федерации по документам живого населения числилось 89 миллионов 654 тысячи 325 человек
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02.02.2021 02:41 Ответить
Самий великий анекдот, що кацапи вигнали Улітіну з роботи і "посадили під ковпак" - думали, "затихне"... Однак, вони забули, що статистика - "невмолима штука"... Американські статистичні агенства взяли в руки відкриті російські статистичні дані по рівню споживання зернових в Росії, і математично підтвердили, що 140 млн. споживачів, при таких рівнях вирощування зернових, та ще з експортуванням зерна в інші країни, Росія себе прогодувать не здатна... Ну, дійсно, не ягель же вони, з сосновою корою, там, їдять!!! (Колись у "Однокласники" скинув одному "суперпатріоту Рассєї" рецепт студня з ягелю - є у мене у книжці, по екстремальному виживанню, така штука... Ох і "смердежу" було!....).
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02.02.2021 08:12 Ответить
На РАБссии всего 89 миллионов стада баранов,хотя брешуть что 150 мильонов Украина не ведет переговоров о получении статуса особого союзника США вне НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5631 Украина не ведет переговоров о получении статуса особого союзника США вне НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5631
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02.02.2021 02:49 Ответить
Але з 150(146) мільйонів зешмарклі грошей більше платять,ніж якщо визнають 90 мільйонів!
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02.02.2021 09:37 Ответить
ну и нахер ты такой кулеба нужен тогда?
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02.02.2021 02:57 Ответить
А чого не веде? Якщо ТРЕБА вести?

Втім, з-за наявності зебілів у владі, мабуть, починати такі переговори - це даремна справа...
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02.02.2021 03:28 Ответить
надо решать до конца 2024
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02.02.2021 04:06 Ответить
А я бы рекомендовал руководителям нашего государства провести референдум на желание нашего населения на вступление в состав США как отдельный штат.
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02.02.2021 05:28 Ответить
...."если они действительно имеют добавочную стоимость" - зачем главе МИДа столь коррумпированного государства включать в свою речь такие ...обороты...?
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02.02.2021 06:57 Ответить
Это стадо зеленых макак решило прос*ать все, что было достигнуто тяжким трудом предыдущей команды. И ведь импичмент ему не объявишь. пОРТНОВ так хитромудро закон написал, что вроде и можно, а на самом деле-нельзя. Где наберешь эти 3/4 парламентских голосов?
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02.02.2021 07:04 Ответить
Такой статус дает преимущества независимо от НАТО. Кулеба глупость говорит и с такой риторикой, как будто это достижение не получить статус особого союзника США. Он или дурак или предатель.
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02.02.2021 07:18 Ответить
От жеж. грьобаний блазень! Не має бажання отримати особливий статус союзника США! А от сивочолий "надьожа нації", коли був "презиком", кожного року отримував цей статус! Не вірите? Запишіть!
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02.02.2021 07:36 Ответить
Расии это может не понравится, тьфу, точно не понравится.
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02.02.2021 08:26 Ответить
pogano...A treba !!!
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02.02.2021 08:56 Ответить
Статуса стратегического партнёра США шмаркле не нужно. А на мнение народа ему наплевать. По этому поводу референдума никто проаодить не будет.
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02.02.2021 09:19 Ответить
бо зєбидло-союзнікі росіі.
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02.02.2021 09:26 Ответить
Ха,размечтались!
Ребята,вы агентов кремля,на которых вам уже пальцем не показывают,а тыкают,выгнать не можете! Не говоря о том,чтоб изолировать! У вас в разведке и безопасности открыто работают люди росии!
Какой статус,вам и членства НАТО не дадут! Только партнерство,как дали РФ.
НЕТ в НАТО,и тем более в США идиотов,которые будут через Украину сливать инфу противнику!НУ НЕТ,и все!
Прежде чем войти в приличный дом,почиститесь от расейской грязи!
Дипломатично говоря.
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02.02.2021 09:58 Ответить
Так потрібно Європейській Україні воювати зі злісними кацапами фашистами окупантами, ну якщо не кількісною так якісною зброєю. А порівняти зразки новітньої зброї НАТО з допотопним застарілим барахлом личакової паРаші, так це небо і земля. А якнайшвидший вступ України в НАТО і переозброєння на нові системи озброєнь, гарантовано дозволить відбити напад озвірілих загарбників фашистів - кацапів з сусідньої ворожої личакової паРаші - орди, а там настане черга і звільнити тимчасово окупований фашистами - кацапами наші рідні Український Крим і Донбас. І Україна обов'язково буде в братському нам НАТО, щоб ніколи більше в житті російські окупанти - завойовники не мріяли, щоб вони навіть боялися приховано подумати про захоплення суверенних територій Української держави в складі цього потужного колективного північноатлантичного військового блоку.
-
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02.02.2021 12:08 Ответить
Очень хорошо, что таких комментаторов- идиотов не спросили.1. Посмотрите список всех стран.
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02.02.2021 12:56 Ответить
 
 