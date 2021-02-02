Украина не ведет переговоров о получении статуса особого союзника США вне НАТО, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В настоящее время никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника США вне НАТО не ведется.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Эта тема является предметом оживленных переговоров в соцсетях и на разных экспертных форумах. У Украины есть четкая цель, и эта цель - полноценное членство в НАТО, на пути к этому членству надо получить План действий по членству, потому надо двигаться этим путем. Мы не отбрасываем возможности любых других статусов и форматов, если они действительно имеют добавочную стоимость, а заниматься фетишизацией разных статусов, просто "дайте очередной статус" - это лишнее", - пояснил чиновник.
В то же время глава МИД Украины указал, что Украина, Грузия и Молдова продвигаются на пути к тройному союзу в Черноморском регионе.
"Что касается идеи о тройном союзе в Черноморском регионе, я сегодня сказал государственному секретарю Тони Блинкену, что США могут рассчитывать на Украину, как надежного партнера именно в Черноморском регионе и Центральной Европе, это наше пространство существования, это те места, где мы можем делать реальный вклад. И, заверяю вас, что и Украина, и Грузия, и Молдова уже активно двигаются в том направлении. Больше пока не скажу, когда будет результат - все узнают", - сказал Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Это лучше, чем НАТО, где любая кремлевская подстилка, типа мадьяр, может на любое решение наложить вето.
Какое же оно тупое, и как оно стало министромм?
Матфея 18:8,9
1. Япония (защита от Китая и России)
2. Южная Корея (защита от КНДР)
3. Тайвань (защита от Китая)
4. Израиль (помощь, сотрудничество)
По-моему, очень серьёзный статус. Не хуже, чем НАТО. А в нашей ситуации, может, ещё и лучше, т.к. нам надо технику и организацию ВСУ модернизировать...
Статус расширенных возможностей Украины в НАТО, в частности, предполагают:
- повышение совместимость войск,
- улучшение логистики и командных связей, - помощь НАТО Украине в реформах армии,
- более широкий доступ Украины к программам и учения Североатлантического альянса,
- (и даже!) обеспечение безопасности Украины, усиление со стороны НАТО гражданского контроля и демократического надзора в республике (в том числе и за расходованием военного бюджета), а также помощь в борьбе с коррупцией(что интересно, конечно, для "воен.блока").
Так что теоретически уже всё есть. Тут уже "статус именно членства в НАТО" только выше. Но базы и по нынешнему статусу уже потихоньку строятся.
Что ему нужно ручку облабызать Байдену как Пепо Хутину?
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В 2011 году разразился грандиозный скандал. Сотрудница Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГС Екатерина Улитина рассказала всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года в Российской Федерации по документам живого населения числилось 89 миллионов 654 тысячи 325 человек
Втім, з-за наявності зебілів у владі, мабуть, починати такі переговори - це даремна справа...
Ребята,вы агентов кремля,на которых вам уже пальцем не показывают,а тыкают,выгнать не можете! Не говоря о том,чтоб изолировать! У вас в разведке и безопасности открыто работают люди росии!
Какой статус,вам и членства НАТО не дадут! Только партнерство,как дали РФ.
НЕТ в НАТО,и тем более в США идиотов,которые будут через Украину сливать инфу противнику!НУ НЕТ,и все!
Прежде чем войти в приличный дом,почиститесь от расейской грязи!
Дипломатично говоря.
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