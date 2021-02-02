Украина не ведет переговоров о получении статуса особого союзника США вне НАТО, - Кулеба

В настоящее время никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника США вне НАТО не ведется.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эта тема является предметом оживленных переговоров в соцсетях и на разных экспертных форумах. У Украины есть четкая цель, и эта цель - полноценное членство в НАТО, на пути к этому членству надо получить План действий по членству, потому надо двигаться этим путем. Мы не отбрасываем возможности любых других статусов и форматов, если они действительно имеют добавочную стоимость, а заниматься фетишизацией разных статусов, просто "дайте очередной статус" - это лишнее", - пояснил чиновник.

В то же время глава МИД Украины указал, что Украина, Грузия и Молдова продвигаются на пути к тройному союзу в Черноморском регионе.

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"Что касается идеи о тройном союзе в Черноморском регионе, я сегодня сказал государственному секретарю Тони Блинкену, что США могут рассчитывать на Украину, как надежного партнера именно в Черноморском регионе и Центральной Европе, это наше пространство существования, это те места, где мы можем делать реальный вклад. И, заверяю вас, что и Украина, и Грузия, и Молдова уже активно двигаются в том направлении. Больше пока не скажу, когда будет результат - все узнают", - сказал Кулеба.

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