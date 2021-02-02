Из-за конфликта между Тараном и Хомчаком они будут приглашены на заседание Комитета по вопросам обороны, - "слуга народа" Верещук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака пригласят на заседание Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки для выяснения обстоятельств конфликта между ними.
Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Верещук, руководство оборонного ведомства и Генштаба в ближайшее время будет приглашено на заседание профильного парламентского комитета.
"Мы пригласим на комитет и руководство Министерства обороны, и господина Хомчака. И обсудим этот вопрос, снова станем платформой, где мы сможем уладить этот конфликт ", - пообещала депутат.
В свою очередь советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил: "Офис Президента много делает, чтобы примирить этот конфликт, по крайней мере убрать его из публичной сферы, потому что несмотря на неопределенность законодательства генералы, которые подают в суд на министра обороны в стране, в которой особый период и война - это нонсенс абсолютный".
Пожалуйста, подождите...
Відколи Андрій Таран очолив Міністерство оборони, потік тривожних новин від цього відомства не припиняється.
Спершу новопризначений міністр назвав повну адаптацію збройних сил України до стандартів НАТО "амбітною, але недосяжною" метою.
Після цього у міністерстві в досить брутальній формі ліквідували Проєктний офіс реформ при Міноборони (ПОР) - об'єднання цивільних експертів, які вже п'ять років брали активну участь в наближенні українського війська до стандартів НАТО.
Зважаючи на небачену в останні роки закритість нового міністра, тривога експертів та військових наростає.
Адже йтися може не лише про специфічний стиль управління самого Андрія Тарана, а й про значно масштабнішу річ - гальмування або навіть повне згортання інтеграції з НАТО.
Отметим, что Тарана уже пытались снять с должности. Профильный комитет Рады направлял письмо Зеленскому, где выражал недоверие министру обороны. До этого народные депутаты от «Голоса» и «Евросолидарности» также требовали отставки Тарана.
А у украинцев этот вопрос к ЗЕ , МОЖЕТ ИЗ-ЗА МИНИСТРА ОБОРОНЫ И СЕКРЕТАРКИ ЕРМАК?
как еще наши регулярные войска не в местах дислокации???
какой фронт???
какая передовая???
пора отступать???
генералы дырявые....
🤣🤣🤣🤣🤣
Не смешите наши тапки)
И особенно понравилось "приведя в полную боевую готовность украинскую армию".
Ну-ну... Смешно читать про полную боевую готовность)))
Судя по всему Вам капитан Гугл, ничего об этом не рассказал.
И не расскажет.
А выставить там одну-две артиллерийские батареи, - это конечно очень угрожающе.
Вопрос стоял совсем в другом. Не в действиях Кузьмука))))
Для начала, разберитесь в основных понятиях, а потом выступайте с утверждениями.
Факт остаётся фактом-русня остановилась после предупредительного выстрела пушки и поняла,что умоется кровью если сделает дальше попытку вторжения.Это главное и это я подразумевал,шуточно предлагая пригласить кузьмука в качестве "дядьки с ремнём" для неслухов и шалопаев ,"вызванных на корвёр".
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Оборон заказ не выполнен, деньги воруют.... тратят на всякую херню.
Героям Слава !!! Слава Украине!!!