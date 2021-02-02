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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оборона
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Минобороны (8233) Хомчак (250) Верещук (470) Таран Андрей (267) Арестович Алексей (327)

Из-за конфликта между Тараном и Хомчаком они будут приглашены на заседание Комитета по вопросам обороны, - "слуга народа" Верещук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Из-за конфликта между Тараном и Хомчаком они будут приглашены на заседание Комитета по вопросам обороны, -

Министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака пригласят на заседание Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки для выяснения обстоятельств конфликта между ними.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Верещук, руководство оборонного ведомства и Генштаба в ближайшее время будет приглашено на заседание профильного парламентского комитета.

"Мы пригласим на комитет и руководство Министерства обороны, и господина Хомчака. И обсудим этот вопрос, снова станем платформой, где мы сможем уладить этот конфликт ", - пообещала депутат.

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В свою очередь советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил: "Офис Президента много делает, чтобы примирить этот конфликт, по крайней мере убрать его из публичной сферы, потому что несмотря на неопределенность законодательства генералы, которые подают в суд на министра обороны в стране, в которой особый период и война - это нонсенс абсолютный".

Также читайте: "Слуга народа" Верещук об исках генералов ВСУ к Минобороны: "Это позор. Пожалуйста, прекратите это!"

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Неоднозначні заяви та кадрова політика міністра оборони Андрія Тарана викликають занепокоєння експертів та ставлять під сумнів його прихильність до НАТО.
Відколи Андрій Таран очолив Міністерство оборони, потік тривожних новин від цього відомства не припиняється.
Спершу новопризначений міністр назвав повну адаптацію збройних сил України до стандартів НАТО "амбітною, але недосяжною" метою.

Після цього у міністерстві в досить брутальній формі ліквідували Проєктний офіс реформ при Міноборони (ПОР) - об'єднання цивільних експертів, які вже п'ять років брали активну участь в наближенні українського війська до стандартів НАТО.
Зважаючи на небачену в останні роки закритість нового міністра, тривога експертів та військових наростає.
Адже йтися може не лише про специфічний стиль управління самого Андрія Тарана, а й про значно масштабнішу річ - гальмування або навіть повне згортання інтеграції з НАТО.
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02.02.2021 02:42
+9
Гриценко не постеснялся прямым текстом написать, что пора бы уже и главу ведомства поменять, а то он «никакой». Еще и совсем недавно «работал бок о бок с российскими генералами».
Отметим, что Тарана уже пытались снять с должности. Профильный комитет Рады направлял письмо Зеленскому, где выражал недоверие министру обороны. До этого народные депутаты от «Голоса» и «Евросолидарности» также требовали отставки Тарана.
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02.02.2021 02:44
+8
Случайные пассажиры у власти,что тут непонятного...
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02.02.2021 02:45
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Мирить их будете или всё-таки кому-то придётся уйти? А лучше на будущее, всё-таки думать головой, а не попой, прежде, чем назначать на такие посты персонажей, которые отвечают за безопасность целой страны
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02.02.2021 02:35 Ответить
ти М.Попінс радиш думати головою, а не попою?
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02.02.2021 03:27 Ответить
Неоднозначні заяви та кадрова політика міністра оборони Андрія Тарана викликають занепокоєння експертів та ставлять під сумнів його прихильність до НАТО.
Відколи Андрій Таран очолив Міністерство оборони, потік тривожних новин від цього відомства не припиняється.
Спершу новопризначений міністр назвав повну адаптацію збройних сил України до стандартів НАТО "амбітною, але недосяжною" метою.

Після цього у міністерстві в досить брутальній формі ліквідували Проєктний офіс реформ при Міноборони (ПОР) - об'єднання цивільних експертів, які вже п'ять років брали активну участь в наближенні українського війська до стандартів НАТО.
Зважаючи на небачену в останні роки закритість нового міністра, тривога експертів та військових наростає.
Адже йтися може не лише про специфічний стиль управління самого Андрія Тарана, а й про значно масштабнішу річ - гальмування або навіть повне згортання інтеграції з НАТО.
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02.02.2021 02:42 Ответить
І СКІЛЬКИ КООШТІВ ВИТРАТИЛИ НА ПОР ЗА 5 РОКІВ І ЩО ВОНО ЗРОБИЛО.
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02.02.2021 06:07 Ответить
Гриценко не постеснялся прямым текстом написать, что пора бы уже и главу ведомства поменять, а то он «никакой». Еще и совсем недавно «работал бок о бок с российскими генералами».
Отметим, что Тарана уже пытались снять с должности. Профильный комитет Рады направлял письмо Зеленскому, где выражал недоверие министру обороны. До этого народные депутаты от «Голоса» и «Евросолидарности» также требовали отставки Тарана.
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02.02.2021 02:44 Ответить
Знает ли об этом конфликте Верховный Главнокомандующий Зеленский? Должен знать. Впрочем, не исключаю, что Ермак, который лоббировал назначение преданно-послушного Тарана на пост министра обороны, не доложил об этом Зеленскому, - написал Гриценко.
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02.02.2021 02:45 Ответить
ОПЯТЬ ЕРМАК 😀😀😀
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02.02.2021 02:46 Ответить
«Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО?»
А у украинцев этот вопрос к ЗЕ , МОЖЕТ ИЗ-ЗА МИНИСТРА ОБОРОНЫ И СЕКРЕТАРКИ ЕРМАК?
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02.02.2021 02:48 Ответить
Случайные пассажиры у власти,что тут непонятного...
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02.02.2021 02:45 Ответить
Гнати цю випадкову владу потрібно негайно, поки Украіну не здали північному ворогу!
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02.02.2021 03:05 Ответить
я удивлён только одному-
как еще наши регулярные войска не в местах дислокации???
какой фронт???
какая передовая???
пора отступать???
генералы дырявые....
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02.02.2021 03:09 Ответить
вона хто така, (в Попінс) що вирішує проблему "приглашати", чи ні?
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02.02.2021 03:25 Ответить
Как то давно зеленский сказал в шутку что украине пороблено .как ляпнул так и есть.
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02.02.2021 05:19 Ответить
верещук це нова ганя герман 2 манкурти
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02.02.2021 06:04 Ответить
Как говаривал Козьма Прутков: "Зри в корень". Кто назначал этих сизокрылых долбодятлов на должности в министерстве обороны? Может уже давно пора прекратить обсасывать последствия этих гениальных решений, а начать бороться с причиной этого некомпетентного беспредела, этого алогичного античеловеческого и антиконституционного хаоса, который каждый день разрушает государственность Украины и находится уже на стадии готовности к физическому уничтожению украинцев?
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02.02.2021 06:22 Ответить
Найслабкіший ланцюг і найважчий тягар для управління державою є президент України, він же Верховний Головнокомандувач ЗСУ. Багато проблем виникає не тому, що "Україні пороблено", як казав колись Зеленський, а тому, що він, особисто, і його друг Єрмак стали основними збудниками, першопричинами кадрової чехарди в країні. Доки буде діят тандем цієї "солодкої парочки," доти будуть творитися безлади, подібні стосункам Тарана і Хомчака в МО України. Режисером більшості негараздів в управлінні державою беззаперечно став Єрмак. Президенту давно пора схаменуться, прозріти, якщо хочи бути і надалі прездентом. Якось Зеленський, що він є вироком Порошенко - спірне питання, а те, що його особистим вироком став Єрмак, так це однозначно, подальша співпраця з ним - ЗВІНОЧОК, який може стати КОЛОКОЛОМ.
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02.02.2021 06:42 Ответить
СБУшники друг друга убить хотят, хенералы в суд подают....
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02.02.2021 06:45 Ответить
Дурдом! В умовах війни генерали, замість воювати з ворогом, "воюють" між собою бий свій свого, щоб вороги боялися. З такими "вояками" ніяких перемог не здобудеш.
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02.02.2021 06:52 Ответить
Бабу не поделили?
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02.02.2021 07:06 Ответить
Верещук- раздашь им по зонтику, и киздуйте втроём на Ростов.
Из-за конфликта между Тараном и Хомчаком они будут приглашены на заседание Комитета по вопросам обороны, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 8492
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02.02.2021 07:07 Ответить
Эта та Верещук которая требовала от Кличко дизельные троллейбусы заменить на электро?

🤣🤣🤣🤣🤣
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02.02.2021 07:09 Ответить
Их не приглашать надо а гнать обоих ссаными тряпками.
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02.02.2021 07:10 Ответить
Одно рыло начало жрать с половины корыта другого рыла.... Украина? Война? Честь офицера? Только не для этих животных...
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02.02.2021 07:26 Ответить
а ещё нужно туда пригласить экс-министра обороны Кузьмука с крепким солдатским ремнём,чторбы дать мзды этим военным чиновникам и объяснить "на пальцах".как защищать Украину от военных наскоков России...Кузьмук в своё время отбил у Росии охоту захватывать Крым,приведя в полную боевую готовность украинскую армию и поставив на позиции войска первой линии обороны...
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02.02.2021 07:37 Ответить
Кого он там поставил?
Не смешите наши тапки)
И особенно понравилось "приведя в полную боевую готовность украинскую армию".
Ну-ну... Смешно читать про полную боевую готовность)))
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02.02.2021 09:17 Ответить
откройте хронику Тузлы тех времён и проследите действия министра обороны Кузьмука на тот момент.Российские военные уже готовы были по новосозданному перешейку пойти в Крым,но по приказу Кузьмука навстречу была выставлена артиллерия и даже был предупредительный выстрел.Тогда русня поняла,что шутить сней не станут и зальются большой кровью и отступила.история с тузлой и российскими пристройками к ней вернулись на стартовую позицию...прежде чем что-то посмтить.просмотрите тему.."Гугля" вам в руки..)
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02.02.2021 12:59 Ответить
Вы понятие имеете, что такое "войска первой линии обороны"? и что из себя представляет "полная боевая готовность украинской армии"? Что это такое, и с чем его едят?
Судя по всему Вам капитан Гугл, ничего об этом не рассказал.
И не расскажет.
А выставить там одну-две артиллерийские батареи, - это конечно очень угрожающе.
Вопрос стоял совсем в другом. Не в действиях Кузьмука))))
Для начала, разберитесь в основных понятиях, а потом выступайте с утверждениями.
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02.02.2021 14:03 Ответить
я.как и Вы не сидел под столом тогдашнего министра обороны Кузьмука и конечно не знаю насколько полно были готовы к отражению агрессии военные силы Украины.Сужу по региону сопряжения и отмене выходных для офицеров "экстренных подразделений" с проверкой техники...
Факт остаётся фактом-русня остановилась после предупредительного выстрела пушки и поняла,что умоется кровью если сделает дальше попытку вторжения.Это главное и это я подразумевал,шуточно предлагая пригласить кузьмука в качестве "дядьки с ремнём" для неслухов и шалопаев ,"вызванных на корвёр".
.
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02.02.2021 18:34 Ответить
Один воевал с русскими в 2014 году (худо-бедно), второй сотрудничал с русскими в 2014 году.
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02.02.2021 07:41 Ответить
Так уберите этого министра гребаного, совершенно очевидно что это выпердыш ещё совковой армии для которого НАТО агрессивный блок с сапогом
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02.02.2021 07:41 Ответить
Из-за конфликта между Тараном и Хомчаком они будут приглашены на заседание Комитета по вопросам обороны, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 9884
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02.02.2021 07:51 Ответить
Молодці, генерали!
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02.02.2021 07:45 Ответить
При таких взаємовідносинах, які впливають на обороноздатність військ та забеспечення ЗСУ новою технікою та технологіями, а також розділяють особовий склад армії, примирення цих осіб, які ненавидят один-одного небезпечне. Тому, майбутні дії оборонного Комітету ВРУ з примирення вказаних осіб, АБОЗ "АНТИМАФІЯ" вважає недоцільним. Єдинне, що Комітет може зробити - це запропонувати обом написати рапорти про звільнення із займаємих посад, а Верховному головнокомандуючому - Президенту України негайно вирішити вже давно назріле таке питання. В Україні, на даний час, є багато генералів, які за розумовими здібностями, за військовою освітою, за стратегічно-оперативною підготовкою та практичним досвідом стоять вище за вказаних осіб, які просто влаштовують безвольних та некомпетентних представників Банкової, 11.
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02.02.2021 07:51 Ответить
Это уровень, где их будут всенародно, мирить.
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02.02.2021 07:52 Ответить
Им просто нужно сказать кто из них главнее.....Кто выше по должности - и конфликта больше не будет....
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02.02.2021 08:21 Ответить
Два пацана -верхівка украінськоі арміі не поділили владу. Про яку там обоорону держави може йти мова при таких негідниках? Котрогось з них не просто треба гнати, а відкривати карну справу. Який з Хомчака командуючий, якщо він , як заєць петляв по лісопосадках, втікаючи з -під Іловайська?
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02.02.2021 08:27 Ответить
Що робить в комітеті по обороні це жахіття верещук ? Мабуть і риги там присутні .
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02.02.2021 08:47 Ответить
Ну і що, що скандал, ну і що, що бедлам? Зато весело і по-приколу, пілять! Правда ж, зебіли? Ви ж саме це хотіли? Ну то й жеріть, падли.
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02.02.2021 08:51 Ответить
Я больше балдею от судий, чем от генералов.
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02.02.2021 08:58 Ответить
Подвиги не поделили...
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02.02.2021 09:19 Ответить
Гнать взашей обоих,нашли время собачиться.Хотите повторения 14 г.? Через конфлікт між Тараном і Хомчаком вони будуть запрошені на засідання Комітету з питань оборони, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 528
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02.02.2021 10:36 Ответить
Тарана давно пора к стенке поставить, за то что делает в Армии.
Оборон заказ не выполнен, деньги воруют.... тратят на всякую херню.

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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02.02.2021 12:54 Ответить
Выгнать их обоих к херам !! И сразу всё устаканится!! Один дезертир, другой вор!! Нам такие министры и командующие не нужны!!
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02.02.2021 13:59 Ответить
 
 