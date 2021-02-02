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Каждый взрослый житель Германии сможет вакцинироваться от коронавируса до конца лета, - Меркель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Каждый взрослый житель Германии сможет вакцинироваться от коронавируса до конца лета, - Меркель

Все взрослое население Германии получит возможность вакцинироваться от коронавируса до конца третьего квартала 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы обещаем, что до конца третьего квартала, то есть, до конца лета, мы предложим привиться каждому гражданину, и мы обещание сдержим", - сказала она журналистам после встречи с региональным руководством, представителями фармацевтических компаний и Еврокомиссии.

Канцлер добавила, что это произойдет даже в том случае, если вакцины от Johnson & Johnson и CureVac, которые до сих пор не одобрены медицинским регулятором Евросоюза - Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), не появятся на рынке ЕС.

Она сделала это заявление в ответ на критику, что этот процесс в стране идет слишком медленно и Германия значительно отстает с вакцинацией от Британии, США и Израиля.

Канцлер пояснила, что ЕМА придерживаются принципа тщательного изучения препаратов перед его одобрением, а не экстренной выдачи разрешений.

"В некоторых моментах этот путь был медленнее, но я думаю, что на это были веские причины", - отметила Меркель.

Как сообщают СМИ, выступая перед журналистами вместе с Меркель мэр Берлина Михаэль Мюллер признал, что "в первом квартале текущего года ситуация будет оставаться напряженной".

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Как накануне сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, правительство ФРГ уже сделало заказ на вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы иметь запас для сохранения иммунитета населения против вариантов COVID-19.

"Сейчас мы фактически заказываем дополнительные вакцины на 2022 год, чтобы хотя бы некоторые из них были под рукой", - сказал он, общаясь онлайн с медработниками.

Шпан отметил, что "никто не знает, понадобится ли нам это".

По его словам, "производственные мощности сейчас расширяются, мы заказываем вакцины в качестве меры предосторожности".

Министр признал, что "начало кампании вакцинации было трудным", но сказал, что основные поставщики вакцин - Moderna, Pfizer и AstraZeneca - обязались доставить следующие 5 млн доз в Германию к 22 февраля.

Ранее AstraZeneca заявила, что сократит поставки препарата в ЕС на 67% в первом квартале текущего года, поскольку связана соглашением с Великобританией, заключенным на два месяца раньше, чем с ЕС. Поставки вакцины Pfizer также задерживаются.
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Вобщем пропетлять не удастся.
Всех уколят!)
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02.02.2021 07:28 Ответить
Ну подумаешь укол, ну укол, ну укол.
Укололся и пошол, и пошол, и пошол.
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02.02.2021 07:49 Ответить
а после лета не каждый уже сможет ?
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02.02.2021 07:52 Ответить
Берегитесь, тевтоны: в Париже особый ковид лютует, у него активность с 6 вечера возрастает, и потому в Париже комендантский час с 6 часов вечера, а не с 8 часов, как, например, было в Мельбурне, Австралия.
Смотрите, как бы к вам в Германию от галлов не нанесло...
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02.02.2021 07:56 Ответить
И как там с заболеваемостью ковидом в Мельбурне?
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02.02.2021 10:38 Ответить
С какой целью интересуешься?
Австралия - это остров, отгородились от всех - и нет у нас никакого ковида.
Бывай, рептилоидный Кожен дорослий мешканець Німеччини зможе вакцинуватися проти коронавірусу до кінця літа, - Меркель - Цензор.НЕТ 6885
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02.02.2021 12:28 Ответить
Постой, мы тебе чип от электрогитарной педали в бошку вставим! По версии антиваксеров рептилоиды - именно такие...
COVID conspiracy theorists think a guitar pedal diagram is really for a secretive 5G chip in the vaccines
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02.02.2021 12:54 Ответить
Себе вставь чип от Маска, разве ты не макака? Кожен дорослий мешканець Німеччини зможе вакцинуватися проти коронавірусу до кінця літа, - Меркель - Цензор.НЕТ 3519
А в Австралию вам ход закрыт, и "хорошего настроения" (С) Кожен дорослий мешканець Німеччини зможе вакцинуватися проти коронавірусу до кінця літа, - Меркель - Цензор.НЕТ 2884
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02.02.2021 14:51 Ответить
Пригорает у тебя, болезный?
Ты не уходи от вопроса, ты ответь, болезный: почему ковид в Париже лютует после 6 вечера,а в Мельбурне лютовал после 8 только?

Вы же понимаете, что вас таки повесят?
Ведь вы же - понимаете?
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02.02.2021 14:52 Ответить
А как дела у победителей?
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02.02.2021 09:58 Ответить
А у нас Бубочка экономить будет. Вакцина денег стоит, а наши жизни бесплатные...
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02.02.2021 11:24 Ответить
 
 