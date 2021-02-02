Каждый взрослый житель Германии сможет вакцинироваться от коронавируса до конца лета, - Меркель
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Все взрослое население Германии получит возможность вакцинироваться от коронавируса до конца третьего квартала 2021 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Мы обещаем, что до конца третьего квартала, то есть, до конца лета, мы предложим привиться каждому гражданину, и мы обещание сдержим", - сказала она журналистам после встречи с региональным руководством, представителями фармацевтических компаний и Еврокомиссии.
Канцлер добавила, что это произойдет даже в том случае, если вакцины от Johnson & Johnson и CureVac, которые до сих пор не одобрены медицинским регулятором Евросоюза - Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), не появятся на рынке ЕС.
Она сделала это заявление в ответ на критику, что этот процесс в стране идет слишком медленно и Германия значительно отстает с вакцинацией от Британии, США и Израиля.
Канцлер пояснила, что ЕМА придерживаются принципа тщательного изучения препаратов перед его одобрением, а не экстренной выдачи разрешений.
"В некоторых моментах этот путь был медленнее, но я думаю, что на это были веские причины", - отметила Меркель.
Как сообщают СМИ, выступая перед журналистами вместе с Меркель мэр Берлина Михаэль Мюллер признал, что "в первом квартале текущего года ситуация будет оставаться напряженной".
Как накануне сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, правительство ФРГ уже сделало заказ на вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы иметь запас для сохранения иммунитета населения против вариантов COVID-19.
"Сейчас мы фактически заказываем дополнительные вакцины на 2022 год, чтобы хотя бы некоторые из них были под рукой", - сказал он, общаясь онлайн с медработниками.
Шпан отметил, что "никто не знает, понадобится ли нам это".
По его словам, "производственные мощности сейчас расширяются, мы заказываем вакцины в качестве меры предосторожности".
Министр признал, что "начало кампании вакцинации было трудным", но сказал, что основные поставщики вакцин - Moderna, Pfizer и AstraZeneca - обязались доставить следующие 5 млн доз в Германию к 22 февраля.
Ранее AstraZeneca заявила, что сократит поставки препарата в ЕС на 67% в первом квартале текущего года, поскольку связана соглашением с Великобританией, заключенным на два месяца раньше, чем с ЕС. Поставки вакцины Pfizer также задерживаются.
Пожалуйста, подождите...
Всех уколят!)
Укололся и пошол, и пошол, и пошол.
Смотрите, как бы к вам в Германию от галлов не нанесло...
Австралия - это остров, отгородились от всех - и нет у нас никакого ковида.
Бывай, рептилоидный
COVID conspiracy theorists think a guitar pedal diagram is really for a secretive 5G chip in the vaccines
А в Австралию вам ход закрыт, и "хорошего настроения" (С)
Ты не уходи от вопроса, ты ответь, болезный: почему ковид в Париже лютует после 6 вечера,а в Мельбурне лютовал после 8 только?
Вы же понимаете, что вас таки повесят?
Ведь вы же - понимаете?
В Австралии среди антипрививочников началась паника после того, как в правительстве заявили, что в случае получения вакцины от коронавируса прививки должны получить все граждане. В ответ на негативную реакцию со стороны людей, которые опасаются вакцин Исследование: около 800 человек по всему миру скончались из-за дезинформации, связанной с COVID-19 , премьер-министр попытался объяснить, что в стране нет обязательных прививок, но это не помогло.
Комендантский час каждая страна вводит исходя из пиковой заполненности улиц своих городов. Скорей всего, эти часы в Мельбурне и в Париже не совпадают.
А повесят антипрививочники только лапшу на уши, да и то друг другу.