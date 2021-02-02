Госдепартамент США: Украине важно сохранить прогресс в реформах и в борьбе с коррупцией
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США продолжают сохранять двухпартийную поддержку Украине и акцентируют на дальнейшей реализации реформ, направленных на искоренение коррупции, а также построении правового и экономически развитого государства.
Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США по результатам разговора его руководителя Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Госсекретарь сделал акцент на мощной двухпартийной поддержке Украины, а также на приоритете, который США уделяют суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям", - отмечается в сообщении.
Глава Госдепартамента также заверил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине экономическую и военную помощь.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность сохранения для Украины прогресса в борьбе с коррупцией и обеспечения верховенства права и экономических реформ, что укрепит украинские институты и обеспечит светлое и процветающее будущее для всех украинцев", - подчеркивают в Госдепе.
Кроме того, отмечается, что главы дипломатических ведомств обсудили усилия, которые Украина прилагает в борьбе с COVID-19, а также дипломатические шаги Киева относительно ситуации на Донбассе и в Крыму.
Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник провел первую телефонную беседу с новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
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17 ч. ·
ПРО ГЛИБОКУ СТУРБОВАНІСТЬ.
Прилетів, значить, Шойгу в М'янму з офіційним візитом. Заявив, що "Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы" (с). А сьогодні зранку розплющуєш очі, гульк - а в М'янмі військовий переворот, країною керує якийсь ґенерал, президентку, Нобелівську лауреатку Аун Сан Су Чжі (про яку Люк Бессон зняв 2011 фільм "Леді", вона очолює демократичну партію, що восени перемогла на виборах) - заарештовано, оголошено надзвичайний стан терміном на рік (!!!), Захід висловлює глибоку стурбованість... Ось, значить, чого прилітав - ось яка "активізація військового співробітництва з Росією" малася на увазі!
Я небагато знаю про М'янму (для себе досі її Бірмою називаю!), але мені рішуче й категорично не подобається цей сценарій. Бо неважко здогадатися, де саме Росія найдужче зацікавлена його повторити. При всій моїй відразі до 95-го Кварталу в ролі "української влади", відчуття, що вся ця блазенада призначена тільки "для розігріву", для "дестабілізації" за Безменовим-Шуманом - для підготовчого демонтажу наших держ. інституцій під уже пряме, надалі, управління ФСБ Україною, - останнім часом перетворилося в мене на реальну "діп консерн". І, на жаль, я не бачу ніяких стримуючих важелів, що могли б убезпечити нас від сценарію фсбшного перевороту. (Спеціально погортала новини: всі укр. аналітики й далі дружно обговорюють інтерв'ю Зеленського - як ті персонажі "Конотопської відьми", котрі лупцювали зв'язане поліно, поки Явдоха Зубиха, що "відвела їм очі", дивилася збоку й реготалась...)
Дуже сподіваюся, що це тільки я не бачу - а такі важелі все ж існують: що над захистом держави, попри вже продавлену заміну Конституції "законом про референдум", хтось у ці дні все-таки думає, - і що ми вкотре зуміємо, як і в 2014-му, пройти над прірвою по вузенькій кладочці.
Боже, храни Україну.
Какие реформы???
Мафія перетворює дуже розвинену в минулому країну в країну третього сорту, якщо не гірше (((
Мафію геть!!! Якщо ми не подолаємо мафію, то через десяток років тут буде на 100% бананова республіка з хворим нечисленним населенням в якого не буде свого нічого; ні науки, ні промисловості.
Венеціанка: Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою - DW
Ну то що, факти будуть? Чи обійдетесь якимись вашими "спогадами"?
"Україна у 2019 році втратила два бали в рейтингу сприйняття корупції у порівнянні з 2018 роком" https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/23/7238184/
Піраміда потреб Зеленського:
Пісять
Какать
В НАТО
Пожалели и вместо того чтобы просто повесить ввели казнокраду смертельную инъекцию.
А наши проклятые мафиози гуляют хоть бы хны.