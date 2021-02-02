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Госдепартамент США: Украине важно сохранить прогресс в реформах и в борьбе с коррупцией

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Госдепартамент США: Украине важно сохранить прогресс в реформах и в борьбе с коррупцией

США продолжают сохранять двухпартийную поддержку Украине и акцентируют на дальнейшей реализации реформ, направленных на искоренение коррупции, а также построении правового и экономически развитого государства.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США по результатам разговора его руководителя Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Госсекретарь сделал акцент на мощной двухпартийной поддержке Украины, а также на приоритете, который США уделяют суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям", - отмечается в сообщении.

Глава Госдепартамента также заверил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине экономическую и военную помощь.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность сохранения для Украины прогресса в борьбе с коррупцией и обеспечения верховенства права и экономических реформ, что укрепит украинские институты и обеспечит светлое и процветающее будущее для всех украинцев", - подчеркивают в Госдепе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба поговорил с Блинкеном: в наших отношениях начинается новый день

Кроме того, отмечается, что главы дипломатических ведомств обсудили усилия, которые Украина прилагает в борьбе с COVID-19, а также дипломатические шаги Киева относительно ситуации на Донбассе и в Крыму.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник провел первую телефонную беседу с новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
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Топ комментарии
+5
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
17 ч. ·

ПРО ГЛИБОКУ СТУРБОВАНІСТЬ.
Прилетів, значить, Шойгу в М'янму з офіційним візитом. Заявив, що "Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы" (с). А сьогодні зранку розплющуєш очі, гульк - а в М'янмі військовий переворот, країною керує якийсь ґенерал, президентку, Нобелівську лауреатку Аун Сан Су Чжі (про яку Люк Бессон зняв 2011 фільм "Леді", вона очолює демократичну партію, що восени перемогла на виборах) - заарештовано, оголошено надзвичайний стан терміном на рік (!!!), Захід висловлює глибоку стурбованість... Ось, значить, чого прилітав - ось яка "активізація військового співробітництва з Росією" малася на увазі!

Я небагато знаю про М'янму (для себе досі її Бірмою називаю!), але мені рішуче й категорично не подобається цей сценарій. Бо неважко здогадатися, де саме Росія найдужче зацікавлена його повторити. При всій моїй відразі до 95-го Кварталу в ролі "української влади", відчуття, що вся ця блазенада призначена тільки "для розігріву", для "дестабілізації" за Безменовим-Шуманом - для підготовчого демонтажу наших держ. інституцій під уже пряме, надалі, управління ФСБ Україною, - останнім часом перетворилося в мене на реальну "діп консерн". І, на жаль, я не бачу ніяких стримуючих важелів, що могли б убезпечити нас від сценарію фсбшного перевороту. (Спеціально погортала новини: всі укр. аналітики й далі дружно обговорюють інтерв'ю Зеленського - як ті персонажі "Конотопської відьми", котрі лупцювали зв'язане поліно, поки Явдоха Зубиха, що "відвела їм очі", дивилася збоку й реготалась...)
Дуже сподіваюся, що це тільки я не бачу - а такі важелі все ж існують: що над захистом держави, попри вже продавлену заміну Конституції "законом про референдум", хтось у ці дні все-таки думає, - і що ми вкотре зуміємо, як і в 2014-му, пройти над прірвою по вузенькій кладочці.
Боже, храни Україну.
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02.02.2021 07:34
+5
Так чи і накше, Днєпр, вона права.
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02.02.2021 07:45
+5
конечно, интересно... прогресс еще даже не начинался, а его уже надо сохранить... прямо таки как у Черномырдина - никогда такого не было - и вот опять, неизвестно как, но так неожиданно...
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02.02.2021 08:03
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Тобто ніхто нічого відкрито казати не хоче, дипломатія.
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02.02.2021 07:29 Ответить
Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков террористического Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Госдеп и 46-й Президент США не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на дряхлеющего Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок может стать строительство военных баз НАТО в Очакове, Бердянске и в порту Южном, а тажке эмбарго на покупку российских углеводородов.
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02.02.2021 14:31 Ответить
Я цю маячню 7 років слухаю, остогидло.
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02.02.2021 14:38 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
17 ч. ·

ПРО ГЛИБОКУ СТУРБОВАНІСТЬ.
Прилетів, значить, Шойгу в М'янму з офіційним візитом. Заявив, що "Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы" (с). А сьогодні зранку розплющуєш очі, гульк - а в М'янмі військовий переворот, країною керує якийсь ґенерал, президентку, Нобелівську лауреатку Аун Сан Су Чжі (про яку Люк Бессон зняв 2011 фільм "Леді", вона очолює демократичну партію, що восени перемогла на виборах) - заарештовано, оголошено надзвичайний стан терміном на рік (!!!), Захід висловлює глибоку стурбованість... Ось, значить, чого прилітав - ось яка "активізація військового співробітництва з Росією" малася на увазі!

Я небагато знаю про М'янму (для себе досі її Бірмою називаю!), але мені рішуче й категорично не подобається цей сценарій. Бо неважко здогадатися, де саме Росія найдужче зацікавлена його повторити. При всій моїй відразі до 95-го Кварталу в ролі "української влади", відчуття, що вся ця блазенада призначена тільки "для розігріву", для "дестабілізації" за Безменовим-Шуманом - для підготовчого демонтажу наших держ. інституцій під уже пряме, надалі, управління ФСБ Україною, - останнім часом перетворилося в мене на реальну "діп консерн". І, на жаль, я не бачу ніяких стримуючих важелів, що могли б убезпечити нас від сценарію фсбшного перевороту. (Спеціально погортала новини: всі укр. аналітики й далі дружно обговорюють інтерв'ю Зеленського - як ті персонажі "Конотопської відьми", котрі лупцювали зв'язане поліно, поки Явдоха Зубиха, що "відвела їм очі", дивилася збоку й реготалась...)
Дуже сподіваюся, що це тільки я не бачу - а такі важелі все ж існують: що над захистом держави, попри вже продавлену заміну Конституції "законом про референдум", хтось у ці дні все-таки думає, - і що ми вкотре зуміємо, як і в 2014-му, пройти над прірвою по вузенькій кладочці.
Боже, храни Україну.
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02.02.2021 07:34 Ответить
Забагата в жіночки уява- про теорії змов перечитала. Та й порівняння України з М'янмою само по собі притягнуте за вуха.
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02.02.2021 07:39 Ответить
Так чи і накше, Днєпр, вона права.
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02.02.2021 07:45 Ответить
Тобі парабелум таки прокрутили, як я бачу.
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02.02.2021 07:53 Ответить
Веди себе культурно, Льоня.
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02.02.2021 07:54 Ответить
Ну хоч не Джамал. Вже зранку стаканюру хряснув?
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02.02.2021 08:01 Ответить
Не суди про людей по собі.
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02.02.2021 12:06 Ответить
Цел я поплутав до кого звертаюся? Закусюй.
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02.02.2021 12:14 Ответить
А за що тебе вигнали з форуму, Днєпр?
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02.02.2021 12:26 Ответить
Прикалываетесь
Какие реформы???
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02.02.2021 07:56 Ответить
Ті, які Шабунін за американські гранти контролює.
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02.02.2021 07:59 Ответить
конечно, интересно... прогресс еще даже не начинался, а его уже надо сохранить... прямо таки как у Черномырдина - никогда такого не было - и вот опять, неизвестно как, но так неожиданно...
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02.02.2021 08:03 Ответить
В кожного свої авторитети, яких цитують.
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02.02.2021 08:05 Ответить
І дійсно- звідки "америкосам" бути розумними... Так, пацак?
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02.02.2021 08:13 Ответить
Ну і чим це відрізняється від глибокого занепокоєння гейропи?
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02.02.2021 08:24 Ответить
Так держать, квартал 95! Молодцы! Не останавливайтесь. проводите рехформы дальше и смелее! Снимайте видосики и для Госдепа!
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02.02.2021 08:30 Ответить
о чем речь? о каких реформах? подковерные интриги олигархов, немалая часть из которых играет на стороне паРашы - это нихрена не реформы. а о "украинском политике" даже и вспоминать не хочется (мертвячук, если кто не догадался).
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02.02.2021 08:47 Ответить
В США захватила власть самая коррумпированная группировка, во главе со старым деменционным джо в качестве марионетки, а теперь они тут что то про какие то реформы в других странах. На самом деле им не до реформ, это уже вонь по инерции. У демократов сейчас задачка поважнее - закрепиться у власти навсегда, по типу диктаторских режимов рф и беларуси и прочих африканских стран, так что им не до демократии в других странах. Теперь будет тонна пустых бесконечных заявлений без каких-либо дальнейших действий.
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02.02.2021 08:52 Ответить
Интересно, откуда они возьмут деньги чтобы навсегда усидеть у власти ? С таким чудовищным долгом, они могут только печатать пустые бумажки, раскручивая инфляцию.
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02.02.2021 09:14 Ответить
Долг то в долларах, просто происходит тотальная деиндустриализация США в пользу китая, Трамп пытался это остановить. Сейчас будут повышать налоги и продолжать печатать деньги, затем путь китая - отъем частной собственности и частичная их национализация, параллельно расправятся со второй поправкой к конституции, с первой уже вопрос почти решили.
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02.02.2021 09:23 Ответить
Короче, целенаправленно убивают Америку. Собственно, демы просто перестали скрывать свои истинные цели: они - китайские агенты.
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02.02.2021 09:25 Ответить
хорошая трава, де брали?
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02.02.2021 09:28 Ответить
Закончилась уже.
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02.02.2021 09:35 Ответить
У зели)))) он щас на коксе)))) против Никарагуа санкции ввёл)))
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02.02.2021 16:18 Ответить
закрути новую если закончилась и затянись покруче . а то экономика сша упадет ниже бензоколонки *****
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02.02.2021 17:17 Ответить
Ниже, конечно, не упадет, но тенденция нехорошая и очень быстрая, изучите проблему, она есть.
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02.02.2021 21:03 Ответить
Борьба с коррупцией - это как борьба с ковидом: борьба есть, результатов нет.
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02.02.2021 09:13 Ответить
Про який прогрес може йти мова коли діюча влада деградує не по днях а по годинах.Що не публікація або якась заява то більша брехня.
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02.02.2021 09:21 Ответить
Ми мабуть єдина країна в світі де реформи означають подальше руйнування та розкрадання мафією десятиліттями напрацьованих народних здобутків в науці, в медицині, в освіті в промисловості, руйнування народного надбання, заводів і фабрик, флоту, армії і т.д.
Мафія перетворює дуже розвинену в минулому країну в країну третього сорту, якщо не гірше (((
Мафію геть!!! Якщо ми не подолаємо мафію, то через десяток років тут буде на 100% бананова республіка з хворим нечисленним населенням в якого не буде свого нічого; ні науки, ні промисловості.
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02.02.2021 09:29 Ответить
З 2019 року влада очолює корупцію. Про реформи і говорити не варто, сама руйнація.
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02.02.2021 09:36 Ответить
А хто очолював корупцію з 2014 року?
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02.02.2021 10:14 Ответить
Хто?
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02.02.2021 17:59 Ответить
Хрін в мальдівському пальто!
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02.02.2021 22:14 Ответить
Та ви шо? І факти приведете?
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02.02.2021 22:27 Ответить
Рішення "реформованих" судів пам,ятаєш? Ото тобі главний хвакт!
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03.02.2021 05:02 Ответить
Пам'ятаю.
Венеціанка: Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою - DW
Ну то що, факти будуть? Чи обійдетесь якимись вашими "спогадами"?
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03.02.2021 10:06 Ответить
Та ти що? А ось до 2019 все було збс?
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02.02.2021 17:15 Ответить
З 2014 до 2019 рівень корупції зменшувався. З 2019 зріс.
"Україна у 2019 році втратила два бали в рейтингу сприйняття корупції у порівнянні з 2018 роком" https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/23/7238184/
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02.02.2021 18:02 Ответить
Ти газети читаєш,чи живеш реальним життям?
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02.02.2021 22:21 Ответить
Я вірю фактам, а не вашим забаганкам та беніним побрехенькам.
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02.02.2021 22:29 Ответить
Ти ще скажи,що ніколи хабарів не давав...😂 Давай,дуй вже спати,віруючий. Нехай тобі твій Порох на Галапагосах присниться.Хоч море побачиш!
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03.02.2021 05:00 Ответить
Я бачу що у вас проблеми з реальним життям. Ваше життя це медіа- фуфловкиди. Жри.Те, не обляпайтесь. Держдепартамент США: Україні важливо зберегти прогрес у реформах і в боротьбі з корупцією - Цензор.НЕТ 4265
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03.02.2021 10:11 Ответить
А що є якийсь прогрес? Хоч один приклад наведіть.
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02.02.2021 10:13 Ответить
Украине важно сохранить прогресс в реформах и в борьбе с коррупцией, - Госдепартамент США. Вот пример лукавой дипломатии и комплиментарности: See No Evil, Hear No Evil / «Не вижу зла, не слышу зла, а по-нашему Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу... с необходимой откровенностью. Вот несокрушимая сила "дипломатии" Важно сохранить прогресс в реформах и в борьбе с коррупцией ? Разве можно сохранить то чего нет? В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками. БОЛЬШОЕ ОТКРІТИЕ! Наверное все уверены что в НАК НафтоГаз Украины, или Укрзалізниці, или.... и далее везде не функционируют "картели", руководящие самыми большими закупками? КАРТЕЛИ! А в судах.... и далее везде? https://censor.net/ru/news/3245268/v_sisteme_ukravtodora_funktsioniruet_kartel_rukovodyaschiyi_samymi_bo
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02.02.2021 10:53 Ответить
"сохранить прогресс" - это очень смешно....
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02.02.2021 11:05 Ответить
***
Піраміда потреб Зеленського:
Пісять
Какать
В НАТО
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02.02.2021 11:06 Ответить
малоПИД,,,роский,бенин, нарко-Дурак со своим подконтрольным Сбродом и реформы понятия не совместимые!!!
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02.02.2021 11:12 Ответить
Когда разница от повышения тарифов на электроэнергию идет в частный карман Ахметова и Коломойского, а субсидии за это повышение из гос. бюджета, то всем понятно что Шмыгаль и Зеленский возглавляют эту коррупцию, при этом Зеленский еще эти и гордится выступая по телевизору как он лихо все разрулил радея за украинцев
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02.02.2021 12:01 Ответить
пока олигархи есть в стране, до тех пор и коррупция будет!!!
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02.02.2021 12:04 Ответить
Реформа от США- чтобы нас стало 10 000 000 народонаселения ,а тогда и коррупция сама собой пропадёт)))
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02.02.2021 13:01 Ответить
ЯКИЙ ПРОГРЕС?! ЯКІ РЕФОРМИ?! Про що тут йде мова?
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02.02.2021 13:09 Ответить
Олигархи будут просто и дальше выводить капитал за границу и во все больших размерах. И хотя при этом есть риск ареста этих капиталов.- но им просто некуда еще прятать /хранить . И хотя персональные западные санкции на наших олигархов это оружие просто невероятной силы, .....но Запад получает огромную прибыль от коррупции в странах второго и третьего сорта и не очень хочет ее ограничивать.Ведь он пользуется этими деньгами как просто депозитом .То есть - лицемерно заставляет /рекомендует всякие НАБУ -шмабу. агенции . спецсуды и прочую чепуху .для видимости борьбы с коррупцией . ....но на самом деле Западу абсолютно не выгодна эта борьба . .. ведь именно через олигархов они и грабят эти страны. А если вспомнить то и просто воровством --например все капиталы Кадаффи. Хусейна . Пахлеви и кучи других деятелей . прятавших свое " майно "в западных банках.
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02.02.2021 13:10 Ответить
Пример- Лазаренко))))
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02.02.2021 16:19 Ответить
естественно
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02.02.2021 18:16 Ответить
Сіе неможливо Україна і боротьба з корупціею , це всерівно шо баран і зорі.
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02.02.2021 13:56 Ответить
США важно ответить за будапештский меморандум, который они подписали изъяв у Украины возможности обороняться самостоятельно. И ответить не базаром и глубокой обеспокоенностью, а непосредственной силой
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02.02.2021 17:14 Ответить
Меморандум . с юридической стороны . даже не международный договор ..это по сути пустая бумажка -напоминание . что то типа пагаварили и подписали .чтобы комуняке Кравчуку можно было что то дома сказать - " -ось дывиця . е цыдулька " . Льоня как был иудой -междуструйками с партбилетом таким и остался . ..типичный приспособленец карьерист .
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02.02.2021 18:27 Ответить
коли був підписаний той меморандум штати взагалі вважали Україну сателітом московії..
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02.02.2021 22:03 Ответить
А тем временем китайцы 29 января казнили бывшего главу крупнейшей в стране компании по управлению активами China Huarong Лая Сяоминя.

Пожалели и вместо того чтобы просто повесить ввели казнокраду смертельную инъекцию.
А наши проклятые мафиози гуляют хоть бы хны.
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02.02.2021 18:01 Ответить
Там на подходе новые казни--группа товарищей попалась на фальсификате вакцины от КОВИДА -- просто разливали физраствор в фирменные пузырьки ...и успели "произвести " и пустить в продажу много такой "вакцины" ."Не удивлюсь что окажется подобное появится в Украине .
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02.02.2021 18:35 Ответить
Как можно сохранить то, чего нет?
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02.02.2021 20:44 Ответить
Беня по главе борьбы с коррупцией.
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02.02.2021 22:00 Ответить
 
 