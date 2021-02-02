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Враг за сутки 5 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки 5 раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 1 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов. Возле населенного пункта Пищевик оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку от Новомихайловки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станковой противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Пивденного.

"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 5 раз нарушил режим тишины на Донбассе, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб ОС 01
Враг за сутки 5 раз нарушил режим тишины на Донбассе, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб ОС 02
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Ну, головне що перемир'я не порушене....
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02.02.2021 07:43 Ответить
https://gazetavv.com/news/world/1612198523-sbezhal-ot-utilizatsii-po-yaponskomu-moryu-puteshestvuet-rossiyskiy.html
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02.02.2021 07:46 Ответить
 
 