Враг за сутки 5 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 1 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, в пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов. Возле населенного пункта Пищевик оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку от Новомихайловки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станковой противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Пивденного.
"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами", - добавили в пресс-центре ОС.
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