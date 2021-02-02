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Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,2 млн, заражений уже более 103,9 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,2 млн, заражений уже более 103,9 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 2 февраля в мире зарегистрировали 392 565 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 210 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 103 934 810 случаев инфицирования, из них 392 565 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 247 755 человек, из них 9 210 за минувшие сутки.

Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,2 млн, заражений уже более 103,9 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 75,7 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: глава ВОЗ Гебрейесус заявил о возможности контролировать пандемию

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,2 млн, заражений уже более 103,9 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 30-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13.
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А у нас все менше. Патамушта Вава майстер боротьби з ковідом. Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,2 млн, заражений уже более 103,9 млн - Цензор.НЕТ 7581
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02.02.2021 08:01 Ответить
Так у всьому світі третій тиждень захворюваність іде на спад.
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02.02.2021 08:08 Ответить
Шкода людей. Якби школи були на дистанційному навчанні, то померлих було б в рази менше.
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02.02.2021 08:19 Ответить
"Элиткам" некуда отступать. Они должны эту дохлую ковидную крысу тащить и дальше, т.к. знают что давно переступили через Нюрнбергские протоколы, отобрав у населения базовые гражданские права. Если они сделают хоть шаг назад, их просто повесят. Как сейчас в Голландии идёт революция.
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02.02.2021 08:51 Ответить
Блін ! Заберіть оту нову картинку про COVID-19 Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,2 млн, заражень уже понад 103,9 млн - Цензор.НЕТ 904
Крім напису - вона зовсім про інше !
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02.02.2021 10:44 Ответить
 
 