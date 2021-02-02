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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек

По состоянию на вторник, 2 февраля, выявлены еще 2 394 новых случая коронавируса COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"2 394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 2 февраля 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 213 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек 03госпитализированы - 833 человека;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек 03летальных случаев - 156;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек 03выздоровели - 11 457 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 31 620 (в том числе методом ПЦР - 16 589, методом ИФА - 15 031).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,2 млн, заражений уже более 103,9 млн. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек 08заболели - 1 223 879 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек 08выздоровели - 1 035 372 лица;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек 08летальных случаев - 22 924;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6 274 464.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек 13
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Топ комментарии
+3
"То тарелками пугают, дескать, подлые, летают.
То у них руины лают, то собаки говорят"
В.С. Висоцький. Геній.
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02.02.2021 08:25
+1
Наша знайома захворіла ще в жовтні, але позбутись пневмонії не може і по нині.
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02.02.2021 09:03
+1
Бо нас обдурюють.
Проводять імунізацію природнім шляхом, так би мовити.
Зараз дзвонить хворий на корону до лікаря - вони йому говорять - якщо є температура, приймайте парацетамол )
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02.02.2021 09:11
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Чудовий результат карантину на новорічні свята.
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02.02.2021 08:16 Ответить
Из 7(семи) первых утренних новостей- 4(четыре) посвящены барановирусу. Более 50%, однако! Это шоп не расслаблялись, да? За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек - Цензор.НЕТ 4688
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02.02.2021 08:16 Ответить
Це тепер така нова реальність.
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02.02.2021 08:18 Ответить
Точно! Вон, вылезла восьмая новость. И что вы думаете- она тоже посвящена барановирусу! За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 156 человек, выявлены 2 394 новых случая, выздоровели 11 457 человек - Цензор.НЕТ 4415 Итого 5 из 8(восьми)! То ли ещё будет!
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02.02.2021 08:22 Ответить
"То тарелками пугают, дескать, подлые, летают.
То у них руины лают, то собаки говорят"
В.С. Висоцький. Геній.
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02.02.2021 08:25 Ответить
Для кого новость, а для кого и пройденый этап.
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02.02.2021 08:27 Ответить
Наверное есть смысл не расслабляться, раз нет вакцины. Да и в России при наличии самой лучшей в мире, как авторитетно заявил Мадуро, вакцины в мире заболеваемость не снижается.
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02.02.2021 09:12 Ответить
Чому смертність від ковід не зменшується ?
Така ж цифра була і при 15000 захворівших.
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02.02.2021 08:18 Ответить
тяжело больные могут месяцами быть в реанимации с короновирусом
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02.02.2021 08:33 Ответить
Наша знайома захворіла ще в жовтні, але позбутись пневмонії не може і по нині.
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02.02.2021 09:03 Ответить
03.12.20 - 772760, 12960 умерли, 384426 - выздоровели, новых 15372
04.12.20 - 787891, 13195 умерли, 397809 - выздоровели, новых 15131
235 умерли за день.
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02.02.2021 08:52 Ответить
це в світі ?
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02.02.2021 09:04 Ответить
В Украине.
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02.02.2021 10:14 Ответить
Чому вже місяць захворіває 3-4к людей, а виліковується 13-15к?
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02.02.2021 09:06 Ответить
Бо нас обдурюють.
Проводять імунізацію природнім шляхом, так би мовити.
Зараз дзвонить хворий на корону до лікаря - вони йому говорять - якщо є температура, приймайте парацетамол )
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02.02.2021 09:11 Ответить
Тому що місяць-два тому захворюваність була більше 10 тис. А тепер і виздоровлюють.
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02.02.2021 11:50 Ответить
Протокольна тривалість лікування 5-7-10-14 днів в залежності від стану хворого. Подивіться статистику захворюваності на початку та в середині січня місяця.
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02.02.2021 11:56 Ответить
За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб - Цензор.НЕТ 6264 За добу через COVID-19 в Україні померли 156 осіб, виявлено 2394 нові випадки, одужали 11 457 осіб - Цензор.НЕТ 6332
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02.02.2021 08:28 Ответить
А люди похоже, все чаще "забивают" на тестирование и на лечение в условиях стационара при сопровождении медицины. А пАтАмУШтА дЕнЕХ НЕТ! И хочется умереть со смеху...
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02.02.2021 08:30 Ответить
чу - ковид отрицатели в пальто ожили, снова стихоплетят, значит пандемия под угрозой, майор требует костерок поддерживать
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02.02.2021 08:52 Ответить
а что медики его лечат?
если делать клизму больным с короновирусом то обязательно какая то часть выздоровеет,
так и лечат, дают препараты на авось не помрет
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02.02.2021 08:54 Ответить
Просто поменять название -сезонный грип на ковид -19 и всё! Иди теперь докажи ,что это та же самая болезнь ,только вид сбоку .Разумно всё продумано ,включена паника во всех сми, -теперь организаторам остаётся стричь купоны и поддерживать панику .А за вакцину -сколько страны заплатят? Астрономические суммы .Господа -нас -народ , нагло обманывают ,чтобы обчистить наши карманы .
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02.02.2021 09:03 Ответить
А про сезонний грип- це ти з відомого фейсбучного фейку взяв?)))
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02.02.2021 09:08 Ответить
Ня, їж.
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02.02.2021 09:09 Ответить
Як тільки Ізраиль на 9 млн населення, може тестувати 55000 населення в сутки ?
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02.02.2021 10:11 Ответить
 
 