Без воды, еды и возможности сходить в туалет: в РФ автозаки с арестованными после акций стоят в многочасовых очередях в спецприемники

Автозаки с арестованными после несогласованной акции 31 января выстроились в многочасовые очереди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "ОВД-Инфо".

Тех, кому назначили административный арест в Москве, привезли в спецприемник в деревне Сахарово. Как передает правозащитный центр, полиция заявила, что ожидание может составить до 48 часов.

В очереди стоит от пяти до девяти автозаков, утверждают арестованные. Известно, что в одном из них находится 31 человек при 23 сидячих местах. Арестованные из одного из автобусов сообщили, что их увезли из ОВД "Южное Медведково" в 11:00 1 февраля. С тех пор они ничего не ели. В очереди людям не дают воды и не выпускают в туалет.

Видеообращение от задержанных одного из автозаков в очереди в спецприемник в Сахарово pic.twitter.com/iAz2rXQv1A — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

Похожая ситуация в Санкт-Петербурге. Активист Илья Афанасьев сообщил, что его и других арестованных привезли в 22:00 к спецприемнику на Захарьевской улице. Им не дают горячей еды и воды. Микроавтобусы выстроились в большую очередь. По словам активиста, полиция сообщила, что оформление займет много времени. Также господин Афанасьев утверждает со ссылкой на полицию, что из-за нехватки мест арестованных могут поместить вместе с уголовниками. По словам активиста, "попеременно то становится холодно, когда автозак выключен, то становится невозможно дышать из-за выхлопных газов, когда он включен".

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23 и 31 января по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Демонстранты требовали освободить политика. В общей сложности, по данным "ОВД-Инфо", было задержано около 10 тыс. человек. По информации правозащитного центра, после акции 31 января было арестовано больше 200 человек.