Без воды, еды и возможности сходить в туалет: в РФ автозаки с арестованными после акций стоят в многочасовых очередях в спецприемники
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Автозаки с арестованными после несогласованной акции 31 января выстроились в многочасовые очереди.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "ОВД-Инфо".
Тех, кому назначили административный арест в Москве, привезли в спецприемник в деревне Сахарово. Как передает правозащитный центр, полиция заявила, что ожидание может составить до 48 часов.
В очереди стоит от пяти до девяти автозаков, утверждают арестованные. Известно, что в одном из них находится 31 человек при 23 сидячих местах. Арестованные из одного из автобусов сообщили, что их увезли из ОВД "Южное Медведково" в 11:00 1 февраля. С тех пор они ничего не ели. В очереди людям не дают воды и не выпускают в туалет.
Видеообращение от задержанных одного из автозаков в очереди в спецприемник в Сахарово pic.twitter.com/iAz2rXQv1A— ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021
Похожая ситуация в Санкт-Петербурге. Активист Илья Афанасьев сообщил, что его и других арестованных привезли в 22:00 к спецприемнику на Захарьевской улице. Им не дают горячей еды и воды. Микроавтобусы выстроились в большую очередь. По словам активиста, полиция сообщила, что оформление займет много времени. Также господин Афанасьев утверждает со ссылкой на полицию, что из-за нехватки мест арестованных могут поместить вместе с уголовниками. По словам активиста, "попеременно то становится холодно, когда автозак выключен, то становится невозможно дышать из-за выхлопных газов, когда он включен".
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23 и 31 января по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Демонстранты требовали освободить политика. В общей сложности, по данным "ОВД-Инфо", было задержано около 10 тыс. человек. По информации правозащитного центра, после акции 31 января было арестовано больше 200 человек.
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С особой жестокостью и элементами садизма бывшая частная армия Януковича избивает дубинками лежащих на асфальте участников оппозиции Навального.
Чтобы выслужиться и получить квартиру в Москве беженцы из Украины не щадят даже женщин, детей и журналистов.
Сейчас бывшие украинские силовики-предатели, с раскормленными рожами, ломают дубинками кости россиянам. Согласно методичке с Лубянки, «Беркут» Януковича бьёт оппозиционеров по голове и ключицам, чтобы сделать из людей инвалидов, поэтому Майдановцы защищали голову кастрюлями, грудь - фанерными щитами, а ключицы «деревянными» погонами.
Хіба що все дійде до точки кипіння.
Але тоді буде багато трупів.
Всё молодёжь вместо себя посылают. Как "маршаль" Жюков.
И вообще: Они что, прямо во время митинга, перед автозаками, должны были проводить обыск, и составлять протокол?!
Он Антоненко уже год сидит по явно сфабрикованому делу... Парашей не пахнет? Не?..
так есть ведь возможность занятся любимим делом срузьких:
лепкой из гавна петухов и сразу отпадет проблема куда сходить в туалет
Pierwsze efekty działań WADA. Rosjanie bez symboli narodowych na MŚ w biathlonie
https://polskieradio24.pl/5/4147/Artykul/2671795,Pierwsze-efekty-dzialan-WADA-Rosjanie-bez-symboli-narodowych-na-MS-w-biathlonie
1. Парашинские мусора, это слюнявые детсадовцы. Реально, они мало, ОЧЕНЬ МАЛО, применяют силу. По убогому стаду, надо сильнее дубасить. До проломов черепа, до открытых переломов, до слезающей шкуры. Иначе, вас так и будут считать мусорами детсадовскими, а потом вылавливать поодиночке.
2. Выступающие против чего-то там, парашинские овцы, тем более одноклеточные существа. Ни воли к сопротивлению, ни решимости дать отпор, ни за детей постоять. Одни становятся на колени, а остальные снимают видосики. Это очень круто! Так они овцы, готовые уже к .... Ну понятно. Мало вас дубасят. Мало. Вот поэтому у вас и героем считается тот, кто решил насрать в автозаке. Но ведь насрав там, ты же овца, там и будешь сидеть со своим говном. Реально, овцы, которых очень ласково гладят по квадратным головам. Зато "Крымваш" и "можемповторить".
В Сирии на военной базе РФ Хмеймим, ко дню снятия блокады Ленинграда на площади Константина Рокоссовского возле православного храма Пророка Илии установили памятник Александру Невскому за противостояние "попыткам католического Рима включить Русь в западную коалицию против Золотой Орды".
Александр Осташко
Помимо мысли "сахар, мёд, говно и пчёлы", новость даёт ответ на вопрос -- почему абсолютно все кацапские памятники необходимо сносить.
ПОТОМУ ЧТО ЭТО НЕ ПАМЯТНИКИ. Это инструмент имперской пропаганды.
А с туалетом можно и потерпеть)
В крайнем случае насрать в автозаке)
Сидять у автозаку затримані кацапи -"пратестанти". Декого "прикрутило" так, що очі налоб лізуть. Тихий голос із кутка відсіку для затриманих:
- Ребята, извините, ни у кого нет пустой бутылки?
З іншого кутка:
- А ещё лучше, полиэтиленового пакета?...
Интересно как на Цензоре распространяют нарративы кремля, о том, что подобные акции должны проходить согласование. Конституция рфии разрешает мирные акции без каких-либо согласований!
Навальнята такие же враги Украины, как и путинисты.
На баррикады выходить надо не за фсбшную куклу, а за Свободу.
Чтобы ни у кого не оставалось иллюзий:
Команда Навального не признает Крым украинским
просто бабла захотели