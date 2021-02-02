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Без воды, еды и возможности сходить в туалет: в РФ автозаки с арестованными после акций стоят в многочасовых очередях в спецприемники

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Без воды, еды и возможности сходить в туалет: в РФ автозаки с арестованными после акций стоят в многочасовых очередях в спецприемники

Автозаки с арестованными после несогласованной акции 31 января выстроились в многочасовые очереди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "ОВД-Инфо".

Тех, кому назначили административный арест в Москве, привезли в спецприемник в деревне Сахарово. Как передает правозащитный центр, полиция заявила, что ожидание может составить до 48 часов.

В очереди стоит от пяти до девяти автозаков, утверждают арестованные. Известно, что в одном из них находится 31 человек при 23 сидячих местах. Арестованные из одного из автобусов сообщили, что их увезли из ОВД "Южное Медведково" в 11:00 1 февраля. С тех пор они ничего не ели. В очереди людям не дают воды и не выпускают в туалет.

Похожая ситуация в Санкт-Петербурге. Активист Илья Афанасьев сообщил, что его и других арестованных привезли в 22:00 к спецприемнику на Захарьевской улице. Им не дают горячей еды и воды. Микроавтобусы выстроились в большую очередь. По словам активиста, полиция сообщила, что оформление займет много времени. Также господин Афанасьев утверждает со ссылкой на полицию, что из-за нехватки мест арестованных могут поместить вместе с уголовниками. По словам активиста, "попеременно то становится холодно, когда автозак выключен, то становится невозможно дышать из-за выхлопных газов, когда он включен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ должна быть привлечена к ответственности за насильственные акции против своего народа и агрессию против соседних стран, - МИД

23 и 31 января по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Демонстранты требовали освободить политика. В общей сложности, по данным "ОВД-Инфо", было задержано около 10 тыс. человек. По информации правозащитного центра, после акции 31 января было арестовано больше 200 человек.
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Топ комментарии
+22
надо было бутерброды с собой брать
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02.02.2021 08:42
+22
Зато с гордой мыслью "Крым наш!"
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02.02.2021 08:43
+21
ось такий має бути автозак!!

Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 5614
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02.02.2021 08:55
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надо было бутерброды с собой брать
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02.02.2021 08:42 Ответить
Без воды, еды и возможности сходить в туалет: в РФ автозаки с арестованными после акций стоят в многочасовых очередях в спецприемники - Цензор.НЕТ 68
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02.02.2021 08:43 Ответить
А потім шо ? Співать ?
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 9167
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02.02.2021 08:52 Ответить
Кремлевская власть набирает в «ОМОН» православных садистов из Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева и перед выходом «на работу» «сажает» псов на транквилизаторы. Ничего человеческого у них нет. Это звери. Угро-финны, мокша и вепсы! Уже составляйте списки бойцов «ОМОНА», «вертухаев» тюрем, водителей «автозаков», начальников райотделов, конвоиров, которые живут в ваших домах, на ваших улицах. Фиксируйте их адреса, как это сделали участники Революции Достоинства в Украине и открыли из имен предателей сайт «МИРОТВОРЕЦ». Потом, на допросах, они выдадут фамилии остальных своих сослуживцев. Зло должно быть покарано. Крымский «Беркут» в феврале 2014 года сбежал от наказания в Россию. Там их приласкал «обнулёныш» Кабаевой и они вскоре получили российское гражданство.
С особой жестокостью и элементами садизма бывшая частная армия Януковича избивает дубинками лежащих на асфальте участников оппозиции Навального.
Чтобы выслужиться и получить квартиру в Москве беженцы из Украины не щадят даже женщин, детей и журналистов.
Сейчас бывшие украинские силовики-предатели, с раскормленными рожами, ломают дубинками кости россиянам. Согласно методичке с Лубянки, «Беркут» Януковича бьёт оппозиционеров по голове и ключицам, чтобы сделать из людей инвалидов, поэтому Майдановцы защищали голову кастрюлями, грудь - фанерными щитами, а ключицы «деревянными» погонами.
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02.02.2021 09:40 Ответить
Вас зараз б'ють по голові палицями такі самі ублюдки, як і ті, що убивали чеченців у Грозному, сирійських дітей, убивають українських воїнів зі снайперської зброї нині. Тому українські зрадники достойно вписалися у суспільство Імперії Зла. Ви того варті.
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02.02.2021 10:24 Ответить
И памперсы... Продумывать надо мероприятие!
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02.02.2021 10:11 Ответить
Зато с гордой мыслью "Крым наш!"
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02.02.2021 08:43 Ответить
Складно на раіськє...
Хіба що все дійде до точки кипіння.
Але тоді буде багато трупів.
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02.02.2021 08:43 Ответить
Я не проти. Може хоч тоді вони від нас від***ся...
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02.02.2021 08:47 Ответить
Ну автозак это не туристический автобус
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02.02.2021 08:45 Ответить
Без воды, еды и возможности сходить в туалет: в РФ автозаки с арестованными после акций стоят в многочасовых очередях в спецприемники - Цензор.НЕТ 9130
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02.02.2021 08:45 Ответить
зато море времени сделать удачное фото и запостить в инстаграмме......импотентность протеста на лицо.....
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02.02.2021 08:46 Ответить
Да уж...автозак это вам не БУТЕРБРОД
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02.02.2021 08:46 Ответить
Забавно что русские возомнили из себя самых сильных, кричат что нагнут весь мир, гордятся якобы своей смелостью, а в итоге митинги показали что это самые ссыкливые люди на всей планете
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02.02.2021 08:47 Ответить
Просто кацапия великая болотная страна а каждый гаденыш хочет всех втянуть в свое болото.Как я уже говорил и не устану повторять в кацапии нету хороших людей или плохих политиков,кацапия от сперматозоида является дегенератом и ублюдком.
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02.02.2021 09:27 Ответить
Жаль что лёхины Хозяева и Спонсоры не вышли на эти мероприятия.
Всё молодёжь вместо себя посылают. Как "маршаль" Жюков.
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02.02.2021 08:48 Ответить
ги)) навіть фіранки не обірвані))) тупе стадо.
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02.02.2021 08:53 Ответить
мусора, вы там вообще идиоты? а телефоны кто отбирать будет?
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02.02.2021 08:53 Ответить
Отбирают сразу у уголовников, административников , "шмонают" только перед посадкой в камеру да и то как правило не обыскивают.
И вообще: Они что, прямо во время митинга, перед автозаками, должны были проводить обыск, и составлять протокол?! Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 4479 Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 9570
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02.02.2021 09:11 Ответить
какой протокол? ты сейчас о какой стране? отжали мобилу и в автозак. следующий! 5 секунд дела.
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02.02.2021 09:29 Ответить
Как тебе объяснить, задача полиции в данном случае, разгон митинга, а с телефонами там задержанные или без, это не входит в их обязанности и их интересы, и более того, за незаконный "шмон" можна ещё и на статью нарваться, если в свою очередь "обшмонают" кого не надо... Власть, рядового копа, в случае чего, сдаст на раз два!
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02.02.2021 09:58 Ответить
как тебе объяснить, что это паРаша?
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02.02.2021 10:18 Ответить
Можно подумать что у нас лучше!
Он Антоненко уже год сидит по явно сфабрикованому делу... Парашей не пахнет? Не?..
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02.02.2021 11:24 Ответить
ты конкретно дурак? или прикидываешься? давай, досвиданья.
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02.02.2021 11:32 Ответить
Действительно, а зачем это я с Хамом и Тупицей связался?!
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02.02.2021 12:42 Ответить
ось такий має бути автозак!!

Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 5614
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02.02.2021 08:55 Ответить
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 8045
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02.02.2021 09:01 Ответить
прималювали?
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02.02.2021 09:26 Ответить
Ні, дійсно одна машина згоріла. Проте немає ні фото, ні відео підпалу.
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02.02.2021 09:41 Ответить
Зачем нам эта информация? Подтвердить что в РФ авторитарный режим? Так мы и так знаем. Глупая новость.
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02.02.2021 08:57 Ответить
" ... и возможности сходить в туалет"

так есть ведь возможность занятся любимим делом срузьких:
лепкой из гавна петухов и сразу отпадет проблема куда сходить в туалет
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02.02.2021 08:58 Ответить
свистульки лепить
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02.02.2021 19:08 Ответить
Воины Навального с единорожками. Кинул в мясорубку детсад.

Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 7943
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02.02.2021 08:58 Ответить
Ніде і посрать? Ну ви дєржітєсь там і харошего вам настроєнія.
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02.02.2021 08:59 Ответить
Іхтамнєт.Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 2414 Іхтамнєт Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 5663
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02.02.2021 09:03 Ответить
Перші наслідки діяльності WADA. Росіяни без національної символіки на чемпіонаті світу з біатлону

Pierwsze efekty działań WADA. Rosjanie bez symboli narodowych na MŚ w biathlonie

https://polskieradio24.pl/5/4147/Artykul/2671795,Pierwsze-efekty-dzialan-WADA-Rosjanie-bez-symboli-narodowych-na-MS-w-biathlonie
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02.02.2021 09:08 Ответить
Рассматривая их потешные прогулки, делаю вывод.
1. Парашинские мусора, это слюнявые детсадовцы. Реально, они мало, ОЧЕНЬ МАЛО, применяют силу. По убогому стаду, надо сильнее дубасить. До проломов черепа, до открытых переломов, до слезающей шкуры. Иначе, вас так и будут считать мусорами детсадовскими, а потом вылавливать поодиночке.
2. Выступающие против чего-то там, парашинские овцы, тем более одноклеточные существа. Ни воли к сопротивлению, ни решимости дать отпор, ни за детей постоять. Одни становятся на колени, а остальные снимают видосики. Это очень круто! Так они овцы, готовые уже к .... Ну понятно. Мало вас дубасят. Мало. Вот поэтому у вас и героем считается тот, кто решил насрать в автозаке. Но ведь насрав там, ты же овца, там и будешь сидеть со своим говном. Реально, овцы, которых очень ласково гладят по квадратным головам. Зато "Крымваш" и "можемповторить".
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02.02.2021 09:08 Ответить
Я обеспокоен.
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02.02.2021 09:09 Ответить
Они требуют ? Вы че холопы ? И вообще, не понял. Чего мобильники не отобрали ? И почему в тёплой одежде ?
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02.02.2021 09:10 Ответить
Потому что не соображаешь, поэтому и не понял! Мусора что, прямо перед "посадкой" в автозак, на виду у демонстрантов, должны были устраивать обыск, составлять протокол...
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 40
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02.02.2021 09:16 Ответить
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 3890
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02.02.2021 09:16 Ответить
Русский бунт!
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 2266
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02.02.2021 09:27 Ответить
Внимательно прочитайте эту новость

Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 7488

В Сирии на военной базе РФ Хмеймим, ко дню снятия блокады Ленинграда на площади Константина Рокоссовского возле православного храма Пророка Илии установили памятник Александру Невскому за противостояние "попыткам католического Рима включить Русь в западную коалицию против Золотой Орды".
Александр Осташко

Помимо мысли "сахар, мёд, говно и пчёлы", новость даёт ответ на вопрос -- почему абсолютно все кацапские памятники необходимо сносить.
ПОТОМУ ЧТО ЭТО НЕ ПАМЯТНИКИ. Это инструмент имперской пропаганды.
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02.02.2021 09:18 Ответить
Зато фоточки какие для инсты сделать можно!
А с туалетом можно и потерпеть)
В крайнем случае насрать в автозаке)
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02.02.2021 09:23 Ответить
немає цікавішого атракціону, в якому одні кацапи ******** інших кацапів.
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02.02.2021 09:29 Ответить
Ну, добилися, чим погрожували... Хочеш-не-хочеш, але мусиш виконать погрозу "суперапазіціанєра" - насрать в автозаку...
Сидять у автозаку затримані кацапи -"пратестанти". Декого "прикрутило" так, що очі налоб лізуть. Тихий голос із кутка відсіку для затриманих:
- Ребята, извините, ни у кого нет пустой бутылки?
З іншого кутка:
- А ещё лучше, полиэтиленового пакета?...
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02.02.2021 09:33 Ответить
Ху.лику надо еще чуть-чуть продержаться. Как пойдет "парад суверенитетов" регионов рфии можно будет считать его миссию выполненной!
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02.02.2021 09:36 Ответить
В россии власть в руках бандитов- или бегите , или сражайтесь!!! Просто так они вас кормить не будут!!! Хорошо газ в будку не пустили с віхлопной трубі!
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02.02.2021 09:47 Ответить
На них не вгодищ - коли працює автозак, то рано і коли не працює теж погано.
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02.02.2021 09:49 Ответить
Автозаки с арестованными после несогласованной акции 31 января выстроились в многочасовые очереди. Источник: https://censor.net/ru/n3245451
Интересно как на Цензоре распространяют нарративы кремля, о том, что подобные акции должны проходить согласование. Конституция рфии разрешает мирные акции без каких-либо согласований!
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02.02.2021 09:52 Ответить
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 7164
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02.02.2021 09:53 Ответить
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 7777
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02.02.2021 09:57 Ответить
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 6690
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02.02.2021 09:58 Ответить
чтобы закрыть тему:
Навальнята такие же враги Украины, как и путинисты.

На баррикады выходить надо не за фсбшную куклу, а за Свободу.

Чтобы ни у кого не оставалось иллюзий:
Команда Навального не признает Крым украинским

Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 2388
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02.02.2021 10:01 Ответить
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 6162
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02.02.2021 10:02 Ответить
Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 9432
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02.02.2021 10:04 Ответить
Цілком слушно. В більшості своєї кацапорогі - одним миром мазані. так що - пока одни лупцюють інших, а інші обсераються в автозаках - це нехай так і буде. Чим менше цього біомусора лишиться - ТИМ КРАЩЕ.
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02.02.2021 11:15 Ответить
Мало им земельки бл.. Кацапью постоянно чего-то не хватает, им все мало столетиями. Но смотря на карту Китай им поможет в обратную сторону
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02.02.2021 13:27 Ответить
а как там сердобольная ПАСЕ? Надо принять Расею, чтобы решать гуманитарные вопросы, защитить простых людей. Защитили защитнички....
просто бабла захотели
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02.02.2021 11:23 Ответить
Не проще было вломить дюлей мусорам, шоб в автозак не попасть?!
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02.02.2021 10:37 Ответить
02 февраля 2021г. Эхо Москвы - «Правительство РФ не планирует вводить продовольственные карточки в качестве инструмента социальной поддержки граждан», но сама постановка вопроса, в «сверхдержаве», очень символична.
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02.02.2021 10:46 Ответить
Вот эта новость к чему? Что бы мы им посочувствовали? Показать любителям русского мира, истинное лицо этого русского мира? Так им пох - они упортые. Им хоть камни с неба ...
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02.02.2021 11:29 Ответить
НастояШШій кацап повинен в повній мірі оШШутіть всю прєлєсть руЗЗЬГАвА міра, так сказать пропітаться руЗЗЬГІм духом до костей, пісять і какать в штани обов'язково, а то оШШуШенія руЗЗЬГого духа буде неповним... Без води, їжі та можливості сходити в туалет: у РФ автозаки із заарештованими після акцій стоять у багатогодинних чергах до спецприймальників - Цензор.НЕТ 578
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02.02.2021 11:33 Ответить
Вместо того чтобы выбить окна, выбраться из этих автобусов, сжечь их и пойти домой эти терпилы сидят и срут себе в штаны ))) Они же еще не идентифицированы. Во хохма ))
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02.02.2021 11:50 Ответить
Надо мочить пУтина и его орков, иначе ничего никогда не будет,а автозаки их родной дом
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02.02.2021 13:31 Ответить
 
 