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Украина объяснила партнерам цель России на "форуме" в оккупированном Донецке: это была классическая информационная операция, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина объяснила партнерам цель России на

Украина проинформировала международных партнеров о "форуме" сепаратистов в Донецке как об операции Кремля, свидетельствующей о неизменности стратегических целей РФ по оккупации Донбасса.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это была классическая информационная операция с целью выведения определенных тем и нарративов в заголовки СМИ, зондирования реакции - и общества, и международных партнеров - на разные идеи. Прежде всего на идею возможной аннексии отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Поэтому я бы на это смотрел именно как на информационную пробу грунта", - сказал Кулеба.

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Он добавил, что идея выхода сепаратистов на границы Донецкой и Луганской областей не нова, она давно озвучивалась, а сейчас эти тезисы в очередной раз "прокрутили в информационной мясорубке".

"Мы относимся к этому спокойно, с холодной головой, понимая, что одна из целей этой информационной операции - именно вызвать эмоциональный взрыв, эмоциональную реакцию. Мы на эти провокации реагируем трезво, спокойно, информируем наших международных партнеров об этом, чтобы они владели этой информацией. В частности и в ООН, и в ЕС, в Париже, в Берлине этой информацией тоже обладают и относятся к ней так же как и мы, - если коротко, происходит проверка, зондаж", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, информация о "форуме" в Донецке доводится до международных партнеров Украины именно как проявление политики России по раскрутке темы оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Мы говорим с партнерами о главном - что Россия не меняет своих стратегических целей, и это лишь дополнительные доказательства для тех, кто считает, что надо сдержаннее, надо спокойнее. Россия не считает, что надо сдержаннее и спокойнее. Поэтому мы не просто передаем информацию, а именно формируем позицию международных партнеров", - акцентировал министр.

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Как сообщалось, 28 января в оккупированном Донецке прошел "Форум" российских террористов и пропагандистов "Русский Донбасс", на котором приняли "доктрину" с соответствующим названием. 
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Топ комментарии
+4
Участие Симонян в данном шабаше - хороший повод для наезда на РТ за єкстремизм , в странах Европьі. Гнать пропагандонов ссаньіми тряпками отовсюду.
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02.02.2021 08:59
+3
Все вони знають. Не дурні. Косять під дурників.
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02.02.2021 08:49
+1
Приємно, що МЗС нарешті має чітку позицію і оперативно реагує.
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02.02.2021 08:55
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Все вони знають. Не дурні. Косять під дурників.
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02.02.2021 08:49 Ответить
Ну нема в нас інших партнерів, що поробиш...
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02.02.2021 09:00 Ответить
Толєрантность...
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02.02.2021 09:01 Ответить
Обнулёныш послал армян на украинский Донбасс, спасать граждан Украины. Карабах до этой поездки они уже «спасли».
Теперь понятно, почему мировое сообщество поддерживало азербайджанцев в Нагорном Карабахе. На Ютубе было выложено видео, как в Одессе, на праздновании 9 мая, на Аллее Славы армянская леди вели себя некорректно. Она показывала неприличные жесты (факи) окружающим её гражданам, становилась, извините, раком, просовывала руку между ногами и в районе ягодиц появлялась её рука с дулей.
Одесситы выделили армянской диаспоре участок земли в элитном районе Аркадии на Гагаринском плато под постройку Армянской церкви, отдали им Новый базар, а их женщины-христианки ведут себя в гостях неподобающим образом.
Армения в ООН поддерживает оккупацию Россией украинского Крыма и голосует против обновлённой резолюции Генассамблеи ООН по Крыму.
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02.02.2021 09:28 Ответить
После развала СССР у москвитян наступила «черная полоса». Аэротакси стоимостью 12 миллионов рублей рухнуло в сугроб через 13 секунд после взлета. Российские космические специалисты не в состоянии отремонтировать свой сектор на МКС, не может запустить к нему грузовой корабль с продуктами. Российские космонавты голодают и просят кусок хлеба у марсиан. Умом россию не понять, с умом она не совместима...
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02.02.2021 09:33 Ответить
это вам не бубльгум по карманам тырить... это надо было собрать министерство, напрячься и запустить информационную аперацыю... министер сказал...
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02.02.2021 08:50 Ответить
Такі операції проводить ФСБ чи ГРУ- яке в біса міністерство, бубльгум ти наш?
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02.02.2021 08:57 Ответить
Ти ніки не перемкнув? Чи чого тобі?
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02.02.2021 09:02 Ответить
Этого мало.Нужно с Европой обсуждать введения персональных санкций против расийских пропагандистов и запрет им на вьезд в любую страну мира,арест их счетов и недвижимости по всему миру .
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02.02.2021 08:54 Ответить
Участие Симонян в данном шабаше - хороший повод для наезда на РТ за єкстремизм , в странах Европьі. Гнать пропагандонов ссаньіми тряпками отовсюду.
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02.02.2021 08:59 Ответить
Приємно, що МЗС нарешті має чітку позицію і оперативно реагує.
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02.02.2021 08:55 Ответить
Це їх постійний статус з 2014 року.
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02.02.2021 08:59 Ответить
Не информировать надо а накрывать ГРАДОМ место сборища этих тварей а то расползались падлы по СВЯТОЙ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЕ !!! Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2431
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02.02.2021 08:59 Ответить
Всё правильно, чушь должна быть полной. Неси дальше и не расплёскивай.
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02.02.2021 09:04 Ответить
Рюсский мир любишь ? Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5463Ну тогда какого хера ты тут трёшься ,пистуй до соловьёва на ВатаТВ... Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5543
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02.02.2021 09:50 Ответить
Я навіжених людожерів не люблю- таких, як ти.
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02.02.2021 10:02 Ответить
Ну ясный-красный Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6272 ты любишь кацапских оккупантов и их пособников убивающих украинцев ,но тут таких нет ,поэтому тебе надо отсюда валить НАХ ... Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9442
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02.02.2021 10:05 Ответить
Пропонувати застосування Градів на густозаселеній окупованій український території може або кретин, або провокатор. Ти ж два в одному, кретин-провокатор.
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02.02.2021 10:13 Ответить
Та не отмазывайся мудак ,там куда должны были по идее шарахнуть ГРАДЫ собралась такая отборная мразь ,что только падаль ватная типа тебя, может против этого выступать . Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5032
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02.02.2021 10:21 Ответить
Щезни.
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02.02.2021 10:22 Ответить
Ну я так и понял ,что ты шизанутый ватный уродец Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7131хотя для ватника дебилизм это скорее норма чем аномалия ..
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02.02.2021 10:24 Ответить
Орда вошла в стадию стагнации давно,а сейчас у неё стадия большого блефа.Страна не может отремонтировать свой сектор МКС,не может запустить к нему корабль.Страна выживает за счёт неуёмной критики всех и вся вокруг себя.Дескать Украина живёт стократ хуже от них,а в США нет демократии и справедливости.Но эта лапша придавила саму власть.Кремль открыто садит всех несогласных на кол.Незыблемая традиция со времён Ваньки Грозного в разных вариациях.Всё держится на штыках и Гулаге.
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02.02.2021 09:19 Ответить
Ничего не забыл?
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02.02.2021 09:27 Ответить
Украина проинформировала международных партнеров о "форуме" сепаратистов в Донецке как об операции Кремля, свидетельствующей о неизменности стратегических целей РФ по оккупации Донбасса.

Ну откуда международные партнеры об этом бы узнали, если бы не Кулебяка Україна пояснила партнерам мету Росії на "форумі" в окупованому Донецьку: це була класична інформаційна операція, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2547
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02.02.2021 11:24 Ответить
ОХУ-ин - Росія по-монгольські.
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02.02.2021 11:39 Ответить
 
 