Украина объяснила партнерам цель России на "форуме" в оккупированном Донецке: это была классическая информационная операция, - Кулеба

Украина проинформировала международных партнеров о "форуме" сепаратистов в Донецке как об операции Кремля, свидетельствующей о неизменности стратегических целей РФ по оккупации Донбасса.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это была классическая информационная операция с целью выведения определенных тем и нарративов в заголовки СМИ, зондирования реакции - и общества, и международных партнеров - на разные идеи. Прежде всего на идею возможной аннексии отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Поэтому я бы на это смотрел именно как на информационную пробу грунта", - сказал Кулеба.

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Он добавил, что идея выхода сепаратистов на границы Донецкой и Луганской областей не нова, она давно озвучивалась, а сейчас эти тезисы в очередной раз "прокрутили в информационной мясорубке".

"Мы относимся к этому спокойно, с холодной головой, понимая, что одна из целей этой информационной операции - именно вызвать эмоциональный взрыв, эмоциональную реакцию. Мы на эти провокации реагируем трезво, спокойно, информируем наших международных партнеров об этом, чтобы они владели этой информацией. В частности и в ООН, и в ЕС, в Париже, в Берлине этой информацией тоже обладают и относятся к ней так же как и мы, - если коротко, происходит проверка, зондаж", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, информация о "форуме" в Донецке доводится до международных партнеров Украины именно как проявление политики России по раскрутке темы оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Мы говорим с партнерами о главном - что Россия не меняет своих стратегических целей, и это лишь дополнительные доказательства для тех, кто считает, что надо сдержаннее, надо спокойнее. Россия не считает, что надо сдержаннее и спокойнее. Поэтому мы не просто передаем информацию, а именно формируем позицию международных партнеров", - акцентировал министр.

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Как сообщалось, 28 января в оккупированном Донецке прошел "Форум" российских террористов и пропагандистов "Русский Донбасс", на котором приняли "доктрину" с соответствующим названием.