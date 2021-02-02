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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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дипломатия (1431) США (23182) Кулеба Дмитрий (2634)

Из США не было сигналов, что действия отдельных лиц скажутся на наших отношениях, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Из США не было сигналов, что действия отдельных лиц скажутся на наших отношениях, - Кулеба

Украина не получала из Вашингтона никаких сигналов, что действия отдельных лиц, связанных с интересами России, могут негативно повлиять на отношения между нашей страной и США.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Никаких негативных индикаторов или каких-либо сигналов не было ни в сегодняшнем разговоре, ни в нашей предыдущей коммуникации с США. В данном случае речь шла о действиях людей, связанных с интересами Российской Федерации. Претензий к украинской власти здесь не было, нет и не может быть", - сказал Кулеба в ответ на вопрос, не помешают ли стратегическому партнерству с США недавние американские санкции против нескольких граждан Украины, в том числе депутата из правящей партии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина объяснила партнерам цель России на "форуме" в оккупированном Донецке: это была классическая информационная операция, - Кулеба

Глава МИД добавил: в США очень положительно отмечают тот факт, что несмотря на все попытки втянуть Украину во внутриполитические американские дела, мы этого не сделали и смогли достойно выйти из ситуации.

"Сегодня мы с государственным секретарем тоже об этом говорили, и он это положительно отметил", - сообщил Кулеба.

По его словам, разговор с Блинкеном должен был состояться еще на прошлой неделе, и государственный секретарь США сразу отметил, что хотел поговорить с Киевом среди первых, но по ряду организационных причин он был перенесена на сегодня.

"Мы договорились о том, что и США, и мы готовы наполнять наше стратегическое партнерство новыми амбициями - это ключевое. Эта политическая договоренность сегодня была достигнута, и теперь наши эксперты будут работать над ее реализацией", - отметил дипломат.
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Топ комментарии
+10
Из США не было сигналов, что действия отдельных лиц скажутся на наших отношениях, - Кулеба - Цензор.НЕТ 949
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02.02.2021 09:04
+6
это сказал кулеба. А что сказал mr Blinken? Он был столь же оптимистичен ???? Или мы, как всегда, желаемое за действительное????
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02.02.2021 09:12
+5
Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3428
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02.02.2021 09:41
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неужели сами сообразили?....
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02.02.2021 09:01 Ответить
Судя по последним событиям, у Зеленского радар явно лучше ловит американские сигналы.
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02.02.2021 09:04 Ответить
А зелень з переляку випхала Дубінського з фракції. Приймайте назад.
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02.02.2021 09:04 Ответить
Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4553
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02.02.2021 09:49 Ответить
Из США не было сигналов, что действия отдельных лиц скажутся на наших отношениях, - Кулеба - Цензор.НЕТ 949
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02.02.2021 09:04 Ответить
Чуваки вы попали и похлеще чем вся президентская рать типа большинство Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2011зРады
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02.02.2021 09:07 Ответить
Це "типа" був комент по новині? Чи кудой?
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02.02.2021 09:09 Ответить
Очікувано. Політики в США точно не Інтернет-воїни чи істерички.
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02.02.2021 09:08 Ответить
США будут работать с ЛЮБОЙ действующей законно избранной властью, для примера президент Никарагуа Сомоса, за которым горы трупов
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02.02.2021 09:26 Ответить
Я хіба сказав щось інше?
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02.02.2021 09:28 Ответить
Они даже с Ельциным работали, ну тем, который пришел к власти путём вооруженного переворота.
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02.02.2021 10:18 Ответить
))))США уже начали работать со всеми структурами Украины,отправив бубочку в полный игнор -он,идиот, им не нужен совсем на посту президента Украины-поэтому довольно скоро его не будет ...
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02.02.2021 12:41 Ответить
Яка щира дитяча радість! Уроки прогулюєш?
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02.02.2021 12:48 Ответить
Зачем тебе мои мысли,Пальто... читай свои... Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9473Поймешь совсем скоро...
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02.02.2021 09:10 Ответить
Все так загадочно... Нам не дано понять величия твоих мыслей? Слушай, ты, Нострадупус, или изъясняйся внятно, или в вайбер в школьную группу. Сидишь тут, интересничаешь, корчишь из себя глыбу интеллекта. Ты еще закати глаза под лоб и изобрази сеанс ясновидения, прорицатель недоношенный. Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4611
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02.02.2021 11:42 Ответить
это сказал кулеба. А что сказал mr Blinken? Он был столь же оптимистичен ???? Или мы, как всегда, желаемое за действительное????
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02.02.2021 09:12 Ответить
Дурень (Кулеба) думкою багатіє
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02.02.2021 09:16 Ответить
Однако с Зеленским даже по телефону в США никто говорить не хочет. Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4191 А так конечно ну никак не скажутся.
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02.02.2021 09:17 Ответить
Теперь самый высокопоставленный амер,с которым может общаться зеля-посол США в Украине...через день с ней базарит болезный)))
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02.02.2021 12:36 Ответить
Уловлення сигналів залежить від чутливості приймача і його налаштування
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02.02.2021 09:22 Ответить
тупий кулєба ждьот сігнала з амеріки.
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02.02.2021 09:24 Ответить
Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5453
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02.02.2021 09:39 Ответить
Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3428
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02.02.2021 09:41 Ответить
Пособники Кремля: У Зеленского освободили убийц Амины Окуевой
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13507192.html
Агентура ФСБ в Украине чувствует себя уверенно.
Карманный суд освободил из-под ареста троих подозреваемых в причастности к убийству участницы добробата им. Дудаева А. Окуевой.
Задержанный по подозрению в убийстве Амины Окуевой Игорь Редькин связан общим бизнесом с ближайшим партнером Зеленского Юрием Аристовым (н/д от "Слуги народа").

Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4507

Теперь он на свободе. Суд счел, что следствие якобы не смогло собрать достаточно доказательств причастности к теракту.
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02.02.2021 09:43 Ответить
а докази причетності до теракту Антоненка, Кузьменка і Дугарь, видать, достатні...
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02.02.2021 10:06 Ответить
Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4792
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02.02.2021 09:47 Ответить
Ні, звичайно, депутати провладної монокооліції то зовсім не влада, пілять. А вони дійсно такі ідіоти, чи то так, зумисно? Там, до речі, Єрмак на підході і Зеленський на "особливому" рахунку. Американці просто чекають на реакцію. І відморозитись придуркам тут не вдасться.
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02.02.2021 09:47 Ответить
Байден, почему Вова дурачок?

"Байдене, чому ми досі не в НАТО?", - питає ображений Зеленський.
Чому я дурень не залишився грати уєм по роялю? Чому мене ніхто не любить і не кличе в сауну, га, Джо?
Чому Ви з Порошенком смієтесь наді мною і Путін не хоче показати очі?
Байдене! Навіщо мене мама Римма народила?

Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8485
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02.02.2021 09:48 Ответить
Зеленського після такого хрюкання важко сприймати здоровою людиною і тим більш - президентом. Про таких завжди казали - місцевий і@анько.

Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2437
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02.02.2021 09:49 Ответить
Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7879
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02.02.2021 09:50 Ответить
ЗЕ как артист неплохой,ну прямо Паниковский.
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02.02.2021 10:04 Ответить
Артист, блестяще исполнивший роль литературного героя Паниковского -- Зиновий Гердт. Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8619 Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5273
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02.02.2021 11:22 Ответить
Герд по сравнению из ЗЕ меркнет.Особенно когда ЗЕ сетует что его никто не любит.
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02.02.2021 11:37 Ответить
Есть и новая версия ,,Золотого теленка,, там тоже не хило сыграна роль Паниковского,ее можна для сравнения посмитреть на ютубе.Советую...
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02.02.2021 11:52 Ответить
,,Золотой теленок,,2005г.
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02.02.2021 11:54 Ответить
Аннотація до фото:
Порошенко- Байдену:
- А він мені каже на стадіоні "Я - ваш вирок!"...
Байден:
- Та ну?! От ідіот!...
Зеленський:
- Пожалійте мене! Відпусть назад, у "95-й квартал"!... Я більш не хочу буть президентом!... Я пісять хочу-у-у...".
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02.02.2021 10:17 Ответить
Влажные фантазии порохобота
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02.02.2021 10:36 Ответить
Фантазии? Да именно так оно и есть! Порох и Байден - хорошие приятели. Шмаркля твоя - тупое крыварошскае быдло. Ты думаешь, можно писькой по роялю, а потом в президенты европейской страны? Нет, родной, терпи. Пока адекватный человек не вернется на пост президента, все так и будет. нас будут обходить стороной и игнорить. И даже потом, в будущем, будут с огромной осторожностью относиться к Украине: "Это та тупая страна, которой жидоолигарх ************* клоуна впарил?!"
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02.02.2021 12:09 Ответить
Канешна-канеееешна. Коррупционеры и расейские агенты в украинской власти никак и ни на что не повлияют🖐
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02.02.2021 10:15 Ответить
Ещё немного о внешней политике

Всё не идут из головы подростковые фразы из Вовиного интервью, логичным завершением которого стало такое же подростковое хамство нового спикера АПУ - Арестовича.
И уже забыл бы об этом, но здесь Кулеба выдаёт новый перл: мол, мы прекратили вести переговоры о получении статуса особого союзника США вне НАТО - подавайте нам НАТО исключительно в полном виде! Иначе опять устроим истерику.

Твою ж дивизию... В связи с этим кое-что поясню.
Начал переговоры о предоставлении Украине такого статуса ещё Порошенко, и продвинулся на этом треке довольно далеко. Если бы не бездумный выбор украинского нарида в 2019-м - думаю, с приходом Байдена начатое было бы успешно завершено.

Для получения полноценного членства в Альянсе необходимо согласие всех 30 государств. И если бы Украина, даже выполнив все условия и пройдя этап ПДЧ, была готова к вступлению, любая Венгрия или Албания, выставляя всё новые и новые условия, могла бы "морозить" Украину и держать её на пороге ещё долгие годы. Пример Греции и Северной Македонии вам в помощь.

Что же даёт статус основного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally)? Для начала напомню некоторый страны, которые этим статусом обладают:
* Израиль;
* Австралия;
* Япония;
* Южная Корея;
* Кувейт.
Достаточно? Возьму на себя смелость утверждать, что такой статус для Украины даже предпочтительней, чем НАТО. Ибо он предусматривает оперативное перевооружение армии по американским стандартам - в том числе, с использованием такого вооружения, как истребители пятого поколения F-35, ЗРК «Пэтриот» и др.

В случае предоставления Украине такого статуса, в Кремле будут четко понимать, что речь идет уже не просто о декларациях или осуждениях (забудьте вы о Будапештском меморандуме - в практическом смысле это ничтожный документ без механизма реализации задекларированных в нём намерений). Речь будет идти о реальной военной помощи.

Конечно, солдаты США не пойдут воевать за Украину. Но военную помощь американцы могли бы оказать нам существенную. В том числе, новейшими технологиями. И самое главное: для этого не нужно будет созывать никаких громоздких советов и консилиумов - достаточно будет единоличного решения президента США.

И вот сейчас, после слов Кулебы, у меня возникает простой вопрос: если наша внешняя политика отказывается от самого короткого и прямого пути к обеспечению безопасности государства (пройденного, к тому же, на 2/3), а взамен этого задаётся пубертатным вопросом: "Господин президент США, почему Украина ещё не в НАТО?", не смахивает ли всё ЭТО на хитросделанную комбинацию по саботированию такого пути в принципе? Как-то всё в духе одной известной спецслужбы - операция "шпили-вили", так сказать. И от того, как истерит Арестович, такое впечатление только усиливается.

Плюс искусственно созданное напряжение среди высшего генералитета ВСУ. Плюс торможение дела по "вагнеровцам".

Я далёк от того, чтобы считать нынешнюю власть идиотами. Как далёк от того, чтобы идиотами считать новую американскую власть. Думаю, в Белом доме разберутся, что к чему и кто есть ху. На то и надежда - мухи отдельно, котлеты отдельно.
Но как же задрали эти зелёные навозные мухи!
Одно утешает: их век недолог, а Украина - навсегда.
Helgi Sharp
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02.02.2021 10:16 Ответить
Вы не учли одного что слова были написаны ****** а Кулеба и ЗЕ их только озвучили.Ведь такое ультимативное заявление наивысшими руководителями Украины отбросит страну от НАТО и ЕС на десятилетия чего при всех сужествующих Президентах Украины кацапия не могла добиться включая Кучму и Януковича.
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02.02.2021 10:25 Ответить
Blinken also called on Ukraine to maintain progress on fighting corruption and implementing rule of law and economic reforms. The two also discussed the coronavirus pandemic.
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02.02.2021 10:16 Ответить
а санкції на дубка це типу не сигнал?
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02.02.2021 10:53 Ответить
игнор зебобы на др,и что его в Давос не позвали -вообще не сигналы)))
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02.02.2021 12:25 Ответить
***
Піраміда потреб Зеленського:
Пісять
Какать
В НАТО
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02.02.2021 11:03 Ответить
Украина не получала из Вашингтона никаких сигналов....

Эти придурки уже по сигналам страной управляют. Ну какое тут внешнее управление, что вы, что вы.... Зі США не було сигналів, що дії окремих осіб позначаться на наших відносинах, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5738
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02.02.2021 11:21 Ответить
Кулеба,сразу после того ,как ты говорил это же ,в прошлый раз,зекретину устроили игнор на др и не позвали в Давос...
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02.02.2021 12:20 Ответить
Украина не получала из Вашингтона никаких сигналов, что действия отдельных лиц, связанных с интересами России, могут негативно повлиять на отношения между нашей страной и США , Наверное США приветствуют (експорт електроенергии от белоруского диктатора и кремлевского оккупанта Украины , и такая антиукраинская сделка "зе слуг" никак не повлияет на отношения США И Украины,и США даже могут подбросить пару млрд баксов финансовой поддержки "зе" для пополнения антинародного режима в Белорусии и оккупанта украинской земли???-простой вопрос-"А как с такой х,,,ней малята Вы собрались в НАТО и накой Вы там нужны???
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02.02.2021 14:28 Ответить
Кулеба - вяленый холуй.
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02.02.2021 16:11 Ответить
 
 