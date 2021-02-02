Из США не было сигналов, что действия отдельных лиц скажутся на наших отношениях, - Кулеба
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Украина не получала из Вашингтона никаких сигналов, что действия отдельных лиц, связанных с интересами России, могут негативно повлиять на отношения между нашей страной и США.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Никаких негативных индикаторов или каких-либо сигналов не было ни в сегодняшнем разговоре, ни в нашей предыдущей коммуникации с США. В данном случае речь шла о действиях людей, связанных с интересами Российской Федерации. Претензий к украинской власти здесь не было, нет и не может быть", - сказал Кулеба в ответ на вопрос, не помешают ли стратегическому партнерству с США недавние американские санкции против нескольких граждан Украины, в том числе депутата из правящей партии.
Глава МИД добавил: в США очень положительно отмечают тот факт, что несмотря на все попытки втянуть Украину во внутриполитические американские дела, мы этого не сделали и смогли достойно выйти из ситуации.
"Сегодня мы с государственным секретарем тоже об этом говорили, и он это положительно отметил", - сообщил Кулеба.
По его словам, разговор с Блинкеном должен был состояться еще на прошлой неделе, и государственный секретарь США сразу отметил, что хотел поговорить с Киевом среди первых, но по ряду организационных причин он был перенесена на сегодня.
"Мы договорились о том, что и США, и мы готовы наполнять наше стратегическое партнерство новыми амбициями - это ключевое. Эта политическая договоренность сегодня была достигнута, и теперь наши эксперты будут работать над ее реализацией", - отметил дипломат.
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https://oleg-leusenko.livejournal.com/13507192.html
Агентура ФСБ в Украине чувствует себя уверенно.
Карманный суд освободил из-под ареста троих подозреваемых в причастности к убийству участницы добробата им. Дудаева А. Окуевой.
Задержанный по подозрению в убийстве Амины Окуевой Игорь Редькин связан общим бизнесом с ближайшим партнером Зеленского Юрием Аристовым (н/д от "Слуги народа").
Теперь он на свободе. Суд счел, что следствие якобы не смогло собрать достаточно доказательств причастности к теракту.
"Байдене, чому ми досі не в НАТО?", - питає ображений Зеленський.
Чому я дурень не залишився грати уєм по роялю? Чому мене ніхто не любить і не кличе в сауну, га, Джо?
Чому Ви з Порошенком смієтесь наді мною і Путін не хоче показати очі?
Байдене! Навіщо мене мама Римма народила?
Порошенко- Байдену:
- А він мені каже на стадіоні "Я - ваш вирок!"...
Байден:
- Та ну?! От ідіот!...
Зеленський:
- Пожалійте мене! Відпусть назад, у "95-й квартал"!... Я більш не хочу буть президентом!... Я пісять хочу-у-у...".
Всё не идут из головы подростковые фразы из Вовиного интервью, логичным завершением которого стало такое же подростковое хамство нового спикера АПУ - Арестовича.
И уже забыл бы об этом, но здесь Кулеба выдаёт новый перл: мол, мы прекратили вести переговоры о получении статуса особого союзника США вне НАТО - подавайте нам НАТО исключительно в полном виде! Иначе опять устроим истерику.
Твою ж дивизию... В связи с этим кое-что поясню.
Начал переговоры о предоставлении Украине такого статуса ещё Порошенко, и продвинулся на этом треке довольно далеко. Если бы не бездумный выбор украинского нарида в 2019-м - думаю, с приходом Байдена начатое было бы успешно завершено.
Для получения полноценного членства в Альянсе необходимо согласие всех 30 государств. И если бы Украина, даже выполнив все условия и пройдя этап ПДЧ, была готова к вступлению, любая Венгрия или Албания, выставляя всё новые и новые условия, могла бы "морозить" Украину и держать её на пороге ещё долгие годы. Пример Греции и Северной Македонии вам в помощь.
Что же даёт статус основного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally)? Для начала напомню некоторый страны, которые этим статусом обладают:
* Израиль;
* Австралия;
* Япония;
* Южная Корея;
* Кувейт.
Достаточно? Возьму на себя смелость утверждать, что такой статус для Украины даже предпочтительней, чем НАТО. Ибо он предусматривает оперативное перевооружение армии по американским стандартам - в том числе, с использованием такого вооружения, как истребители пятого поколения F-35, ЗРК «Пэтриот» и др.
В случае предоставления Украине такого статуса, в Кремле будут четко понимать, что речь идет уже не просто о декларациях или осуждениях (забудьте вы о Будапештском меморандуме - в практическом смысле это ничтожный документ без механизма реализации задекларированных в нём намерений). Речь будет идти о реальной военной помощи.
Конечно, солдаты США не пойдут воевать за Украину. Но военную помощь американцы могли бы оказать нам существенную. В том числе, новейшими технологиями. И самое главное: для этого не нужно будет созывать никаких громоздких советов и консилиумов - достаточно будет единоличного решения президента США.
И вот сейчас, после слов Кулебы, у меня возникает простой вопрос: если наша внешняя политика отказывается от самого короткого и прямого пути к обеспечению безопасности государства (пройденного, к тому же, на 2/3), а взамен этого задаётся пубертатным вопросом: "Господин президент США, почему Украина ещё не в НАТО?", не смахивает ли всё ЭТО на хитросделанную комбинацию по саботированию такого пути в принципе? Как-то всё в духе одной известной спецслужбы - операция "шпили-вили", так сказать. И от того, как истерит Арестович, такое впечатление только усиливается.
Плюс искусственно созданное напряжение среди высшего генералитета ВСУ. Плюс торможение дела по "вагнеровцам".
Я далёк от того, чтобы считать нынешнюю власть идиотами. Как далёк от того, чтобы идиотами считать новую американскую власть. Думаю, в Белом доме разберутся, что к чему и кто есть ху. На то и надежда - мухи отдельно, котлеты отдельно.
Но как же задрали эти зелёные навозные мухи!
Одно утешает: их век недолог, а Украина - навсегда.
Helgi Sharp
Піраміда потреб Зеленського:
Пісять
Какать
В НАТО
Эти придурки уже по сигналам страной управляют. Ну какое тут внешнее управление, что вы, что вы....