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Мать фаната, убитого белорусским ОМОНом, о Лукашенко: Как бить девочек, как бить бабушек? Это нормальный президент, которым мы должны гордиться?

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мать фаната, убитого белорусским ОМОНом, о Лукашенко: Как бить девочек, как бить бабушек? Это нормальный президент, которым мы должны гордиться?

Анжелика Кухто, мама погибшего фаната Никиты Кривцова, поделилась мнением о захватившем власть в Беларуси "президенте" Александре Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sport.ru.

Футбольный фанат пропал 12 августа, через 10 дней его нашли мертвым в Минске.

"Зачем убивать? Мог спокойно уйти. Знала вся Беларусь, что он проигрывает на этих выборах, даже которые еще не состоялись. Люди шли с такой надеждой, что наконец-то что-то поменяется. Что уйдет он. Нет.

А сейчас все боятся. Даже все сотрудники боятся. Те же следователи, которые от всего сердца хотели бы нам помочь, но и они боятся, что их уволят... И неизвестно, что тоже могут сделать. Дали им конкретный приказ. Все. Ни одного же уголовного дела не возбудили.

Никак не может отпустить свою власть. Хотя видит, что проигрывает по всем фронтам, но нет, все равно держится, цепляется. За что ты цепляешься? Видит, что народ уже против. Так издеваться...

Не мой же один, Никита. А сколько их пропало и не нашлось? А что там на Окрестина (Центр изоляции правонарушителей. – Ред.) творится? Как бить девочек, как бить бабушек? Я не понимаю.

Это нормальный президент, которым мы должны гордиться? Который должен был нам помогать, чтобы у нас жизнь должна быть счастливее, а он делает ее страшнее и страшнее", - сказала она.

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Отвечая на вопрос, не боится ли она, что после таких откровений ей могут угрожать, она сказала: "Как-то не боюсь. А что они мне сделают? Тоже пойду повешусь? Но они могут так представить".

"Я тогда сразу с журналистами говорила, что я не удивлюсь, что я не доеду там из Минска, где-нибудь под машину попаду, или мало ли что может случиться. А сейчас не боюсь. Ну, убить не убьют все-таки, – цитирует Кухто белорусская Tribuna.com со ссылкой на канал "КраСава" в YouTube.
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Топ комментарии
+9
Последний независимый белорусский диктатор Европы гаспадар Александр Лукашенко, от которого ничего уже не зависит, по просьбе из Кремля, назвал «братскую Украину нарывом и головной болью, которую надо быстро устранить».
Пока отец следующего Президента Беларуси злословил расстрелянную на Майдане Воронежским спецназом «Небесную сотню», к нему в тыл зашли «Вагнеровцы» (в миру «зеленые человечки») для осуществления террористических акций накануне выборов. Минские силовики арестовали тридцати трёх российских православных террористов, которые прибыли для раскачивания политической ситуации в Беларуси. 15 граждан из числа арестованных, до помещения в СИЗО, воевали на Донбассе на стороне «повстанцев» за 15 000 российских руплей в месяц.
Императору 1/9 части суши не удалось с помощью Вооруженных сил РФ за прошедшие шесть лет расширить владения Залесья за счёт левобережной Украины и тогда «царь всея Руси» положил свой орлиный взгляд на земли, лежащие на запад от Смоленска. А находится по соседству со «старшим братом», посаженная на российскую «углеводородную иглу» - Беларусь.
Белорусы, как и украинцы - славяне. Они никогда не были братьями угро-финнам и мокше. У них нет общих корней с чукчами, коряками и эвенками. Нынешняя Беларусь, это оккупированные Московией территории, которые принадлежали Великому Княжеству Литовскому и частично соседней Польше.
После ареста украинского мальчика Павла Гриба спецслужбами ФСБ РФ в Гомеле, задержания белорусскими правоохранителями украинского журналиста, корреспондента украинского радио Павла Шаройко и взятия под стражу руководителя украинского предприятия ПАО «Завод утяжелителей» Александра Скибу, я перестал покупать белорусские продукты, одежду, мебель, шторы, заправлять автомашину белорусским газом и никогда не поеду на экскурсию в Минск.
Жительница Гомеля, отдыхавшая на курорте в Каролино-Бугазе, шепотом рассказала, что «Бацька импортирует в Украину молочные продукты, изготовленные из молока коров, пасущихся на зараженных территориях после аварии на Чернобыльской АЭС, а также из молока больных животных, наколотых антибиотиками, которое фермеры должны утилизировать до полного выздоровления КРС.
Подданные Батьки по-прежнему живут в «совке» и приезжают на международный пункт пропуска «Доманово» на въезд в Украину с калорадской лентой на зеркале заднего вида в салоне авто.
Нормальный человек перед отъездом в страну, где седьмой год идут боевые действия с православной Московией, обычно интересуется Законами и нюансами страны посещения.
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02.02.2021 09:23
+6
Президент не має права затримуватись на посаді більше двох термінів.
Тому висновок - Лука давно став диктатором, а вони можуть і танками людей давити.
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02.02.2021 09:05
+5
Ну, що сказать... Білоруси, ви своїми руками, своєю інфантильністю, своїм "А, можа, так і трєба?...", створили монстра... І тільки ви самі можете його позбуться... "Революція не твориться з-за кордону... Її не приносять на багнетах... Вона твориться на вулицях міст самим народом..."
В нас, дякуючи 72% "абинеПорох", ситуація не краща...
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02.02.2021 09:26
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Президент не має права затримуватись на посаді більше двох термінів.
Тому висновок - Лука давно став диктатором, а вони можуть і танками людей давити.
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02.02.2021 09:05 Ответить
Последний независимый белорусский диктатор Европы гаспадар Александр Лукашенко, от которого ничего уже не зависит, по просьбе из Кремля, назвал «братскую Украину нарывом и головной болью, которую надо быстро устранить».
Пока отец следующего Президента Беларуси злословил расстрелянную на Майдане Воронежским спецназом «Небесную сотню», к нему в тыл зашли «Вагнеровцы» (в миру «зеленые человечки») для осуществления террористических акций накануне выборов. Минские силовики арестовали тридцати трёх российских православных террористов, которые прибыли для раскачивания политической ситуации в Беларуси. 15 граждан из числа арестованных, до помещения в СИЗО, воевали на Донбассе на стороне «повстанцев» за 15 000 российских руплей в месяц.
Императору 1/9 части суши не удалось с помощью Вооруженных сил РФ за прошедшие шесть лет расширить владения Залесья за счёт левобережной Украины и тогда «царь всея Руси» положил свой орлиный взгляд на земли, лежащие на запад от Смоленска. А находится по соседству со «старшим братом», посаженная на российскую «углеводородную иглу» - Беларусь.
Белорусы, как и украинцы - славяне. Они никогда не были братьями угро-финнам и мокше. У них нет общих корней с чукчами, коряками и эвенками. Нынешняя Беларусь, это оккупированные Московией территории, которые принадлежали Великому Княжеству Литовскому и частично соседней Польше.
После ареста украинского мальчика Павла Гриба спецслужбами ФСБ РФ в Гомеле, задержания белорусскими правоохранителями украинского журналиста, корреспондента украинского радио Павла Шаройко и взятия под стражу руководителя украинского предприятия ПАО «Завод утяжелителей» Александра Скибу, я перестал покупать белорусские продукты, одежду, мебель, шторы, заправлять автомашину белорусским газом и никогда не поеду на экскурсию в Минск.
Жительница Гомеля, отдыхавшая на курорте в Каролино-Бугазе, шепотом рассказала, что «Бацька импортирует в Украину молочные продукты, изготовленные из молока коров, пасущихся на зараженных территориях после аварии на Чернобыльской АЭС, а также из молока больных животных, наколотых антибиотиками, которое фермеры должны утилизировать до полного выздоровления КРС.
Подданные Батьки по-прежнему живут в «совке» и приезжают на международный пункт пропуска «Доманово» на въезд в Украину с калорадской лентой на зеркале заднего вида в салоне авто.
Нормальный человек перед отъездом в страну, где седьмой год идут боевые действия с православной Московией, обычно интересуется Законами и нюансами страны посещения.
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02.02.2021 09:23 Ответить
почему последний диктатор Европы? про ху..йла забыли... или ху..йло азиатский дикатор? можно было бы и так смотреть, если бы не лез лыковыми лаптями и своей вонью в Европу...
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02.02.2021 09:43 Ответить
про вагнеровцев хрень пишешь - сам придумал или начитался х\з чего? и еще - термин славяне - спекулятивный термин прапоганды кремлевской орды, этот мусор выбрасывать нужно и забывать как кошмарный сон... у каждого народа есть свое название, история... обойдемся без "славянства"... и сатанинского его корня....
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02.02.2021 09:48 Ответить
Не сам придумав. Вказівка така з ОПи Зєлєнского. Правильні речі про Лукашенку і маленька. Реєня про вагнерівців. Нова методичка.
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02.02.2021 10:14 Ответить
+
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02.02.2021 11:09 Ответить
В білоруській конституції такого закону немає.
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02.02.2021 09:23 Ответить
Когда четверо раскормленных «амбалов» из «Беркута» Януковича, волокут в «автозак» за руки и за ноги двенадцатилетнего мальчика, зеваки из снежной Нигерии не вмешиваются в конфликт и только фотографируют на видеотелефоны эту «процедуру». На красной площади полно брусчатки. Игрой в снежки с ментами и криками «ПОЗОР» ничего не добьёшся. «мусора не люди», - сказал министр внутренних дел Украины пан Арсен Аваков. Видео, как Майдановцы в Киеве сожгли три «БЭТЭЭРА», водители которых пытались раздавить протестующих против бандитской православной власти донецкого шапкокрада и уничтожили два водомета, операторы которых в 15-градусный мороз обливали струями митингующих смотреть здесь:https://www.youtube.com/watch?v=Qos4BH6r48M
P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется копами страны ОХУ-ын (в переводе с монгольского - «РФ») для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро».
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02.02.2021 09:25 Ответить
с 1994 года регулярно получает якобы 75-82% голосов. В этом году рекорд 86%.
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02.02.2021 13:25 Ответить
а в 1994 году обещал, что он пришел только на два срока.
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02.02.2021 13:26 Ответить
Бьет значит любит.... а зачем вы позволяете бить девочек и бабушек. Плохой только тот кто бьет? Те кто не состоянии защитить не при чем?
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02.02.2021 09:11 Ответить
Понять и простить. Ведь так у Вас там принято ?
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02.02.2021 09:21 Ответить
"мать фаната" Мать фаната, убитого белорусским ОМОНом, о Лукашенко: Как бить девочек, как бить бабушек? Это нормальный президент, которым мы должны гордиться? - Цензор.НЕТ 1718
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02.02.2021 09:21 Ответить
ОНИ ПРОСТО БОЯТЬСЯ!!! ВЛАСТЬ путина, лукашенко, кадырова, назарбаева- это страх!!!!! Хотя , много где живут в страхе!!! Китай - что тварит с мусульманами!!! Там тоже коммуняки!!!!
Люди должны решать - иначе преступники диктаторы называют сталицы в честь себя и убивают!!!
Радует ,что есть Америка !!!! Хорошего всем дня!!!
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02.02.2021 09:23 Ответить
Ну, що сказать... Білоруси, ви своїми руками, своєю інфантильністю, своїм "А, можа, так і трєба?...", створили монстра... І тільки ви самі можете його позбуться... "Революція не твориться з-за кордону... Її не приносять на багнетах... Вона твориться на вулицях міст самим народом..."
В нас, дякуючи 72% "абинеПорох", ситуація не краща...
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02.02.2021 09:26 Ответить
Порошенко вступив в партію СДПУо - партія СДПУо гавкнулась!
Порошенко вступив в партію Регіонів - партія мало не гавкнулась в 2005р.!
Порошенко вступив в партію Наша Україна - партія НУ гавкнулась!
Порошенко повернувся в партію Регіонів - партія Регіонів гавкнулась!..
......................................................................................................................................
Порошенко очолив державу Україна - отримали ЯнеЛоха 42 левела....
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02.02.2021 12:28 Ответить
Телепню, по-перше, мова тут іде не про Порошенка. По-друге, людина вміє "тримать ніс за вітром" - як тільки партія починала "смердіть", він покидав її ряди. Те саме було і з "партією регіонів". По-третє, сам "Кіля Азіров" сказав, що в ПР Порошенко нічого не робив, з того, що вони хотіли. По-четверте, людині, яка ще півтора року "топила" за "ЯнеЛОХа", не варто звинувачувать Порошенка в тому, що "отримали" цього придурка...
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02.02.2021 12:49 Ответить
Де і коли, я хоч раз, добрим словом помянув Зелену Шмарклю. Назви? Я навпаки, ще до виборів, як тільки "воно" вилізло, крив його вподовж і впоперек! Це легко перевірити в архіві Цензора.
От життя! Іван Суліма, має мене за порохобота, порохоботи за зебіла, зебіли за кума Івана Суліми...
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02.02.2021 13:36 Ответить
ТИ гірший... Ти з секти "абинеПорох"... Тобто, голосуючи чи "не голосуючи", поливаючи помиями Порошенка, ти привів до влади ОЦЕ... То чим ти кращий від "ваньки"? "Ванька", в середньому, раз у місяць "перевзувається", а ти "полощешся, як лайно у ополонці", і паскудиш на людину, яка реально рятувала і відроджувала Україну...
Хоча, все може буть і простіше... Ти - звичайний "україномовний лахтинець", що сидить і Сімферополі чи Донецьку, щоб висвічувало український "нік", і строчиш "за мзду малую"... Тоді все стає на свої місця і всі питання отримують чіткі відповіді...
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02.02.2021 15:24 Ответить
Ніколи не був ні в Донецьку, ні в Сімферополі і навіть в Крим ні разу не їздив, не люблю температуру за +30...
Стосовно Порошенка... можу погодитись лише з тим що він розумніший за Шмарклю, на цьому всі його переваги і закінчуються. А починав він своє президенство не набагато краще за нинішню "шістку" теж надіявся "перемир"ями" пропетлять, причому насрав куди більше Шмарклі ,оголосивши в 2014р. триденне перемир"я саме тоді, коли Добробати поперли сепарів. Давши таким чином їм можливість перегрупуватись а Росії підтягти резерви. Це ж легко перевірити в інтернеті.
А "патріотом" Порошенко став примусово, під впливом Майдану, тоді все "елітне" бидло ходило на напівзігнутих, і спробував би він тоді тільки пропетлять...
І ще, на початку президентської кар"єри у Порошенка було менше мільярда дол. зараз майже півтора мільярда, за твердженнями порошенківських "іванів сулім", він ще начебто добряче й витрачався на "державні" нужди. Откуда деньги Зин?
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02.02.2021 15:51 Ответить
НЕ "балабань"... Це ти про "триденне перемир"я пишеш, яке в Іловайську було? Тоді ти точно з "Лахти". Бо тверезо мислячі люди, особливо військові, прекрасно знають ту ситуацію. А у мене чверть віку служби, за плечима... Так що, "гуляй, Вася...". Не вистачало мені ще "брехуну-наймиту", читать лекції по "Новітній історії України"... Фон Візін правильно сказав, словами свого героя: "Не мечите бисера перед свиниями, да не попрут они его ногами...".
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02.02.2021 16:02 Ответить
Чем больше говорить правду про таракана, открыто, на камеры, быть в этом известным, тем больше шансов выжить... убрать физически такого человека, это расписаться в своей преступности... максимум что смогут - закрыть. но менталитет белорусов сильно подпорчен, с гнильцой и плесенью, еще из совка... им Шушкевич не понравился. захотели тупого популиста-колхозника, события теперь и раньше имеют наследственно-причинную связь... белорусы выродились, кацапизировались ментально, превратились в рабов и недостойное стадо баранов...
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02.02.2021 09:36 Ответить
почему таракан все говорят, таракан противное но не хищное насекомое,
он клещ, который всосался в кровь беларусов и в Беларусию, и пьет их кровь
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02.02.2021 13:01 Ответить
Мати фаната, убитого білоруським ОМОНом, про Лукашенка: Як бити дівчаток, як бити бабусь? Це нормальний президент, яким ми маємо пишатися? - Цензор.НЕТ 7969 Мати фаната, убитого білоруським ОМОНом, про Лукашенка: Як бити дівчаток, як бити бабусь? Це нормальний президент, яким ми маємо пишатися? - Цензор.НЕТ 2614
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02.02.2021 09:38 Ответить
Якби у Польщі було стільки російськомовних поляків, скільки російськомовних білорусів у Білоруссії, то у Польщі було би те ж саме, що й у Білоруссії.
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02.02.2021 09:42 Ответить
в Былорусы тылько формально былоруси... по факту кацапізіровані моральні інваліди й колаборанти...
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02.02.2021 09:52 Ответить
У майбутній Конфедерації вони будуть називатися литвинами.
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02.02.2021 10:10 Ответить
Фантазуєш???? в якій "конфедерації"? литвини в історії, як і ми - русичі...
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02.02.2021 10:20 Ответить
...в якій "конфедерації"?...наприклад у такій - Міжмо́р'я (пол. Międzymorze, лат. Intermarium) - концепція партнерського блоку держав від Балтійського до Чорного й Адріатичного морів. Історично ніяких русичів не було - були поляни, сіверяни та деревляни, навколо яких і утворилася Давньоукраїнська Держава. Це більш зрозуміло, ніж прив'язуватися до лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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02.02.2021 10:32 Ответить
переконався, що ти фантазуєш(це звичайно не порок)... термін "міжмор,я", як основа "конфедерації", надуманий і немає під собою ніякого грунту... як і сіверяни з древлянами й полянами... ми даже не можемо научно підтвердити.що ці терміни використвувались в ті древні часи, а не придумані в новітній історії.
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02.02.2021 10:48 Ответить
Поляни, Polonia...
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02.02.2021 11:14 Ответить
"Центром полянской земли был Киев; другие её населённые пункты - Вышгород, Витичев (ныне Витачов), Белгород на реке Ирпень (ныне село Белогородка), Звенигород, Треполь (ныне село Триполье), Василев (ныне Васильков) и прочие" - це звичайні українці які жили на цій(своїй) території останні декілька тисяч років... до polonii мають відношення як і до чехів з словаками...
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02.02.2021 11:31 Ответить
Західні поляни, поляни ляські або поляки - одне із західнослов'янських племен, що проживало у басейні річки Варти[1]. Протягом IX-X століть здійснювало експансіоністську політику відносно сусідніх слов'янських племен та згодом дало назву країні Польща (Познанське воєводство)[1], та етноніму поляк.
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02.02.2021 11:57 Ответить
за 26 лет второе поколение лукашистов выросло
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02.02.2021 13:27 Ответить
это значит, что бить мальчиков и дедушек, как бы, нормально?!
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02.02.2021 11:15 Ответить
а какже!...іздрєвлє на русі святой...токмо іже акі пакі!
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02.02.2021 11:25 Ответить
господи, успокойтесь! она в переносном смысле сказала.
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02.02.2021 12:58 Ответить
Говорят, карма злая ****. Но это касается только тех людей, у которых еще осталось что то человеческое. Луку карма не догонит, у него нет ничего людского.
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02.02.2021 15:14 Ответить
 
 