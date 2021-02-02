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В западных регионах Украины растет число новых случаев COVID-19: есть риск, что это из-за новых штаммов коронавируса, - Нацакадемия наук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В западных регионах Украины растет число новых случаев COVID-19: есть риск, что это из-за новых штаммов коронавируса, - Нацакадемия наук

В Украине в целом продолжается снижение количества новых заражений и летальных случаев коронавируса. При этом в пяти областях наблюдается рост заболеваемости.

Об этом говорится в обзоре эпидемиологической ситуации за прошедшую неделю от Национальной академии наук Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, рост заболеваемости наблюдается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой областях.

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"Всего в Украине картина перестала быть однородной, в большинстве регионов продолжается стабильное затухание. Так, как до конца непонятны причины увеличения количества случаев в западных регионах, то сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации", - отметили ученые.

В НАН добавили, что рост заболеваемости может быть вызван пренебрежением карантина в курортных и горнолыжных регионах. Но также существует риск, что негативная динамика вызвана новыми мутациями вируса и благоприятными погодными условиями.

"В любом случае динамика в перечисленных регионах вызывает беспокойство. Необходимо провести дополнительный анализ о причинах такой динамики и принять дополнительные меры по сдерживанию распространения эпидемии", - считают ученые.
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Топ комментарии
+3
Хм...а звідки ви знаєте, що то коронавірус, а не грип ?
Тестування ж практично не проводиться.
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02.02.2021 09:08
+2
Биковель Каломойского-шевченка.
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02.02.2021 09:19
+1
В академии наук заседает князь Дундук
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02.02.2021 09:26
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Хм...а звідки ви знаєте, що то коронавірус, а не грип ?
Тестування ж практично не проводиться.
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02.02.2021 09:08 Ответить
Про грипп уже даже и не вспоминают, как и не было его- один коронавирус остался. У західних регіонах України зростає кількість нових випадків COVID-19: є ризик, що це через нові штами коронавірусу, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 6390
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02.02.2021 09:48 Ответить
Сочиняйте дальше. У вас красиво получается.
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02.02.2021 09:11 Ответить
Вчені як завжди нічого достеменно не знають.
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02.02.2021 09:12 Ответить
Все і достеменно знає тільки дебіл. Розумний же говорить - я знаю лише те, що нічого не знаю.
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02.02.2021 11:57 Ответить
Цитує повністю, недебіл.
Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого." - Сократ.
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02.02.2021 12:02 Ответить
Биковель Каломойского-шевченка.
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02.02.2021 09:19 Ответить
Ага, ясно, понятно. Это из-за новых штаммов, а не из-за того, что ЗеМародер очередной ковидный фонд под вакцинацию в оманские офшоры вывез.
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02.02.2021 09:20 Ответить
В академии наук заседает князь Дундук
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02.02.2021 09:26 Ответить
Академия получила тесты по ковиду задолго до Ковида,и даже данные по каждому селу,не говоря о городах,что ж вы так палитесь на мелочах стадо баранов?
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02.02.2021 09:28 Ответить
Там где местная власть принадлежит Садовому и ЕС ,местечковый сепаратизм и ковид зашкаливают.Тенденция,однако.Впрочем такая же тенденция и в вотчинах ОПЗЖ.Союзники ,однако.
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02.02.2021 09:31 Ответить
Кто не впишется в Ковид-Мафию не получит пайку в виде пару тыщ доляров,жрать то хоцца всида
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02.02.2021 09:41 Ответить
 
 