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В Украине ведут антивакцинальную кампанию, даже есть медики, которые отказываются прививаться, - "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине ведут антивакцинальную кампанию, даже есть медики, которые отказываются прививаться, -

В Украине проходит масштабная кампания против вакцинации от коронавируса, делать прививки не хотят даже некоторые медики.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"Уже к сентябрю, надеется Минздрав, мы пройдем 4 этапа (вакцинации. - Ред.). Сегодня есть другая проблема, сегодня не все люди, даже есть медицинские работники, которые не согласны вакцинироваться", - отметил парламентарий.

Радуцкий сообщил, что Украина должна получить 15 млн доз вакцины - "это примерно 50% населения Украины, чтобы был хороший эффект от вакцинации".

"На сегодняшний день происходит очень большая антивакцинальная кампания. Я надеюсь, что когда пройдет первая-вторая волна вакцинации, люди увидят, что вакцина безопасна, дает результат. Мы постоянно ведем переговоры, и не остановимся в сентябре", - подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что через две недели Украина получит вакцины от COVID-19.

Читайте: Украина направит COVAX дополнительный запрос по увеличению количества доз вакцины Pfizer, - замминистра здравоохранения Иващенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Медики не хочуть щеплюватись китайською болтушкою.
І хто обвинуватить їх в дурощах ?
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02.02.2021 09:15
+16
Ну так не все же поголовно идиоты. Их число и так велико: 73%. Куда уж больше-то ?
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02.02.2021 09:10
+16
Прививальщиков судили в Нюрнберге. И лекарство выписали, в виде мыла и верёвки.
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02.02.2021 09:21
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Таких, як я, тут більше нема.
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02.02.2021 10:50 Ответить
У білому пальто більш нема, за то багато у білих капцях.
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02.02.2021 11:12 Ответить
То не моя проблема.
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02.02.2021 11:16 Ответить
Та й мені по цимбалах і пальто і капці і навіть лапті з какашником.
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02.02.2021 11:18 Ответить
Та бачу...)))
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
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02.02.2021 11:26 Ответить
А я подумав що то за мною біжить кацапська смерть у всьому білому
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02.02.2021 11:38 Ответить
желающих вакцинироваться китайско-рассейской оотравой - в биореактор. Хоть какаято польза. ктото на вас чай приготовит или еду разогреет
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02.02.2021 10:00 Ответить
я лучше предлагаю зеленую вороватую власть и тебя и таких как ті в биореактор отправить. Хоть газ с єлектричеством будет))
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02.02.2021 09:33 Ответить
общество нужно изолировать от ******* типа В Україні ведуть антивакцинальну кампанію, навіть є медики, які відмовляються робити щеплення, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7337 Герхард...
В Сибирь или просто на местах - но если не изолировать - то общество погибнет.
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02.02.2021 09:21 Ответить
А ви самі, китайською вакциною зробили б щеплення?
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02.02.2021 09:24 Ответить
Шкоди від неї не буде, лише ефективність її дещо нижча, в залежності від індивідуальних особливостей імунної системи, тобто - вона не всім дасть бажаний результат.
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02.02.2021 18:20 Ответить
На лобі собі постав чорну мітку дебіл.Чому повинні вакцінувати проти волі?Хочу вакцінуюсь хочу ні і ніхто мене не змусить,Це тобі не в *****. А от медиків,котрі відмовляються,треба позбавляти страховки. В Україні ведуть антивакцинальну кампанію, навіть є медики, які відмовляються робити щеплення, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 5419
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02.02.2021 09:31 Ответить
Невакцінованих просто не допускати до роботи, а медиків, що відмовились, позбавляти диплома, оскільки вони реально медиками не є.
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02.02.2021 18:22 Ответить
Хто дасть 100% гарантію що після вакцинації не буде ніяких ускладнень? А якщо нема гарантій то й вакцинація повинна бути добровільна.
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02.02.2021 18:35 Ответить
Ай, да Радуцкий! Только сегодня я прочитал, что в больнице Белой Церкви вот что произошло: "В нашей клинике из почти 70 сотрудников только четверо согласились на вакцинацию. Руководство сказало так: "Подадим списки на всех, а там посмотрим. Принудительно вакцинировать никто не будет", - рассказывает один из врачей Белоцерковской городской больницы №3.(с). Это как называется? Некоторые??? Ни хрена себе- некоторые!
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02.02.2021 09:13 Ответить
Это называется замыливание глаз: Пытаются, срыв вакцинации, произошедший по причине незакупки вакцины подменить на некий "антипрививочный сговор". Мы мол хотим всех вакцинировать (хоть и нечем), а нам типа все мешают - все плохие мы хорошие.
Понимаю, что глупо, но работает!!!!
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02.02.2021 09:27 Ответить
Ну теперь понятно почему у нас такой уровень медицины. Интересно уехавшие в Польшу на зароботки врачи там отказываются вакцинироваться?
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02.02.2021 09:33 Ответить
А в Польше тоже Синоваком и Спутником прививают?
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02.02.2021 09:43 Ответить
У нас уже прививают? Вот это новость. Вы наверно Бродский если у вас есть такие сведения. Пока только была новость о поступлении пфайзера через пару недель. Ну так все таки в Польше они отказываются или нет давайте сначала это выясним, а потом узнаем чем именно прививают в Польше.
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02.02.2021 09:51 Ответить
Медики не хочуть щеплюватись китайською болтушкою.
І хто обвинуватить їх в дурощах ?
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02.02.2021 09:15 Ответить
Саме так, ніхто не хоче вакцинуватись кацапським новачком чи китайським плацебо із ефективністю на рівні чая з лимоном.
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02.02.2021 09:19 Ответить
Так узнав об этом Степанов уже объявил, что медиков включили в круг привилегированных для которых закупают pfizer - ведь такая афёра срывается...
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02.02.2021 09:24 Ответить
Більшість лікарів вже легко перехворіли і не хочуть свій сильний імунітет паскудити китайським дьогтем(свинопасом).
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02.02.2021 09:41 Ответить
Где вакцина клоуны???
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02.02.2021 09:16 Ответить
Клоуны не виноваты, это все антипрививочный сговор, это из за них вакцинация под срывом. Они же наверняка мешают закупить вакцину! Полюбому тут есть кондитерский след
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02.02.2021 09:30 Ответить
В жопу себе свой 50% синовак без сертификации засуньте. Впарили людям говно и удивляются чо люди не хотят его принимать.
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02.02.2021 09:17 Ответить
Так глядя на этих мародёров у меня большое подозрение что на СпутникеV просто наклейки переклеят на китайские или Спутник5 напишут на китайском ...
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02.02.2021 09:27 Ответить
А кто проводит эту кампанию? Может это те кто не хотят или не могут вакцинировать?
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02.02.2021 09:17 Ответить
"В Украине проходит масштабная кампания против вакцинации от коронавируса..."

И я скажу кто эту кампанию ведёт:
Степанов и Ляшко во главе с главным п.Здуном.
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02.02.2021 09:19 Ответить
их постоянный п.здёжь и ихние действия это свидетельство чем, как и с какой целью будет проводится т.н. "вакцинация" в Украине.
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02.02.2021 11:02 Ответить
«Мы постоянно ведем переговоры, и не остановимся в сентябре", - подчеркнул нардеп.Источник: https://censor.net/ru/n3245458» ????

Переговоры до сентября ?
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02.02.2021 09:20 Ответить
"что Украина должна получить 15 млн доз вакцины - "это примерно 50% населения Украины, чтобы был хороший эффект" Источник: https://censor.net/ru/n3245458

Для вакцинации одного человека нужно две дозы. Т.е. по словам Радуцкого, население Украины 15 млн.?
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02.02.2021 09:20 Ответить
Европейцы обеспечат вакциной, и даже заставят вакцинироваться. Потому что если потом окажется что в невакцинированной Украине вируса меньше чем в Европе, они будут выглядеть полными дураками.
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02.02.2021 09:21 Ответить
Та бога ради. Но не спутником, не синоваком, и не непонятным говном снаклееной в украине наклецкой что типа пфайзер.
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02.02.2021 09:24 Ответить
Пфайзера даже на Европу и США не хватает.
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02.02.2021 09:26 Ответить
Хватает. Германия даже заключила контракт на покупку 20млн доз вакцины сверху "на всякий случай"
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02.02.2021 09:29 Ответить
Почему тогда ее не покупает Украина?
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02.02.2021 09:34 Ответить
Потому что поставщики не хотят работать через пиокладки и откаты. Об этом сша и ес напрямую заявляли.
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02.02.2021 09:35 Ответить
Потому что стоят в очереди за бесплатной, где-то между Зимбабве и Тимбукту. Халяви приди.
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02.02.2021 09:37 Ответить
Гордон к примеру не будет вакцинироваться, а он у нас типа авторитет.....Пока в Украину не завезут вакцину со США или ЕС мало кто будет вакцинироваться...Я лично Китайской не буду....И пока не увижу этикетку от вакцины - тоже не буду...У нас ******* ничего не стоит...Скажут одно вколят КИТАЙСКУЮ.
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02.02.2021 09:22 Ответить
Гордон у нас кто?
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02.02.2021 09:24 Ответить
резиноизделие
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02.02.2021 09:36 Ответить
І правільно... Сами своим спутніком и сіноваком прівівайтесь.
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02.02.2021 09:22 Ответить
видосик?
запилят. может и с каскадёрами.
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02.02.2021 09:29 Ответить
В Україні ведуть антивакцинальну кампанію, навіть є медики, які відмовляються робити щеплення, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 4038
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02.02.2021 10:04 Ответить
Ага, ясно, понятно. Это из-за того не хотят прививаться, что антивакцинальную кампанию ведут злодеи, а не из-за того, что ЗеМародер вывез очередной ковидный фонд в оманские офшоры и теперь просто снова нет денег на вакцинацию украинцев.
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02.02.2021 09:25 Ответить
Этим козлам просто обидно что они втихаря привились за сумасшедшие деньги, а население хочет той же вакциной прививатся за деньги из бюджета который оно же, население, пополняет.
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02.02.2021 09:26 Ответить
Богатырева уже разливает черпаком вакцину по кегам 😁
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02.02.2021 09:28 Ответить
Радуцкий, а до тебя не доходит такая простая вещь, что вам, скотам, просто не верят?
Не верят, что вы предложите нормальную, зарекомендовавшую себя вакцину.
Не верят что под видом даже китайской вы, ублюдки, не всунете спутник.
Нет вам, вышкребки, веры ни в чем.
От этого и "антивакцинальная кампания"
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02.02.2021 09:31 Ответить
_Да всё ону доходит. Просто падло хочет во что бы то ни стало навариться на уже запущенной схеме - а тут народ брыкается! К ногтю этот народ! Ишь, суки, бандитам грабить мешают, сопротивляются!
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02.02.2021 16:05 Ответить
Столько сигналов было от народа за месяцы, а эти мудаки даже не подумали прислушаться. Всерано воровали деньги через прокладки, просрали контракт с пфайзером, когда те сказали что будут работать только напрямую без прокладок во избежание коррупции. Сегодня от ес и сша сигналы идут мол сильно разочарованы уровнем борьбы с коррупцией, особенно учитывая закупки левых вакцин через подачу степанова это трындец. А в офисе преза походу считают что люди информацию не добывают и как скот собираются делать то что им скажут?? Та пусть идут на 3 веселых буквы.
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02.02.2021 09:34 Ответить
может они ждут отечественую вакцину "козаченько-1"
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02.02.2021 09:34 Ответить
Радуцкий транслирует кацапские нарративы.

15млн - это 50% жителей Украины?
Рашапропагандисты почему-то стремятся занизить число жителей Украины.
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02.02.2021 09:35 Ответить
крадуцькому заважають отоварити вкрадені на закупці нах нікому непотрібної вакцини.
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02.02.2021 09:35 Ответить
идиоты, у нас в первую очередь вообще ноль вакцины, это и есть антивакцинная акция от зеленых гнид
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02.02.2021 09:40 Ответить
В Україні ведуть антивакцинальну кампанію, навіть є медики, які відмовляються робити щеплення, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 5756 В Україні ведуть антивакцинальну кампанію, навіть є медики, які відмовляються робити щеплення, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 8494
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02.02.2021 09:40 Ответить
Разделяй и властвуй -главный лозунг ФСБ.Не можешь напрямую повлиять на мозги,влияй подспудно руками украинских гнид.Давно пора привлечь искусственный интелект к распознаванию и блокированию агентов ФСБ.Пример побега Нескоромного в ,,Брюссель" -яркий тому пример .Не Брюссель ,а Мацква.Цепочку ,кто выдвигал и продвигал НЕ надо посадить на долгие года,как и протеже Шайтанова.
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02.02.2021 09:42 Ответить
Влада і є головним "антивакцинальщиком", коли в світі вакцинація іде повним ходом, наша влада не має уявлення як де і коли це відбуватиметься у нас, головне питання яке іх непокоїть - хто запропонує більший відкат
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02.02.2021 09:49 Ответить
Фуфломицин Путлера круче Новичка,а Дерьмомицин Мавзолея еще круче чем сам Навальный со своим позорным Майданом В Україні ведуть антивакцинальну кампанію, навіть є медики, які відмовляються робити щеплення, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 600
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02.02.2021 09:54 Ответить
как косвенный показатель доверия населения к болтовне своих слуг, так и самих медиков к качеству того, шо слуги пытаются им всучить.
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02.02.2021 10:00 Ответить
Ну у меня новость поинтересней. Вот очередное отравление в школе, канечно массовое и разумеется столовая не при чем. Смотрите ....
Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, пострадали дети первых классов. Родители учеников младшей школы, которые не пришли на уроки, поступили сообщения с жалобами на слабость, тошноту, рвоту, боль в животе, повышение температуры. К обеду еще четверо детей обратились за помощью к медсестре. "За консультацией к семейному врачу 28-29 января обратились 12 учеников, из них двое были госпитализированы с диагнозом диарея неустановленной этиологии", - говорится в сообщении. Все дети, которые жаловались на плохое самочувствие питались в местной столовой школы. "Сейчас продолжаются лабораторные исследования образцов пищевых продуктов, смывов с оборудования пищеблока, питьевой воды, готовых блюд, отобранных на пищеблоке", - говорится в сообщении. На данный момент известно, что школьную столовую решили временно закрыть, идет разбирательство касательно отравления детей. Уже несколько дней школьники ничего не покупают в столовой. Кроме того, в столовой провели заключительную дезинфекцию. Учеников 1-4 классов временно перевели на дистанционную форму обучения.
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02.02.2021 10:01 Ответить
Ну а вот и причина. Это дистанционное отключение работы поджелудочной железы. Хотите верьте- хотите нет. Результат нет ферментов, результат - диарея. Точно такое же бывает, если у вас ночные приступы. Выход - применение тех же внешних ферментов Фестал, мезим форте и т.д. Конечно это полуметод. Но зато вы знаете итиологию.
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02.02.2021 10:05 Ответить
Треба бути уважними і не нехтувати перевірками на ковід. Хоча, якщо ви скажете, а що з того, що буде офіційне підтвердження, я не стану сперечатись. Діарея та шлункові кольки можуть бути симптомами того, що дитина підхопила коронавірус, кажуть британські дослідники з Королівського університету у Белфасті. Ковід, який супроводжується рвотою, наразі в моїй квартирі.
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02.02.2021 10:28 Ответить
Один не скромный вопрос? Когда будет вакцина,клоуны зедебильные?
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02.02.2021 10:03 Ответить
Та падажжи! Ещё из китайского самолёта Зеленский не весь миллион тестов разгрузил, потом надо закончить обрабатывать тот опрос, что на выборах делали - а ты лезешь со своей вакциной...
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02.02.2021 12:05 Ответить
Нужно сначала испытать на КМ, ОП, ВРУ, их не жалко. А если будет всё нормально, тогда уже вакцинировать врачей и т. д. А то, если пойдёт что то не так, можно и без врачей остаться!
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02.02.2021 10:03 Ответить
Коли я був маленьким, мій сусід дядя Муня питав мене: "Колю, перед тим, як відрізати що треба зробити?". Звісно, сім раз відміряти, відповідав я. Це ще не все, казав Муня.
- А що ще?
- Колю, міряй хоч 100 раз, а головне, запам'ятай, ВІДРІЖ ТАМ, ДЕ ТРЕБА!
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02.02.2021 10:04 Ответить
Диалог папы-программиста (П) и его сына (С):
С: - Пап, а пап, а почему небо - синее?
П, не отвлекаясь от редактирования какой-то сложной программы: - Точно, синее? Сходи, проверь.
С: - Я проверил, пап, точно - синее. Так почему?
П, продолжая сосредоточенно работать: - Совсем-совсем синее, или есть зеленые точки?
С: - Совсем-совсем синее.
П: Всегда синее? Вот совсем-совсем всегда?
С: Да, пап, всегда синее. Так почему???
П, оборачиваясь от экрана, веско: Ну так вот тебе первый урок в жизни, сына. Работает без сбоев? (Сынок кивает) Ну так не лезь кривыми руками в то, что и без тебя работает нормально.

Просто анекдот. С тооонюсеньким намеком, не без этого.
З.Ы.: Привет, Антип))
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02.02.2021 11:27 Ответить
Билл Гейтс напрягся!😁
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02.02.2021 11:28 Ответить
..ще Один з племені ... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ
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02.02.2021 11:49 Ответить
Предки колись жили до 30 років. Якщо не вмирали у дитинстві від невідомих хвороб. Під час пологів десь половина жінок вмирала. То які заповіді предків, можна детальніше?
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02.02.2021 12:18 Ответить
.. можливво Ваші ПРЕДКИ з Буркіна- Фасо - соррі ..
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02.02.2021 12:31 Ответить
Спроба образи. Молодець. Так що там за заповіді, давай вже, діставай Зачекались.
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06.02.2021 18:42 Ответить
Сегодня накрыли китайцев, бодяживщих "вакцину" из ведра. И это было очевидно, странно если бы не начали. А зная нашу власть... Кто захочет себе колоть неизвестно что? Вопрос опроса некорректный: "Хотели бы вы вакцинироваться проверенной вакциной, прошедшей все этапы тестирования в Европе?" - и результат опроса был бы сильно иным.
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02.02.2021 12:04 Ответить
Радуцький бізнесмен, він ще з Майдіну мародьорив. А китайська дає 50\50 що з"являтьсся антитіла, додаті може виникти побочка. Напевно лепше природньо до всього дійти.
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02.02.2021 12:13 Ответить
Шобла ублюдков привезла в Украину кацапско-катайское биологическое оружие и удивлены, что украинцы не хотят умирать. Сдохните твари! Вы врёте що дышите!
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02.02.2021 12:41 Ответить
Правильно! Вакцинация - это код 666 5G на лбу.
Только лучина, икона и башкой об пол погромче!
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02.02.2021 14:57 Ответить
Мерзкая рожа крадуцкого не способна ничего умного сказать. Мерзкая личность как и его мотивы.
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02.02.2021 15:07 Ответить
Ситуация с вакцинацией в Украине странная, мягко говоря. 117 тысяч Файзера - это на 58 тысяч человек. Кто будет ею привит, если только 2 из 70 врачей готовы прививаться? Думаю ответ очень простой - привиты будут не только медики и не столько медики, сколько сильные мира сего. Я хотела бы обратить внимание украинцев на другое. После этого собираются закупить большое количество вакцины AstraZeneca. На прессконференции, представитель этой компании заявил, что эта вакцина не может быть применена для людей старше 64 лет. А её закупают как раз для второй группы, в которую входят в первую очередь люди старше 64 лет. Где логика и почему это удивление, что люди отказываются вакцинироваться? Я получила первую дозу вакцинации от компании Moderna. Ну не лёгкая вакцинация, хочу сказать. Два дня после этого нужно просто пережить. А вторая доза ещё тяжелее. Но оно того стоит. Призываю всех осторожно подходить к вакцинации "странными" вакцинами. Вакцину AstraZeneca тоже отношу к "странным", так как в её основе лежит всё та же русская вакцина Спутник V. Удачи всем.
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02.02.2021 20:15 Ответить
Врачи не хотят прививаться всякой хер-й китайской, от файзера они не откажутся. Наши власти нормальную вакцину не завезут
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03.02.2021 08:51 Ответить
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