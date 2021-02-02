В Украине ведут антивакцинальную кампанию, даже есть медики, которые отказываются прививаться, - "слуга народа" Радуцкий
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Украине проходит масштабная кампания против вакцинации от коронавируса, делать прививки не хотят даже некоторые медики.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
"Уже к сентябрю, надеется Минздрав, мы пройдем 4 этапа (вакцинации. - Ред.). Сегодня есть другая проблема, сегодня не все люди, даже есть медицинские работники, которые не согласны вакцинироваться", - отметил парламентарий.
Радуцкий сообщил, что Украина должна получить 15 млн доз вакцины - "это примерно 50% населения Украины, чтобы был хороший эффект от вакцинации".
"На сегодняшний день происходит очень большая антивакцинальная кампания. Я надеюсь, что когда пройдет первая-вторая волна вакцинации, люди увидят, что вакцина безопасна, дает результат. Мы постоянно ведем переговоры, и не остановимся в сентябре", - подчеркнул нардеп.
Напомним, ранее сообщалось, что через две недели Украина получит вакцины от COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
В Сибирь или просто на местах - но если не изолировать - то общество погибнет.
Понимаю, что глупо, но работает!!!!
І хто обвинуватить їх в дурощах ?
И я скажу кто эту кампанию ведёт:
Степанов и Ляшко во главе с главным п.Здуном.
Переговоры до сентября ?
Для вакцинации одного человека нужно две дозы. Т.е. по словам Радуцкого, население Украины 15 млн.?
запилят. может и с каскадёрами.
Не верят, что вы предложите нормальную, зарекомендовавшую себя вакцину.
Не верят что под видом даже китайской вы, ублюдки, не всунете спутник.
Нет вам, вышкребки, веры ни в чем.
От этого и "антивакцинальная кампания"
15млн - это 50% жителей Украины?
Рашапропагандисты почему-то стремятся занизить число жителей Украины.
Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, пострадали дети первых классов. Родители учеников младшей школы, которые не пришли на уроки, поступили сообщения с жалобами на слабость, тошноту, рвоту, боль в животе, повышение температуры. К обеду еще четверо детей обратились за помощью к медсестре. "За консультацией к семейному врачу 28-29 января обратились 12 учеников, из них двое были госпитализированы с диагнозом диарея неустановленной этиологии", - говорится в сообщении. Все дети, которые жаловались на плохое самочувствие питались в местной столовой школы. "Сейчас продолжаются лабораторные исследования образцов пищевых продуктов, смывов с оборудования пищеблока, питьевой воды, готовых блюд, отобранных на пищеблоке", - говорится в сообщении. На данный момент известно, что школьную столовую решили временно закрыть, идет разбирательство касательно отравления детей. Уже несколько дней школьники ничего не покупают в столовой. Кроме того, в столовой провели заключительную дезинфекцию. Учеников 1-4 классов временно перевели на дистанционную форму обучения.
- А що ще?
- Колю, міряй хоч 100 раз, а головне, запам'ятай, ВІДРІЖ ТАМ, ДЕ ТРЕБА!
С: - Пап, а пап, а почему небо - синее?
П, не отвлекаясь от редактирования какой-то сложной программы: - Точно, синее? Сходи, проверь.
С: - Я проверил, пап, точно - синее. Так почему?
П, продолжая сосредоточенно работать: - Совсем-совсем синее, или есть зеленые точки?
С: - Совсем-совсем синее.
П: Всегда синее? Вот совсем-совсем всегда?
С: Да, пап, всегда синее. Так почему???
П, оборачиваясь от экрана, веско: Ну так вот тебе первый урок в жизни, сына. Работает без сбоев? (Сынок кивает) Ну так не лезь кривыми руками в то, что и без тебя работает нормально.
Просто анекдот. С тооонюсеньким намеком, не без этого.
З.Ы.: Привет, Антип))
Только лучина, икона и башкой об пол погромче!