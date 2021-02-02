Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате отравления угарным газом в Буче, - ГСЧС

1 февраля в г. Буча в результате отравления угарным газом погибли три человека, в том числе ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"1 февраля в г. Буча в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в результате отравления угарным газом (неисправность системы вентиляции газового котла) погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г.р.)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения ГСЧС не привлекались.

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