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Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате отравления угарным газом в Буче, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
1 февраля в г. Буча в результате отравления угарным газом погибли три человека, в том числе ребенок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"1 февраля в г. Буча в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в результате отравления угарным газом (неисправность системы вентиляции газового котла) погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г.р.)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что подразделения ГСЧС не привлекались.
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