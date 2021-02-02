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Новости Политика Украины
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ВР (28728) Никарагуа (19) оружие (9382) санкции (10615)

Рада сегодня рассмотрит вопрос оборота оружия и введение санкций против Никарагуа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня рассмотрит вопрос оборота оружия и введение санкций против Никарагуа

Народные депутаты на сегодняшнем заседании планируют рассмотреть ряд вопросов, среди которых усиление ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня на сайте парламента.

В частности, нардепы рассмотрят проект Постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа".

Также ожидается рассмотрение проекта Закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Парламентарии также рассмотрят во втором чтении проект Закона о внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

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Напомним, ранее Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.

Позже Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.

Также Украина начала санкционный процесс в отношении Никарагуа.

1 февраля 2021 Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Зеленая власть возобновляет поставки электроэнергии из России, но вводит санкции против Никарагуа...

Очень правильно расставлены внешнеполитические акценты, а впрочем какая разница?!?
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02.02.2021 09:38
+5
Тобто воювати ті самі люди готові, а по цивілці їм зброю дозволяти не можна? Когнітивний дисонанс не муляє?
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02.02.2021 09:46
+4
Видимо уже и Никарагуа живет лучше нас украинцев вот поэтому и возникла такая неотложная потребность обсуждать в Раде Никарагуа.А то что в Украине уже не скрытый а прямой саботаж в енергетичном секторе всем насрать или возможно цель Рады.
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02.02.2021 09:33
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Правила форума Совет форумчан
Оружие, казино, проституция. 95 квартал 😀😀😀
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02.02.2021 09:27 Ответить
Потрібно дивитись чий це бізнес і все стане на свої місця.
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02.02.2021 09:29 Ответить
Рабам оружие не положено
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02.02.2021 09:33 Ответить
Вот-вот. И то, что они рабы ярчайшим образом видно в том, что они не отказываются его покупать (не нужно лично тебе - да не покупай!!! кто заставляет???), а запрещают иметь его другим. Ещё и рассказывая попутно какие все недоразвитые и безответственные дебилы и как друг-друга перестреляют.
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02.02.2021 10:37 Ответить
В Молдове короткостволы разрешены с 90-х и как-то не перестреляли они друг-друга, и пьют они не меньше наших, а украинцев считают тупее других
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02.02.2021 10:42 Ответить
Да тут конкретные примеры и аргументы вообще не причём. Противники гражданского оборота оружия - сектанты.
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02.02.2021 10:44 Ответить
Безответственным дебилам и кусок арматуры - смертельное оружие.
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02.02.2021 11:10 Ответить
Не но за руль то они садятся. Дробовики, винтовки и тд легально покупают. НА ВЫБОРЫ ХОДЯТ!!! Безответственных дебилов нужно в комнату со стенами обитыми матрасами.
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02.02.2021 11:17 Ответить
Рада сегодня рассмотрит вопрос оборота оружия и введение санкций против Никарагуа - Цензор.НЕТ 8101
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02.02.2021 09:32 Ответить
😀😀😀
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02.02.2021 09:39 Ответить
Видимо уже и Никарагуа живет лучше нас украинцев вот поэтому и возникла такая неотложная потребность обсуждать в Раде Никарагуа.А то что в Украине уже не скрытый а прямой саботаж в енергетичном секторе всем насрать или возможно цель Рады.
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02.02.2021 09:33 Ответить
Да мы украинцы пожизненные ТЕРПИЛЫ.
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02.02.2021 09:57 Ответить
а, насправді, і Нікарагуа - наш ворог. Поряд з касапами. Так що санкції - доцільні.
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02.02.2021 11:20 Ответить
Про зброю мені цікаво. Та нагальнішим є закон про застосування зброї.
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02.02.2021 09:36 Ответить
В законі напишуть що ти повинен крикнути стой кто ідьот! Три рази. Попереджувальний постріл. Теж три.
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02.02.2021 09:43 Ответить
Мене не цікавить, що напишуть. Мене цікавить, що приймуть.
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02.02.2021 09:44 Ответить
Вот то то есть сейчас...точно такое же и примут ...только преподнесут это как большую пэрэмогу.....
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02.02.2021 09:57 Ответить
З тебе мольфар- як з лайна сокира.
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02.02.2021 10:04 Ответить
Рада сьогодні розгляне питання обігу зброї та запровадження санкцій проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 8420 А ты зебил все надеешься что зеленое стадо повидлом ..а не гавном срать начнет..??
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02.02.2021 10:05 Ответить
Констатую факт.
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02.02.2021 10:08 Ответить
Мой вопрос тоже был риторическим.... Рада сьогодні розгляне питання обігу зброї та запровадження санкцій проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 2592
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02.02.2021 10:14 Ответить
Це не міняє сам факт.
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02.02.2021 10:21 Ответить
Разумеется... как бы тебе не хотелось...а зеленое стадо повидлом срать не начнет.... Рада сьогодні розгляне питання обігу зброї та запровадження санкцій проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 9376
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02.02.2021 10:24 Ответить
А чим вам не підходить стаття 36 Кримінлного кодексу України?
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02.02.2021 16:10 Ответить
Зеленая власть возобновляет поставки электроэнергии из России, но вводит санкции против Никарагуа...

Очень правильно расставлены внешнеполитические акценты, а впрочем какая разница?!?
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02.02.2021 09:38 Ответить
А в то-же времья винит США почему Украина еще не в НАТО.Все вокруг уроды только мы терпилы мягкие и пушистие и лучшее правительство в мире.
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02.02.2021 10:00 Ответить
Паачччччему я ещё не в нато? Ааааа?¡¡¡ Скажи, Байдэн¡¡¡
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02.02.2021 10:47 Ответить
Санкції проти Нікарагуа - це обов'язковий елемент державної політики незалежної України як проти держави, яка визнала окупацію Криму не лише де-юре (на сесії ООН), а й де-факто "відкриттям консульства".
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02.02.2021 11:26 Ответить
санкции против Никарагуа это важный мощный вопрос, а против расеи не? не вводим?
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02.02.2021 09:42 Ответить
Там торговиє партньори ЗЕбариги. Ніззя.
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02.02.2021 09:44 Ответить
є і проти касапів. Ще "з-за Петра".
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02.02.2021 11:23 Ответить
Кто в Украине простому Украинцу дасть разрешение на владение оружия? Простая ситуация - нужен психиатр(психолог) чтоб определить можно ли давать оружие или нет....Но в Украине НЕТУ ТАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ....Они может где-то и есть но их уровень и квалификация не достаточная...Многие на этих должностях учились совсем другому....Смотрим дальше, а законы и действия лиц с оружием уже прописанны? Нет конечно.Тут работы на не одну сессию Рады....Украина совсем не готова к рынку оружия и еще не скоро будет готова.
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02.02.2021 09:43 Ответить
Тобто воювати ті самі люди готові, а по цивілці їм зброю дозволяти не можна? Когнітивний дисонанс не муляє?
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02.02.2021 09:46 Ответить
Те что воюют ....в начале АТО завезли в Украину сотни тысяч автоматического оружия....Много этого оружия уже у бандитов, я лично знаю о продаже двух автоматов АК-47 ВОРУ...Лично знаю о ворованном грузовом автомобиле, тепловизоре....Те кто воюют на гражданке СОВСЕМ НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОРУЖИЯ....у нас НЕБОЕВЫЕ потери среди военослужащих больше чем на войне....Они все с больной психикой и нуждаются в лечениии и покое..
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02.02.2021 09:52 Ответить
Тобто не муляє.
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02.02.2021 10:05 Ответить
нэ муляе. бо вин не думае.
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02.02.2021 10:50 Ответить
Навпаки - жити допомагає Рада сьогодні розгляне питання обігу зброї та запровадження санкцій проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 2572
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02.02.2021 11:13 Ответить
уважаемый а вы знаете что в Украине и так можно хоть калаш хоть снайперку реально и законно купить? и кактт разрешительная система работает. Вы в курсе?
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02.02.2021 10:49 Ответить
Да у знакомого АКСу ...Он глава небольшого агропредприятия ( у сильных мира сего давно есть оружие)...Но пустить оружие в МАССЫ - это преступление...Каждый алкаш и наркоман будет разгуливать и самое страшное применять оружие...Начнется такое что мама не горюй....Страна и так почти в хаосе- еще этого не хватает....
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02.02.2021 11:01 Ответить
Блин. Алкаш и наркоман... Есть такая разрешительная система если что. И сейчас в Украине можно купить хоть дробаш хоть снайперку легально. И чтото расстрелов не видно.
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02.02.2021 11:20 Ответить
Сейчас что б купить оружие работает такая разрешительная система что мало кто ее пройдет....Семь кругов ада....И снайперку если и купишь то там дальность стрельбы ограничена как и на всем нарезном оружии (прицел как минимум сбит)...А хотят сделать так что б ЛЮБОЙ Украинец мог купить оружие как например велосипед....да ну нафиг - в нищей стране где 50 % людей НИЩИЕ...Где свободно гуляют наркотики и нация пьющая от безнадеги...я б не рискнул....Тут многие в пример ставят участников АТО и ООС....Туда берут кого сумели схватить и запхнуть военкоматы.....Личный пример - соседу сказали 3 дня не будешь бухать( а для него это подвиг) отправят контрактником...Он 3 дня не бухал - отправили в "Десне" инструктором даже назначили.... Выгнали - сейчас опять каждый день бухой....Качество личного состава в ВСУ - это что-то с чем-то....Их можно поставить в ситуацию на передке где враг и нужно выживать - там оружие им дают, а они с оружием на гражданке - это ПРОСТО НЕДОПУСТИМО....Да й вообще пока нету в Украине ни судов ни верховенства права - об оружии лучше забыть....
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02.02.2021 11:47 Ответить
это уж нет. Правильный подход это не забыть о свободе, а сделать суды и верховенство права и оружие тоже
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02.02.2021 11:52 Ответить
Вот я говорю - лет через 10 можно будет поднять вопрос об оружии - но сначала РЕФОРМА СУДОВАЯ.....Потом экономика должна быть повыше...Страна должна стать богатой.Полиция должна стать уважаемой....И много чего еще нужно сделать....
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02.02.2021 12:12 Ответить
Хай краще судять дванадцять, ніж несуть шестеро.
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02.02.2021 17:35 Ответить
РАБссию спасать надо,денег совсем нет,реализация нефти с газом упала на 38 % Рада сьогодні розгляне питання обігу зброї та запровадження санкцій проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 1084Эродоган и принц Салман опускают Мавзолей по полному тарифу...
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02.02.2021 09:44 Ответить
Рада сьогодні розгляне питання обігу зброї та запровадження санкцій проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 255
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02.02.2021 09:55 Ответить
Рада сьогодні розгляне питання обігу зброї та запровадження санкцій проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 6659 Рада сьогодні розгляне питання обігу зброї та запровадження санкцій проти Нікарагуа - Цензор.НЕТ 3650
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02.02.2021 10:03 Ответить
зажопи тільки що заявили, що по факту підтримують Нікарагуа.
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02.02.2021 11:28 Ответить
Да кстате -сегодня же вопрос стоит не о том что (зброя хранится дома в сейфе )- и нужна для защиты своего дома или квартиры....Тут же хотят РАЗРЕШИТЬ НОСИТЬ ОРУЖИЕ С СОБОЙ.....Это же ЖЕСТЬ....
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02.02.2021 12:16 Ответить
Зараз багато хто носить ріжочо-колючі предмети (особливо молоді жінки), вам це створює проблеми?
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02.02.2021 17:34 Ответить
на ношение не ращитивайте. они бояться народ, а значит не разрешат так как например пашинскому. Вас пусть убивают на улице, в парке, где угодно. если разрешат то только на пмж, ВСЕ.
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02.02.2021 12:37 Ответить
На ПМЖ уже давно разрешено и у многих оружие есть....Тут вопрос НОШЕНИЯ будут рассматривать....А это совсем безумие....Тогда оружие придетса носить всем....Я лично не согласен что кто-то в толпе будет с оружием ,а я нет....
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02.02.2021 12:57 Ответить
Тут я задумався, а чого ви лякаєтеся? Може люди хочуть носити зброю бо, бояться здибати вас?
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02.02.2021 17:33 Ответить
Бо хворі на голову.....Порядна людина зброю і в руки не візьме....Я мав зі зброєю справу тритину свого життя - володію в досконалості,але б ніколи не взяв би зброю в місто з людьми або ще куди небудь- навіщо? Зброя потрібна тим хто не в ладах з законом або для захисту свого майна вдома(якщо є ,що захищати) пересічному Українцю нічого захищати - він бідний - красти в нього нічого....Бачив мізки в касці 20 річного курсанта...кохання у нього не склалося....бачив як старший -лейтенант пройшовший школу українського ГУР випадково вистрілив в підлогу з Макарова....як курсант вбив курсанта граючись з АК-74 -по необережності...і багато ще чого бачив....Я маю право на свою думку - і вона така - ніякої зброї ...Зброя це горе і смерть....
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02.02.2021 18:00 Ответить
Це ви себе вважаєте еталоном порядності? Ваші висновки що, українцю немає чого захищати бо він бідний тхнуть лайном. Давайте ще й автомобілі заборонимо бо, я бачу постійно купу ідіотів за кермом. Хай по гаражам стоять, а їздити їм не можна бо, у світі є дурні.
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03.02.2021 09:21 Ответить
Я просто знаю что кто-то хочет заработать на украинцах....Продажа оружия плюс сейфы и сигнализация....Все остальное просто РЕКЛАМА...Патриотизм,защитим себя и т д ....это все подготовка покупателей...Да кстате посморите на смертность от автомобильных аварий в Украине и ЕС...на порядок выше....Мы не готовы ни к оружию ни к соблюдению правил ДД....Мы" сырая" нация и нам оружие противопоказанно....
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03.02.2021 09:29 Ответить
То, може заборонимо й продаж продуктів харчування бо, ви не можете заперечувати що, продавець хоче нажитися на українцях. Це, капіталізм і за все потрібно платити. До того ж, продаж зброї, *********** та надання супутніх послуг, як то: навчання, стрільбища, модінг і обслуговування хоч якось оживить економіку та підніме надходження від податків у бюджет.
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03.02.2021 09:36 Ответить
Будут тисячи смертей.....Тисячи поломаных судеб...Вы наивны и зря тут занимаетесь манипуляцией и продвижением СМЕРТИ....А продукты в Укараине тоже на половину фальсификат...Особенно молочка, масло и т д....от плохой воды и продуктов Украинци и вымирают....
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03.02.2021 09:47 Ответить
Ой, у нас і так майже мільйон осіб має легальні стволи на руках не говорячі вже про нелегальні. А ось гумостріл необхідно заборонити, кожен має трактувати зброю в руках, як смертельно небезпечну. Пару раз фраєра з гумострілом отримають нормальний відсіч і навчаться не смикати свої пукавки з найменшого приводу.
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03.02.2021 12:23 Ответить
До речі, в найтяжчі часи Совка довгостволу вогнепальну зброю включаючи нарізну та ********** до неї можна було купити в господарчих відділах і навіть в сільгосп кооператорах. В школі проходили початкову військову підготовку включно зі стрільбою з малокаліберної гвинтівки, а старші класи їздили на стрільбища де здавали нормативи з бойовою зброєю. Дозвільна система з'явилася тільки в 1973 році, а працювати з приватними власниками почала тільки в 1975. Зараз вже не пам'ятаю точно в якому році за часів Брєжнєва ЦК КПСС розглядав питання легалізації короткостволу але тоді вирішили відкласти це питання на майбутнє.
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03.02.2021 09:44 Ответить
Я знаю совок - сам стрелял с мелкашки ( мой отец был руководителем стрельб и меня брал).Мой дед был главой охотсоюза....Союз готовил ВСЕ население к войне...Многие страшекласники прыгали с парашута....Но в союзе была сильна милиция и власть - все работало как единая машина слаженно и четко ( до момента начала развала)....У нас НЕДОГОСУДАРСТВО - без нормальной полиции и судов с убогим слабым и глупым населением...Это реалии...Рано нам еще иметь оружие... Судовая реформа, потом полиция .Мы должны стать членом НАТО и желательно ЕС...И только полсле этого можно поговорить об оружии...Я о праве ношения оружия с собой...дом а в сейфе и сейчас можно его иметь - проходите все дозвола и храните...
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03.02.2021 10:00 Ответить
Ну ви прямо, як в старому анекдоті: "ось коли навчитеся плавати то, ми в басейн нальємо води."
Для мене, подібні твердження є приниженням українського народу, які виставляють його недолугим та агресивним. По-суті вони є антиукраїнськими і ображають національні почуття.
Хто вам заважає проводити всі оті реформи? Ми про них чуємо вже третє десятиліття, а результату немає. Тому, не морочте людям голови байками, які ви не здатні втілити.
Перш за все, сьогодні потрібно підвищувати обороноздатність і економіку. І володіння зброєю тут іде тільки на користь.
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03.02.2021 10:17 Ответить
Нужно иметь смелость называть все своими именами...Я тоже часть этого НАРОДА как и вы....но я самокритичен и понимаю в какой стране живу и кто я....А вот вы врядли....И вот эти ШТАМЫ приниження украинского народа...Дак он такой и есть ПРИНИЖЕНИЙ....тысячами лет его гнобили и гнобят сейчас, а он все с этим гнетом и живет....Еще раз - оружие украинцам давать носить с собой рано...Мы не готовы...Мы глупы и не сдержаны....У нас могут Пашинскому дать оружие...так он имел высочайшую посаду - и результат? ....Он психически больной....И я ВАМ скажу так украинская нация ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНАЯ...вылечим нацию- можно и оружие....но это в далекой перспективе....
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03.02.2021 10:33 Ответить
Кому стало до того, готові ви чи ні? Молдавани у вас не питали, а просто прийняли правильний закон. Так само і в прибалти. Подалі від Москви з їх фобіями.
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03.02.2021 11:26 Ответить
Молдаване? Это их теперь проблемы....Там значит оружейное лобби выиграло бой у слабой власти...Додон их бывший Президент - тот еще ДОДОН)))....Головой нужно думать а не детской хотелкой пострелять....оружие хотят иметь токо БОЛЬНЫЕ на голову люди...Надеюсь украинци переболеют этой хотелкой....
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03.02.2021 11:30 Ответить
Та немає у молдаван ніяких проблем. Злочинність стала менше ніж в Україні. Тому що кожен гопник знає що, може отримати несподіванку. Озброєні люди стають дуже вічливі, якщо знають що, не одні вони мають стволи.
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03.02.2021 12:26 Ответить
До речі, зброя далеко не завжди горе і смерть. Один мій товариш в дитинстві залишився сам вдома, а батьки поїхали за продуктами. Тут чує в дворі якісь люди лазять і двері смикають. То, у одного з робітників батька брат з зони повернувся і вони вирішили показати, хто тут перець. Малий взяв батькову рушницю і коли ті почали лізти у вікно просто висунув стволи в кватирку і пальнув у повітря дуплетом. Кажуть мужики зупинилися кілометра за два.
Другому товаришу достатньо було відгорнути полу піджака і продемонструвати Форт і п'ятеро молодиків всілося назад на парканчик.
Там де дозволено носіння короткостволу дуже багато злочинів припиняється простою демонстрацією зброї з твердою метою її застосування у випадку продовження екскалації насилля.
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03.02.2021 09:32 Ответить
Шановні нас владарі знищили з 50 млн до 35, (при плані геополітиків залишити 18 млн до 2050 року) у нас 1,5 мільйонів біженців, у нас вкрали землю, тому лякатись легалізації зброї, це як боятись ночі, чи поносу під час ковіду.
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02.02.2021 14:19 Ответить
В цілому, зброю можна вже купити через існуючу дозвільну, а її застосування для самозахисту регламентовано статею 36 ККУ.
Той, хто планує придбати короткоствол в майбутньому все рівно муситиме п'ять років володіти довгостволом і мати 25 років. Тож, не гайте часу, а беріть дозвіл на рушницю зараз аби мати 5 років стажу у майбутньому.
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02.02.2021 16:17 Ответить
 
 