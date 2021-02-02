Рада сегодня рассмотрит вопрос оборота оружия и введение санкций против Никарагуа
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народные депутаты на сегодняшнем заседании планируют рассмотреть ряд вопросов, среди которых усиление ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня на сайте парламента.
В частности, нардепы рассмотрят проект Постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа".
Также ожидается рассмотрение проекта Закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Парламентарии также рассмотрят во втором чтении проект Закона о внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.
Напомним, ранее Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.
Позже Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.
Также Украина начала санкционный процесс в отношении Никарагуа.
1 февраля 2021 Зеленский внес в Раду постановление о введении санкций против Никарагуа.
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Очень правильно расставлены внешнеполитические акценты, а впрочем какая разница?!?
Для мене, подібні твердження є приниженням українського народу, які виставляють його недолугим та агресивним. По-суті вони є антиукраїнськими і ображають національні почуття.
Хто вам заважає проводити всі оті реформи? Ми про них чуємо вже третє десятиліття, а результату немає. Тому, не морочте людям голови байками, які ви не здатні втілити.
Перш за все, сьогодні потрібно підвищувати обороноздатність і економіку. І володіння зброєю тут іде тільки на користь.
Другому товаришу достатньо було відгорнути полу піджака і продемонструвати Форт і п'ятеро молодиків всілося назад на парканчик.
Там де дозволено носіння короткостволу дуже багато злочинів припиняється простою демонстрацією зброї з твердою метою її застосування у випадку продовження екскалації насилля.
Той, хто планує придбати короткоствол в майбутньому все рівно муситиме п'ять років володіти довгостволом і мати 25 років. Тож, не гайте часу, а беріть дозвіл на рушницю зараз аби мати 5 років стажу у майбутньому.