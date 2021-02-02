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Загруженность коек в COVID-больницах выросла до 27,9%: самые высокие показатели заболеваемости в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Загруженность коек в COVID-больницах выросла до 27,9%: самые высокие показатели заболеваемости в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 147,6 на 100 тысяч населения. Это в 3,5 раза выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Наихудшая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Черновицкой (291,6), Ивано-Франковской (270,6) и Запорожской (205,4) областях.

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Самая хорошая ситуация - в Кировоградской (44,8), Херсонской (91,7) и Днепропетровской (99,1) областях.

Также в Украине немного выросла заполненность больничных коек для больных коронавирусной болезнью. По состоянию на 2 февраля в стране заняты 27,9% коек для больных коронавирусной болезнь. В Киеве заполнены 27,7% больничных мест. Самая высокая заполненость коек в больницах в Ивано-Франковской 51,4%, Закарпатской 47% и Черновицкой 41,5%.

Загруженность коек в COVID-больницах выросла до 27,9%: самые высокие показатели заболеваемости в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, - Минздрав 01
Загруженность коек в COVID-больницах выросла до 27,9%: самые высокие показатели заболеваемости в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, - Минздрав 02
Загруженность коек в COVID-больницах выросла до 27,9%: самые высокие показатели заболеваемости в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, - Минздрав 03
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Не, а серьезно, у Цензор что? Получена какая-то установка о том что надо продолжить барановирусные пугалки? Из 16 новостей утренних- 8 о барановирусе!!! Плюс красавец-провокатор, который Герхард. Который в гетто загнать желает всех тех, кто не приемлет эту сраную вакцинацию. Неспроста!
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02.02.2021 09:32 Ответить
Владі вже ніхто не вірить. Брешуть на кожному кроці.
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02.02.2021 09:37 Ответить
Ха! Это что, весной из 100 новостей 98 было про Страшный Вирус и "мы все умрем!". Так что прогресс.
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02.02.2021 09:47 Ответить
В "Чернівецькій"???
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03.02.2021 00:24 Ответить
 
 