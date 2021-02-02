Загруженность коек в COVID-больницах выросла до 27,9%: самые высокие показатели заболеваемости в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 147,6 на 100 тысяч населения. Это в 3,5 раза выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Наихудшая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Черновицкой (291,6), Ивано-Франковской (270,6) и Запорожской (205,4) областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинация в Украине стартует в феврале и будет происходить исключительно безопасными вакцинами, - Степанов

Самая хорошая ситуация - в Кировоградской (44,8), Херсонской (91,7) и Днепропетровской (99,1) областях.

Также в Украине немного выросла заполненность больничных коек для больных коронавирусной болезнью. По состоянию на 2 февраля в стране заняты 27,9% коек для больных коронавирусной болезнь. В Киеве заполнены 27,7% больничных мест. Самая высокая заполненость коек в больницах в Ивано-Франковской 51,4%, Закарпатской 47% и Черновицкой 41,5%.





