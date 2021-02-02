Сейчас в Украине нет ни одного региона, который был бы в "красной" зоне, - Степанов

Министерство здравоохранения в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета Министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одного региона, который находился бы в "красной" зоне.

Об этом Степанов заявил на брифинге 2 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Относительно возвращения к нормальной жизни. Согласно нашей стратегии, мы хотим перейти к адаптивному карантину. Сейчас мы сделали расчеты и в ближайшее время вынесем на рассмотрение Кабинета Министров это постановление. На сегодня у нас по тем показателям, по уровню заболеваемости нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне", - заявил Степанов.

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