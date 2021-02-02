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Сейчас в Украине нет ни одного региона, который был бы в "красной" зоне, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Сейчас в Украине нет ни одного региона, который был бы в

Министерство здравоохранения в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета Министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одного региона, который находился бы в "красной" зоне.

Об этом Степанов заявил на брифинге 2 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Относительно возвращения к нормальной жизни. Согласно нашей стратегии, мы хотим перейти к адаптивному карантину. Сейчас мы сделали расчеты и в ближайшее время вынесем на рассмотрение Кабинета Министров это постановление. На сегодня у нас по тем показателям, по уровню заболеваемости нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне", - заявил Степанов.

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это ли не чудо?
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02.02.2021 10:13 Ответить
Просто не нужно тестировать. Нет тестов - нет заболевших.
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02.02.2021 10:58 Ответить
та вообще, по их отчётах, во всём мире я другой такой страны не знаю, где так мало болеет человек.
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02.02.2021 10:22 Ответить
Если бы не Супрун, у нас вообще бы короны не было. Как с Крымом, все бы легли но вирус бы не пустили!
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02.02.2021 10:27 Ответить
Та не скажи Степашка ,с таким уровнем нищеты и озлобленности населения ,большевики и красные это скорее всего вопрос времени ... Зараз в Україні немає жодного регіону, який був би в "червоній" зоні, - Степанов - Цензор.НЕТ 5856
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02.02.2021 10:27 Ответить
Червону зону .

Не шукай ти , Стєпашка

Вона всюди в країні

Тільки ти повір .!

Зараз в Україні немає жодного регіону, який був би в "червоній" зоні, - Степанов - Цензор.НЕТ 1998 .
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02.02.2021 10:34 Ответить
 
 