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Сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти, разоблачена в трех областях Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти, разоблачена в трех областях Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность межрегиональной сети агитаторов, распространявших через интернет призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны и захвату государственной власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Для распространения своих "публикаций" фигуранты создали и использовали ряд профилей в социальных сетях.

Во время обысков по месту жительства агитаторов, правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, а у одного из них - огнестрельное оружие без соответствующих разрешительных документов.

Так, в районе проведения операции Объединенных сил, СБУ разоблачила жителя Мариуполя, который распространял сепаратистские публикации на персональных страницах запрещенных соцсетей. Через интернет агитатор призвал к изменению государственной границы, а также популяризировал незаконные вооруженные формирования.

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Сейчас следователи органов безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

На Закарпатье СБУ разоблачила жителя Межгорья, который призвал к захвату государственной власти и изменению границ госграницы через создание так называемых "вооруженных отрядов правопорядка". Также злоумышленник распространял в интернете дискриминационные материалы в отношении различных национальных меньшинств, проживающих на территории страны.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

В Черниговской области СБУ завершила досудебное расследование в отношении гражданина одной из постсоветских стран, который распространял через интернет материалы с пропагандой войны. К противоправной деятельности иностранец пытался привлечь нескольких жителей региона.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 436 (пропаганда войны) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти, разоблачена в трех областях Украины, - СБУ 01
Сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти, разоблачена в трех областях Украины, - СБУ 02
Сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти, разоблачена в трех областях Украины, - СБУ 03
Сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти, разоблачена в трех областях Украины, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+27
а в офисы Мертвечука сходить слабо? Их там поболее будет!
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02.02.2021 10:24
+20
Вначале закройте телеканалы российского военного командования в Украине , арестуйте членов ОПЗЖ, вызовите в военную комендатуру работников под прикрытием РПЦ Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 1002 столько много работы, может штат увеличите
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02.02.2021 10:24
+20
Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 8941 Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 560
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02.02.2021 10:30
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Правила форума Совет форумчан
только в трёх? мне кажется ваты наехало пол Украины....
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02.02.2021 10:14 Ответить
ета показуха от сбу уже достала
-на персональных страницах запрещенных соцсетей. если они запрещение то как люди читали их ? Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 4368
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02.02.2021 10:56 Ответить
а как по другому? должны же мы знать на что уходит солидная часть бюджета..
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02.02.2021 11:01 Ответить
Дело даже не в "бюджете". В последнее время, СБУ настолько откровенно занимается зарабатыванием бабла, что уже и сами понимают, что надо хоть какую-то видимость работ, связанных с Безопасностью Украины, показать.
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02.02.2021 11:50 Ответить
Про впн ничего не слышал?
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02.02.2021 16:11 Ответить
и что ?
используя впн можно закачивать и хранить запрещенний контент ?
если ти етим занимаешся то ето уже твои проблеми Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 274
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02.02.2021 18:05 Ответить
ПЯТНАШКОЙ ТВАРЯМ ПО РОГАМ ... Сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти, разоблачена в трех областях Украины, - СБУ - Цензор.НЕТ 2995
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02.02.2021 10:17 Ответить
Вот и здесь вчера Куприка деактивировали.
Тоже призывал отдать параше "раковые опухоли" в виде Крыма и Донбасса.
Кто следующий?
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02.02.2021 10:20 Ответить
Петяботов щимят.
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02.02.2021 10:22 Ответить
Кого мы здесь больше не увидим? Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 5305
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02.02.2021 10:24 Ответить
Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 7053
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02.02.2021 10:36 Ответить
Ипанашки,и кто из вас сверху?🍌
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02.02.2021 11:10 Ответить
Как кого, всепропальщиков, врунов и истеричек.
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02.02.2021 11:46 Ответить
а в офисы Мертвечука сходить слабо? Их там поболее будет!
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02.02.2021 10:24 Ответить
Вначале закройте телеканалы российского военного командования в Украине , арестуйте членов ОПЗЖ, вызовите в военную комендатуру работников под прикрытием РПЦ Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 1002 столько много работы, может штат увеличите
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02.02.2021 10:24 Ответить
1000000000000000000 %









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02.02.2021 10:35 Ответить
Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 8941 Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 560
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02.02.2021 10:30 Ответить
Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 1758Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 8540
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02.02.2021 10:31 Ответить
О! Ещё один рупор параши!
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02.02.2021 10:33 Ответить
Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 1073Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 4307Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 877
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02.02.2021 10:33 Ответить
Наконец-то, СБУ своим делом занялась!!!
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02.02.2021 10:36 Ответить
Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 3135
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02.02.2021 10:37 Ответить
тссс... скаленовстанцы своими маньяками зело гордятся))
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02.02.2021 11:03 Ответить
....распространявших через интернет призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны и захвату государственной власти.

Очередная показуха, что бы не мешали бизнес кошмарить. Я могу призывать к свержению пуйла не находясь в рашке или обязательно ехать в ... чебоксары Мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади, викрито в трьох областях України, - СБУ - Цензор.НЕТ 7964
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02.02.2021 11:19 Ответить
А чому не зайнятись відвертими ВОРОГАМИ УКРАЇНИ блок ЗАЖОПУ, їх ЗМІ, 112 канал, ZIK, НЬЮС Ван ...!? Медведчуки, бойки, козаки... відкрито їздять до агресора і здаюь секрети Держави України а наша безпека ні гу-гу
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02.02.2021 11:34 Ответить
О це добре оце дуже правильно....Ще треба і тіх хто прямо і косвено призивають до зміни влади незаконним шляхом.. погонять . та так щоб аж повсирались хочаб морально .А то оборзіли..в країні і так війна а вони ще хочуть бадак громадянський влаштувати... Прийде свій час вибору змінюйте -обирайте а до того ні яких бардаків поки війна
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02.02.2021 12:17 Ответить
Чому сбу не притягає до відповідальності тих,хто у соцмережах відкрито підтримує московських терористів,які окупували Крим,ОРДЛО і вбили 15000 Українців?!
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02.02.2021 16:31 Ответить
 
 