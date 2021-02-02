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Полиция задержала в Киеве 25-летнего парня, который неоднократно "минировал" станции столичного метро и ТРЦ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Киевские правоохранители задержали правонарушителя, который неоднократно "минировал" станции столичной подземки и ТРЦ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Так, сотрудники управления полиции в метрополитене совместно с сотрудниками Главного управления Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры №7 разоблачили злоумышленника, который неоднократно сообщал в полицию о якобы минировании станций столичного метрополитена и торгово-развлекательных центров Киева. После тщательных проверок правоохранители не выявляли никаких взрывоопасных предметов или веществ.

Полиция задержала в Киеве 25-летнего парня, который неоднократно минировал станции столичного метро и ТРЦ 01
Фото: сайт полиции

Начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов отметил, что в последствии правоохранители задержали правонарушителя и провели в его доме неотложный обыск: "Фигурантом оказался 25-летний киевлянин, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. После обыска по месту жительства мужчины, мы обнаружили несколько мобильных телефонов и сим-карты, с помощью которых он делал сообщения на спецлинии. Мы доказали причастность его к шести эпизодам. Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит до восьми лет лишения свободы".

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Топ комментарии
+25
В Киеве "минировал", отправить в Лугандон на разминирование
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02.02.2021 10:35
+10
мамкин минёр "приколист", в тенисочке на пуговичках. Г@ндон штопаный, несколько раз за последние пол года, в пятницу, в вечерний час пик, перекрывали Майдан и Крещатик, не из за этого ли долбоYOба? дрочило 25 ти летнее . главное что бы условным не отделался, в зоне встретят радушно, такого "авторитетного преступника" ...
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02.02.2021 10:41
+7
Просто очередное тупое быдло.....
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02.02.2021 10:49
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В Киеве "минировал", отправить в Лугандон на разминирование
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02.02.2021 10:35 Ответить
минера заминировать... и привести мину в действие с траснляцией на экранах в самое просматриваемое время... минирование, как явление, исчезнет навсегда.
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02.02.2021 10:38 Ответить
Можна и погуманнее, - большую петарду в задницу, достали уже эти дебилы БЛД!
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02.02.2021 12:28 Ответить
мамкин минёр "приколист", в тенисочке на пуговичках. Г@ндон штопаный, несколько раз за последние пол года, в пятницу, в вечерний час пик, перекрывали Майдан и Крещатик, не из за этого ли долбоYOба? дрочило 25 ти летнее . главное что бы условным не отделался, в зоне встретят радушно, такого "авторитетного преступника" ...
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02.02.2021 10:41 Ответить
Это Куприк или Евген Евгеньевич...
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02.02.2021 10:46 Ответить
Просто очередное тупое быдло.....
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02.02.2021 10:49 Ответить
гаденыш, сколько мат. ущерба ты принесло
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02.02.2021 10:59 Ответить
Та поменяют его на таксиста с луганды.
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02.02.2021 11:03 Ответить
- Восемь лет?! За что?!!! Я же пашутил!!!
- А мы - нет... Мы серьёзно...
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02.02.2021 11:08 Ответить
Чому іпальнік запікселили? Люди повинні знати підарасів!
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02.02.2021 11:26 Ответить
"Разоблачили злоумышленника","задержали правонарушителя","доказали причастность его к шести эпизодам" ," правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления"... Где суд? где приговор? Какая мера пресечения? Все вопросы полиции и судебной системе. Эффекта никакого. Уже сегодня должно быть решение суда - иначе - добра не жди.
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02.02.2021 11:47 Ответить
Где то я уже его видел.
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02.02.2021 12:06 Ответить
Таких манері в я б відправляв на бамбас, щоб вони на мінних полях їх розміновували
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02.02.2021 12:12 Ответить
 
 