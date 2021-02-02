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Минздрав в ближайшее время предложит Кабмину проект постановления об адаптивном карантине, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав в ближайшее время предложит Кабмину проект постановления об адаптивном карантине, - Степанов

Минздрав в ближайшее время вынесет на заседание правительства проект постановления о введении в Украине адаптивного карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Согласно нашей стратегии, мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Мы провели расчеты и в ближайшем времени вынесем постановление на заседание Кабмина", - отметил глава Минздрава.

Напомним, ранее Степанов заявил, что сейчас в Украине нет ни одного региона, который был бы в "красной" зоне.

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Автор: Богдан Гуньковський
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опять перемога
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02.02.2021 10:44 Ответить
Предлагаю все карантины этих ублюдков объединить в один.
Например интеллектуально-адаптивный карантин выходного дня и посленовогоднего треша.
А чо? Степашке должно понравиться
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02.02.2021 10:58 Ответить
Скоро у них буде пожиттєвий карантин у індивідуальних "квартирах"!
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02.02.2021 11:20 Ответить
К тому времени когда Украине соизволят выделить вакцину, внутри страны уже будет создан, естественным путём (отмирание ослабленных), такой защитный барьер, что вакцинирование нам и на Х не нужно будет. Вот так выворачиваясь и крутясь наше руководство и просерет деньги и придёт к триумфу здоровья. Да они и с самого начала не скрывали когда говорили с высоких трибун, что пенсионеры вымрут ВСЕ, а останутся только депутаты и их семьи. И это у нас назвали Слуга Народа. Таких слуг не грех поставить вне закона и подвергнуть экзекуции под корень.
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02.02.2021 11:36 Ответить
Вы в своих законах хотя бы с карантинами по другим болезням разобрались, по чуме, например, или той же кори.
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02.02.2021 13:42 Ответить
 
 