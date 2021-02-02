Минздрав в ближайшее время предложит Кабмину проект постановления об адаптивном карантине, - Степанов

Минздрав в ближайшее время вынесет на заседание правительства проект постановления о введении в Украине адаптивного карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Согласно нашей стратегии, мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Мы провели расчеты и в ближайшем времени вынесем постановление на заседание Кабмина", - отметил глава Минздрава.

Напомним, ранее Степанов заявил, что сейчас в Украине нет ни одного региона, который был бы в "красной" зоне.

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